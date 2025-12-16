Директор на столично училище е задържан заради скрити камери в тоалетните (ОБНОВЕНА)

Директор на столично училище е задържан от полицията тази вечер по разследване, свързано с поставянето на скрити камери в училищните тоалетни.
По неофициална информация, потвърдена от полицията и от източници от учебното заведение, става въпрос за 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“.
По информация на БНТ камерите са около 20 и кабелите на всички водят към кабинета на директора.
Според наши източници сигналът е подаден в СДВР от родители на деца. Проверява се и дали директорът е имал видеоархив, събиран от видеокамери, както се твърди в сигнала.
По случая е образувано досъдебно производство. Процесуалните действия продължават.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в противоречие на
Коментиран от #8, #19
21:41 16.12.2025
2 Егати
Коментиран от #5
21:42 16.12.2025
3 Факт
Коментиран от #7
21:42 16.12.2025
4 ДЖОРДЖЕТА
КАКВО ЛИ ИМА ЗА ГЛЕДАНЕ НА ПОК.ЗЕТ😀
21:46 16.12.2025
5 Руски колхозник
До коментар #2 от "Егати":Ако беше Пинокио, да се е запалил🍌💥🤣
21:46 16.12.2025
6 Гечко
21:48 16.12.2025
7 Я му
До коментар #3 от "Факт":Е.М.
21:50 16.12.2025
8 с камера
До коментар #1 от "в противоречие на":пред кабините се предотвратява нахалното надничане в незаключващите се кабини за майтап, по двама в кабина за майтап, подаряване на прахчета в пликче пред кабина , дори безобидно запалена цигара се прави все в свободната ученическа зона на тоалетните.
21:53 16.12.2025
9 Зюмбюл ли си...лале ли си
Коментиран от #12
21:54 16.12.2025
10 Май
Засегнал е нечии интереси
Сега ще го изкарат перверзник
Що ли не ми се вярва...
21:55 16.12.2025
11 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #24
21:56 16.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 даскалица
Плачевни резултати,но високи заплати.
Тези са много гласоподаватели.
Коментиран от #15
22:06 16.12.2025
14 Бат Венце Сикаджията
22:08 16.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Директор
22:10 16.12.2025
17 Трябва да закрият училищата и
Всестранно развити личности не може да има всеки ще се специализира в това което го влече любопитството и желанието да го изучава
22:13 16.12.2025
18 Ученик
Коментиран от #27
22:15 16.12.2025
19 Българин
До коментар #1 от "в противоречие на":Осигурявал е сигурност с камери в женските тоалетни?!
22:16 16.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сатана Z
22:30 16.12.2025
22 Гнус
22:32 16.12.2025
23 Незабавно
22:32 16.12.2025
24 Иво
До коментар #11 от "Mими Кучева🐕🦺":Напротив, гербераст е - и че до Фил като Вожда Каратанчева
22:34 16.12.2025
25 Поредните герберастки
22:37 16.12.2025
26 Анонимна
22:40 16.12.2025
27 Анонимен
До коментар #18 от "Ученик":Зам. директорът вероятно е от ДПС и е сложил камери в кабинета на директора
22:52 16.12.2025
28 Коста
22:59 16.12.2025