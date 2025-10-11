Новини
Разпитаха защитен свидетел с тайна самоличност по делото срещу Благомир Коцев

11 Октомври, 2025 17:20 609 18

Чуждестранният инвеститор, твърди, че е бил поискван подкуп за разрешителни

Разпитаха защитен свидетел с тайна самоличност по делото срещу Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съдът във Варна отхвърли искането на кмета на града Благомир Коцев и неговата защита мярката му за неотклонение да бъде променена на по-лека и той остава в ареста. Мотивите на магистратите остават непроменени спрямо предишните решения – според съда няма опасност варненският кмет да се укрие, но съществува реален риск да извърши ново престъпление. От позицията си на кмет Коцев има достъп до документи, свързани с разследването, което според съда налага запазване на строгата мярка.

Новият елемент в процеса е разпитът на защитен свидетел с тайна самоличност, съобщава Нова тв. Става въпрос за чуждестранен инвеститор, който е поискал да остане анонимен заради опасения за живота си. Прокуратурата посочва, че инвеститорът разполага с необходимите документи за три проекта, но последните разрешителни се бавели. Според разказа му от екипа на Коцев му било обяснено, че за всеки комплект документи трябвало да предостави по 20 хил. лв.

„Свидетелят е разпитан на вчерашна дата. По негово искане е взета защита, в която е изложил притесненията и страха си за живота на себе си и близките си“, обясни зам.-градският прокурор Ангел Кънев.

Адвокатът на кмета, Николай Владимиров, уточни, че разпитаният е рускоговорящ и е ползвал преводач, а самият той не твърди, че е дал подкуп. „Това беше невярно. Той казва, че му е искан, но не е дал такъв подкуп“, допълни защитникът.

Прокуратурата обаче подчерта, че свидетелят е посочил конкретни суми, датите и местата, където са му искани пари, както и колко пъти са му отправяни подобни искания.

Делото продължава с натрупването на доказателства и разпитите на ключови лица, а решението за мярката за неотклонение остава валидно до следващото заседание.

Решението на съда не е окончателно и защитата на варненския кмет може да обжалва пред апелативната инстанция.


  • 1 Разкрития

    8 2 Отговор
    Този нов свидетел се присъединява към другите лица със сериозни зависимости, установени по това политическо дело:
    - Основната свидетелка Пламенка, която години наред е печелила обществени поръчки за изхранване от общината и си построила палат, но при Коцев не спечелила обществена поръчка. Разследвана от прокуратурата за обществени поръчки.
    - Свидетелката Биляна Якова, изгонена от общината заради провал с проекта за интегриран градски транспорт. Разследвана от прокуратурата.
    - Прокурор Патаринска, командирована от районна прокуратура Плевен. Разследвана от прокуратурата за мащабни злоупотреби с евросубсидии за земеделие.
    Прокурорските преписки на тези дами са прекратени, но са на трупчета. Утре може да бъдат възобновени. Заповедта за екстрадиране на Невзоров е отменена, но утре може пак да бъде издадена. Нещо неясно?

    Коментиран от #3

    17:23 11.10.2025

  • 2 Разкрития

    6 2 Отговор
    През юли т.г. грузинецът Джони Читадзе и украинецът Олег Невзоров са санкционирани от ДАНС с 10 годишна забрана за влизане в страната. Двамата са съдружници във фирмата Фират ООД. Агенцията ги разработва отдавна за пране на пари - милиони в кеш, инвестирани в недвижими имоти във Варна. Но не само. Има и данни за връзки с руските служби. Компаниите на Невзоров са десетки със стотици клиенти.
    Заповедите за ПАМ са подписани от и.ф. Деньо Денев с номера З-1801 от 03.07.2025 за Джони Читадзе и З-1802 от 03.07.2025 за Олег Невзоров.
    Две седмици по-късно със заповед на и.ф. Деньо Денев З-2006/17.07.2025 мярката на Олег Невзоров е отменена.
    Но Агенцията за бежанците е отнела временната му закрила на 28 юли /линк в коментар/
    Невзоров е на 40 години и подлежи на мобилизация в Украйна. Но вместо да е на фронта, днес той е голям строителен инвеститор в България и таен свидетел на прокуратурата по ключово дело.

