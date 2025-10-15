Новини
МВР предупреди за фалшиви съдебни призовки от името на ГДНП и Европол за педофилия и детска порнография

15 Октомври, 2025

Измамниците твърдят, че при отказ за сътрудничество получателят ще бъде осъден на лишаване от свобода и глоба до 420 хил. евро

В интернет се разпространяват фалшиви имейли със заглавие „Съдебни производства“. Измамниците се представят за служители на МВР и Европол и използват логата на институциите, отличителния знак на полицията и подписа на бивш директор на Главна дирекция "Национална полиция (ГДНП), съобщиха от МВР на официалната си страница във фейсбук.

В имейлите се твърди, че срещу получателя са повдигнати обвинения в киберпрестъпления, включително педофилия и детска порнография. Настоява се за плащане на глоба от 8500 евро, за да бъде „прекратено делото“ и изтрита чувствителна информация.

Измамниците твърдят, че при отказ за сътрудничество получателят ще бъде осъден на лишаване от свобода и глоба до 420 хил. евро. В допълнение се отправят заплахи, че делото ще бъде публично разгласено „за назидание“.

БТА припомня, че през лятото от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" предупредиха за финансова измама, при която се злоупотребява с името на службата и измамниците заблуждават хора по телефона за това, че съдействат за предотвратяване на престъпление и опит за източване на банковите им сметки. В същото време, целта на процеса е тегленето на кредит или превод на пари в полза на измамниците.


