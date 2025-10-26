Мъж се обеси в дома си в Бургас

43-годишен мъж от Бургас е открит мъртъв в дома си в жилищен комплекс "Възраждане". Христо Апостолов се е обесил в апартамента си на улица "Георги Сава Раковски", съобщиха очевидци, цитирани от Флагман.бг.

Според съседи, мъжът е имал сериозни лични проблеми, но не е давал индикации, че може да сложи край на живота си. Близките му са го открили снощи, след като няколко часа не успели да се свържат с него.

На място е извикан полицейски екип, както и екип на спешната помощ. Парамедиците са констатирали смъртта и са транспортирали тялото към отделението по съдебна медицина в Бургас.

Разследващите полицаи са установили, че няма следи от насилие. Случаят се разследва от ОДМВР – Бургас.