Разследваните за измъчване на животни Габриела и Красимир приключи, вече са в затвора

14 Ноември, 2025 19:42 683 9

  • измъчване на животни-
  • затвор

Единият от обвиняемите не е дал обяснения. Възползвал се е от правото си да не дава такива

Разследваните за измъчване на животни Габриела и Красимир приключи, вече са в затвора - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Подсъдимите за зверствата над животни, които са снимали и разпространявали скандални клипове, вече са в затвора. Разследването срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, продължило над 8 месеца - приключи, съобщи бТВ.

След като Окръжната прокуратура в Перник внесе обвинителния акт в съда, подсъдимите са преместени зад решетките.

Двойката е с три обвинения - за престъпен сговор, за причиняване на смърт и жестоко отношение към животни и за създаване на порнографско съдържание.

Двамата са снимали садистични видеа с порнографски характер, като са измъчвали и убивали дребни гръбначни животни.

А клиповете са продавани по интернет в чужбина, казаха от прокуратурата. Отделно са разследвани и за пране на пари.

"За престъплението "жестокост към животните", деянията са 19, а деянията за създаване на порнографско съдържание са общо 15", коментира главен инспектор Трифон Бойчев, началник сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа" в ГДНП.

"Единият от обвиняемите не е дал обяснения. Възползвал се е от правото си да не дава такива, а другият обвиняем е изложил защитна версия, че са правили това, тъй като са били принудени от неустановено по делото лице", коментира Албена Стоилова, говорител на Окръжната прокуратура в Перник.


  • 1 ДрайвингПлежър

    14 1 Отговор
    Разследването за зверствата срещу цял народ на Шиши и Буци не е изапочвало обаче...
    всеки с приоритетите си!

    19:46 14.11.2025

  • 2 Учуден

    3 0 Отговор
    Интересно колко са им дали?

    19:47 14.11.2025

  • 3 Прилепът гръбначно ли е?

    5 3 Отговор
    Един им късаше главите на сцената , ама не лежа де.

    19:53 14.11.2025

  • 4 Кучо

    4 3 Отговор
    Надявах се на смртна присъда чрез обесване със сухо въже,но и това не е лошо.В затвора ще бъдат добре охажвани от други животни

    19:55 14.11.2025

  • 5 ?????

    9 0 Отговор
    Само да попитам а кво стана със старческия дом на ужасите.
    Или те не са снимали и разпространявали скандални клипове и клиповете не са продавани по интернет в чужбина.
    Значи не сме се изложили пред чужденците.
    Младите идиотчета естествено си го заслужават, но медийната шумотевица е много по-голяма и някак си в сянка остават по-важни неща.
    Такова е времето.

    20:01 14.11.2025

  • 6 Бонев

    4 3 Отговор
    Затвор до живот! Изврътеняци!

    20:04 14.11.2025

  • 7 Ихаааа, сега

    4 1 Отговор
    при бай Ставри ще има садо-мазо, ама без камери...

    20:05 14.11.2025

  • 8 ежко

    1 0 Отговор
    Т.е. не в затвора,а в следствието под ключ!

    20:19 14.11.2025

  • 9 ФАКТ

    1 0 Отговор
    ЗА ЖИВОТНИ ЗАТВОР ЗА ХОРА НИЩО

    20:22 14.11.2025