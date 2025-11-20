Новини
Прокуратурата поиска условна присъда за бившата полицайка Симона Радева

20 Ноември, 2025

Държавното обвинение отчете доброто процесуално поведение на Радева и чистото ѝ съдебно минало

Прокуратурата поиска условна присъда за бившата полицайка Симона Радева - 1
Мария Атанасова

Прокуратурата поиска от Софийския районен съд осъдителна присъда за бившата полицайка Симона Радева – двугодишна условна с четири години изпитателен срок.

Радева е обвинена, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофата на 5 юли 2022 г. на бул. „Черни връх“ в София, при която загинаха две млади жени. Според обвинението тя е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и е влязъл през прозореца в апартамента си, след като не успял да намери ключовете.

Държавното обвинение отчете доброто процесуално поведение на Радева и чистото ѝ съдебно минало.

На днешното съдебно заседание прокуратурата посочи, че Радева е имала информация за катастрофата по-рано от полицай Якимов – приятелят ѝ, който отишъл на мястото на произшествието по служебна работа. Малко по-късно в същата нощ тя получила обаждане от телефона на Семерджиев с конкретни указания какво да направи, на което се съгласила.

Според обвинението, Радева е отишла в автомивката с ясно съзнание за действията си, взела е стълбата и по този начин е помогнала на Семерджиев да се укрие, като влезе в дома си през прозореца.

По-рано на днешното заседание Радева даде обяснения при закрити врата. Защитникът ѝ, адв. Марио Найденов, поиска това поради възможно разкриване на факти, свързани с личния ѝ живот, пише БТА.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    10 24 Отговор
    Тя няма вина . Дала му стълба да си влезе в къщи....
    Пък и е секси.

    Коментиран от #20

    20:21 20.11.2025

  • 2 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш

    19 7 Отговор
    Да роди 4 деца че се стопихме като нация техническа

    20:21 20.11.2025

  • 3 Куратор

    31 1 Отговор
    Бойко и на нея вдигна надницата със 70% 🎃

    20:21 20.11.2025

  • 4 Опааа

    43 1 Отговор
    Как условна за тая кО вра бе??? Веднага в Белене и минимум 10г.каторга!

    20:22 20.11.2025

  • 5 Механик

    51 2 Отговор
    Условна присъда??? За това че се е занимавала с укривателство на убиец? На дрогиран и татуиран убиец???
    Еееее, не! В БГ, трябва нещо да се случи и да се реже дълбоко и до здраво. Тук нещата не са просто така, и просто да е въпрос на подкупи. Тук е въпрос на УМИШЛЕНО ПОТЪПКВАНЕ НА ЗАКОНА.

    20:23 20.11.2025

  • 6 Град Тръмбеш

    14 5 Отговор
    Любов какво да се прави

    20:23 20.11.2025

  • 7 Бялджип

    47 1 Отговор
    Как прокуратурата ще иска условна за тази престъпница, осигурявала алиби на убиец, лъгала, многократно променяла показания? Да не би да грешим, прокуратурата вече да е станала адвокатура? Или живеем в паралелен свят с обърнато "правосъдие"?

    Коментиран от #11

    20:25 20.11.2025

  • 8 Даниел

    41 0 Отговор
    Прокуратурата се чуди как да оневини действащ полицай помогнал на двоен убиец да се укрие???
    Май прокурора е за затвора!

    20:26 20.11.2025

  • 9 преминаващ

    39 1 Отговор
    Ей за туй няма оправия ... Двете жени условно ли са загинали?

    20:27 20.11.2025

  • 10 Да,бе

    28 0 Отговор
    Навързани свински черва...За неграмотната прокуратура някакъв подкуп е повече от отнет човешки живот.А по принцип човешкият живот е безценен,но явно не за държавните "адвокати",завършили помощно училище с връзки и рушвети.Те тия заплати не са си ги представяли,докато са вечеряли с прасето в кочината.

    20:27 20.11.2025

  • 11 Мимч

    21 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    А,не се учудвай,в България всичко е изкривено и всичко може,което поддържа силните на деня...

    20:28 20.11.2025

  • 12 От МВР

    7 1 Отговор
    Никой да не мърда! Колко, с кого, и как, ние решаваме.

    20:30 20.11.2025

  • 13 ?????

    22 0 Отговор
    Ха ха.
    Прокуратурата все пак не е поискала да я оправдаят.
    А можеше.

    20:30 20.11.2025

  • 14 Моля ви се

    32 0 Отговор
    Каква присъда? Веднага да я възстановят на работа! А след време н-к на РУ към МВР и след това министър на МВР! Така се създават наши кадри.

    20:31 20.11.2025

  • 15 Пълен абсурд

    21 2 Отговор
    Не може да укриваш хара престъпник извършил убийство и да си със условна.
    Да участваш с действия които биват възпрепятстване на разследване за достигане до истина и прилагане на закона и правосъдие.

    20:33 20.11.2025

  • 16 Къде е Сарафов

    15 1 Отговор
    Така става Сарафов прокурор , Атанасова съдия от конституционния сед

    20:36 20.11.2025

  • 17 Факт

    8 0 Отговор
    Явно някой е имал с какво да изнудва. Подобно на Пешо метриката.

    Коментиран от #21

    20:41 20.11.2025

  • 18 Факт

    8 0 Отговор
    Което не оправдава укриването!

    20:42 20.11.2025

  • 19 бившата полицайка kалинка

    16 0 Отговор
    дет ни е пазила съня от лошите айдуци и ще и се размине както всички мифли

    пълно е с такива кифли и бръмбари на хранилка

    20:46 20.11.2025

  • 20 Пък и е секси верно ли

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    каунко
    амче то на снимката си е навела тиквата и кльощава фръцла

    20:49 20.11.2025

  • 21 Име

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Никога не трябва да се разчита на зависими хора!

    20:50 20.11.2025

  • 22 няма държава

    9 0 Отговор
    Явно е дала много пари и .вирки за да се откупи !!

    20:53 20.11.2025

  • 23 иво

    10 0 Отговор
    позор....намам думи.

    21:00 20.11.2025

  • 24 Истински

    15 0 Отговор
    БОКЛУЦИ, сър! Направо размазване на главите просят, като се започне от прокурора!

    21:03 20.11.2025

  • 25 преминаващ

    8 0 Отговор
    Явно адвоката е добър, колко хонорар е взел?

    21:03 20.11.2025

  • 26 Чукча писател

    8 0 Отговор
    Направо я върнете на работа, щото парите си заслужават... вече.

    21:24 20.11.2025

  • 27 Тома

    5 0 Отговор
    Прокуратурата в България е мафията с видни представители цацата каскета и сарафа станали милионери на държавна работа

    21:31 20.11.2025

  • 28 Скапана

    8 0 Отговор
    долна, прогнила, крадлива държава

    21:48 20.11.2025

  • 29 Брейн

    6 0 Отговор
    Има вечери, контингента вилнее, от те такива държанки изтича инфо, в кои райони няма куки. Пред нас фучат шумни мотори, коли без гърнета форсират след 22:00, звънкам на 112, и изчезват моментално! Патрулката идва след 10 минути, завърта, и дедовия

    22:01 20.11.2025

  • 30 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Ще я вземем у наща бригада, трябва ни някой да държи срълбата

    22:24 20.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.