Старт на делото срещу бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови. Процесът, придобил известност като „Боклукгейт”, не можа да започне от първия път, след като защитата поиска обвинителният акт да се върне на прокуратурата. Според записаното в него бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови, бившия заместник-министър на околната среда Красимир Живков и още трима души неправомерно са внасяли и преработвали опасни отпадъци у нас.
Разследването започна през 2020 година от закритата вече спецпрокуратура.
1 Мата Хари
07:37 13.11.2025
2 Фал старт
07:38 13.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Иван
07:50 13.11.2025
5 Красимир Петров
07:53 13.11.2025
6 Перо
Коментиран от #19
07:53 13.11.2025
7 Коня Солтуклиева
07:53 13.11.2025
8 Последния Шоп
Коментиран от #13, #16
07:54 13.11.2025
9 Хаха
Тези братя който ни заливат с италиански боклук, как мислите дали ще бъдат осъдени ???
Аз не мисля, че ще се случи и тогава искам Правосъдие за всеки, Лалов и Борец да направят протест срещу съдебната система!
Вие как мислите ще има ли такъв протест?
Ми няма да има защото тези борци са платените подлоги на такива като Братя Бобокови, Прокопи, Сорос, тролове на Мирчев ниското чело!
Толкова за борците за платената демокрация , която май заприлича на платената любов!!
Коментиран от #22
07:55 13.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Боруна Лом
08:05 13.11.2025
12 здрасти
До коментар #10 от "Георгиев":Ако знаеш нещо което ще издържи в съда, бързичко го кажи на прокурорите.
Коментиран от #14
08:10 13.11.2025
13 Стига
До коментар #8 от "Последния Шоп":си лъгал
08:11 13.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 МАТА ХАРИ СНИМА ТИКВУН
08:13 13.11.2025
16 НЕ ЖЕНА МУ СНИМА ТИКВУН
До коментар #8 от "Последния Шоп":С пачките и кюлчетата
08:14 13.11.2025
17 Данко Харсъзина
08:14 13.11.2025
18 Плaмен
Завършил образование в гр. Москва, Русия.
Бабата на Красимир Живков е първа братовчедка на Тодор Живков.
08:24 13.11.2025
19 Запознат
До коментар #6 от "Перо":Не са в затвора още, защото текат пазарлъци, колко пари да ще дадат. То е ясно, че няма да лежат.
Коментиран от #20
08:27 13.11.2025
20 Вие,
До коментар #19 от "Запознат":мокрите, за всичко сте запознати. В Папура всеки знае за всеки всичко. ВлллАшка работа.
08:30 13.11.2025
21 Бандеров
08:31 13.11.2025
22 първо се научи
До коментар #9 от "Хаха":на български език после чети морал!!! думата КОЙТО се използва за единствено число неможеш да я ползваш в множествено число ! правилното в твоя случай е да се напише коИто ! забелязвам че над 50% от коментиращите незнаят кога се използва тази дума но пък акъл знаят да раздават … и как даваш нещо което нямаш?
Коментиран от #29
08:35 13.11.2025
23 Фен
Коментиран от #25
08:36 13.11.2025
24 факуса
08:39 13.11.2025
25 Сериозно?
До коментар #23 от "Фен":Ти откъде знаеш? Куриер ли си бил?
Коментиран от #26
08:39 13.11.2025
26 Фен
До коментар #25 от "Сериозно?":Ми има документи. Божинови и Минь са платили 200 000 долара на двама американски сенатори (единият вече в затвора за корупция), да напишат мейл от личните си адреси, колко е корумпирана България. За да може два часа по-късно Радев да тръби по медиите, как американският сенат бил казал еди какво си.
Коментиран от #28
08:45 13.11.2025
27 Стара чанта
,, Индустриалци " ?!
08:45 13.11.2025
28 Сериозно?
До коментар #26 от "Фен":И ти си виждал тези "документи"? 😂 ЕЖК на Сряда пазар😂
08:50 13.11.2025
29 Хаха
До коментар #22 от "първо се научи":Много благодаря, ама ти пиша от сърцето на Европата, от клуба на богатите и тука кой ти гледа тези подробности!
Ти кажи ще бъдат ли осъдени и ще протестират ли бютита?
08:56 13.11.2025