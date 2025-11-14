Задържаха пиян шофьор на автобус в Пловдив

40-годишен шофьор от градския транспорт в Пловдив беше заловен да шофира пиян.
Той е бил тестван след подаден сигнал за инцидент. Дрегерът е отчел над 1,2 промила алкохол.
По първоначална информация шофьорът е затворил вратите на автобуса, докато 80-годишна пътничка е слизала на бул. "Княгиня Мария Луиза". Жената е леко пострадала.
Предстои мъжът да бъде съден по бързо производство.
2 ха ха
Коментиран от #3
19:26 14.11.2025
3 ХЕ ХЕ
До коментар #2 от "ха ха":,,и какво като го съдите ?"
А така ли ще си равнодушен,ако обърне автобуса,а в него като пътник е...твоето дете...и пострада фатално...?!
Коментиран от #5
19:36 14.11.2025
4 БАСТУН
19:37 14.11.2025
5 ха ха
До коментар #3 от "ХЕ ХЕ":а ако не го обърне ? а на твоето дете падне клон на главата ? трябва ли да изсечем цялата гора ? преигравате със тия "закони" , станаха повече съдии , прокурори , адвокати и милиционери от работещите
19:59 14.11.2025
6 гълъбова от курило
20:14 14.11.2025