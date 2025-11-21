Новини
Крими »
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир Коцев

21 Ноември, 2025 15:06 1 504 10

Бяха избрани и двама съдебни заседатели

Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Светла Даскалова от Варненския окръжен съд бе избрана за съдия-докладчик по делото на задържания кмет Благомир Коцев. Изборът стана чрез системата за случайно разпределение на дела.

Бяха избрани и двама съдебни заседатели, изброи БНТ.

По закон съдия Светла Даскалова ще трябва да насрочи делото в двумесечен срок.

Пред Софийския градски съд са депозирани молби за разглеждане на мерките за неотклонение на Благомир Коцев. Съдия Даскалова ще трябва да се произнесе и по тях, като няма законов срок. Трябва да бъдат разгледани в разумни срокове според юристи.

Преди два дни Софийският градски съд прекрати производството по едно от най-мащабните наказателни дела за корупция през 2025 г. и го изпрати във Върховния касационен съд, който трябва да прецени кой съд в страната е компетентен да го разгледа.

Това се случи само дни, след като прокуратурата внесе обвинителния акт за подкупи и принуда срещу Благомир Коцев и още четирима обвиняеми – двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, пиар експертът на Коцев и бизнесменът Ивайло Маринов са обвинени за престъпен сговор.

Обвинението е посочило 7 различни случая, за които е установила извършени престъпления. В един от тях от държавното обвинение посочват, че Коцев е поискал общо близо 370 000 лева, за да окаже влияние.

В момента Благомир Коцев се намира в затвора, където беше преместен след над 3 месеца в ареста на Националното следствие.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    11 4 Отговор
    Коцев "поискал" 350 000 ама никой не му дал...а пък Черепа дал 60 млн. на Горанов за Боко, ама само за снимка от Мата Хари !!!?

    15:17 21.11.2025

  • 2 Цвете

    16 12 Отговор
    НАДЯВАМ СЕ ДА НЕ Е ПРИЯТЕЛКА С ПЛАМЕНКА ДИМИТРОВА ? А ЗА ПЛАМЕНКА, КОГА? КОГА ЩЕ БЪДЕ РАЗПИТАНА ЗА ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВО СРЕЩУ АСЕН ВАСИЛЕВ? НАЛИ ТЯ ГО НАТОПИ? НЕ СМЕ ЗАБРАВИЛИ.👀🫦👍👀👀👀👀👀👀👀🫦🤔👍

    Коментиран от #3

    15:20 21.11.2025

  • 3 Анонимен

    10 14 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    Стига с тоя цирк! 28 свидетеля с доказателства излязоха.

    Коментиран от #4

    15:22 21.11.2025

  • 4 Никакви

    16 9 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    доказателства няма , абсолютно никакви ! Грозен гнусен фарс , зле скалъпен при това !

    Коментиран от #6

    15:26 21.11.2025

  • 5 Промяна

    9 1 Отговор
    И КОЙ УПРАВЛЯВА НЕ СА ЛИ ШАРЛАТАНИТЕ ХАХАХАХАХА ОТ ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА СА КРАДЦИ ИЗМАМНИЦИ ЛЪЖЦИ И СА НЕДОСЕГАЕМИ САБОТАЖНИЦИ

    15:26 21.11.2025

  • 6 Промяна

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Никакви":

    4 ТИ КАТО КАКЪВ ЛЪЖЕШ ТУК ЯВНО СИ ШАРЛАТАНСКИ ПЛАТЕН БЕЗДЕЛНИК НА САБОТАЖНИЦИТЕ КРАДАТ ОТ БЪЛГАРИЯ ЯВНО ВИДНО И БЕЗНАКАЗАНО

    15:28 21.11.2025

  • 7 Промяна

    6 3 Отговор
    АЗ СЪМ ДЕПЕСАРИ ТРОЛ, ПЛАЩАТ МИ НА БУКВА

    15:33 21.11.2025

  • 8 пресолена

    4 0 Отговор
    хаха - случайно ....няма нищо случайно ....коцев както и лена ще бъде вън.

    15:37 21.11.2025

  • 9 някои

    5 0 Отговор
    тая дали е яла е пила в морската градина -варна

    15:39 21.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.