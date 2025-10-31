Защитата на Благомир Коцев: Не той е искал подкупи, а други хора от негово име

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев поиска от Комисията за противодействие на корупцията прекратяване на досъдебното производство и пускане без мярка за неотклонение на Благомир Коцев, съобщават от bTV.

От материалите по делото, събрани в над 60 тома, става ясно, че не Коцев е искал подкупи, а други хора от негово име, обосноваха се адвокатите и поясниха, че показанията на всички свидетели са идентични.

Към обвиняемия кмет и двамата общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов е присъединена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова, която е поискала да се запознае с материалите по делото не днес, а следващата седмица, защото е заета.

Ако защитниците нямат възражения по материалите по делото, от държавното обвинение са длъжни да внесат обвинителния акт срещу петимата. След което да се определи съдебен състав и дата за начало на делото.

Прецизирано е първото обвинение срещу тях. Те вече не са част от организирана престъпна група, а са обвинени в престъпно сдружаване.

Разследването е на финалната си права и след като обвиняемите направят своите възражения и искания, прокуратурата следва да прецени дали да внесе в съда обвинителен акт.

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев започна с акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) през юли.