Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир Коцев

Светла Даскалова от Варненския окръжен съд бе избрана за съдия-докладчик по делото на задържания кмет Благомир Коцев. Изборът стана чрез системата за случайно разпределение на дела.

Бяха избрани и двама съдебни заседатели, изброи БНТ.

По закон съдия Светла Даскалова ще трябва да насрочи делото в двумесечен срок.

Пред Софийския градски съд са депозирани молби за разглеждане на мерките за неотклонение на Благомир Коцев. Съдия Даскалова ще трябва да се произнесе и по тях, като няма законов срок. Трябва да бъдат разгледани в разумни срокове според юристи.

Преди два дни Софийският градски съд прекрати производството по едно от най-мащабните наказателни дела за корупция през 2025 г. и го изпрати във Върховния касационен съд, който трябва да прецени кой съд в страната е компетентен да го разгледа.

Това се случи само дни, след като прокуратурата внесе обвинителния акт за подкупи и принуда срещу Благомир Коцев и още четирима обвиняеми – двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, пиар експертът на Коцев и бизнесменът Ивайло Маринов са обвинени за престъпен сговор.

Обвинението е посочило 7 различни случая, за които е установила извършени престъпления. В един от тях от държавното обвинение посочват, че Коцев е поискал общо близо 370 000 лева, за да окаже влияние.

В момента Благомир Коцев се намира в затвора, където беше преместен след над 3 месеца в ареста на Националното следствие.