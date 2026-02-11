Чакат се резултатите от натривките, за да се разбере кой е стрелял на Петрохан и Околчица

Случаят „Петрохан - Околчица“ не спира да отеква в страната, предаде NOVA.
Вчера прокуратурата публикува резултатите от аутопсиите на трите тела, намерени в кемпера край връх Околчица, както и нови данни от разследването.
Според заключенията на медиците вероятно става дума за две убийства и самоубийство. Все още се очаква информация от експертизата на натривките, която да покаже категорично кой е произвел изстрелите и при двата случая.
Психиатър за жертвите по случая „Петрохан”: Няма как да знаем какви стратегии и философии са изповядвали
Междувременно продължава огледът на хижата край „Петрохан”.
1 Уса
06:40 11.02.2026
2 ООрана държава
06:41 11.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #17
06:41 11.02.2026
4 Мъртвите
06:47 11.02.2026
5 Колчо
06:51 11.02.2026
6 Лъжите на мафията нямат край
07:03 11.02.2026
7 🙈👏😂
Коментиран от #22, #26
07:07 11.02.2026
8 Мдаа
Коментиран от #13
07:09 11.02.2026
9 Лопата Орешник
07:13 11.02.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Довчера " не са взети натривки от убитите" ....
Днес ( десети ден) чакат резултатите от натривките"❗
07:13 11.02.2026
11 Това се прави на минутата
Голяма подигравка!
07:15 11.02.2026
12 Невероятна футболна драма
07:15 11.02.2026
13 Съвет на мира
До коментар #8 от "Мдаа":Ивайло Жендърски се е самоубил и после в състояние на афект е скочил, и изпозастрелял и другите двама.
07:16 11.02.2026
14 Асгард
07:16 11.02.2026
15 Къде са боко и шишоко
07:16 11.02.2026
16 Mеханик
Вземането на натривки е ПОЛЕВИ ТЕСТ. Резултата става известен на момента.
Ако в тоя кемпер беше стреляно с повече от едно оръжие, едва тогава щеше да има нужда от лаборатория за натривките, за да се разбере кой точно с кое оръжие е стрелял.
В конкретния случай, дори не е необходима лаборатория.
07:21 11.02.2026
17 Да , никой
До коментар #3 от "Последния Софиянец":не им вярва , но те не се интересуват от това .
07:23 11.02.2026
18 Никой не вярва на Служби, органи и
07:24 11.02.2026
19 Тези
Главните потомци на ДС и спонсорирани от деца на ДС.Никакви проблеми с министерства и др.агенции.Живяли в Мексико и от какво са се хранили и в Бг и там.Иначе добри момчета ама ги убили.Сега въпроса е да не се развали прикритието.
07:24 11.02.2026
20 акде стига
07:25 11.02.2026
21 Албански реотани
Коментиран от #23
07:25 11.02.2026
22 Сигурно ги правят в лабораторията
До коментар #7 от "🙈👏😂":Където се чака, по 10 месеца за фалшив тест за наркотици.
07:26 11.02.2026
23 Два дена на там
До коментар #21 от "Албански реотани":Два насам, отдавна да са готови даже....
07:27 11.02.2026
24 ТОВА СЕ ПРАВИ В ВЪРВИЯ ЧАС
07:31 11.02.2026
25 Тия от сектата ни разиграваха цяла
Сега полицията ще ни дава информация когато тя си поиска
07:33 11.02.2026
26 А защо
До коментар #7 от "🙈👏😂":Министърът и главният секретар на МВР мълчат?
Коментиран от #30
07:33 11.02.2026
27 Толкова
Коментиран от #36, #43
07:35 11.02.2026
28 раз Геле
07:38 11.02.2026
29 Герп боклуци
Коментиран от #58
07:38 11.02.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "А защо":Защото ...има тУЙ.... в.устата ❗
07:39 11.02.2026
31 Мдаа
Това адвокатче със 16-те законни оръжия не го ли е знаел? Единствено си струва да съжалите непълнолния и двете изгорени кучета.
Коментиран от #34
07:43 11.02.2026
32 Изумен
Коментиран от #35
07:47 11.02.2026
33 много е зле тази история
07:53 11.02.2026
35 Любопитен
До коментар #32 от "Изумен":За презумпцията за невинност чувал ли си?
Дано истината излезе наяве и ти си един от осъдените за клевета и уронване на престижа! А и що за идиот трябва да си за да повярваш на тази зле скалъпена история от "разследващите"?
П.П. Две седмици ще чакаме резултат от тест, който се прави в първия час на разследване и резултата става ясен веднага???
07:55 11.02.2026
36 РЕАЛИСТ
До коментар #27 от "Толкова":Имам и друг въпрос. След като се разделят за да се самоубият, защо Ивайло с кемпера първо отива до къщата в Бургас, а чак после се скрива в Околчица. Какво е трябвало да прикрие или вземе от Бургас.
