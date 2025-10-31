Защитата на Благомир Коцев: Не той е искал подкупи, а други хора от негово име

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев поиска от Комисията за противодействие на корупцията прекратяване на досъдебното производство и пускане без мярка за неотклонение на Благомир Коцев, съобщават от bTV.
От материалите по делото, събрани в над 60 тома, става ясно, че не Коцев е искал подкупи, а други хора от негово име, обосноваха се адвокатите и поясниха, че показанията на всички свидетели са идентични.
Към обвиняемия кмет и двамата общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов е присъединена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова, която е поискала да се запознае с материалите по делото не днес, а следващата седмица, защото е заета.
Ако защитниците нямат възражения по материалите по делото, от държавното обвинение са длъжни да внесат обвинителния акт срещу петимата. След което да се определи съдебен състав и дата за начало на делото.
Прецизирано е първото обвинение срещу тях. Те вече не са част от организирана престъпна група, а са обвинени в престъпно сдружаване.
Разследването е на финалната си права и след като обвиняемите направят своите възражения и искания, прокуратурата следва да прецени дали да внесе в съда обвинителен акт.
Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев започна с акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) през юли.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТОВА ГИ
13:58 31.10.2025
2 Свобода
Коментиран от #3
13:58 31.10.2025
3 А БЕ ТИ
До коментар #2 от "Свобода":СЪДИЯ ЛИ СИ
14:01 31.10.2025
4 дядото
14:10 31.10.2025
5 Спрете с
14:15 31.10.2025
6 Усещате ли как постепенно
14:18 31.10.2025
7 Ха,ха
14:19 31.10.2025
8 Хвърлиха го на вълците
14:24 31.10.2025