Разследваните за измъчване на животни Габриела и Красимир приключи, вече са в затвора

Подсъдимите за зверствата над животни, които са снимали и разпространявали скандални клипове, вече са в затвора. Разследването срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, продължило над 8 месеца - приключи, съобщи бТВ.
След като Окръжната прокуратура в Перник внесе обвинителния акт в съда, подсъдимите са преместени зад решетките.
Двойката е с три обвинения - за престъпен сговор, за причиняване на смърт и жестоко отношение към животни и за създаване на порнографско съдържание.
Двамата са снимали садистични видеа с порнографски характер, като са измъчвали и убивали дребни гръбначни животни.
А клиповете са продавани по интернет в чужбина, казаха от прокуратурата. Отделно са разследвани и за пране на пари.
"За престъплението "жестокост към животните", деянията са 19, а деянията за създаване на порнографско съдържание са общо 15", коментира главен инспектор Трифон Бойчев, началник сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа" в ГДНП.
"Единият от обвиняемите не е дал обяснения. Възползвал се е от правото си да не дава такива, а другият обвиняем е изложил защитна версия, че са правили това, тъй като са били принудени от неустановено по делото лице", коментира Албена Стоилова, говорител на Окръжната прокуратура в Перник.
ДрайвингПлежър
всеки с приоритетите си!
19:46 14.11.2025
Учуден
19:47 14.11.2025
Прилепът гръбначно ли е?
19:53 14.11.2025
Кучо
19:55 14.11.2025
?????
Или те не са снимали и разпространявали скандални клипове и клиповете не са продавани по интернет в чужбина.
Значи не сме се изложили пред чужденците.
Младите идиотчета естествено си го заслужават, но медийната шумотевица е много по-голяма и някак си в сянка остават по-важни неща.
Такова е времето.
20:01 14.11.2025
Бонев
20:04 14.11.2025
Ихаааа, сега
20:05 14.11.2025
ежко
20:19 14.11.2025
ФАКТ
20:22 14.11.2025