Чакат се резултатите от натривките, за да се разбере кой е стрелял на Петрохан и Околчица

11 Февруари, 2026 07:13, обновена 11 Февруари, 2026 07:40

Според заключенията на медиците вероятно става дума за две убийства и самоубийство край Враца

Чакат се резултатите от натривките, за да се разбере кой е стрелял на Петрохан и Околчица - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Случаят „Петрохан - Околчица“ не спира да отеква в страната, предаде NOVA.

Вчера прокуратурата публикува резултатите от аутопсиите на трите тела, намерени в кемпера край връх Околчица, както и нови данни от разследването.

Според заключенията на медиците вероятно става дума за две убийства и самоубийство. Все още се очаква информация от експертизата на натривките, която да покаже категорично кой е произвел изстрелите и при двата случая.

Психиатър за жертвите по случая „Петрохан”: Няма как да знаем какви стратегии и философии са изповядвали

Междувременно продължава огледът на хижата край „Петрохан”.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    39 0 Отговор
    Резултатите от стомасите излязоха преди натривките,но народа е свикнал

    06:40 11.02.2026

  • 2 ООрана държава

    48 1 Отговор
    Трудно се вярва на тия служби

    06:41 11.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    58 1 Отговор
    Колкото повече лъжат толкова повече затъват.Никой не им вярва.

    Коментиран от #17

    06:41 11.02.2026

  • 4 Мъртвите

    38 2 Отговор
    не могат да се защитят , но живите освен , че ги изкараха с празни стомаси , сега гласят между екзикутираните и "убиеца" . В началото всички бяха самоубийци....

    06:47 11.02.2026

  • 5 Колчо

    37 0 Отговор
    Оооо, резултатите мога да ги обявя и аз - без да съм голям експерт: трите жертви на Петрохан - категорично самоубити, останалите три под Околчица - двама убити и един самоубит.... Айде на бас с кой не вярва! Пародията е пълна! Дайте още пари на милицията....

    06:51 11.02.2026

  • 6 Лъжите на мафията нямат край

    37 0 Отговор
    Никой не ви вярва

    07:03 11.02.2026

  • 7 🙈👏😂

    38 1 Отговор
    Смешни са вече… 10 дена резултати се чакат… жалка работа

    Коментиран от #22, #26

    07:07 11.02.2026

  • 8 Мдаа

    29 0 Отговор
    Най вероятно кучетата са стреляли и накрая по един контролен в главата! После са запалили хижата, за да не си види нищо на камерите. Това е най удобната версия за сега.

    Коментиран от #13

    07:09 11.02.2026

  • 9 Лопата Орешник

    19 0 Отговор
    Нямаме съмнение, че е стрелял който трябва! Много опит и мозъка трябва за да накараш някой да стреля с оръжие преди да го самоубиеш! Даже по филмите не сме го виждали!

    07:13 11.02.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 0 Отговор
    "Ех, бедни ми Хорейшо!" -би казал Странджата❗
    Довчера " не са взети натривки от убитите" ....
    Днес ( десети ден) чакат резултатите от натривките"❗

    07:13 11.02.2026

  • 11 Това се прави на минутата

    24 0 Отговор
    След 10 дни ще хванете цървулите някому!
    Голяма подигравка!

    07:15 11.02.2026

  • 12 Невероятна футболна драма

    9 0 Отговор
    Резултатите са, тирето биха числото с две на нула.

    07:15 11.02.2026

  • 13 Съвет на мира

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа":

    Ивайло Жендърски се е самоубил и после в състояние на афект е скочил, и изпозастрелял и другите двама.

    07:16 11.02.2026

  • 14 Асгард

    28 0 Отговор
    Все се сещам за шефа на полицията в Русе! Ако не бяха записани от умните деца, още щяха да търкат нара, а ние да вярваме на МВР! И след като им лъснаха белите гащи, повече нито дума! А какъв рев и опяване беше от къдравата Сю! Той къде е всъщност?

    07:16 11.02.2026

  • 15 Къде са боко и шишоко

    19 0 Отговор
    Да не се крият в някоя къща край Гинци?

    07:16 11.02.2026

  • 16 Mеханик

    24 0 Отговор
    Народе, вземат ни за съвсем т.ъпи парчета, народе!
    Вземането на натривки е ПОЛЕВИ ТЕСТ. Резултата става известен на момента.
    Ако в тоя кемпер беше стреляно с повече от едно оръжие, едва тогава щеше да има нужда от лаборатория за натривките, за да се разбере кой точно с кое оръжие е стрелял.
    В конкретния случай, дори не е необходима лаборатория.