    17:25 11.10.2025

  • 3 Промяна

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Разкрития":

    Да Всички са маскари Всички само Коцев е бял и Дружинката около него Да Да живее дружинката

    Коментиран от #8

    17:27 11.10.2025

  • 4 Българин

    2 7 Отговор
    Абе тоя коцев са го хванали на калъп! Да му дават 20 години и повече да не ни занимават с него!
    Тов аискат хората!

    17:32 11.10.2025

  • 5 Гост

    5 1 Отговор
    Знаем ги тия свидетели на двата шардена и придружаващият им личен слуга джуджето сарафчо

    17:32 11.10.2025

  • 6 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Тия тайни свидетели са ми любимите, сигурно е завършил натфиз

    17:33 11.10.2025

  • 7 Сталин

    5 1 Отговор
    Значи Тиквата и Прасето са платили на укра да топи Благо

    17:34 11.10.2025

  • 8 15 годишен

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Значи баце управлява от както съм се родил, и той е най чистият от всички! Евала на българските гласоподаватели и на тези дето подменят изборните резултати!

    Коментиран от #12, #13

    17:35 11.10.2025

  • 9 Мафиоти с маникюр

    2 3 Отговор
    Ами той бляжко си има минало и е съден и в миналото. За пдб+ кметските постове се продават

    17:35 11.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "15 годишен":

    Ако не е Борисов нещо друго можете ли да напишете А и Пеевски също от сутрин до здрач НЕЩО продуктивно напишете иначе

    17:37 11.10.2025

  • 13 Какво

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "15 годишен":

    Общо има Баце с тоя? Коцев е бандит, син на бандит, за който плаща откуп за да бъде освободен.

    17:38 11.10.2025

  • 14 Само това ли имате?

    4 2 Отговор
    Това отново не доказва, че кметът е корумпиран! Трябва лично да му е поискал пари и лично да ги е получил! Всеки може да си върти корупционни схеми от нечие име, което не е доказателство за връзка!

    17:38 11.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 само питам

    2 3 Отговор
    а бе тия пари за кого са за промяната ли са или лично за някаго маи са за промяната по заповед на някои си не случаино кирцата подаде оставка като шеф деригент на ПП

    17:39 11.10.2025

  • 17 Роза

    1 1 Отговор
    Този свидетел няма да може да докаже думите си в съда,защото няма реални доказателства,че кмета му е искал подкуп.Това, че е посочил конкретни суми,дати и места,няма да има тежест в съда,защото тези суми,дати и места той може да си ги е измислил.Съда вярва само на неоспоримите доказателства!

    17:41 11.10.2025

  • 18 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    0 0 Отговор
    СГП изпра колежката от Плевен Патаринска.
    С постановление по преписка 19457/2025 от 26.09.2025 г. прокурор Мирослава Чифчиева от Софийска градска прокуратура отказва да образува досъдебно производство срещу прокурор Велислава Патаринска, командированата от Плевен "звезда" по делото на кмета на Варна Благомир Коцев.
    Припомняме, че тя беше разследвана за масови злоупотреби със земеделски субсидии от ЕС и евентуални престъпления по служба и срещу правосъдието.
    От постановлението научаваме, че не само съпругът и свекървата на Патаринска, но и нейният 25 годишен син Лудовико Мастроберардино е бил в схемата. На заявени стотици декари за субсидии били отглеждани две овце и три говеда...
    Но пък според колежката Чифчиева, колежката Патаринска не била повлияла по никакъв начин, ама никакъв за успешния агробизнес на роднините си и за огромните субсидии, получени от тях.
    Така прокурорската каишка на Патаринска е поотпусната, а тя се е отблагодарила на главното Д. като отказала проверка по сигнал за неговата компроматна банка, чрез която политици и магистрати са държани в зависимости.
    Но, както добре знаем, подобни преписки на трупчета могат да се активират във всеки един момент и каишката пак да се затегне здраво!
    Припомняме също, че срещу Патаринска и роднините ѝ тече и проверка от EPPO на Лаура Кьовеши.

    17:43 11.10.2025