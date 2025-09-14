Новини
Крими »
Перем с ментетa от онлайн магазини

Перем с ментетa от онлайн магазини

14 Септември, 2025 14:26 1 327 18

  • перилни препарати-
  • фалшификати-
  • сдвр

Заловиха 11 палета с бутилки, имитиращи известни перилни препарати

Перем с ментетa от онлайн магазини - 1
Снимка: СДВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

При специализирана полицейска операция служители на СДВР разкриха склад за фалшиви перилни препарати и иззеха 11 палета със стока.

Работата по случая е започнала след постъпване на информация в отдел „Икономическа полиция“ на столичната полиция за осъществявана търговска дейност с фалшиви перилни препарати през електронен магазин.

Установено е наличието на 11 палета с 2 165 бутилки препарат с вместимост от по 5 литра, носещи лога на различни регистрирани търговски марки. Те са разпространявани в търговската мрежа без съгласието на правоимащите лица. На място са установени също така и 284 детски артикули с носещи знаци на различни търговски марки.

По отношение на реализираната търговска дейност с установените маркови стоки е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Стенли

    9 4 Отговор
    Абе напишете нещо за геройствата на зеления фасул колко бело изсмърка голямо чудо подмазване 😁😁

    14:30 14.09.2025

  • 3 Ко речи?

    7 0 Отговор
    Перилни препарати или от магазина, или от Гърция, когато съм там.

    14:32 14.09.2025

  • 4 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    Ще купувате ,само еврейски доказани марки като Ариел и персил .който прави и продава ментета се наказва според закона ,ама хич няма купени държавни органи за контрол

    14:35 14.09.2025

  • 5 А дее

    13 2 Отговор
    10лв. Струва течен прах 5л на пазара в Одрин ,а в нашите вериги - 50 лв

    14:36 14.09.2025

  • 6 Персил Мегаперли или Мегаперли екселенс

    1 4 Отговор
    Тва са най-добрите, само по сайтове ги има. Масово перилните препарати са или фалшиви или некачествени. Затова преди 2г си направих едно проучване, най-добри за пране са тези на прах. Причината е че някво си хим съединение било стабилно само в суха форма, гелове, топчета и течности не важат. Освен това, кърпичките за цветни дрехи, които уж ви позволяват да слагате цветно с бяло, също не работят. Бялото спално бельо стана дармадан от тях. Не е ли мегаперли, не взимайте.

    14:40 14.09.2025

  • 7 Aлфа Bълкът

    6 7 Отговор
    Най-важното е да перете с препарати произведени в ЕС. С тия турските дрехите ми миришат на овце, а аз овце нямам.

    14:40 14.09.2025

  • 8 Гост

    8 1 Отговор
    В Турция ядат само овчо и лой.

    14:54 14.09.2025

  • 9 Това одринското карго ли е?

    2 1 Отговор
    Евтини препарати - Лидъл и Кауфланд.
    Скъпи препарати - пак там.

    14:55 14.09.2025

  • 10 Сталин

    15 1 Отговор
    То всичко в България е менте,менте политици,менте храна ,менте алкохол,менте техника ,менте горива

    15:04 14.09.2025

  • 11 QR Виза

    1 0 Отговор
    Skip от гречко, чиста работа😉

    15:04 14.09.2025

  • 12 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Никога не купуваме перилни препарати,сапуни,шампоани и всичко останало от БГ.Има си Кореком за тая работа

    15:10 14.09.2025

  • 13 А кое точно в България

    4 0 Отговор
    Не е менте ?

    15:14 14.09.2025

  • 14 И защо лъжете?

    2 1 Отговор
    разпространявани в търговската мрежа без съгласието на "правоимащите лица" не е МЕНТЕ ! Нали? Но е много важно да обслужваме и да лобираме за алчните олигарси работещи с 150% надценка нали? После пак дрънкайте че със спекулата се борите

    15:18 14.09.2025

  • 15 Никой

    2 0 Отговор
    Но нали ГЕРБ ни пази - те са ни хранители.Спасители - ръж и да няма - ГЕРБ спасява - - да са живи и здрави.

    15:20 14.09.2025

  • 16 И как точно разбрахте

    1 0 Отговор
    Че артикули носещи знаци на различни търговски марки са МЕНТЕ?

    15:21 14.09.2025

  • 17 Стоки закупени

    1 1 Отговор
    От фирмен магазин на марката в Турция на разпродажба и промоция защо да са МЕНТЕ в България? А? А МЕНТЕ ли са ?

    15:24 14.09.2025

  • 18 Украинците

    0 0 Отговор
    Ни заливат с ментетата. Те са. Купих си от техен сайт американска каска за тъщата и се оказа менте. Детето я счупи с бухалката

    15:47 14.09.2025