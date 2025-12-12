Разбита е организирана престъпна група за измамни онлайн платформи за инвестиции

Мащабна акция за пресичане на незаконната дейност на организирана престъпна група, ръководела няколко кол центъра на територията на София, бе проведена на 11 декември 2025 г.
В операцията под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура (СГП) участваха служители от следствения отдел на СГП, Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и ГД „Национална полиция“, както и на Guardia Civil - Кралство Испания.
Организираната престъпна група (ОПГ) се е занимавала с измамна инвестиционна дейност и със „социално инженерство“. В нея са участвали български и чужди граждани.
В хода на разследването е установено, че под контрола на групата от средата на 2022 г. на територията на София са функционирали кол-центрове, свързани с измамни онлайн платформи (множество уебсайтове, чрез които са привличани клиенти и са въвеждани в заблуждение да инвестират средствата си в привидна търговия с регулирани финансови инструменти срещу обещания за висока възвращаемост). От дейността на ОПГ са причинени значителни имотни вреди на граждани на ЕС.
В хода на действията по разследването бяха извършени координирани проверки, претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели с цел преустановяване на дейността на структурите, съпричастни към мащабни схеми за въвеждане в заблуждение и неправомерно извличане на финансови средства от пострадали лица в чужбина.
При акцията са иззети над 20 телефона, множество СИМ карти, над 30 флашки, персонални компютри, хард дискове, тефтери, ръчни записки, списъци с имена на служители, наркотични вещества, 17 кюлчета инвестиционно злато, всяко от които на стойност около 7000 лв., над 45 000 лв. в брой, 5 броя хардуерни портфейла, в един от които са намерени криптоактиви на стойност над 230 000 щатски долара. Те са иззети с помощта на отдел „Киберпрестъпления“ при НСлС.
Операцията бе осъществена в тясно международно сътрудничество с Guardia Civil - Кралство Испания. Съвместните екипи работиха под ръководството на компетентните български органи и в рамките на европейските механизми за полицейско сътрудничество.
