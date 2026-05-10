МВР издирва непълнолетни за стрелбата в Перник

10 Май, 2026 09:20 631 1

След инцидента в квартал „Изток” проверяват записи от камерите

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Прибирам се от работа и изведнъж чувам един много силен шум. След това последва пръсване на прозорците и всички бяхме в шок”, разказа очевидката Никол Колева в ефира на „Събуди се” по NOVA. Тя сподели детайли за нападението срещу автобус № 20 в пернишкия квартал „Изток”, при което бяха разбити три от прозорците на превозното средство. Инцидентът се е случил в петък вечер, като по това време в него са пътували трима пътници, шофьор и кондуктор.

Полицията в Перник продължава работата по случая, като вече има конкретни заподозрени. Разследването сочи, че става въпрос за непълнолетни младежи, които са били в района по време на инцидента. За да установят точните обстоятелства, органите на реда проверяват записите от камерите за видеонаблюдение на близките магазини и аптеки. Към момента не е официално потвърдено дали по автобуса е стреляно или е хвърлен предмет, но свидетелите и шофьорът са убедени, че се е чул изстрел.

Никол Колева сподели, че звукът е бил много силен, наподобяващ гърмеж, а три от прозорците са станали „на сол”. Веднага след спирането шофьорът е излязъл от кабината и е потвърдил пред пътниците, че според него не става въпрос за удар с камък. Въпреки сериозните материални щети, при нападението няма пострадали хора.

Потърпевшата призна, че се чувства стресирана от преживяното, но няма друг избор за придвижване в късните часове. Тя изрази надежда, че извършителите ще бъдат заловени бързо, за да могат гражданите да се чувстват в безопасност, когато използват градския транспорт в града.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  ехааа

    0 1 Отговор
    с един предполагаем изстрел три прозореца долу? я да помислим малко какво може да изстреля нещо което да счупи три прозореца на веднъж? освен ловна пушка със съчми друго няма какво да е да обаче съчмите не се изпаряват след изтрела а те ги няма вероятно става въпрос за нов вид уръжие използвано от извънземни… да бяхте питали пишлеметаата в автобуса кой ги е целил с камъни можеше и да поразберете нещо

    09:27 10.05.2026