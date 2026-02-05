Новини
Разследващи за видеата с мъчения над животни: Много са трудни за гледане, не може да се сравни с нищо

Разследващи за видеата с мъчения над животни: Много са трудни за гледане, не може да се сравни с нищо

5 Февруари, 2026 09:40 1 195 18

  • царевец-
  • измъчване на животни-
  • свищов-
  • видеа

Цената е била около 4-5 хил. евро на видеоклип

Разследващи за видеата с мъчения над животни: Много са трудни за гледане, не може да се сравни с нищо - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж и жена са арестувани в свищовското село Царевец по подозрение, че са изтезавали животни, заснемали са насилието и са продавали видеоклиповете на клиенти в интернет.

Повече от 10 години Детелин Аврамов и Анита Вачкова са заснемали брутални видеа с насилие над животни. Всъщност те са имали два адреса, на които са оборудвали импровизирани фото студиа. Единият е бил в бащината къща на Детелин в село Царевец, а в двора има стопанска постройка - именно там са открити от разследващите специализирани уреди за мъчения на животни, както и кожени дрехи, с които двамата са заснемали видеа, съобщава бТВ.

Другото място е апартаментът им в Свищов, който е изключително луксозно обзаведен. Там също е имало импровизирано студио повече от 10 г. Видеата са продавани в специални телеграм групи. Анита Вачкова е била главно действащо лице в клиповете с мъченията, а Детелин Аврамов - оператор.

Самите разследващи коментират, че видеата са брутални и са много трудни за гледане. Хора със слаби сърца не бих издържали. Има и такива с порнографско съдържание.

Двамата са задържани за 72 часа. Повдигнати са им обвинения за мъчения над животни, както и за разпространение на порнографско съдържание. Аврамов вече е направил самопризнания, той е основният организатор, а Анита е била негова помощничка. Детелин е пенсионер, а Анита е работила в малък магазин в Свищов. Никой от съседите им не е подозирал с какво се занимават. Съседите им казват, че са хранили бездомни животни, били са тихи и спокойни хора.

Майката на Детелин разказа, че е шокирана от информацията, която чува. Не вярва синът ѝ да е извършвал такива неща. Кметът също твърди, че не знае за деянията на обвинените. Никой не е чул писъци на животни, нито как са ги вкарвали в къщата. Правело се е много тайно.

Сигналът до службите е дошъл от природозащитната организация КАЖИ. Цената на видеата е бил около 4-5 хил. евро на видеоклип. Днес се гледат мерките за неотклонение и на двамата.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
  • 1 Кой когото може

    14 16 Отговор
    Парламента изтезава народа а народа животните и такава е хранителната верига

    09:42 05.02.2026

  • 2 Али Раза

    38 4 Отговор
    Няма ли кой да ги пребие тия изроди? Тва що за уродщина е да мъчиш така хайваните.

    09:46 05.02.2026

  • 3 Сила

    24 1 Отговор
    Само си представете какво е по селата ....щом във Факултета всеки ден се организират боеве с кучета и коне !!! В София !!!? ....британски ю тубър ги беше снимал преди месец !!!

    Коментиран от #14

    09:50 05.02.2026

  • 4 ООрана държава

    34 2 Отговор
    Доживотни присъди поради 3 причини
    1- тия след като излязат от затвора пак ще се занимават с това защото ще са без пари и само това могат
    2- доживотни присъде за да не се "изкуши" още някой да се занимава с подобно нещо
    3- ще е опасно за такива индивиди са се върнат пак след обществото, ще попаднат на някой който обича животни повече от хора

    09:54 05.02.2026

  • 5 Герп боклуци

    31 1 Отговор
    Защо ги криете тив бе, я ги покажете снимки имена и адреси, както при ония предните изверги

    09:54 05.02.2026

  • 6 Михаил

    12 1 Отговор
    пуснете я да седи 1 седмица в централния

    09:55 05.02.2026

  • 7 Кристин Ретард

    26 2 Отговор
    НАП нали следи всичко? Не е ли забелязъл РЕДОВНИТЕ в продължение на 10 години необясними трансфери по сметките им?

    Коментиран от #10

    10:00 05.02.2026

  • 8 да ги спират подобни

    12 0 Отговор
    сайтове . какво чакат . гнусни неща . тая тенденция е от 10 години . има си полиция . да се действат . то милион сигнали . лъжливи . истински . да пишат наредби . в ес само евро визии имало .

    10:01 05.02.2026

  • 9 Тервел

    24 0 Отговор
    Тук присъдите трябва да са жестоки . Закона трябва да се промени. Много елементарни и жестоки хора в се изкушат да убиват садистично животни и да продават клипове , заради лесните пари .

    10:07 05.02.2026

  • 10 Мечката Гечка

    21 2 Отговор

    До коментар #7 от "Кристин Ретард":

    Аз ако получа над 10 хиляди лева или генерирам оборот за тази сума (дебит+кредит) в рамките на 1 месец, веднага звънят от банката да ходя да им попълвам декларация. Иначе тези шeбеци са продавали клипчетата по 5К евро и никой не ги е закачал. Очевидно са били с протекции отнякъде.

    10:10 05.02.2026

  • 11 Анонимен

    12 0 Отговор
    Жестокостта и насилието се коренят в определени индивиди.Държавните институции само гласуват закони,които се нарушават.В затвора да им прилагат същите методи за мъчения,като ги завържат с вериги.Строг тъмничен затвор,подобен на Белият делфин в Сибир.

    10:23 05.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ТЕЛК Мафия

    16 1 Отговор
    Мин гяна е с ТЕЛК пенсионер, като всички други камерунци избиратели на пр.асето

    10:29 05.02.2026

  • 14 пешо

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Само нашето МеВеРе не знае нищо..и службите... иначе цял свят знае :D :D :D
    Нашето МеВеРе ни пази...от справедливостта :D :D

    q

    10:37 05.02.2026

  • 15 Перо

    16 1 Отговор
    Явно трябва отново да се отворят трудовите лагери, но с по-жесток режим! Друга оправия с такива хора няма!

    10:42 05.02.2026

  • 16 Шопо

    1 7 Отговор
    Аз хванах една мишка и я умъртвих, дали ще ме арестуват

    12:34 05.02.2026

  • 17 Садасти Проклети

    3 0 Отговор
    Щом са способни да вършат това със животни, абсолютно нищо не ги бърка да го направят и с хора.Само дано да се случи на хора близки до тези който ги защитават и си мислят че издеванията и умишленото умъртяване на животни не е престъпление!

    18:00 05.02.2026

  • 18 Цензура

    0 0 Отговор
    Тия твaри трябва да си получат сметката, заплатена със същата монета. Да бъдат изтезaвани пред камерата - садистически и седмици наред, преди да бъдат ликвидирaни. Видеата да бъдат продадени, а приходите да се използват за защита на бездомни и безпомощни животни.

    17:16 06.02.2026