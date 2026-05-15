Новини
Крими »
Колата с прикрепена бомба в Говедарци е на частна фирма, разследват опит за унищожаването ѝ

Колата с прикрепена бомба в Говедарци е на частна фирма, разследват опит за унищожаването ѝ

15 Май, 2026 13:45 1 759 3

  • кола-
  • бомба-
  • говедарци

Образувано е досъдебно производство за връзка с опит за унищожаване или повреждане чрез взрив на лекия автомобил. Той е марка "Ауди"

Колата с прикрепена бомба в Говедарци е на частна фирма, разследват опит за унищожаването ѝ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По случая с колата с прикрепено взривно устройство в самоковското село Говедарци се води разследване под ръководството на Окръжна прокуратура - София.

Образувано е досъдебно производство за връзка с опит за унищожаване или повреждане чрез взрив на лекия автомобил. Той е марка "Ауди" и е собственост на търговско дружество.

Разследването е започнало вчера, след получаването на сигнала за бомбата в Оперативна дежурна част на Районното управление на МВР в Самоков. На местопроизшествието е извършен оглед, при който била открита бомбата, прикрепена към колата. Районът незабавно бил отцепен, а взривното устройство било обезвредено.

По първоначални данни е направен опит за унищожаване или нанасяне на щети по превозното средство. Прокуратурата отчита, че е имало опасност за живота хората в района, като взривът можел да засегне близките имоти.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ме боли осветителното тяло

    4 4 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    13:56 15.05.2026

  • 2 Умни , бе

    6 2 Отговор
    Като на агнето дядо му !

    14:04 15.05.2026

  • 3 Тоалетна хартия

    7 3 Отговор
    Тая бомба да не е етомна....ще утепа всички говеда!!!

    14:05 15.05.2026