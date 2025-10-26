Новини
Мъж се обеси в дома си в Бургас

Мъж се обеси в дома си в Бургас

26 Октомври, 2025 14:44

Според съседи, мъжът е имал сериозни лични проблеми

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

43-годишен мъж от Бургас е открит мъртъв в дома си в жилищен комплекс "Възраждане". Христо Апостолов се е обесил в апартамента си на улица "Георги Сава Раковски", съобщиха очевидци, цитирани от Флагман.бг.

Според съседи, мъжът е имал сериозни лични проблеми, но не е давал индикации, че може да сложи край на живота си. Близките му са го открили снощи, след като няколко часа не успели да се свържат с него.

На място е извикан полицейски екип, както и екип на спешната помощ. Парамедиците са констатирали смъртта и са транспортирали тялото към отделението по съдебна медицина в Бургас.

Разследващите полицаи са установили, че няма следи от насилие. Случаят се разследва от ОДМВР – Бургас.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чорбара

    23 3 Отговор
    България процъфтява.Тиквата и Прасето се грижат за народа.Животът е прекрасен.

    14:49 26.10.2025

  • 2 Баба Гица

    5 3 Отговор
    Леля Цона от Мъглиж, сутринта, като излизаше да хвърля боклука, настъпи котката, стресна се и си изкълчи глезена. Само подсещам, ако сте забравили. Че вече стана следобяд, а не виждам отразена новината. Но може би в късната емисия новини, знае ли човек, както сте се затрупали с работа...

    14:54 26.10.2025

  • 3 Банкер

    16 0 Отговор
    Много кредити раздадахме, много бонуси си взехме

    14:56 26.10.2025

  • 4 Дано

    13 0 Отговор
    е на по - добро място сега , мир на душата му .

    Коментиран от #10

    14:57 26.10.2025

  • 5 БО КУ Ку

    3 1 Отговор
    като з апоскедно е кРЕсхтиал БО КУ КУ. БО КУ Ку БАРСЕЛОНА ГЕИт кул4ета КУ Ку

    14:59 26.10.2025

  • 6 Павел пенев

    13 2 Отговор
    Жалко за човека, при този хубав живот уреден от престъпниците Боко и Шиши.

    15:01 26.10.2025

  • 7 Българин..

    12 1 Отговор
    Още една статистика за щастливият живот в България!

    15:02 26.10.2025

  • 8 Тома

    12 1 Отговор
    Бургас е най добър град за живеене защото кмета е от шайката герб.И за това ако не се обесен ще скочил от високия етаж

    Коментиран от #9, #15

    15:03 26.10.2025

  • 9 Мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    Бургас вероятно води по самоубийства от всички градове у нас! В наши блок има две. Странно. Скоро и шефа на НАП също...

    Коментиран от #11

    15:06 26.10.2025

  • 10 Име

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Дано":

    Не е на по-добро място. Самоубийците, не могат да се спасят, тях и поп не ги опява..

    Коментиран от #13, #14

    15:11 26.10.2025

  • 11 Весело

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    Шефовете на НАП по-скоро ги самоубиват. Когато имаш много чекмеджета с пачки трябва да си много луд за да се самоубиеш.

    15:14 26.10.2025

  • 12 Тиква от Банкя

    4 1 Отговор
    "Видими резултати"

    15:17 26.10.2025

  • 13 При

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Име":

    всички случаи ще е на по-добро от тукашния ад. Дано Господ му прости.

    15:26 26.10.2025

  • 14 разкрит

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Име":

    ти кога ще скачаш от 5 реактор?

    15:29 26.10.2025

  • 15 Подозрителен

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    Бургас освен,че води по самоубийства, е много мръсен град от 5 години насам. Вероятно защото мафижта Таки се прави, че го чисти, а кмета му дава обществените поръчки, щото е от ГЕРБ.

    15:32 26.10.2025