Коментиран от #42
07:56 11.02.2026
38 хмм
07:59 11.02.2026
39 Чувеци, лъжат ви бе
08:00 11.02.2026
40 писна ми вече от глупости
08:08 11.02.2026
41 Разбирач
08:10 11.02.2026
42 или да изнесе
До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":към турция???
08:12 11.02.2026
43 Версията на Гамизов
До коментар #27 от "Толкова":Колкото и да не го понасям, че от край време си е 200% краварска подлога, до тука версията на Гамизов е най-правдоподобна.
08:12 11.02.2026
44 До любопитен
Коментиран от #53, #56
08:18 11.02.2026
45 Очеваден факт
Коментиран от #48
08:19 11.02.2026
46 Въпроси много
Разчистване на сметки между престъпни групировки....
Коментиран от #52
08:32 11.02.2026
47 НАТРИВКИТЕ СТАВАТ ЗА ПОЛОВИН
08:38 11.02.2026
48 АГЕНТ БУДА ВИ ПУСНА БУДИСКАТА
До коментар #45 от "Очеваден факт":ВЕРСИЯ ЗА ДА КАЖЕ ЧЕ БУДА Е САМО ЕДИН И ТОЙ Е ОТ ГРОБ ПСРТИЯТА...
08:40 11.02.2026
49 Като се знае лафа
Кой им е разрешил на тези толкова много разрешителни за оръжие да имат
Трябва да се провери какви муниции са имали за оръжието и от къде са ги купували
Коментиран от #51
08:41 11.02.2026
50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
всички са извършили РЕтуално само.у.бий.ство с един и същ пищОФ❗
ТНа камерите се вижда момента на теглене жребий кой след кой да се ......💣
08:45 11.02.2026
51 Рейнджърите
До коментар #49 от "Като се знае лафа":не са луди, а са убити от професионални убийци. И мотивът вероятно, че са видели нещо ужасно, което засяга мафията.
08:46 11.02.2026
52 Ами бащата Фидосова
До коментар #46 от "Въпроси много":как се е сдобил с такава огромна хижа? Знае се, че тези хора са работили дълги години и са богати.
Коментиран от #61, #67
08:50 11.02.2026
53 Децата
До коментар #44 от "До любопитен":не са дадени, а са ходили на школи за обучение, както е във всички рейнджърски организации, а те са членували официално в европейската Рейнджърска федерация.
08:53 11.02.2026
54 всички
08:58 11.02.2026
55 да позная
08:58 11.02.2026
56 Въпросче
До коментар #44 от "До любопитен":Ти твоите деца заключени в мазето ли ги държиш?
Пращаш ли ги на училище?
Учителите в това училище роднини ли са ти или са чужди хора?
Някога оставял ли си си децата при приятели?
И последно - кога ще се предадеш на властите и кога ще се откажеш доброволно от родителски права?
08:59 11.02.2026
57 До любопитен
08:59 11.02.2026
59 Някой
09:02 11.02.2026
60 Тодор
Лабораторния анализ на една проба отнема 2-6 часа
AI обобщава, че при бърза поръчка една експертиза може да е изготвена след 5 дни.
9 дни минаха от убийството в Петрохан
А за самата стрелба най-странно е как има 4 гилзи при 3 трупа и как единия труп има 2 прободни рани. Кой се самоубива два пъти?
Коментиран от #62
09:04 11.02.2026
61 СТИГА простотии
До коментар #52 от "Ами бащата Фидосова":БЕ ТАТЕ . кури как се сдоби с техноимпекс Масларката с цел завод за олио, сашко професорчето с кремиковци, ти ми говориш за неколко тухли и счупени керемиди в пустошта НА витоша щастливеца изчезна докато му правеха ремонт, и с новите мивки ,легла и оборудване се построиха няколко частни хотела А резиденцията на тошката чия собственост е....ТИ СЕРИОЗНО ЛИ ТОВА ПИТАШ
09:05 11.02.2026
62 Льоптьо,
До коментар #60 от "Тодор":Къде прочете,че единия труп има две входни рани? Първия изстрел или е бил във въздуха за кураж, или от вълнение е пропуснал да се улучи.Случват се такива неща.
Коментиран от #63
09:11 11.02.2026
63 Тодор
До коментар #62 от "Льоптьо,":"Къде прочете,че единия труп има две входни рани? Първия изстрел или е бил във въздуха за кураж, или от вълнение е пропуснал да се улучи.Случват се такива неща."
На пресконференцията на МВР и прокуратурата, директорката на института по криминалистика заяви че са намерени 4 гилзи в Петрохан, а на въпрос на журналист: "как е възможно" отговори, че единия труп има "две прободни рани"
09:14 11.02.2026
64 Факти
09:25 11.02.2026
65 Пачо
09:53 11.02.2026
66 Не им вярвам вече
10:07 11.02.2026
67 Ами
До коментар #52 от "Ами бащата Фидосова":Така,както и щерка му с тази изящна фигура...
С яко ,,папкане"...
10:14 11.02.2026