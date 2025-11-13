Старт на делото срещу бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови. Процесът, придобил известност като „Боклукгейт”, не можа да започне от първия път, след като защитата поиска обвинителният акт да се върне на прокуратурата. Според записаното в него бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови, бившия заместник-министър на околната среда Красимир Живков и още трима души неправомерно са внасяли и преработвали опасни отпадъци у нас.

Разследването започна през 2020 година от закритата вече спецпрокуратура.