И второто тяло в кораба с меден сулфат в Бургас е на българин

И второто тяло на кораба с медния сулфат в Бургас е на българин. Телата на двама мъже бяха открити в трюма на кораб на пристанището в града.
В хранилището имало 5 хиляди тона меден концентрат, пристигнал от Южна Америка. При отварянето на трюма работниците попаднали на телата на двамата мъже, които макар да били с маски, вероятно са се задушили от изпаренията на отровния концентрат.
Двамата мъже не са били част от екипажа на кораба, който е собственост на турска компания, предаде "24 часа".
Разследването на случая е поето от бургаското следствие. Работи се по няколко версии, включително контрабанда на наркотици. Все още не е приключил огледа на плавателния съд, който е задържан на бургаското пристанище.
2 Винкело
Коментиран от #9
20:44 01.10.2025
4 И за какво ни е на нас
20:51 01.10.2025
5 Перо
20:55 01.10.2025
6 Какво разследване очаквате от
20:56 01.10.2025
7 Анонимен
21:06 01.10.2025
8 а ние ядем доматите с коловете
21:19 01.10.2025
9 Ъъъъ
До коментар #2 от "Винкело":Ми то зависи от коя посока ги броиш🤥
21:28 01.10.2025
10 0х най-после
Коментиран от #11
21:31 01.10.2025
12 онзи
21:44 01.10.2025