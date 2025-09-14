Перем с ментетa от онлайн магазини

При специализирана полицейска операция служители на СДВР разкриха склад за фалшиви перилни препарати и иззеха 11 палета със стока.
Работата по случая е започнала след постъпване на информация в отдел „Икономическа полиция“ на столичната полиция за осъществявана търговска дейност с фалшиви перилни препарати през електронен магазин.
Установено е наличието на 11 палета с 2 165 бутилки препарат с вместимост от по 5 литра, носещи лога на различни регистрирани търговски марки. Те са разпространявани в търговската мрежа без съгласието на правоимащите лица. На място са установени също така и 284 детски артикули с носещи знаци на различни търговски марки.
По отношение на реализираната търговска дейност с установените маркови стоки е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Стенли
14:30 14.09.2025
3 Ко речи?
14:32 14.09.2025
4 Kaлпазанин
14:35 14.09.2025
5 А дее
14:36 14.09.2025
6 Персил Мегаперли или Мегаперли екселенс
14:40 14.09.2025
7 Aлфа Bълкът
14:40 14.09.2025
8 Гост
14:54 14.09.2025
9 Това одринското карго ли е?
Скъпи препарати - пак там.
14:55 14.09.2025
10 Сталин
15:04 14.09.2025
11 QR Виза
15:04 14.09.2025
12 Сатана Z
15:10 14.09.2025
13 А кое точно в България
15:14 14.09.2025
14 И защо лъжете?
15:18 14.09.2025
15 Никой
15:20 14.09.2025
16 И как точно разбрахте
15:21 14.09.2025
17 Стоки закупени
15:24 14.09.2025
18 Украинците
15:47 14.09.2025