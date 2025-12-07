Новини
Спречкване между шофьори в центъра на София, единият е стрелял

Спречкване между шофьори в центъра на София, единият е стрелял

7 Декември, 2025 12:00

Образувано е досъдебно производство

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След спречкване между два автомобила на ул. "Опълченска" и бул. "Тодор Александров" в София в резултат на засичане, единият от шофьорите е произвел изстрел с въздушно оръжие, казаха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за БТА. Сигналът за инцидента е подаден между 19,00-20,00 ч.

Единият от участниците в спречкването е прегледан на място от екип на Спешна помощ.

Образувано е досъдебно производство, по случая продължава активно да се работи, уточниха от СДВР.


  • 1 Налудник

    20 1 Отговор
    С тия закони в бегето, взели са правилно решение за разрешаване на проблема.😎

    Коментиран от #9

    12:02 07.12.2025

  • 2 Този див, див

    16 1 Отговор
    Запад...

    12:03 07.12.2025

  • 3 Панаир

    12 0 Отговор
    София

    12:04 07.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    В София се ходи винаги въоръжен.Иначе си лесна плячка.

    12:05 07.12.2025

  • 5 Фикри

    26 0 Отговор
    Добре де, с какъв акъл вадиш и стреляш с въздушен пистолет, ами ако другият носи боен ? Гърми те и си е в предла на законната самоотбрана.

    Коментиран от #8, #10

    12:06 07.12.2025

  • 6 Значи

    11 0 Отговор
    особен спречкване е имало и побой , щом е извикана Спешна помощ , а и стрелба !

    12:08 07.12.2025

  • 7 бай Шиле

    14 5 Отговор
    Днес въздушно, утре бойно оръжие. Честита " демокрация" народе въртоглав!

    Коментиран от #16

    12:21 07.12.2025

  • 8 Миньоро

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Фикри":

    Точно. Ако се вади оръжие, нека да е бойно. Другото е равносилно на самоубийство.

    12:27 07.12.2025

  • 9 Така е!

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Налудник":

    Заедно с аптечката, триъгълника и т.н. огнестрелното оръжие трябва да стане задължително!

    12:29 07.12.2025

  • 10 Хеми значи бензин

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Фикри":

    Разчита се на факта че в БГ малко хора имат огнестрелно оръжие с изключение на полицейските власти.

    Коментиран от #11

    12:29 07.12.2025

  • 11 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хеми значи бензин":

    Така си мислиш.

    12:31 07.12.2025

  • 12 Развален телефон

    7 1 Отговор
    Вчера беше пешеходец и газови пистолет. Утре ще пишат сикарио с ловна пушка лупара.

    12:32 07.12.2025

  • 13 Коко

    10 3 Отговор
    Тиквата пророк излезе.Колко вярно каза че с тоя материал държава не може да се направи.

    12:35 07.12.2025

  • 14 Гошо

    5 3 Отговор
    Ушатите трябва да обискират таратайките на балканската сган, всеки втори има някакъв вид оръжие

    12:42 07.12.2025

  • 15 000

    5 2 Отговор
    Вече сме завършена либерална демокрация. Как е, приятно ли е?

    12:48 07.12.2025

  • 16 Какво лошо има

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "бай Шиле":

    Аз бих искал да имаме вариант на Втората поправка от Американската конституция. Нямам доверие, че МВР ме пази. Бих предпочел сигурността ми и на близките ми да е в моите ръце на първо място.

    Коментиран от #22

    12:48 07.12.2025

  • 17 защо

    2 0 Отговор
    Добре, че са се спречкали автомобилите ...

    12:53 07.12.2025

  • 18 az СВО Победа 80

    8 1 Отговор
    "Евроценности"!

    36 години деградация и морален упадък ни превърнаха в "дивия запад"....

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #21

    12:55 07.12.2025

  • 19 Механик

    2 0 Отговор
    Голяма статия и голяма информация.
    Казано с една дума- плява.

    12:57 07.12.2025

  • 20 за рана от стрелба или въшки

    4 0 Отговор
    Единият от участниците в спречкването е прегледан на място от екип на Спешна помощ.

    copy paste от другите сайтове

    12:59 07.12.2025

  • 21 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 80":

    Да де, ама сега ще ти наскочат политкоретните и ще те убедят, че си "ушанка" и че всичко се случва, понеже в БГ на власт са комунистите.
    Само дето няма да им дойде на акъла, че когато бяха комунистите на власт, в БГ нямаше престрелки.
    По-точно, няма да им дойде на акъл, понеже или са родени далеч след 2000-та и за комунисите знаят каквото им е казал дядо. Или па ще са въпросните дядовци, дето се изживяват като десиденти .

    Коментиран от #24

    13:01 07.12.2025

  • 22 бай Шиле

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Какво лошо има":

    Аз също искам в Българската конституция да има такава поправка, но надали. Затова съм сложил " демокрация " в кавички.

    13:02 07.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Прав си така е, но пак е за тяхна сметка! 🤣

    Колкото и да отричат миналото и да се заблуждават за настоящето не могат да променят историческия ход на събитията и фактите.

    13:07 07.12.2025