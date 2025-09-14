Перем с ментетa от онлайн магазини

При специализирана полицейска операция служители на СДВР разкриха склад за фалшиви перилни препарати и иззеха 11 палета със стока.

Работата по случая е започнала след постъпване на информация в отдел „Икономическа полиция“ на столичната полиция за осъществявана търговска дейност с фалшиви перилни препарати през електронен магазин.

Установено е наличието на 11 палета с 2 165 бутилки препарат с вместимост от по 5 литра, носещи лога на различни регистрирани търговски марки. Те са разпространявани в търговската мрежа без съгласието на правоимащите лица. На място са установени също така и 284 детски артикули с носещи знаци на различни търговски марки.

По отношение на реализираната търговска дейност с установените маркови стоки е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.