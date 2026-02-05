Разследващи за видеата с мъчения над животни: Много са трудни за гледане, не може да се сравни с нищо

Мъж и жена са арестувани в свищовското село Царевец по подозрение, че са изтезавали животни, заснемали са насилието и са продавали видеоклиповете на клиенти в интернет.

Повече от 10 години Детелин Аврамов и Анита Вачкова са заснемали брутални видеа с насилие над животни. Всъщност те са имали два адреса, на които са оборудвали импровизирани фото студиа. Единият е бил в бащината къща на Детелин в село Царевец, а в двора има стопанска постройка - именно там са открити от разследващите специализирани уреди за мъчения на животни, както и кожени дрехи, с които двамата са заснемали видеа, съобщава бТВ.

Другото място е апартаментът им в Свищов, който е изключително луксозно обзаведен. Там също е имало импровизирано студио повече от 10 г. Видеата са продавани в специални телеграм групи. Анита Вачкова е била главно действащо лице в клиповете с мъченията, а Детелин Аврамов - оператор.

Самите разследващи коментират, че видеата са брутални и са много трудни за гледане. Хора със слаби сърца не бих издържали. Има и такива с порнографско съдържание.

Двамата са задържани за 72 часа. Повдигнати са им обвинения за мъчения над животни, както и за разпространение на порнографско съдържание. Аврамов вече е направил самопризнания, той е основният организатор, а Анита е била негова помощничка. Детелин е пенсионер, а Анита е работила в малък магазин в Свищов. Никой от съседите им не е подозирал с какво се занимават. Съседите им казват, че са хранили бездомни животни, били са тихи и спокойни хора.

Майката на Детелин разказа, че е шокирана от информацията, която чува. Не вярва синът ѝ да е извършвал такива неща. Кметът също твърди, че не знае за деянията на обвинените. Никой не е чул писъци на животни, нито как са ги вкарвали в къщата. Правело се е много тайно.

Сигналът до службите е дошъл от природозащитната организация КАЖИ. Цената на видеата е бил около 4-5 хил. евро на видеоклип. Днес се гледат мерките за неотклонение и на двамата.