Директорът на столично училище с първи думи след ареста: Вчера разбрах за камерите в тоалетните, не съм ги слагал аз

Директорът на столично училище с първи думи след ареста: Вчера разбрах за камерите в тоалетните, не съм ги слагал аз

17 Декември, 2025 19:22 1 709 46

В момента се проверяват намерените флашки

Директорът на столично училище с първи думи след ареста: Вчера разбрах за камерите в тоалетните, не съм ги слагал аз - 1
Снимка: БГНЕС
Вчера разбрах, че в тоалетните има камери. Не съм ги слагал аз. Това заяви задържаният директор на столичното 138-о училище „Проф. Васил Златарски” Александър Евтимов пред журналисти преди заседанието на Софийския районен съд тази вечер.

По-рано от СДВР разкриха подробности по разследването срещу Евтимов. “От компютъра в кабинета на директора, чрез приложение, всички записи били прехвърляни към мобилния му телефон”, каза на брифинг пред журналисти директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Срещу Евтимов са повдигнати две обвинения. Едното е за държане на специално техническо средство от длъжностно лице, а второто - за създаване на порнографски материали с непълнолетни, за което той може да получи максимално 8 години затвор.

Директорът обжалва мярката си за задържане от 24 часа. Очаква се прокурор да внесе искане в Софийския районен съд за постоянен арест спрямо него. Сезирана е и Комисията за защита на личните данни.

По думите на Николов в понеделник вечерта в Първо Районно управление на СДВР се явила леля на ученичка, която пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в санитарните помещения има камери, които снимат учениците.

“Незабавно, още в първия работен ден, в който училището отвори, сме сформирали следствено оперативни групи с цел проверка на посоченото в сигнала. Пристигайки на място, колегите наистина установяват, че в помещенията има датчици, за които се предполага, че следят за движение в тоалетните. Има и скрити камери за видеонаблюдение”, потвърди гл. ком. Николов.

По думите му, с помощта на Дирекция “Киберсигурност”, е извършена задълбочена проверка и е установено, че от тези камери, чрез изградени специални трасета, сигналът стига до стаята на директора.

“По този повод незабавно пристъпихме към процесуално-следствени действия, които проведохме съвместно със Софийската районна прокуратура. Иззехме от кабинета на директора всички носители на такава информация. Впоследствие извършихме процесуално-следствени действия и в неговия апартамент”, каза гл. ком. Николов.

Евтимов е показвал записи от камерите на класна ръководителка на един от класовете от училището, за да онагледи проявата на непристойно поведение в санитарните помещения.

“Общо 11 са камерите, поставени в санитарните помещения от 1 до 3 етаж в училището. Има такива, които наблюдават цялото помещение, и други, поставени точно над писоарите”, обясни Николов.

Той каза още, че през октомври е намерена фактура, доказваща, че директорът от свое име и за своя сметка е закупил камери за скрито наблюдение.

“В дома му открихме 11 флашки, 3 лаптопа и 3 компютърни конфигурации. В кабинета имаше само DVR, който съхранява записите от камерите и мобилен телефон. В момента проверяваме съдържанието на флашките”, допълни той.


България
  • 1 Пази ги директора

    10 7 Отговор
    Да не се плющят в тоалетната. Сега като излезе всичко, прокурора ще се изчерви и възбуди.

    19:24 17.12.2025

  • 2 Мецана

    5 3 Отговор
    Продавам пазарджишки лаптоп от Германия съм го донесла. Изчистен, имаше два троянски коня от мечо. Иначе той има един+каруца и ходи да бере железу.

    Коментиран от #9, #11

    19:26 17.12.2025

  • 3 Директор

    6 2 Отговор
    Ще ме хванат трънки, лъсках само с презервативи.

    19:27 17.12.2025

  • 4 циганин

    15 0 Отговор
    българин е нали

    Коментиран от #13

    19:27 17.12.2025

  • 5 Тони

    24 1 Отговор
    Тоя като го гледам и то му личи от всякъде е чист педофил воайор мазен женствен с тънко глас че чис педофил

    19:28 17.12.2025

  • 6 дядото

    25 1 Отговор
    педагог,директор на средно училище - не ми го побира умът.ако е вярно,този изрод - на ченгела в двора на училището.хора за ценности,без срам и свян.пфу.

