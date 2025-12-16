Директор на столично училище е задържан заради скрити камери в тоалетните (ОБНОВЕНА)

Директор на столично училище е задържан от полицията тази вечер по разследване, свързано с поставянето на скрити камери в училищните тоалетни.

По неофициална информация, потвърдена от полицията и от източници от учебното заведение, става въпрос за 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“.

По информация на БНТ камерите са около 20 и кабелите на всички водят към кабинета на директора.

Според наши източници сигналът е подаден в СДВР от родители на деца. Проверява се и дали директорът е имал видеоархив, събиран от видеокамери, както се твърди в сигнала.

По случая е образувано досъдебно производство. Процесуалните действия продължават.