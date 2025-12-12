Новини
Разбита е организирана престъпна група за измамни онлайн платформи за инвестиции

Операцията бе осъществена в тясно международно сътрудничество с Guardia Civil - Кралство Испания

Разбита е организирана престъпна група за измамни онлайн платформи за инвестиции - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мащабна акция за пресичане на незаконната дейност на организирана престъпна група, ръководела няколко кол центъра на територията на София, бе проведена на 11 декември 2025 г.

В операцията под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура (СГП) участваха служители от следствения отдел на СГП, Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и ГД „Национална полиция“, както и на Guardia Civil - Кралство Испания.

Организираната престъпна група (ОПГ) се е занимавала с измамна инвестиционна дейност и със „социално инженерство“. В нея са участвали български и чужди граждани.

В хода на разследването е установено, че под контрола на групата от средата на 2022 г. на територията на София са функционирали кол-центрове, свързани с измамни онлайн платформи (множество уебсайтове, чрез които са привличани клиенти и са въвеждани в заблуждение да инвестират средствата си в привидна търговия с регулирани финансови инструменти срещу обещания за висока възвращаемост). От дейността на ОПГ са причинени значителни имотни вреди на граждани на ЕС.

В хода на действията по разследването бяха извършени координирани проверки, претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели с цел преустановяване на дейността на структурите, съпричастни към мащабни схеми за въвеждане в заблуждение и неправомерно извличане на финансови средства от пострадали лица в чужбина.

При акцията са иззети над 20 телефона, множество СИМ карти, над 30 флашки, персонални компютри, хард дискове, тефтери, ръчни записки, списъци с имена на служители, наркотични вещества, 17 кюлчета инвестиционно злато, всяко от които на стойност около 7000 лв., над 45 000 лв. в брой, 5 броя хардуерни портфейла, в един от които са намерени криптоактиви на стойност над 230 000 щатски долара. Те са иззети с помощта на отдел „Киберпрестъпления“ при НСлС.

Операцията бе осъществена в тясно международно сътрудничество с Guardia Civil - Кралство Испания. Съвместните екипи работиха под ръководството на компетентните български органи и в рамките на европейските механизми за полицейско сътрудничество.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 17 Отговор
    На Ген-Зи заниманията.

    12:40 12.12.2025

  • 2 мдаааа

    5 0 Отговор
    Софията - център на измамниците ...

    Коментиран от #4

    12:41 12.12.2025

  • 3 Комисар Корадо Катани

    2 0 Отговор
    Тези Guardia Civil - Кралство Испания не можем ли да ги наемем на мястото на МВР? За 10млрд на година ще свършат чудеса.

    12:42 12.12.2025

  • 4 перачницата на Балканите

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "мдаааа":

    От къде мислиш дойдоха всичките евраци за протестиращите?

    Коментиран от #10

    12:43 12.12.2025

  • 5 Иван сл. Равно поле 🏡

    2 0 Отговор
    Мен ме измамиха по Телеграма за инвестиция със цели 750 лв. Който не съм си върнал от 2023г. До сега

    Коментиран от #13

    12:45 12.12.2025

  • 6 Продължаваме Подмяната

    8 1 Отговор
    Ако си мислите, че младите и красивите ще ви оправят и осигурят достойни старини, някой ден ще се събудили с източени пенсионни фондове и дарени апартаменти.

    12:45 12.12.2025

  • 7 Агента с матраците

    2 0 Отговор
    Ако на Баце бандитите действаха по старомодния начин с батата и багажника, тия днешните шмекери, дето ам-кат на всяка втора дума директно ти крадат всичко, което си препечелил цял живот.

    12:48 12.12.2025

  • 8 да се забранят

    3 1 Отговор
    ОПГ = НПО

    12:51 12.12.2025

  • 9 така е

    1 0 Отговор
    Да се готви Нексо.

    12:57 12.12.2025

  • 10 мдаааа

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "перачницата на Балканите":

    От рубляците , ве ...

    13:02 12.12.2025

  • 11 Механик

    2 0 Отговор
    Много шиле, много нещо по тая земя бе!!! Ееееее....

    13:18 12.12.2025

  • 12 Киро Брейка

    1 0 Отговор
    Аз инвестирах в Исторически парк, там няма измама, и вии можете да инвестирате, да се срещнете с Детелинка, с мен моя милост, с бат Веско, с Ивилин, с Краси Катинчарова, Мицикурев и останалите шарлат.. членове на Виличие

    13:39 12.12.2025

  • 13 Джеф Песос

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иван сл. Равно поле 🏡":

    Ако ти дам сметка, на която да преведеш 2000 евро, мога да ти дам насоки как да върнеш инвестицията си и дори да я утроиш.

    13:41 12.12.2025