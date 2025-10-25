Акция в Перник: Трима са задържани за трафик на мигранти

Окръжната прокуратура в Перник води разследване по дело за дейността на организирана престъпна група, занимавала се с незаконно подпомагане на чужди граждани да преминават в България, посочи БНТ.

На 23 октомври 2025 г. на автомагистрала "Тракия" край Вакарел е спрян лек автомобил, превозващ трима граждани на Ирак. Установено е, че чужденците са в производство по разглеждане на молби за

международна закрила, като без надлежно разрешение са напуснали определената им зона за пребиваване в Харманли.

В хода на разследването са извършени обиски, претърсване на имоти и превозни средства, изземвания на мобилни телефони, документи, лек автомобил. Разпитани са свидетели, проведени са разпознавания на лица. Гражданите на Ирак са разпитани пред съдия, уточняват от прокуратурата.

В престъплението са участвали четирима души - С.С. на 49 години от Перник - ръководител на групата, Б.Г., на 24 години, А.Г. на 29 години и А.О., на 27 години. Първите трима са привлечени като обвиняеми, а последният вече е в ареста по друго наказателно производство и предстои да му бъде повдигнато обвинение и по този случай.

Прокуратурата продължава работата по делото.