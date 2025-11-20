Прокуратурата поиска условна присъда за бившата полицайка Симона Радева

Прокуратурата поиска от Софийския районен съд осъдителна присъда за бившата полицайка Симона Радева – двугодишна условна с четири години изпитателен срок.
Радева е обвинена, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофата на 5 юли 2022 г. на бул. „Черни връх“ в София, при която загинаха две млади жени. Според обвинението тя е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и е влязъл през прозореца в апартамента си, след като не успял да намери ключовете.
Държавното обвинение отчете доброто процесуално поведение на Радева и чистото ѝ съдебно минало.
На днешното съдебно заседание прокуратурата посочи, че Радева е имала информация за катастрофата по-рано от полицай Якимов – приятелят ѝ, който отишъл на мястото на произшествието по служебна работа. Малко по-късно в същата нощ тя получила обаждане от телефона на Семерджиев с конкретни указания какво да направи, на което се съгласила.
Според обвинението, Радева е отишла в автомивката с ясно съзнание за действията си, взела е стълбата и по този начин е помогнала на Семерджиев да се укрие, като влезе в дома си през прозореца.
По-рано на днешното заседание Радева даде обяснения при закрити врата. Защитникът ѝ, адв. Марио Найденов, поиска това поради възможно разкриване на факти, свързани с личния ѝ живот, пише БТА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
Пък и е секси.
Коментиран от #20
20:21 20.11.2025
2 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш
20:21 20.11.2025
3 Куратор
20:21 20.11.2025
4 Опааа
20:22 20.11.2025
5 Механик
Еееее, не! В БГ, трябва нещо да се случи и да се реже дълбоко и до здраво. Тук нещата не са просто така, и просто да е въпрос на подкупи. Тук е въпрос на УМИШЛЕНО ПОТЪПКВАНЕ НА ЗАКОНА.
20:23 20.11.2025
6 Град Тръмбеш
20:23 20.11.2025
7 Бялджип
Коментиран от #11
20:25 20.11.2025
8 Даниел
Май прокурора е за затвора!
20:26 20.11.2025
9 преминаващ
20:27 20.11.2025
10 Да,бе
20:27 20.11.2025
11 Мимч
До коментар #7 от "Бялджип":А,не се учудвай,в България всичко е изкривено и всичко може,което поддържа силните на деня...
20:28 20.11.2025
12 От МВР
20:30 20.11.2025
13 ?????
Прокуратурата все пак не е поискала да я оправдаят.
А можеше.
20:30 20.11.2025
14 Моля ви се
20:31 20.11.2025
15 Пълен абсурд
Да участваш с действия които биват възпрепятстване на разследване за достигане до истина и прилагане на закона и правосъдие.
20:33 20.11.2025
16 Къде е Сарафов
20:36 20.11.2025
17 Факт
Коментиран от #21
20:41 20.11.2025
18 Факт
20:42 20.11.2025
19 бившата полицайка kалинка
пълно е с такива кифли и бръмбари на хранилка
20:46 20.11.2025
20 Пък и е секси верно ли
До коментар #1 от "Хасковски каунь":каунко
амче то на снимката си е навела тиквата и кльощава фръцла
20:49 20.11.2025
21 Име
До коментар #17 от "Факт":Никога не трябва да се разчита на зависими хора!
20:50 20.11.2025
22 няма държава
20:53 20.11.2025
23 иво
21:00 20.11.2025
24 Истински
21:03 20.11.2025
25 преминаващ
21:03 20.11.2025
26 Чукча писател
21:24 20.11.2025
27 Тома
21:31 20.11.2025
28 Скапана
21:48 20.11.2025
29 Брейн
22:01 20.11.2025
30 ООрана държава
22:24 20.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.