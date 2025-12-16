Новини
Директор на столично училище е задържан заради скрити камери в тоалетните (ОБНОВЕНА)

16 Декември, 2025 21:30 2 427 28

  • задържане-
  • директор-
  • училище-
  • софия-
  • скрити камери-
  • тоалетни

По случая е образувано досъдебно производство. Процесуалните действия все още продължават.

Директор на столично училище е задържан заради скрити камери в тоалетните (ОБНОВЕНА) - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Директор на столично училище е задържан от полицията тази вечер по разследване, свързано с поставянето на скрити камери в училищните тоалетни.

По неофициална информация, потвърдена от полицията и от източници от учебното заведение, става въпрос за 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“.

По информация на БНТ камерите са около 20 и кабелите на всички водят към кабинета на директора.

Според наши източници сигналът е подаден в СДВР от родители на деца. Проверява се и дали директорът е имал видеоархив, събиран от видеокамери, както се твърди в сигнала.

София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в противоречие на

    8 18 Отговор
    закона директорът е поставил камери единствено в интерес на сигурността на учениците, а не за злоупотреба.

    Коментиран от #8, #19

    21:41 16.12.2025

  • 2 Егати

    25 2 Отговор
    И извретеняка! Този е белил бабана на зелени мушмули. За Украйна е, явно...

    Коментиран от #5

    21:42 16.12.2025

  • 3 Факт

    10 0 Отговор
    Нашия гледа и с инфрачервени!

    Коментиран от #7

    21:42 16.12.2025

  • 4 ДЖОРДЖЕТА

    5 0 Отговор
    ТО ПЪК
    КАКВО ЛИ ИМА ЗА ГЛЕДАНЕ НА ПОК.ЗЕТ😀

    21:46 16.12.2025

  • 5 Руски колхозник

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Егати":

    Ако беше Пинокио, да се е запалил🍌💥🤣

    21:46 16.12.2025

  • 6 Гечко

    11 1 Отговор
    Уроди мръсни,на кола таквиз!

    21:48 16.12.2025

  • 7 Я му

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Е.М.

    21:50 16.12.2025

  • 8 с камера

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "в противоречие на":

    пред кабините се предотвратява нахалното надничане в незаключващите се кабини за майтап, по двама в кабина за майтап, подаряване на прахчета в пликче пред кабина , дори безобидно запалена цигара се прави все в свободната ученическа зона на тоалетните.

    21:53 16.12.2025

  • 9 Зюмбюл ли си...лале ли си

    5 1 Отговор
    Ама в мъжките или в женските?

    Коментиран от #12

    21:54 16.12.2025

  • 10 Май

    13 0 Отговор
    Е точно за някои забранени субстанции
    Засегнал е нечии интереси
    Сега ще го изкарат перверзник
    Що ли не ми се вярва...

    21:55 16.12.2025

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 5 Отговор
    Eвтимов е активист на ПП-ДБ, лошо нема!🌈🛴🥳🤣🖕

    Коментиран от #24

    21:56 16.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 даскалица

    6 1 Отговор
    Пак да им вдигнат заплатите!
    Плачевни резултати,но високи заплати.
    Тези са много гласоподаватели.

    Коментиран от #15

    22:06 16.12.2025

  • 14 Бат Венце Сикаджията

    5 1 Отговор
    Хаха мръсник!

    22:08 16.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Директор

    6 1 Отговор
    педофил .

    22:10 16.12.2025

  • 17 Трябва да закрият училищата и

    5 0 Отговор
    Учениците да се подготвят в частни школи и в домашна обстановка така ще се отсява плявата от зърното по резултатите от изпитите по предметите за които има интерес ученика
    Всестранно развити личности не може да има всеки ще се специализира в това което го влече любопитството и желанието да го изучава

    22:13 16.12.2025

  • 18 Ученик

    15 1 Отговор
    Камерите бяха в момичешките тоалетни, а директорът е член на ГЕРБ.

    Коментиран от #27

    22:15 16.12.2025

  • 19 Българин

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "в противоречие на":

    Осигурявал е сигурност с камери в женските тоалетни?!

    22:16 16.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Камерите са поставени в кенефите по време на изборите и ще се ползват за следващите .

    22:30 16.12.2025

  • 22 Гнус

    4 0 Отговор
    Не плюйте журналистите.Просто напуснете този сайт.

    22:32 16.12.2025

  • 23 Незабавно

    3 0 Отговор
    Министъра на ГЕРБ, оня с пилешката глава дето говори новозагорски, да подава оставка

    22:32 16.12.2025

  • 24 Иво

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Напротив, гербераст е - и че до Фил като Вожда Каратанчева

    22:34 16.12.2025

  • 25 Поредните герберастки

    3 0 Отговор
    Димки и пушилки за отвличане на вниманието от еврото и изборите

    22:37 16.12.2025

  • 26 Анонимна

    3 0 Отговор
    И нашият директор също постави камери в тоалетната на офисът ни!

    22:40 16.12.2025

  • 27 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ученик":

    Зам. директорът вероятно е от ДПС и е сложил камери в кабинета на директора

    22:52 16.12.2025

  • 28 Коста

    0 1 Отговор
    Камери трябва да има. Не да се ползват за извращения разбира се.

    22:59 16.12.2025