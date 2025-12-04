Новини
Крими »
Влизане с взлом и кражба в църква в Стряма: Задигната е кутията с дарения

Влизане с взлом и кражба в църква в Стряма: Задигната е кутията с дарения

4 Декември, 2025 08:28 658 8

  • влизане с взлом-
  • кражба-
  • църква-
  • стряма-
  • кутия за дарения

"Според полицията крадците са били поне двама. Взели са основно пари. Даренията в кутията се събират почти година. Тя се отваря през януари, тъй като е запечатана от Пловдивската митрополия. Вътре е имало поне 700 лева.", обясни отец Красимир

Влизане с взлом и кражба в църква в Стряма: Задигната е кутията с дарения - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Новата църква в село Стряма е станала обект на взлом и кражба. Това е станало в момент, в който видеонаблюдението е било изключено, тъй като камерите са били временно демонтирани заради пребоядисване на сградата. По първоначална информация извършителите са откраднали кутията с дарения. Разбита е и вратата на касата, където се държат парите от продажба на свещи, съобщават от Нова телевизия. Полицията работи по случая.

"Както обикновено изключих СОТ-а, отключих входната врата и влязох в храма. Всичко на пръв поглед си беше нормално. Но, когато се огледах, видях разбита вратата на свещопродавната. Инстинктивно погледнах към касата, където са даренията. Тогава видях, че кутията липсва". Това обясни в „Здравей, България” свещеникът в храма "Свети Великомъченици София, Вяра, Надежда и Любов" отец Красимир.

По думите му видимо нямало нищо разбито в църквата. Той се обадил веднага на 112 и когато полицаите дошли, установили, че има разбит и притворен прозорец до олтара, през който вероятно са влезли крадците.

"Според полицията крадците са били поне двама. Взели са основно пари. Даренията в кутията се събират почти година. Тя се отваря през януари, тъй като е запечатана от Пловдивската митрополия. Вътре е имало поне 700 лева. Може и хиляда да са. Според бюджета от предходната година се очаква толкова да има", обясни отец Красимир.

Според него крадците са бързали или нещо ги е изплашило, тъй като около кутията за дарения е имало разхвърляни дребни банкноти и монети.

"За пръв път се влиза злонамерено в този храм. Не липсва друго освен парите", подчерта свещеникът.

От полицията в Раковски съобщиха, че работят по всички възможни версии, както и че продължават да издирват крадците, които са обрали църквата.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 те цяла банка ограбиха КТБ тоя за църква

    7 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    08:29 04.12.2025

  • 2 попе анатемосвайГИ

    2 1 Отговор
    АБЕ те милиарди ограбиха от народа и една банка наречена КТБ обраха тоя тръгнал да реве за една църква

    сега пан народа ще плаща както и кредитите дето теглихме и парите заминаха заОСРАЙНА

    08:31 04.12.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор
    Бог бави ,но не забравя.

    08:37 04.12.2025

  • 4 Виж ти, виж ти !

    5 3 Отговор
    Като е запечатана кутията, отчето откъде знае, колко е имало в нея?

    08:39 04.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 нтерде

    3 0 Отговор
    Които е вземал от църквата на Господ Иисус Христос, да побърза да върне всичко дето е взел и да даде и милостиня, да побърза докато още диша. Никак да не се обърква никои, че ще харчи от ограбеното. Да побърза. Слава на Господ Иисус Христос има голяма милост към човеците, но не злоупотребяваите. Не си играите със живота си и бързо се поправяите, докато може. Покаите се, ако искате.

    09:29 04.12.2025

  • 7 Отвратен

    3 0 Отговор
    В друго село са разбивали църква преди много години и тези в които са се съмнявали един по един са заминали от тоя свят ! Така че, да върнат парите !

    09:31 04.12.2025

  • 8 Тома

    1 1 Отговор
    Айде пак поповете останаха с празни резервоари на джиповете си

    09:32 04.12.2025