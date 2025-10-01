Новини
Крими
И второто тяло в кораба с меден сулфат в Бургас е на българин

1 Октомври, 2025 20:37 1 559 12

Разследването на случая е поето от бургаското следствие

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И второто тяло на кораба с медния сулфат в Бургас е на българин. Телата на двама мъже бяха открити в трюма на кораб на пристанището в града.

В хранилището имало 5 хиляди тона меден концентрат, пристигнал от Южна Америка. При отварянето на трюма работниците попаднали на телата на двамата мъже, които макар да били с маски, вероятно са се задушили от изпаренията на отровния концентрат.

Двамата мъже не са били част от екипажа на кораба, който е собственост на турска компания, предаде "24 часа".

Разследването на случая е поето от бургаското следствие. Работи се по няколко версии, включително контрабанда на наркотици. Все още не е приключил огледа на плавателния съд, който е задържан на бургаското пристанище.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Винкело

    6 1 Отговор
    И второто? Гледам, гледам, че вие още за първото нищо не сте думали...

    Коментиран от #9

    20:44 01.10.2025

  • 4 И за какво ни е на нас

    5 1 Отговор
    медния сулфат в България , 5 хиляди тона който е пристигнал от Южна Америка? После медния сулфат е нещо съвсем различно от меден концентрат... освен с безплатен ток електролиза да му правим за друго не се сещам

    20:51 01.10.2025

  • 5 Перо

    6 0 Отговор
    Отровили са се от отровни изпарения в трюма! Кой знае какви маски са ползвали и какво са правили там!

    20:55 01.10.2025

  • 6 Какво разследване очаквате от

    11 1 Отговор
    Супер корумпирани държавни институции

    20:56 01.10.2025

  • 7 Анонимен

    5 1 Отговор
    Пазили са си белото или са опитвали да го извадят. Гаранция!

    21:06 01.10.2025

  • 8 а ние ядем доматите с коловете

    3 0 Отговор
    тия щом са били с маски значи 100% са знаели за тях от кораба !!! или са работници на черно или са били придружители на стоката от южна африка…

    21:19 01.10.2025

  • 9 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Винкело":

    Ми то зависи от коя посока ги броиш🤥

    21:28 01.10.2025

  • 10 0х най-после

    3 0 Отговор
    Ейййй , и син камак ли вече внасяме CuSO4 за сведение на знаещите е най - масовия продукт за растителна защита ! Получаването му е фасулска работа ,..... но явно вече и това не можем да правим !

    Коментиран от #11

    21:31 01.10.2025

  • 12 онзи

    0 0 Отговор
    петров-баширов???

    21:44 01.10.2025