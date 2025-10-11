Разпитаха защитен свидетел с тайна самоличност по делото срещу Благомир Коцев

Съдът във Варна отхвърли искането на кмета на града Благомир Коцев и неговата защита мярката му за неотклонение да бъде променена на по-лека и той остава в ареста. Мотивите на магистратите остават непроменени спрямо предишните решения – според съда няма опасност варненският кмет да се укрие, но съществува реален риск да извърши ново престъпление. От позицията си на кмет Коцев има достъп до документи, свързани с разследването, което според съда налага запазване на строгата мярка.
Новият елемент в процеса е разпитът на защитен свидетел с тайна самоличност, съобщава Нова тв. Става въпрос за чуждестранен инвеститор, който е поискал да остане анонимен заради опасения за живота си. Прокуратурата посочва, че инвеститорът разполага с необходимите документи за три проекта, но последните разрешителни се бавели. Според разказа му от екипа на Коцев му било обяснено, че за всеки комплект документи трябвало да предостави по 20 хил. лв.
„Свидетелят е разпитан на вчерашна дата. По негово искане е взета защита, в която е изложил притесненията и страха си за живота на себе си и близките си“, обясни зам.-градският прокурор Ангел Кънев.
Адвокатът на кмета, Николай Владимиров, уточни, че разпитаният е рускоговорящ и е ползвал преводач, а самият той не твърди, че е дал подкуп. „Това беше невярно. Той казва, че му е искан, но не е дал такъв подкуп“, допълни защитникът.
Прокуратурата обаче подчерта, че свидетелят е посочил конкретни суми, датите и местата, където са му искани пари, както и колко пъти са му отправяни подобни искания.
Делото продължава с натрупването на доказателства и разпитите на ключови лица, а решението за мярката за неотклонение остава валидно до следващото заседание.
Решението на съда не е окончателно и защитата на варненския кмет може да обжалва пред апелативната инстанция.
1 Разкрития
- Основната свидетелка Пламенка, която години наред е печелила обществени поръчки за изхранване от общината и си построила палат, но при Коцев не спечелила обществена поръчка. Разследвана от прокуратурата за обществени поръчки.
- Свидетелката Биляна Якова, изгонена от общината заради провал с проекта за интегриран градски транспорт. Разследвана от прокуратурата.
- Прокурор Патаринска, командирована от районна прокуратура Плевен. Разследвана от прокуратурата за мащабни злоупотреби с евросубсидии за земеделие.
Прокурорските преписки на тези дами са прекратени, но са на трупчета. Утре може да бъдат възобновени. Заповедта за екстрадиране на Невзоров е отменена, но утре може пак да бъде издадена. Нещо неясно?
17:23 11.10.2025
2 Разкрития
Заповедите за ПАМ са подписани от и.ф. Деньо Денев с номера З-1801 от 03.07.2025 за Джони Читадзе и З-1802 от 03.07.2025 за Олег Невзоров.
Две седмици по-късно със заповед на и.ф. Деньо Денев З-2006/17.07.2025 мярката на Олег Невзоров е отменена.
Но Агенцията за бежанците е отнела временната му закрила на 28 юли /линк в коментар/
Невзоров е на 40 години и подлежи на мобилизация в Украйна. Но вместо да е на фронта, днес той е голям строителен инвеститор в България и таен свидетел на прокуратурата по ключово дело.
17:25 11.10.2025
3 Промяна
До коментар #1 от "Разкрития":Да Всички са маскари Всички само Коцев е бял и Дружинката около него Да Да живее дружинката
17:27 11.10.2025
4 Българин
Тов аискат хората!
17:32 11.10.2025
5 Гост
17:32 11.10.2025
6 ООрана държава
17:33 11.10.2025
7 Сталин
17:34 11.10.2025
8 15 годишен
До коментар #3 от "Промяна":Значи баце управлява от както съм се родил, и той е най чистият от всички! Евала на българските гласоподаватели и на тези дето подменят изборните резултати!
17:35 11.10.2025
9 Мафиоти с маникюр
17:35 11.10.2025
12 Промяна
До коментар #8 от "15 годишен":Ако не е Борисов нещо друго можете ли да напишете А и Пеевски също от сутрин до здрач НЕЩО продуктивно напишете иначе
17:37 11.10.2025
13 Какво
До коментар #8 от "15 годишен":Общо има Баце с тоя? Коцев е бандит, син на бандит, за който плаща откуп за да бъде освободен.
17:38 11.10.2025
14 Само това ли имате?
17:38 11.10.2025
16 само питам
17:39 11.10.2025
17 Роза
17:41 11.10.2025
18 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
С постановление по преписка 19457/2025 от 26.09.2025 г. прокурор Мирослава Чифчиева от Софийска градска прокуратура отказва да образува досъдебно производство срещу прокурор Велислава Патаринска, командированата от Плевен "звезда" по делото на кмета на Варна Благомир Коцев.
Припомняме, че тя беше разследвана за масови злоупотреби със земеделски субсидии от ЕС и евентуални престъпления по служба и срещу правосъдието.
От постановлението научаваме, че не само съпругът и свекървата на Патаринска, но и нейният 25 годишен син Лудовико Мастроберардино е бил в схемата. На заявени стотици декари за субсидии били отглеждани две овце и три говеда...
Но пък според колежката Чифчиева, колежката Патаринска не била повлияла по никакъв начин, ама никакъв за успешния агробизнес на роднините си и за огромните субсидии, получени от тях.
Така прокурорската каишка на Патаринска е поотпусната, а тя се е отблагодарила на главното Д. като отказала проверка по сигнал за неговата компроматна банка, чрез която политици и магистрати са държани в зависимости.
Но, както добре знаем, подобни преписки на трупчета могат да се активират във всеки един момент и каишката пак да се затегне здраво!
Припомняме също, че срещу Патаринска и роднините ѝ тече и проверка от EPPO на Лаура Кьовеши.
17:43 11.10.2025