    07:21 11.02.2026

  • 17 Да , никой

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    не им вярва , но те не се интересуват от това .

    07:23 11.02.2026

  • 18 Никой не вярва на Служби, органи и

    18 0 Отговор
    подобни!! Държава на Мафия и Гръпировки!

    07:24 11.02.2026

  • 19 Тези

    18 3 Отговор
    Пълни с пари.Всеки с оръжие.Оградени с камери и бариери.Коли джипове и Кемпер Мерцедес,дронове и пр..
    Главните потомци на ДС и спонсорирани от деца на ДС.Никакви проблеми с министерства и др.агенции.Живяли в Мексико и от какво са се хранили и в Бг и там.Иначе добри момчета ама ги убили.Сега въпроса е да не се развали прикритието.

    07:24 11.02.2026

  • 20 акде стига

    7 2 Отговор
    сте спамили по 100 пъти на ден всички медии .. петеохан та петеохан. Става много досадно вече

    07:25 11.02.2026

  • 21 Албански реотани

    24 0 Отговор
    От къде ги вземате тези натривки,бе?От Луната да бяха,щяха да са тук.

    Коментиран от #23

    07:25 11.02.2026

  • 22 Сигурно ги правят в лабораторията

    22 0 Отговор

    До коментар #7 от "🙈👏😂":

    Където се чака, по 10 месеца за фалшив тест за наркотици.

    07:26 11.02.2026

  • 23 Два дена на там

    11 0 Отговор

    До коментар #21 от "Албански реотани":

    Два насам, отдавна да са готови даже....

    07:27 11.02.2026

  • 24 ТОВА СЕ ПРАВИ В ВЪРВИЯ ЧАС

    18 0 Отговор
    А нашите още "чакат". Голямо замитане.

    07:31 11.02.2026

  • 25 Тия от сектата ни разиграваха цяла

    9 1 Отговор
    Седмица
    Сега полицията ще ни дава информация когато тя си поиска

    07:33 11.02.2026

  • 26 А защо

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "🙈👏😂":

    Министърът и главният секретар на МВР мълчат?

    Коментиран от #30

    07:33 11.02.2026

  • 27 Толкова

    7 4 Отговор
    Е деградирало обществото , че се интересува от убийството на тия, които са живяли охолно със скъпи машини и техника . Защо тоя се е върнал от Мексико и е купил имоти в в двата края на България близо до границите .

    Коментиран от #36, #43

    07:35 11.02.2026

  • 28 раз Геле

    8 0 Отговор
    щом се сетиха преди да ги ексхумират - всичко ще се нареди

    07:38 11.02.2026

  • 29 Герп боклуци

    14 0 Отговор
    Ако напляскат някой милиционерче по улиците ония къдравия излиза още на следващия час и започват брифинги и заплахи. Тука се екзекутират хора, а тоя митьоф вече десети ден никакъв го няма. Пак да гласувате за герб

    Коментиран от #58

    07:38 11.02.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "А защо":

    Защото ...има тУЙ.... в.устата ❗

    07:39 11.02.2026

  • 31 Мдаа

    2 10 Отговор
    Това е първото религиозно мотивирано и реигиозно извършено самоубийство на Територията, до най-малките детайли, с атрибутите на една от световните религии. Характеризира се със своята масовост за местните стандарти и заслуженост.Тия клонинги на мутрите ги бяха надминали по беззаконие и арогантност.Конкретен пример-табелите с надпис по дърветата "Стреля се без предупреждение"!?! Употребата на оръжие е правно регламентирана дейност, включваща задължително вербално прудупреждение-Стой, ще стрелям! и Задължителен изстрел във въздуха!
    Това адвокатче със 16-те законни оръжия не го ли е знаел? Единствено си струва да съжалите непълнолния и двете изгорени кучета.

    Коментиран от #34

    07:43 11.02.2026

  • 32 Изумен

    3 10 Отговор
    Съм колко хора вече са без морални ценности , след като прочетох коментарите под репортажа на нова с ,, майката ,, . Спрете да търсите убийците на 6 трупа , труповете са 4 другите два са убити от родителите си . Ако не бяха ги лишили от детство , образование , семейство , децата щяха да са живи .Родителите са знаели за хомо харема на тоя , 28 год момче на , което са взели показания и който е бил с него в Мексико е казал ,че е имал сексуални отношения с калушев ,да търсят,в порносайтовете .

    Коментиран от #35

    07:47 11.02.2026

  • 33 много е зле тази история

    8 0 Отговор
    стига глупости тия резултати се вземат на същия ден и излизат веднага!!!

