Колата с прикрепена бомба в Говедарци е на частна фирма, разследват опит за унищожаването ѝ

По случая с колата с прикрепено взривно устройство в самоковското село Говедарци се води разследване под ръководството на Окръжна прокуратура - София.

Образувано е досъдебно производство за връзка с опит за унищожаване или повреждане чрез взрив на лекия автомобил. Той е марка "Ауди" и е собственост на търговско дружество.

Разследването е започнало вчера, след получаването на сигнала за бомбата в Оперативна дежурна част на Районното управление на МВР в Самоков. На местопроизшествието е извършен оглед, при който била открита бомбата, прикрепена към колата. Районът незабавно бил отцепен, а взривното устройство било обезвредено.

По първоначални данни е направен опит за унищожаване или нанасяне на щети по превозното средство. Прокуратурата отчита, че е имало опасност за живота хората в района, като взривът можел да засегне близките имоти.