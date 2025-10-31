Новини
Крими »
Защитата на Благомир Коцев: Не той е искал подкупи, а други хора от негово име

Защитата на Благомир Коцев: Не той е искал подкупи, а други хора от негово име

31 Октомври, 2025 13:50 663 8

  • защита-
  • благомир коцев-
  • подкупи-
  • други хора

Разследването е на финалната си права и след като обвиняемите направят своите възражения и искания, прокуратурата следва да прецени дали да внесе в съда обвинителен акт

Защитата на Благомир Коцев: Не той е искал подкупи, а други хора от негово име - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев поиска от Комисията за противодействие на корупцията прекратяване на досъдебното производство и пускане без мярка за неотклонение на Благомир Коцев, съобщават от bTV.

От материалите по делото, събрани в над 60 тома, става ясно, че не Коцев е искал подкупи, а други хора от негово име, обосноваха се адвокатите и поясниха, че показанията на всички свидетели са идентични.

Към обвиняемия кмет и двамата общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов е присъединена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова, която е поискала да се запознае с материалите по делото не днес, а следващата седмица, защото е заета.

Ако защитниците нямат възражения по материалите по делото, от държавното обвинение са длъжни да внесат обвинителния акт срещу петимата. След което да се определи съдебен състав и дата за начало на делото.

Прецизирано е първото обвинение срещу тях. Те вече не са част от организирана престъпна група, а са обвинени в престъпно сдружаване.

Разследването е на финалната си права и след като обвиняемите направят своите възражения и искания, прокуратурата следва да прецени дали да внесе в съда обвинителен акт.

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев започна с акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) през юли.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОВА ГИ

    2 0 Отговор
    ПРАВИ -ОПГ

    13:58 31.10.2025

  • 2 Свобода

    7 6 Отговор
    за Благомира Коцев ! Не си трупайте грехове на гърба .

    Коментиран от #3

    13:58 31.10.2025

  • 3 А БЕ ТИ

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Свобода":

    СЪДИЯ ЛИ СИ

    14:01 31.10.2025

  • 4 дядото

    3 5 Отговор
    защо ли съм убеден,че накрая ние ще плащаме обезщетения за "перфектно" свършената работа на прокуратурата.

    14:10 31.10.2025

  • 5 Спрете с

    3 3 Отговор
    вицовете,този е закован и от свидетели, и оп СРС. Гнилата ябълка да не се хаби да лъже на едро

    14:15 31.10.2025

  • 6 Усещате ли как постепенно

    4 2 Отговор
    От пълно отричане сега започват частични признавания ама не е той, други искали от негово име. Ами разбира се коскиджа ми ти кмет, няма да тръгне лично, ще пусне хората си, нали затова ги е назначил чисто новички в управата.

    14:18 31.10.2025

  • 7 Ха,ха

    2 4 Отговор
    Факт е обаче, че от как Благо е в кауша в града започна да се издават строителни документи и обекти затлачени от две години тръгнаха най-накрая! Всички строители са усмихнати, спокойни и започнаха да си следват графика. Всички клиенти депозирали или капарирали жилища също си отдъхнаха. Нещата тръгнаха. Сега трябва само да се случи същото и с Енергото, дето заради несвършената им работа сгради с акт 15 вече с години не получават разрешение за ползване. И там трябва някой да влезе в кауша.

    14:19 31.10.2025

  • 8 Хвърлиха го на вълците

    0 2 Отговор
    Тоя който му дърпа конците се отрече от него за да отърве кожата. Затова от ОПГ е преобразувано само на престъпно сдружаване. на

    14:24 31.10.2025