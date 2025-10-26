Мъж се обеси в дома си в Бургас

43-годишен мъж от Бургас е открит мъртъв в дома си в жилищен комплекс "Възраждане". Христо Апостолов се е обесил в апартамента си на улица "Георги Сава Раковски", съобщиха очевидци, цитирани от Флагман.бг.
Според съседи, мъжът е имал сериозни лични проблеми, но не е давал индикации, че може да сложи край на живота си. Близките му са го открили снощи, след като няколко часа не успели да се свържат с него.
На място е извикан полицейски екип, както и екип на спешната помощ. Парамедиците са констатирали смъртта и са транспортирали тялото към отделението по съдебна медицина в Бургас.
Разследващите полицаи са установили, че няма следи от насилие. Случаят се разследва от ОДМВР – Бургас.
1 Чорбара
14:49 26.10.2025
2 Баба Гица
14:54 26.10.2025
3 Банкер
14:56 26.10.2025
4 Дано
Коментиран от #10
14:57 26.10.2025
5 БО КУ Ку
14:59 26.10.2025
6 Павел пенев
15:01 26.10.2025
7 Българин..
15:02 26.10.2025
8 Тома
Коментиран от #9, #15
15:03 26.10.2025
9 Мнение
До коментар #8 от "Тома":Бургас вероятно води по самоубийства от всички градове у нас! В наши блок има две. Странно. Скоро и шефа на НАП също...
Коментиран от #11
15:06 26.10.2025
10 Име
До коментар #4 от "Дано":Не е на по-добро място. Самоубийците, не могат да се спасят, тях и поп не ги опява..
Коментиран от #13, #14
15:11 26.10.2025
11 Весело
До коментар #9 от "Мнение":Шефовете на НАП по-скоро ги самоубиват. Когато имаш много чекмеджета с пачки трябва да си много луд за да се самоубиеш.
15:14 26.10.2025
12 Тиква от Банкя
15:17 26.10.2025
13 При
До коментар #10 от "Име":всички случаи ще е на по-добро от тукашния ад. Дано Господ му прости.
15:26 26.10.2025
14 разкрит
До коментар #10 от "Име":ти кога ще скачаш от 5 реактор?
15:29 26.10.2025
15 Подозрителен
До коментар #8 от "Тома":Бургас освен,че води по самоубийства, е много мръсен град от 5 години насам. Вероятно защото мафижта Таки се прави, че го чисти, а кмета му дава обществените поръчки, щото е от ГЕРБ.
15:32 26.10.2025