Новини
Крими »
ГДБОП задържа молдовец, свързан с наркогрупа

ГДБОП задържа молдовец, свързан с наркогрупа

14 Ноември, 2025 16:10 575 2

  • гдбоп-
  • наркогрупа-
  • молдовец

В страните, в които престъпната група е действала, са открити общо пет килограма метафетамин, прекурсори за производството му, както и документи

ГДБОП задържа молдовец, свързан с наркогрупа - 1
Боян Раев Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 11 ноември е проведена международна акция в България, Чехия, Румъния, Унгария и Молдова от Европол и Евроджъст, свързана с производството на синтетични наркотици и прекурсори. България участва от 10 ноември, понеделник, а в четвъртък, във Варна, служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" са задържали молдовец, сочен за част го групата. Това каза на брифинг директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев.

Той допълни, че в страните, в които престъпната група е действала, са открити общо пет килограма метафетамин, прекурсори за производството му, както и документи.

Зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов каза, че се предполага, че задържаният в България молдовец е един от основните доставчици на метамфетамин в България.

Главен комисар Раев съобщи и за друга акция на ГДБОП относно разпространение на наркотици в малките населени места в страната. При нея за задържани четирима и е разрит склад с множество вейпове с канабис.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Георги

    0 0 Отговор
    Добре е,нека си заслужат заплатите!

    16:22 14.11.2025

  • 2 ЦНИ 32

    0 0 Отговор
    МОРОН ДЕЛА ФРОНТЕРА

    16:23 14.11.2025