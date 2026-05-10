Задържаха четирима за стрелбата по автобус в Перник

10 Май, 2026 13:55 1 186 10

Полицията откри оръжието

Задържаха четирима за стрелбата по автобус в Перник - 1
Снимка: фейсбук
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Прибирам се от работа и изведнъж чувам един много силен шум. След това последва пръсване на прозорците и всички бяхме в шок”, разказа очевидката Никол Колева в ефира на „Събуди се” по NOVA. Тя сподели детайли за нападението срещу автобус № 20 в пернишкия квартал „Изток”, при което бяха разбити три от прозорците на превозното средство. Инцидентът се е случил в петък вечер, като по това време в него са пътували трима пътници, шофьор и кондуктор.

Полицията в Перник задържа четирима души. Органите на реда са установили всички лица, като сред тях има и непълнолетни. Намерено и иззето е и оръжието на престъплението. Установено е, че по превозното средство не е открита стрелба с боен пистолет, а е използвано неогнестрелно оръжие (със сгъстен въздух и сачми).

Никол Колева сподели, че звукът е бил много силен, наподобяващ гърмеж, а три от прозорците са станали „на сол”. Веднага след спирането шофьорът е излязъл от кабината и е потвърдил пред пътниците, че според него не става въпрос за удар с камък. Въпреки сериозните материални щети, при нападението няма пострадали хора.

Потърпевшата призна, че се чувства стресирана от преживяното, но няма друг избор за придвижване в късните часове. Тя изрази надежда, че извършителите ще бъдат заловени бързо, за да могат гражданите да се чувстват в безопасност, когато използват градския транспорт в града.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 комунист-мафиот

    20 4 Отговор
    резултата на 36г-ното ни управление дава плодове!

    Коментиран от #2, #5, #6, #8

    14:10 10.05.2026

  • 2 И преди 1990 г.

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "комунист-мафиот":

    Хвърлянето на камъни по движещи се автомобили, включително и такива от обществения транспорт, беше любим спорт на подрастващите тукашни индийци. Веднъж имаше такъв инцидент със смъртен изход - камъкът беше хвърлен по движещ се влак. Имаше и случай на обезобразено момиченце, чиито родители платиха от джоба си скъпите възстановяващи операции.
    Затова сега читателите се интересуват дали стрелците от Перник пак са от онова малцинство.

    14:22 10.05.2026

  • 3 Велев

    13 0 Отговор
    Полиция, прокуратура и съд ада започват да си вършат работата!!! Огромни заплати, и лежат на гърба на народа, същия който те не защитават! ВЕДНАГА ДА ЗАПОЧВАТ ДА СИ ИЗКАРВАТ ОГРОМНИТЕ ЗАПЛАТИ!!!

    Коментиран от #9

    14:43 10.05.2026

  • 4 Въло

    15 0 Отговор
    Какво се чудите - особености на етноса! Те могат само да крадат и рушат! И сега какво? Ще им кажат- "Друг път така няма да правите" и ще ги пуснат!

    Коментиран от #7

    14:45 10.05.2026

  • 5 хмммм

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "комунист-мафиот":

    Ами той кметът на Перник си е още същия.

    14:54 10.05.2026

  • 6 Не скачал като шебек

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "комунист-мафиот":

    От преяждането с банани е...
    2-3 пъти днес са по евтини от родните домати...

    14:58 10.05.2026

  • 7 Лъво

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Въло":

    Искаш да кажеш от ,,етноса" на сините ,,демократи" от ,,прехода" и днешните ...,, евро атлантици" ли?
    И си прав...ЕДНАКВИ СА СИ...ПО НРАВ.

    15:05 10.05.2026

  • 8 Вмирисан русофилистик

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "комунист-мафиот":

    Комунист- мафиотче не си бил роден още когато аз четях бюлетините с гриф " За служебно ползване" . Нищо от написаното там не излизаше в медиите и не ставаше известно на обикновенните хора. Ако знаеш какви изверги имаше при онова управление, дето едвам устиска само 45 години. Вярно, въздушното оръжие / сега - неогнестрелно / беше забранено за притежание от обикновенните хора. Само такива като теб днес му се плашат. Та извергите тогава бяха много изобретателни и садистични, въпреки Народната милиция и методите, които използваше при разпит. Така, че кротко с обобщенията.

    15:14 10.05.2026

  • 9 Ханс

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Велев":

    Твойта заплатица май е мижава, като чета с каква злоба пишеш. Ами намери начин да я увеличиш. У нас, в момента има много и то добре платена работа. Е , ако си недоучил, или двете ти ръце са там където слънце не огрява - нормално. Поне мижавата ще ти я вдигат всяка година. Така правят с минималните заплати за некадърните работници.

    15:18 10.05.2026

  • 10 Цвете

    2 0 Отговор
    ТЕ НЕ СА ДЕЦА В ДНЕШЕН ДЕН ,СЛЕД КАТО СА ЗАМИСЛИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНОТО СИ ДЕЙСТВИЕ.А АКО СЛУЧАЙНОСТ ИМАШЕ ПЪТНИЦИ ?! ПРАТЕТЕ ГИ В МИНАТА НА КОВАЧКИ ДА СЕ НАУЧАТ КАК СЕ ИЗКАРВАТ ПАРИТЕ И ПОСЛЕ С ПОЛУЧЕНОТО ДА СИ ПЛАТЯТ ГЕВОЛУКА.ХВАНАХА ЛИ ДЕУГИЯ БАНДИТ ,ДЕТО БАЩА МУ Е АДВОКАТ ? КРИЕ ЛИ СЕ ОЩЕ? 🎃🐖🐄👎🦧

    15:27 10.05.2026