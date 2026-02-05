Разследващи за видеата с мъчения над животни: Много са трудни за гледане, не може да се сравни с нищо

Мъж и жена са арестувани в свищовското село Царевец по подозрение, че са изтезавали животни, заснемали са насилието и са продавали видеоклиповете на клиенти в интернет.
Повече от 10 години Детелин Аврамов и Анита Вачкова са заснемали брутални видеа с насилие над животни. Всъщност те са имали два адреса, на които са оборудвали импровизирани фото студиа. Единият е бил в бащината къща на Детелин в село Царевец, а в двора има стопанска постройка - именно там са открити от разследващите специализирани уреди за мъчения на животни, както и кожени дрехи, с които двамата са заснемали видеа, съобщава бТВ.
Другото място е апартаментът им в Свищов, който е изключително луксозно обзаведен. Там също е имало импровизирано студио повече от 10 г. Видеата са продавани в специални телеграм групи. Анита Вачкова е била главно действащо лице в клиповете с мъченията, а Детелин Аврамов - оператор.
Самите разследващи коментират, че видеата са брутални и са много трудни за гледане. Хора със слаби сърца не бих издържали. Има и такива с порнографско съдържание.
Двамата са задържани за 72 часа. Повдигнати са им обвинения за мъчения над животни, както и за разпространение на порнографско съдържание. Аврамов вече е направил самопризнания, той е основният организатор, а Анита е била негова помощничка. Детелин е пенсионер, а Анита е работила в малък магазин в Свищов. Никой от съседите им не е подозирал с какво се занимават. Съседите им казват, че са хранили бездомни животни, били са тихи и спокойни хора.
Майката на Детелин разказа, че е шокирана от информацията, която чува. Не вярва синът ѝ да е извършвал такива неща. Кметът също твърди, че не знае за деянията на обвинените. Никой не е чул писъци на животни, нито как са ги вкарвали в къщата. Правело се е много тайно.
Сигналът до службите е дошъл от природозащитната организация КАЖИ. Цената на видеата е бил около 4-5 хил. евро на видеоклип. Днес се гледат мерките за неотклонение и на двамата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кой когото може
09:42 05.02.2026
2 Али Раза
09:46 05.02.2026
3 Сила
Коментиран от #14
09:50 05.02.2026
4 ООрана държава
1- тия след като излязат от затвора пак ще се занимават с това защото ще са без пари и само това могат
2- доживотни присъде за да не се "изкуши" още някой да се занимава с подобно нещо
3- ще е опасно за такива индивиди са се върнат пак след обществото, ще попаднат на някой който обича животни повече от хора
09:54 05.02.2026
5 Герп боклуци
09:54 05.02.2026
6 Михаил
09:55 05.02.2026
7 Кристин Ретард
Коментиран от #10
10:00 05.02.2026
8 да ги спират подобни
10:01 05.02.2026
9 Тервел
10:07 05.02.2026
10 Мечката Гечка
До коментар #7 от "Кристин Ретард":Аз ако получа над 10 хиляди лева или генерирам оборот за тази сума (дебит+кредит) в рамките на 1 месец, веднага звънят от банката да ходя да им попълвам декларация. Иначе тези шeбеци са продавали клипчетата по 5К евро и никой не ги е закачал. Очевидно са били с протекции отнякъде.
10:10 05.02.2026
11 Анонимен
10:23 05.02.2026
13 ТЕЛК Мафия
10:29 05.02.2026
14 пешо
До коментар #3 от "Сила":Само нашето МеВеРе не знае нищо..и службите... иначе цял свят знае :D :D :D
Нашето МеВеРе ни пази...от справедливостта :D :D
q
10:37 05.02.2026
15 Перо
10:42 05.02.2026
16 Шопо
12:34 05.02.2026
17 Садасти Проклети
18:00 05.02.2026
18 Цензура
17:16 06.02.2026