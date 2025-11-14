Новини
Крими »
Задържаха пиян шофьор на автобус в Пловдив

Задържаха пиян шофьор на автобус в Пловдив

14 Ноември, 2025 19:12 634 6

  • шофьор-
  • автобус-
  • пловдив

Дрегерът е отчел над 1,2 промила алкохол

Задържаха пиян шофьор на автобус в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

40-годишен шофьор от градския транспорт в Пловдив беше заловен да шофира пиян.

Той е бил тестван след подаден сигнал за инцидент. Дрегерът е отчел над 1,2 промила алкохол.

По първоначална информация шофьорът е затворил вратите на автобуса, докато 80-годишна пътничка е слизала на бул. "Княгиня Мария Луиза". Жената е леко пострадала.

Предстои мъжът да бъде съден по бързо производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 ха ха

    4 2 Отговор
    тия кога ще проумеят че за некои хора алкохола е като въздуха и без него не могат да живеят , и какво като го съдите ?

    Коментиран от #3

    19:26 14.11.2025

  • 3 ХЕ ХЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "ха ха":

    ,,и какво като го съдите ?"
    А така ли ще си равнодушен,ако обърне автобуса,а в него като пътник е...твоето дете...и пострада фатално...?!

    Коментиран от #5

    19:36 14.11.2025

  • 4 БАСТУН

    4 1 Отговор
    Номерата на автобуса свалени ли са вече ?

    19:37 14.11.2025

  • 5 ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ХЕ ХЕ":

    а ако не го обърне ? а на твоето дете падне клон на главата ? трябва ли да изсечем цялата гора ? преигравате със тия "закони" , станаха повече съдии , прокурори , адвокати и милиционери от работещите

    19:59 14.11.2025

  • 6 гълъбова от курило

    0 0 Отговор
    вие луди ли сте господа коментиращи?

    20:14 14.11.2025