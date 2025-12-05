От СДВР разкриха предишни прояви на част от задържаните след протеста на 1 декември

СДВР публикува подробности за предишните криминални прояви на петимата младежи, за които прокуратурата поиска най-тежката мярка – „задържане под стража“, след вандалските прояви на по време на протеста на 1 декември в София, съобщават от bTV.

Вчера прокуратурата съобщи, че част от задържаните имат предишни криминални проявления, но без да даде детайли какви са те. Днес СДВР разкри, че случаите варират от каране на кола в нетрезвено състояние и кражби до участие в престъпна група.

Сред тях е 19-годишният Ж.Ж., който през 2023 г. е управлявал кола след употреба на наркотици.

21-годишният с инициали К.Й. има няколко прояви – задържан е за закана, за противозаконно подпомагане на чужденец и за отказ да бъде тестван за алкохол и наркотици при управление на автомобил.

Л.Т. е на 25 години и е обвиняем по дела за подпомагане на чужденци и за палеж на имущество.

21-годишният М.И. е бил обвиняем за шофиране след лишаване от правоуправление, а Н.А., също на 21, има дълга история – задържан е за кражба, притежание на наркотици и е установена съпричастност към т.нар. „локали“.

По време на протеста на 1 декември обвиняемите са действали агресивно – хвърляли са камъни, стъклени бутилки и пиротехника по полицаи, обръщали са кофи за боклук и са използвали предмети от контейнерите като импровизирани оръжия. Прокуратурата подчерта, че действията им са били „явно неуважение към обществото“ и „крайно цинични и дързостни“.

За други петима обвиняеми мерките са по-леки – парична гаранция или подписка, като това е съобразено с характера на техните действия и с личните им характеристики. Разследването продължава, предстоят нови разпити и анализ на видеозаписи от хаотичните сцени в центъра на София.