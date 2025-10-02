12-годишна и компания обраха църква в Бургас

Трима души от Сливен обраха църква "Света Богородица" в Бургас. 12-годишно момиче и 24-годишна жена от Сливен са откраднали около 30 метра захранващ меден кабел на стойност близо 300 лева, инсталиран на външната стена на храма.
Двете са проникнали в двора, след като прескочили металната решетъчна ограда.
Паралелно с това е извършена и кражба на външно тяло на климатик на стойност около 2000 лева.
Извършител на деянието е 16-годишен младеж от Сливен, който е направил пълни самопризнания.
Кражбата е извършена в началото на месец юли. Работата по случая продължава от служители на Първо районно управление – Бургас.
1 честен ционист
11:52 02.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Уточнителят
Коментиран от #6
11:54 02.10.2025
5 ООрана държава
11:56 02.10.2025
6 Минаващ
До коментар #4 от "Уточнителят":Не е нужно да се уточнява и етноса, пределно ясно е какво са.
Коментиран от #7
11:57 02.10.2025
7 бай Иван
До коментар #6 от "Минаващ":От Сливен е достатъчно.
12:00 02.10.2025
8 инженер
12:03 02.10.2025
9 Данко Харсъзина
12:12 02.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 стига сте трили коментари
12:51 02.10.2025