    19:29 17.12.2025

  • 7 мечо

    1 6 Отговор
    спорет мен може да има камери вав толетните но даси пише на един лис хартиа тук има камера тук нияма камера и всеки да си решава спорет негоси мене попринцип неме притисниава ниямам какво да криа

    19:30 17.12.2025

  • 8 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    31 0 Отговор
    Директора не ги е слагал ........ама само е гледал !!!!
    Такива са ни директорите , такива са ни министрите , такива са ни управляващите !!!!!!! Никой нищо не е видял , чул и разбрал !!!!!! Никой нищо не знае !!!!!!!

    19:32 17.12.2025

  • 9 мечо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мецана":

    сириозни проблеми те очакват велики проблеми щте си платиш за кражбата сас честен трут самси искарал всичко нетелие срам малко а

    19:35 17.12.2025

  • 10 Тъп,нагъл, истински педофил

    16 0 Отговор
    Истински педофил смятат всички други за глупави и че могат да излъжат .Ако покажеш че не е така те са сърдити тръпах с краче и номера ом минава.

    19:36 17.12.2025

  • 11 мечо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мецана":

    имаш минос крадец хората не са сагласни да крадеш вишсе накакво преличаш хората тисе смеят ти се хората

    Коментиран от #33

    19:37 17.12.2025

  • 12 Ут село

    4 2 Отговор
    Я го тоа лигавец! Я лющим на козата, а он от млади мушмулета го не дига?

    19:37 17.12.2025

  • 13 Да,българин е,

    10 5 Отговор

    До коментар #4 от "циганин":

    от свитата на меките китки пепейски и първа дружка на кмета Терзиев.

    Коментиран от #19, #28

    19:38 17.12.2025

  • 14 жалка история

    14 4 Отговор
    И на този пост преди две г. са го назначли ПП.

    19:40 17.12.2025

  • 15 Маг

    14 0 Отговор
    Съвсем е ясно,че не си ги слагал ти,защото си много дебел.Слагали са ги майстори на които си плащал ти.
    Герберски бандит,времето ви изтича.

    Коментиран от #25

    19:41 17.12.2025

  • 16 Танаси

    12 2 Отговор
    Още качвайте заплатите на даскалите, а при тях читавите са малко.

    19:42 17.12.2025

  • 17 Разкрития

    3 5 Отговор
    Руската марионетка орбан е прикрил над 3000 случая на педофилство и малтретиране на малолетни.

    19:49 17.12.2025

  • 18 Паисий е жив

    8 0 Отговор
    Не, педофил мръсен, ние вчера разбрахме, че си сложил камери в тоалетните.

    Коментиран от #22

    19:49 17.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бай Ставри

    6 0 Отговор
    Ша бъдеш най-елитната булка, на точното място идваш

    19:51 17.12.2025

  • 21 Активист на ГЕРБ

    3 3 Отговор
    "от тези камери, чрез изградени специални трасета...". Ти да видиш чудо на кибернетиката !!! Сега всеки поне малко запознат ученик може да прехвърля данни от уеб-камири, на който и да е настолен или мобилен. И накрая пак ще се окаже, че ученици са искали да накиснат директора.

    19:52 17.12.2025

  • 22 мечо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Паисий е жив":

    и дае сложил какво щте му праднеш на кучана никаде не пише да е забранено

    19:52 17.12.2025

  • 23 Определено

    5 2 Отговор
    От публикуваните в медиите клипове за 138 у-ще се вижда, че камерите са монтирани в два дрещуположни ъгъла в КОРИДОРА на училищните тоалетни където децата са облечени (а не в кабините). След някакъв добър ремонт са монтирани мъжки писоари до кабините и биха могли да бъдат прикрити с матирани панели отгоре откъм камерата, ако позволява евентуална подробна видимост.
    Като цяло по-слабите и по-малките деца са нагло тормозени от комплексирани съученици точно в неохраняемата зона на коридора на училищната тоалетна, че се налага да се обръщат и към психолог с трайно психически последствия (имаше натискане на глава в чинията на училищна тоалетна).

