Освободиха от ареста сина на Атанас Бобоков

Синът на Атанас Бобоков – Божидар Бобоков, беше освободен от ареста с мярка подписка. Божидар Бобоков беше задържан на 1 декември при многохилядния протест в София срещу бюджета и управлението, съобщи бТВ.
При ескалацията на напрежението полицията задържа общо 71 души. Стигна се до палене на контейнери за боклук и сериозни щети на полицейски автомобил и пожарна кола.
Сред задържаните е синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар. По данни на СДВР той е блъскал запален контейнер срещу полицаите.
Синът ми е заложник, не е палил кофи, а в джоба си е имал 20 лв. Това каза в интервю за предаването „Тази сутрин“ Атанас Бобоков на 3 декември по повод информацията.
Атанас Бобоков обяви, че целта е семейството му да бъде уязвено именно чрез най-близките му, защото срещу него самия няма юридически инструмент да бъде атакуван.
1 Сила
13:14 04.12.2025
2 Меди
13:14 04.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хипотетично
13:23 04.12.2025
5 Перо
13:30 04.12.2025
6 Коня Солтуклиева
.. Оказа се препис от книга на журналиста Лилов... :))
... Та интересно какво ще извадят сега за малкото Бобоковче:)
13:30 04.12.2025
7 Перо
13:34 04.12.2025
8 това
13:34 04.12.2025
9 Президента Радев
13:37 04.12.2025
10 Хахаха
13:39 04.12.2025
11 ГЕРБ
13:40 04.12.2025
12 Куцото добиче
13:41 04.12.2025
13 Ддд
13:43 04.12.2025
14 яяяя
13:43 04.12.2025
15 Възраждане
13:45 04.12.2025
16 Данко Харсъзина
13:45 04.12.2025
17 Бойко Българоубиец
13:50 04.12.2025
18 бай Ставри
13:50 04.12.2025
19 Реалист
13:53 04.12.2025
20 Нищо
13:57 04.12.2025
21 Навремето ППДБ
За благодарност днес Бобокови финансират преврата, а синчето води мутрите провокатори.
14:03 04.12.2025
22 бай Ставри
14:04 04.12.2025
23 Мда
Ристьо преди време прибра едни пари и обвиненията срещу Бобокови и Прокопи бяха свалени от същите борци за съдебната система Продай България и Просто идиотите!
Между другото Борисов им върна жеста, като сега ги изпра!
14:05 04.12.2025