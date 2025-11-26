Новини
Крими »
Задържаха рецидивист в Бургас, укривал се дълго време от правосъдието

Задържаха рецидивист в Бургас, укривал се дълго време от правосъдието

26 Ноември, 2025 09:35 208 1

  • рецидивист-
  • бургас-
  • правосъдие

Мъжът е спазвал строга конспиративност, за да не бъде открит

Задържаха рецидивист в Бургас, укривал се дълго време от правосъдието - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

28-годишен криминално проявен бургазлия е установен и задържан от служителите на сектор "Криминална полиция" към Четвърто Районно управление - Бургас. Мъжът, който от дълго време се опитвал да осуети привеждането си в затвора, е открит в квартира в махалата на комплекс "Меден Рудник".

За да избегне задържането, той непрекъснато сменял местата си за нощувка и спазвал строга конспиративност. Издирването му е било във връзка с изпълнението на осъдителна присъда за притежаване и разпространение на наркотични вещества в размер на три години лишаване от свобода.

Рецидивистът вече е приведен в бургаския затвор за изтърпяване на присъдата си.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Помислих, че са пипнали прокурорския син или пък Пепи Еврото. Митов, спиш!

    09:41 26.11.2025