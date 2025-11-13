Новини
Старт на делото срещу бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови

13 Ноември, 2025 07:32 1 705 29

  • атанас бобоков-
  • пламен бобоков

Разследването започна през 2020 година

Старт на делото срещу бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови - 1
Атанас Бобобков Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Старт на делото срещу бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови. Процесът, придобил известност като „Боклукгейт”, не можа да започне от първия път, след като защитата поиска обвинителният акт да се върне на прокуратурата. Според записаното в него бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови, бившия заместник-министър на околната среда Красимир Живков и още трима души неправомерно са внасяли и преработвали опасни отпадъци у нас.

Разследването започна през 2020 година от закритата вече спецпрокуратура.


България
  • 1 Мата Хари

    20 1 Отговор
    Ша мачкам чаршафи

    07:37 13.11.2025

  • 2 Фал старт

    25 0 Отговор
    Няма да ги осъдят! А на бас!

    07:38 13.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иван

    22 5 Отговор
    Затвор за тези измамници, крадци и превратаджии

    07:50 13.11.2025

  • 5 Красимир Петров

    24 1 Отговор
    В България няма вкаран в затвора крупен измамник

    07:53 13.11.2025

  • 6 Перо

    20 2 Отговор
    Тия престъпници трябва да бъдат осъдени като в Турция, по 2400 г. на човек! Защо е това мотаене 5 г.?

    Коментиран от #19

    07:53 13.11.2025

  • 7 Коня Солтуклиева

    16 1 Отговор
    Бай Сараф се събуди заради партията на Радев, ама са му криви сметките! :))

    07:53 13.11.2025

  • 8 Последния Шоп

    13 6 Отговор
    Тия не назначаваха ли Посланици чрез съветника на пРезидента ???

    Коментиран от #13, #16

    07:54 13.11.2025

  • 9 Хаха

    17 4 Отговор
    Къде е Ристьо правната нула с Русенския културен проект?
    Тези братя който ни заливат с италиански боклук, как мислите дали ще бъдат осъдени ???
    Аз не мисля, че ще се случи и тогава искам Правосъдие за всеки, Лалов и Борец да направят протест срещу съдебната система!
    Вие как мислите ще има ли такъв протест?
    Ми няма да има защото тези борци са платените подлоги на такива като Братя Бобокови, Прокопи, Сорос, тролове на Мирчев ниското чело!
    Толкова за борците за платената демокрация , която май заприлича на платената любов!!

    Коментиран от #22

    07:55 13.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    КАКВИ ,, НЕВИННИ,,ОЧИ?

    08:05 13.11.2025

  • 12 здрасти

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Георгиев":

    Ако знаеш нещо което ще издържи в съда, бързичко го кажи на прокурорите.

    Коментиран от #14

    08:10 13.11.2025

  • 13 Стига

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Шоп":

    си лъгал

    08:11 13.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 МАТА ХАРИ СНИМА ТИКВУН

    9 0 Отговор
    А она му е жена на бобоко

    08:13 13.11.2025

  • 16 НЕ ЖЕНА МУ СНИМА ТИКВУН

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Шоп":

    С пачките и кюлчетата

    08:14 13.11.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Крупен бандит в затвора няма.

    08:14 13.11.2025

  • 18 Плaмен

    2 0 Отговор
    КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЖИВКОВ

    Завършил образование в гр. Москва, Русия.
    Бабата на Красимир Живков е първа братовчедка на Тодор Живков.

    08:24 13.11.2025

  • 19 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Перо":

    Не са в затвора още, защото текат пазарлъци, колко пари да ще дадат. То е ясно, че няма да лежат.

    Коментиран от #20

    08:27 13.11.2025

  • 20 Вие,

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Запознат":

    мокрите, за всичко сте запознати. В Папура всеки знае за всеки всичко. ВлллАшка работа.

    08:30 13.11.2025

  • 21 Бандеров

    6 0 Отговор
    Какви бизнесмени, бе?! СъвеЦки милиционери от ПГУ на ДС! Преди 1989 г. майка им(продавачка в книжарница) селянка от с. Басарбово, русенско продаваше сланина, обвита във вестник на колежките си!

    08:31 13.11.2025

  • 22 първо се научи

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    на български език после чети морал!!! думата КОЙТО се използва за единствено число неможеш да я ползваш в множествено число ! правилното в твоя случай е да се напише коИто ! забелязвам че над 50% от коментиращите незнаят кога се използва тази дума но пък акъл знаят да раздават … и как даваш нещо което нямаш?

    Коментиран от #29

    08:35 13.11.2025

  • 23 Фен

    4 3 Отговор
    Бе кво дело, нали те плащаха, за да махнат Гешев. Заедно с Миньо Стайков. А Божков дирижираше протестите от Дубай. И Радев размахваше юмручето и доведе Кики и Коки. Ма кой да помни...

    Коментиран от #25

    08:36 13.11.2025

  • 24 факуса

    1 2 Отговор
    затуй ни взеха в ес да има къде по евтино боклука да си изнасят а сега и зоната ни вземат дълговете да си изнесат,така правят цивилизованите кат нещо им пречи изнасят го с благородна цел обявявайки го за интеграция към цивилизационите им ценности

    08:39 13.11.2025

  • 25 Сериозно?

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Фен":

    Ти откъде знаеш? Куриер ли си бил?

    Коментиран от #26

    08:39 13.11.2025

  • 26 Фен

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сериозно?":

    Ми има документи. Божинови и Минь са платили 200 000 долара на двама американски сенатори (единият вече в затвора за корупция), да напишат мейл от личните си адреси, колко е корумпирана България. За да може два часа по-късно Радев да тръби по медиите, как американският сенат бил казал еди какво си.

    Коментиран от #28

    08:45 13.11.2025

  • 27 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Нашата гордост, нарекли себе си -
    ,, Индустриалци " ?!

    08:45 13.11.2025

  • 28 Сериозно?

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Фен":

    И ти си виждал тези "документи"? 😂 ЕЖК на Сряда пазар😂

    08:50 13.11.2025

  • 29 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "първо се научи":

    Много благодаря, ама ти пиша от сърцето на Европата, от клуба на богатите и тука кой ти гледа тези подробности!

    Ти кажи ще бъдат ли осъдени и ще протестират ли бютита?

    08:56 13.11.2025