От СДВР разкриха предишни прояви на част от задържаните след протеста на 1 декември

От СДВР разкриха предишни прояви на част от задържаните след протеста на 1 декември

5 Декември, 2025 20:27 796 16

Случаите варират от каране на кола в нетрезвено състояние и кражби до участие в престъпна група

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

СДВР публикува подробности за предишните криминални прояви на петимата младежи, за които прокуратурата поиска най-тежката мярка – „задържане под стража“, след вандалските прояви на по време на протеста на 1 декември в София, съобщават от bTV.

Вчера прокуратурата съобщи, че част от задържаните имат предишни криминални проявления, но без да даде детайли какви са те. Днес СДВР разкри, че случаите варират от каране на кола в нетрезвено състояние и кражби до участие в престъпна група.

Сред тях е 19-годишният Ж.Ж., който през 2023 г. е управлявал кола след употреба на наркотици.

21-годишният с инициали К.Й. има няколко прояви – задържан е за закана, за противозаконно подпомагане на чужденец и за отказ да бъде тестван за алкохол и наркотици при управление на автомобил.

Л.Т. е на 25 години и е обвиняем по дела за подпомагане на чужденци и за палеж на имущество.

21-годишният М.И. е бил обвиняем за шофиране след лишаване от правоуправление, а Н.А., също на 21, има дълга история – задържан е за кражба, притежание на наркотици и е установена съпричастност към т.нар. „локали“.

По време на протеста на 1 декември обвиняемите са действали агресивно – хвърляли са камъни, стъклени бутилки и пиротехника по полицаи, обръщали са кофи за боклук и са използвали предмети от контейнерите като импровизирани оръжия. Прокуратурата подчерта, че действията им са били „явно неуважение към обществото“ и „крайно цинични и дързостни“.

За други петима обвиняеми мерките са по-леки – парична гаранция или подписка, като това е съобразено с характера на техните действия и с личните им характеристики. Разследването продължава, предстоят нови разпити и анализ на видеозаписи от хаотичните сцени в центъра на София.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганчо

    5 0 Отговор
    А членове на футболна агитка ли са?

    20:36 05.12.2025

  • 2 пито платено

    5 1 Отговор
    Да си платят нанесените щети , с дарителска кампания като на блажко ще стане бързо и ще се изяснят поръчителите.

    20:37 05.12.2025

  • 3 Пич

    6 3 Отговор
    Протестът беше автентичен , както са автентични и политическите идиоти , с които разполагаме !!! За съжаление на следващи избори - пак същата конфигурация !!! Единствено на Радев е във възможностите да я разруши , но ще бъде за по лошо. За краткост - защото е военен ! Но сънародниците са първосигнални и не много умни , и като нищо ще го изберат !

    20:39 05.12.2025

  • 4 факти

    5 4 Отговор
    разкриха ли предишните си беззакония мвр когато пребиваха децата на България

    Коментиран от #8

    20:42 05.12.2025

  • 5 Спецназ

    6 1 Отговор
    Полицая ги хвана, Прокурора ги обвини и накрая и
    Съдията намаза с 1/3 от парите за да ги ПУСНЕ!

    СЕГА ревете като вдовица за У.Й!

    20:43 05.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Децата пребиха елитните еничари на Шиши.Голям срам за МВР

    20:44 05.12.2025

  • 7 олимали

    5 1 Отговор
    Сега ще стане ясно и че не са девствени, мани мани. Страхотна информация, обърна ми се живота.

    20:45 05.12.2025

  • 8 То е

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "факти":

    Трябвало вие да си ги пребивате вкъщи законно, че нищо не става от децата на България, освен безработна смъркаща "интелигенция"! С парите на тате.

    20:47 05.12.2025

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 1 Отговор
    Това няма да ви оправдае, боклуци!

    20:48 05.12.2025

  • 10 Белобрадова веднага да напуска Парламент

    3 1 Отговор
    Белобрадова веднага да напуска Парламента. Лъжкинята, измамницата Белобрадова е толкова некомпетентна че е позор не само за ППДБ но за целият Парламент. Оказа се че разпространителката на фалшиви новини Белобрадова е защитавала не “невинен джаз музикант студент с жълтото яке” а рецидивист и разпространител на дрога арестуван над 5 пъти през последните години локал. Тази измамница Белобрадова е по-голяма лъжкиня и по-некомпетентна дори от Ивайло Мирчев, който никога не казва истината. ППДБ са коалиция на лъжците и измамниците. Долу шарлатаните Мирчев и Белобрадова и вън от Парламента

    20:49 05.12.2025

  • 11 Не ни занимавай

    2 1 Отговор
    С проявите като те и ти си платена и сте малцинство . Кажи какво става с искането на множеството или оставка мина покрай ушите …………….5277

    Коментиран от #14

    20:54 05.12.2025

  • 12 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Това пък е репресия, да разпространяват кой, за какво е хващан.. Нали е минало всичко през съдът, какво се оплакват??! Големи изнежени питки излязоха

    21:05 05.12.2025

  • 13 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Докато им взимате парите не ревете нали, сега а, у.. Големи нещастници

    21:06 05.12.2025

  • 14 Явно не

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не ни занимавай":

    Разбра че теми който не са по сценарий не се коментират

    21:12 05.12.2025

  • 15 Мдаа

    0 0 Отговор
    Ама има един тон клипове в които точно тези преминават без проверка на КПП-тата. Та въпросът е кой ги е наел?

    21:17 05.12.2025

  • 16 Д.П.

    0 0 Отговор
    Обещах на хлапетата, че ако всичко мине на 6, ще имат чисто съдебно минало, ама те се издъниха. И онзи с парите сащо, а бе аракоуло, кой ти каза да казваш, че даваш апартаменти под наем и от една обиколка събираш 30 бона. Добре че НАП-а е наш.

    21:17 05.12.2025