Задържаха пиян шофьор на автобус в Пловдив

40-годишен шофьор от градския транспорт в Пловдив беше заловен да шофира пиян.

Той е бил тестван след подаден сигнал за инцидент. Дрегерът е отчел над 1,2 промила алкохол.

По първоначална информация шофьорът е затворил вратите на автобуса, докато 80-годишна пътничка е слизала на бул. "Княгиня Мария Луиза". Жената е леко пострадала.

Предстои мъжът да бъде съден по бързо производство.