    Коментиран от #27

    19:52 17.12.2025

  • 24 Ивелин Михайлов

    4 1 Отговор
    А я я питайте тая пепейка кой поръча слагането 😉

    Коментиран от #26

    19:52 17.12.2025

  • 25 Маг

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Маг":

    Ако отново използваш моят Ник, ще те ударя точно в секса ти.

    19:56 17.12.2025

  • 26 мечо

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ивелин Михайлов":

    еи фарон имали пирамиди сводници потници киро бреика каде е

    19:56 17.12.2025

  • 27 на кого му пука

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Определено":

    лудории с тоалетни чинии все за майтап и за клипове в тик ток. Но личното пространство е лично.

    19:56 17.12.2025

  • 28 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да,българин е,":

    Мъжката любов не свършва добре. Видяхме Живков и Брежнев как си преплитаха езиците и как лошо свърши това

    19:56 17.12.2025

  • 29 Сила

    4 0 Отговор
    Тоя как от селското школо в Костинброд се озова директор на елитно столично училище ....?!?

    Коментиран от #41

    19:58 17.12.2025

  • 30 Само да добавя

    3 0 Отговор
    Има такава българска поговорка: "Кой ми в гащите"? Май тя се отнася за този нечовек, щом са намерили флашки в дома му. Позор!

    Коментиран от #31

    20:01 17.12.2025

  • 31 Курд Околянов

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Само да добавя":

    Алууууу ... в момента проверяват съдържанието на флашките !

    20:04 17.12.2025

  • 32 Дън Бай

    3 0 Отговор
    При бай Ставри ще бъде госпожа дълго време.

    20:05 17.12.2025

  • 33 Мецана

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "мечо":

    Мечо, аз много те обичам.

    20:06 17.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Aлфа Bълкът

    3 0 Отговор
    Рекох, че ще изкара теза, че е да следи срещу вандализъм и насилие, той отрича при положение, че хардиска му пълен със записи от тоалетните педо-палячото.

    Коментиран от #42

    20:07 17.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 анонимен

    5 0 Отговор
    По-гласът му се доказва очевидното ,че този е пе----де---ра;ст и пе----до.фил.

    20:11 17.12.2025

  • 38 тоя

    2 0 Отговор
    има мутра на разбойник, и се държи като такъв И сигурно и дипломата му е купена А като има и всички биографии на момичерта може пък уязвимите да ги продаде директно на мутрите като разбере че ВЕЧЕ СТАВАТ

    20:12 17.12.2025

  • 39 Евродебил

    2 1 Отговор
    Щом над писуарите,работата е ясна.Евроинтегриран е и ходи по "левия" тротоар.Биологични жени и момичета не го вълнуват.Такива в Брюксел са им много мили.Направо да го пращат за депутатит в ЕСССР(Еврогейския парламент).

    Коментиран от #45

    20:15 17.12.2025

  • 40 Ддд

    1 0 Отговор
    И този от ПП-ДБ невинен, "жертва" го раздава нашия.
    Утре протеста на ПП-ДБ щял да бъде, в подкрепа на директора Пед$фил.

    20:16 17.12.2025

  • 41 Прозрение

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Сила":

    Много педофили в тая система

    20:18 17.12.2025

  • 42 не били тайни камери

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Aлфа Bълкът":

    Стана ясно от разговори с ученици, че учениците от големите класове са предупредени за виждащите се камери и са им обяснили , че са за предотвратяване на анатомични рисунки и надписи с решаване на уравнения по стените с хикс и игрек.

    20:18 17.12.2025

  • 43 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Камери има и в нужниците на някои бензиностанции. Защото дивите животински видове трошат тоалетните и ги задръстват с боклуци.

    Коментиран от #44

    20:21 17.12.2025

  • 44 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Данко Харсъзина":

    А може би и за да не се плющят в тоалетните. Не зная. Не съм се интересувал. Не ме е грижа, че ме записват докато си забърсвам парапета.

    20:24 17.12.2025

  • 45 викаш

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Евродебил":

    друго си е дядя вофа та цунка по ... пъпчету

    20:41 17.12.2025

  • 46 А Кой?!

    0 0 Отговор
    Стига ,стига,стига с простотиите ......Срамота!!!

    20:43 17.12.2025