Днес местят Благомир Коцев от Софийския във Варненския затвор

Днес местят Благомир Коцев от Софийския във Варненския затвор

24 Ноември, 2025 12:14

Вчера общинската избирателна комисия отложи решението си дали да прекрати кметските пълномощия на Коцев

Днес местят Благомир Коцев от Софийския във Варненския затвор - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Кметът на Варна Благомир Коцев ще бъде преместен днес от София във Варненския затвор, съобщават от БНР. Делото му беше прехвърлено във Варненския окръжен съд, където на 27 ноември предстои ново разглеждане на мярката за неотклонение на Коцев.

Вчера общинската избирателна комисия отложи решението си дали да прекрати кметските му пълномощия.

Работата на комисията беше съпроводена от граждански протести с искане за освобождаване на Коцев, който повече от четири месеца е в ареста по обвинение в корупционни престъпления.


Варна / България
  • 1 хах

    3 4 Отговор
    Нормалната еволюция на български таеикат

    12:19 24.11.2025

  • 2 Българин

    7 10 Отговор
    Може да го оставят за 30 години в Белене. Тамъм им е по пътя.

    12:19 24.11.2025

  • 3 честен ционист

    10 4 Отговор
    Накрая ще го местят най на изток у Омск в килията на Навалний.

    12:19 24.11.2025

  • 4 Рамбо

    6 9 Отговор
    Пращайте го в Гуантанамо и да приключва шоуто

    12:19 24.11.2025

  • 5 Бай Ставри

    7 11 Отговор
    Ама как така?Тъкмо го направихме кметица на ЦСЗ.

    12:20 24.11.2025

  • 6 Един

    10 11 Отговор
    Боклук в София по малко!

    12:20 24.11.2025

  • 7 Смешник

    10 8 Отговор
    Тия само местят човека от един затвор в друг Освободете го да си види семейството

    12:20 24.11.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 3 Отговор
    Това с Тайния депутат явно не сработи❗
    Сега естествено няма да има виновен за "ПРЕСТОЯ МУ" в София, който на практика си признаха , ЧЕ Е БИЛ НЕЗАКОНЕН❗

    12:22 24.11.2025

  • 9 Аде?

    8 6 Отговор
    Не е ли по нужен на бригадата от затвора дето разчиства боклука в София.

    12:24 24.11.2025

  • 10 Българин

    6 8 Отговор
    Българския народ иска тоя предател и цялата му шайка да бъдат унищожени. Това е най-важната задача пред Българската Държава и тя ще бъде изпълнена!

    12:25 24.11.2025

  • 11 Мнение

    14 6 Отговор
    Мафията се опита да пречупи Коцев за назидание на независимите кметове, но не успя.

    Коментиран от #26

    12:25 24.11.2025

  • 12 Промяна

    8 7 Отговор
    ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТИ ЛИ ТОВА СА ПЛАТЕНИ ТЕРОРИСТИ КОИТО СЪЗДАВАТ БЕЗРЕДИЦИ ЗА ШАРЛАТАНСКИТЕ КРАДЦИ ДОКОГА ЕДНА КАРУЦА ШАРЛАТАНИ ЩЕ СЪЗДАВАТ ХАОС В ДЪРЖАВАТА НИ

    12:26 24.11.2025

  • 13 Промяна

    6 6 Отговор
    ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТИ ЛИ ТОВА СА ПЛАТЕНИ ТЕРОРИСТИ КОИТО СЪЗДАВАТ БЕЗРЕДИЦИ ЗА ШАРЛАТАНСКИТЕ КРАДЦИ ДОКОГА ЕДНА КАРУЦА ШАРЛАТАНИ ЩЕ СЪЗДАВАТ ХАОС В ДЪРЖАВАТА НИ

    Коментиран от #18

    12:27 24.11.2025

  • 14 Мнение

    9 5 Отговор
    а в края на седмицата ще местят Пеевски и Борисов от Гемето в затвора в град Яши, Румъния

    12:27 24.11.2025

  • 15 тоа

    6 3 Отговор
    сий напрау за сливенския

    12:29 24.11.2025

  • 16 Ще им

    7 5 Отговор
    излезе през носа на всички участници в грозните безумни постановки ! Оставка !