    07:53 11.02.2026

  • 35 Любопитен

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Изумен":

    За презумпцията за невинност чувал ли си?
    Дано истината излезе наяве и ти си един от осъдените за клевета и уронване на престижа! А и що за идиот трябва да си за да повярваш на тази зле скалъпена история от "разследващите"?
    П.П. Две седмици ще чакаме резултат от тест, който се прави в първия час на разследване и резултата става ясен веднага???

    07:55 11.02.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Толкова":

    Имам и друг въпрос. След като се разделят за да се самоубият, защо Ивайло с кемпера първо отива до къщата в Бургас, а чак после се скрива в Околчица. Какво е трябвало да прикрие или вземе от Бургас.

    Коментиран от #42

    07:56 11.02.2026

  • 38 хмм

    11 0 Отговор
    Резултатът от натривките е ясен до няколко часа от вземането им и резултатът се съобщава устно. Писмената част на експертизата се бави 2-3 дни за изготвянето. Значи дали е имало следи от произведени изстрели по ръцете на всичките 6 жертви отдавна се знае от разследващите, но не се обявява. От убийствата в хижата минаха 10 дни, защо не се обявиха резултатите, за да е ясно дали някой от тримата е ползвал огнестрелно оръжие? Ако и тримата са имали барутни следи по ръцете си, това би било в полза на версията, че са извършили ритуално самоубийство. Щом мълчат, значи по ръцете им не са намерени следи, ерго не са се самоубили, нито някой от тримата е убил останалите двама и после себе си. Поне от понеделник разследващите знаят резултата от натривките на ръцете на Калушев, но не ги обявяват. Значи можем обосновано да предположим, че щом веднага публично не обявиха, че по ръцете на Калушев има барутни следи, което би било в полза на официалната версия, ръцете му са били чисти и не е той убиецът, нито се е самоубил.

    07:59 11.02.2026

  • 39 Чувеци, лъжат ви бе

    12 0 Отговор
    Във белите държави при такива т.н. капитални убийства се назначават парламентарни комисий съставени от опозиция и управляващи и се човърка до здраво. Тук е пунта мара и мата хари, всичко е с толкова бели конци съшито, че слепец от космоса вижда че бялото братство зачиства следите. мръсни кирливци. ДАНС = Да Анулираме Някой Сега

    08:00 11.02.2026

  • 40 писна ми вече от глупости

    7 1 Отговор
    знам как ще излезат резултатите! ламата е убил двете момчета и после се самоубил или първо се е самоубил и после ги е убил ще видим а ония тримата от хижата са се гръмнали всеки по веднъж после кучетата са се самоубили от мъка по стопаните си и накрая самоубитите аа заплили хижата за да не гледат на камерите хората самоубийствата им… няма да представите никога истина знаем защото засяга хора от високо ниво на властта и тези хора когато са замесени в убийства не се показват по телевизиите знаем го от опит с годините все така правят!!! никой будист не би се самоубил а още по-малко би наларал някой друг да го направи !!! никой самоубиец няма да прикрива следи след като ще се самоубива и за това ако се бяха самоубили нямаше да палят хижата!!! а ламата защо е правил ремонт на другата си база на турската граница след като ще се самоубива защо му е ремонта ? не разбирате ли че няма природозащитнижи въоръжени до зъби като военно сформирование !!! всичко което ни баламосват полицайчетата е вятър и мъгла!!! двете бази до турската и сръбската граница говорят за трафик дали е наркотици хора злато пари и всичко там незаконно каквото може да се транспортира !!! дали са намерили на някого депото в някоя пешера също не е изключено но снтова тежко въоражение съзнателно нарушаване на закона със заграждения не им е чиста работата!!!

    08:08 11.02.2026

  • 41 Разбирач

    4 4 Отговор
    Какви натривки, какви 5 евра. Пишете го самоубийство и всеки да си гледа живота. Най-вече ПП-ДБ да си гледа спокойно изборите

    08:10 11.02.2026

  • 42 или да изнесе

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":

    към турция???

    08:12 11.02.2026

  • 43 Версията на Гамизов

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Толкова":

    Колкото и да не го понасям, че от край време си е 200% краварска подлога, до тука версията на Гамизов е най-правдоподобна.

    08:12 11.02.2026

  • 44 До любопитен

    2 6 Отговор
    Кое не е вярно , децата са дадени непълнолетни на чужди хора и това подлежи на наказание и отнемане на родителските права .Слезте на земята и помислете откъде им са доходите .

    Коментиран от #53, #56

    08:18 11.02.2026

  • 45 Очеваден факт

    1 8 Отговор
    В това убийство религията на буда, изопачена или не, присъства навсякъде, специално оборудваната стая за ежедневни задължителни молитви, баснята за прераждането, глада с дни преди планираните самоубийства, палежа на хижата и самоизгарянията до 2-ра степен за късане с материалното, нелогичните разделяния на самите самоубийци.Толкова ясно изразен демоничен почерк втрещи и управляващи и разследващи и коментиращи.Още не можите да се освестите всички.

