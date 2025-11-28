Любовна драма била в основата на убийството в Мадан, трима са задържани за 72 часа

Жесток побой завърши с убийството на 23-годишен мъж в Мадан снощи. По случая са задържани осем души, на трима от тях ще бъдат повдигнати обвинения за умишлено убийство.

Сигналът за намерено тяло на млад мъж в реката е подаден на телефон 112 малко след 22.00 часа. Полицията веднага е започнала и издирването на извършителите. Задържали са ги на път за Кърджали.

"Общо осем лица са задържани за срок от 24 часа по образуваното досъдебно производство за престъпление по член 115 от Наказателния кодекс. Извършени са разпити на всички участници в събитията, един от задържаните е дал положителен тест за кокаин", съобщи ст. комисар Цветан Цанков - директор ОДМВР-Смолян:

Разпитите на свидетели и огледите на място продължиха и вчера под надзора на Окръжна прокуратура.

"От доказателствата, които са събрани до момента, ни дават основание да приемем, че в престъплението са включени трима участника, които са нанесли множество удари по главата и тялото на пострадалия, като нанесените му травматични увреждания са довели до смъртта му", заяви Недко Симов - окръжен прокурор на Смолян:

По думите на Симов в основата на престъплението е любовна драма, която накарала две групи младежи да си уговорят среща, за да изяснят отношенията си. И двете страни били подготвени за бой, по време на инцидента дори е стреляно с газов пистолет във въздуха.

"Не се касае за поръчково убийство, не се касае за убийство с огнестрелно оръжие. Мотивът за убийството е любовна драма, надпревара за вниманието на една жена и погрешна представа за мъжка чест", допълни Недко Симов.

Тримата заподозрени са задържани за 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска постоянна мярка "задържане под стража".