Спречкване между шофьори в центъра на София, единият е стрелял

След спречкване между два автомобила на ул. "Опълченска" и бул. "Тодор Александров" в София в резултат на засичане, единият от шофьорите е произвел изстрел с въздушно оръжие, казаха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за БТА. Сигналът за инцидента е подаден между 19,00-20,00 ч.
Единият от участниците в спречкването е прегледан на място от екип на Спешна помощ.
Образувано е досъдебно производство, по случая продължава активно да се работи, уточниха от СДВР.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Налудник
Коментиран от #9
12:02 07.12.2025
2 Този див, див
12:03 07.12.2025
3 Панаир
12:04 07.12.2025
4 Последния Софиянец
12:05 07.12.2025
5 Фикри
Коментиран от #8, #10
12:06 07.12.2025
6 Значи
12:08 07.12.2025
7 бай Шиле
Коментиран от #16
12:21 07.12.2025
8 Миньоро
До коментар #5 от "Фикри":Точно. Ако се вади оръжие, нека да е бойно. Другото е равносилно на самоубийство.
12:27 07.12.2025
9 Така е!
До коментар #1 от "Налудник":Заедно с аптечката, триъгълника и т.н. огнестрелното оръжие трябва да стане задължително!
12:29 07.12.2025
10 Хеми значи бензин
До коментар #5 от "Фикри":Разчита се на факта че в БГ малко хора имат огнестрелно оръжие с изключение на полицейските власти.
Коментиран от #11
12:29 07.12.2025
11 Гост
До коментар #10 от "Хеми значи бензин":Така си мислиш.
12:31 07.12.2025
12 Развален телефон
12:32 07.12.2025
13 Коко
12:35 07.12.2025
14 Гошо
12:42 07.12.2025
15 000
12:48 07.12.2025
16 Какво лошо има
До коментар #7 от "бай Шиле":Аз бих искал да имаме вариант на Втората поправка от Американската конституция. Нямам доверие, че МВР ме пази. Бих предпочел сигурността ми и на близките ми да е в моите ръце на първо място.
Коментиран от #22
12:48 07.12.2025
17 защо
12:53 07.12.2025
18 az СВО Победа 80
36 години деградация и морален упадък ни превърнаха в "дивия запад"....
🤣🤣🤣
Коментиран от #21
12:55 07.12.2025
19 Механик
Казано с една дума- плява.
12:57 07.12.2025
20 за рана от стрелба или въшки
copy paste от другите сайтове
12:59 07.12.2025
21 Механик
До коментар #18 от "az СВО Победа 80":Да де, ама сега ще ти наскочат политкоретните и ще те убедят, че си "ушанка" и че всичко се случва, понеже в БГ на власт са комунистите.
Само дето няма да им дойде на акъла, че когато бяха комунистите на власт, в БГ нямаше престрелки.
По-точно, няма да им дойде на акъл, понеже или са родени далеч след 2000-та и за комунисите знаят каквото им е казал дядо. Или па ще са въпросните дядовци, дето се изживяват като десиденти .
Коментиран от #24
13:01 07.12.2025
22 бай Шиле
До коментар #16 от "Какво лошо има":Аз също искам в Българската конституция да има такава поправка, но надали. Затова съм сложил " демокрация " в кавички.
13:02 07.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 az СВО Победа 80
До коментар #21 от "Механик":Прав си така е, но пак е за тяхна сметка! 🤣
Колкото и да отричат миналото и да се заблуждават за настоящето не могат да променят историческия ход на събитията и фактите.
13:07 07.12.2025