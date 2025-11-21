Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир Коцев

Светла Даскалова от Варненския окръжен съд бе избрана за съдия-докладчик по делото на задържания кмет Благомир Коцев. Изборът стана чрез системата за случайно разпределение на дела.
Бяха избрани и двама съдебни заседатели, изброи БНТ.
По закон съдия Светла Даскалова ще трябва да насрочи делото в двумесечен срок.
Пред Софийския градски съд са депозирани молби за разглеждане на мерките за неотклонение на Благомир Коцев. Съдия Даскалова ще трябва да се произнесе и по тях, като няма законов срок. Трябва да бъдат разгледани в разумни срокове според юристи.
Преди два дни Софийският градски съд прекрати производството по едно от най-мащабните наказателни дела за корупция през 2025 г. и го изпрати във Върховния касационен съд, който трябва да прецени кой съд в страната е компетентен да го разгледа.
Това се случи само дни, след като прокуратурата внесе обвинителния акт за подкупи и принуда срещу Благомир Коцев и още четирима обвиняеми – двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, пиар експертът на Коцев и бизнесменът Ивайло Маринов са обвинени за престъпен сговор.
Обвинението е посочило 7 различни случая, за които е установила извършени престъпления. В един от тях от държавното обвинение посочват, че Коцев е поискал общо близо 370 000 лева, за да окаже влияние.
В момента Благомир Коцев се намира в затвора, където беше преместен след над 3 месеца в ареста на Националното следствие.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 !!!?
15:17 21.11.2025
2 Цвете
Коментиран от #3
15:20 21.11.2025
3 Анонимен
До коментар #2 от "Цвете":Стига с тоя цирк! 28 свидетеля с доказателства излязоха.
Коментиран от #4
15:22 21.11.2025
4 Никакви
До коментар #3 от "Анонимен":доказателства няма , абсолютно никакви ! Грозен гнусен фарс , зле скалъпен при това !
Коментиран от #6
15:26 21.11.2025
5 Промяна
15:26 21.11.2025
6 Промяна
До коментар #4 от "Никакви":4 ТИ КАТО КАКЪВ ЛЪЖЕШ ТУК ЯВНО СИ ШАРЛАТАНСКИ ПЛАТЕН БЕЗДЕЛНИК НА САБОТАЖНИЦИТЕ КРАДАТ ОТ БЪЛГАРИЯ ЯВНО ВИДНО И БЕЗНАКАЗАНО
15:28 21.11.2025
7 Промяна
15:33 21.11.2025
8 пресолена
15:37 21.11.2025
9 някои
15:39 21.11.2025
