12-годишна и компания обраха църква в Бургас

2 Октомври, 2025 11:50 807 11

Кражбата е извършена в началото на месец юли

12-годишна и компания обраха църква в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души от Сливен обраха църква "Света Богородица" в Бургас. 12-годишно момиче и 24-годишна жена от Сливен са откраднали около 30 метра захранващ меден кабел на стойност близо 300 лева, инсталиран на външната стена на храма.

Двете са проникнали в двора, след като прескочили металната решетъчна ограда.

Паралелно с това е извършена и кражба на външно тяло на климатик на стойност около 2000 лева.

Извършител на деянието е 16-годишен младеж от Сливен, който е направил пълни самопризнания.

Кражбата е извършена в началото на месец юли. Работата по случая продължава от служители на Първо районно управление – Бургас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    1 15 Отговор
    А в църквата знаят ли, че електричеството е дело на Лукавия?

    11:52 02.10.2025

  • 4 Уточнителят

    14 0 Отговор
    Не е нужно да се уточнява от коя махала са.

    Коментиран от #6

    11:54 02.10.2025

  • 5 ООрана държава

    3 2 Отговор
    Мисля че трябва да вдигнем заплатите на учителите още и да йвелипим детските помощи

    11:56 02.10.2025

  • 6 Минаващ

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "Уточнителят":

    Не е нужно да се уточнява и етноса, пределно ясно е какво са.

    Коментиран от #7

    11:57 02.10.2025

  • 7 бай Иван

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Минаващ":

    От Сливен е достатъчно.

    12:00 02.10.2025

  • 8 инженер

    9 0 Отговор
    Ама тези ще са най-полезни за ЕКО гориво ,и за нищо друго !!

    12:03 02.10.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Брали са жица.

    12:12 02.10.2025