    12:30 24.11.2025

  • 17 Коментар

    7 7 Отговор
    Моля редакцията на факти да спре тази провокация на естествен безинтелект, наречена промяната. Хората си оставят мнения, а този само провокира със своята обвързаност. Има къде и кой да му обърне внимание - комисията за борба със зависимостите

    Коментиран от #20, #22, #23, #24

    12:30 24.11.2025

  • 18 Мнение

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Ела утре пред ненародното събрание да спасяваш барисаф

    Коментиран от #19

    12:31 24.11.2025

  • 19 Промяна

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    БЪЛГАРИЯ МЕ ИНТЕРЕСУВА А ТИ СИ ФИКСИРАН ЗАБЛУДЕН ШАРЛАТАНСКИ БЕЗДЕЛНИК БЕЗРАБОТЕН СИ И СЕ ЧУДИШ КЪДЕ СЕ ТЪРКАЛЯШ А БОРИСОВ Е 20 ГОДИНИ В ПОЛИТИКАТА ТИ ЛИ ЩЕ ГО ЗАПЛАШВАШ ИЛИ НЯКОЛКОТО ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ НАЕТИ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ ТУК Е ЕВРОПА ДЕМОКРАЦИЯ Е И СКОРО ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНИ ТУК

    12:52 24.11.2025

  • 20 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Коментар":

    ВРЕМЕ Е ТУК ДА СЕ ПРИЛАГАТ ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНИ А НЕ ДА ВЪРЛУВАТ НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ШАРЛАТАНСКИ ДРАСКАЧА РЕШИЛИ ЧЕ С ВРЯКАНЕЛЪЖИ КЛЕВЕТИСА ЕДИНСТВЕНИ ТУК ЗАКОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗА ШАРЛАТАНИЯТА АЛА БАЛАТА СВЪРШИ

    12:55 24.11.2025

  • 21 Голия

    3 2 Отговор
    там му е мястото на наркомана руски

    13:09 24.11.2025

  • 22 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Коментар":

    МНЕНИЯ НА НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ КОИТО ОБИЖДАТ ГРОЗНО ЗАПЛАШВАТ РАЗДАВАТ ПРИСЪДИ КЛЕВЕТЯТ 17 ТИ КОЙ СИ ЧЕ ЩЕ РАЗДАВАШ ЗАБРАНИ ЩЕ СЕ ПРИСМИВАШ ЩЕ СЕ СМЯТАШ ЗА НЯКОЙ ЕДИНСТВЕН НЕПОВТОРИМ 5 ГОДИНИ Е ТОВА СВЪРШИ АЛА БАЛАТА 17

    13:19 24.11.2025

  • 23 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Коментар":

    ТРОЛ СУМ, ПЛАЩАТ МИ НА ИЗТРОЛЕНА БУКВА

    13:23 24.11.2025

  • 24 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Коментар":

    НА ЖЕНА МИ ПЛАМЕНКА ППДЕБЕЙЦИТЕ И ВЗЕХА БИЗНЕСА ИСКАМЕ СИ ГЕРП

    13:25 24.11.2025

  • 25 Коста

    4 2 Отговор
    И ко като го преместят? Нали е против корупцията и отрича да бил корумпиран. Надява се на корумпирания Варненски съд. Съдиите яли и пилу в семейния Хоризонт. Завършилите ВСУ "юристи" са пълна измет, некадърници и корумпета като кмета.

    13:32 24.11.2025

  • 26 Коста

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    Аре ве?! Ако беше наистина постановка дали нямаше да е по добре замислена?

    Коментиран от #27

    13:35 24.11.2025

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Коста":

    НЕМОЖАЧИ, СЪР❗

    13:46 24.11.2025

  • 28 Мишо

    2 1 Отговор
    Стига с този корумпиран кмет!

    13:49 24.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 дедо

    1 0 Отговор
    съдебната система у България маи заубикаля законите и играе той е наш тои е чужд надали ще се управим близките 40-50 години

    14:10 24.11.2025