    Коментиран от #48

    08:19 11.02.2026

  • 46 Въпроси много

    5 1 Отговор
    Пътят на парите и имотите как ги е придобил или просто е отговарял и управлявал,всъщност каква е тази мега организация кой седи начело.
    Разчистване на сметки между престъпни групировки....

    Коментиран от #52

    08:32 11.02.2026

  • 47 НАТРИВКИТЕ СТАВАТ ЗА ПОЛОВИН

    7 1 Отговор
    ЧАС...........ЯВНО НЕЩО НАГЛСЯТ ДВЕ СЕДМИЦИ ВЕЧЕ...

    08:38 11.02.2026

  • 48 АГЕНТ БУДА ВИ ПУСНА БУДИСКАТА

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "Очеваден факт":

    ВЕРСИЯ ЗА ДА КАЖЕ ЧЕ БУДА Е САМО ЕДИН И ТОЙ Е ОТ ГРОБ ПСРТИЯТА...

    08:40 11.02.2026

  • 49 Като се знае лафа

    4 3 Отговор
    На луд картечница не се дава
    Кой им е разрешил на тези толкова много разрешителни за оръжие да имат
    Трябва да се провери какви муниции са имали за оръжието и от къде са ги купували

    Коментиран от #51

    08:41 11.02.2026

  • 50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Очаквайте скоро....
    всички са извършили РЕтуално само.у.бий.ство с един и същ пищОФ❗
    ТНа камерите се вижда момента на теглене жребий кой след кой да се ......💣

    08:45 11.02.2026

  • 51 Рейнджърите

    7 2 Отговор

    До коментар #49 от "Като се знае лафа":

    не са луди, а са убити от професионални убийци. И мотивът вероятно, че са видели нещо ужасно, което засяга мафията.

    08:46 11.02.2026

  • 52 Ами бащата Фидосова

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Въпроси много":

    как се е сдобил с такава огромна хижа? Знае се, че тези хора са работили дълги години и са богати.

    Коментиран от #61, #67

    08:50 11.02.2026

  • 53 Децата

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "До любопитен":

    не са дадени, а са ходили на школи за обучение, както е във всички рейнджърски организации, а те са членували официално в европейската Рейнджърска федерация.

    08:53 11.02.2026

  • 54 всички

    4 0 Отговор
    са виждали как на секундата се вземат натривки,С едно памуче и течност се установява на секундата дали лицето е стреляло и има ли остатъци от барут по пръсти и длани.Но явно труповете се противят и се базират на 5 та та поправка и отказват да свидетелстват срещу себе си..С ДВЕ ДУМИ ДОСЕГА НЕ СА ПОЗВОЛИЛИ ДА ИМ ВЗЕМАТ ПРОБИ ОТ ДЛАНИТЕ

    08:58 11.02.2026

  • 55 да позная

    0 0 Отговор
    не е бил дядо мраз . ще видим кой посяга на мирни хора . заслужава затвор . или да е без погребение . или да му вземат гражданството . или незаконните коли, бази, оръжия. жена му ще овладее всичко . и при божанов беше същото .

    08:58 11.02.2026

  • 56 Въпросче

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "До любопитен":

    Ти твоите деца заключени в мазето ли ги държиш?
    Пращаш ли ги на училище?
    Учителите в това училище роднини ли са ти или са чужди хора?
    Някога оставял ли си си децата при приятели?
    И последно - кога ще се предадеш на властите и кога ще се откажеш доброволно от родителски права?

    08:59 11.02.2026

  • 57 До любопитен

    2 3 Отговор
    Главния прокорор каза още в първите дни за какво става въпрос .

    08:59 11.02.2026

  • 59 Някой

    3 0 Отговор
    Нагласен работа отчаквам

    09:02 11.02.2026

  • 60 Тодор

    4 0 Отговор
    AI дава информация, че полевия тест за натривки става известен до 5 мин.
    Лабораторния анализ на една проба отнема 2-6 часа
    AI обобщава, че при бърза поръчка една експертиза може да е изготвена след 5 дни.

    9 дни минаха от убийството в Петрохан

    А за самата стрелба най-странно е как има 4 гилзи при 3 трупа и как единия труп има 2 прободни рани. Кой се самоубива два пъти?

    Коментиран от #62

    09:04 11.02.2026

  • 61 СТИГА простотии

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ами бащата Фидосова":

    БЕ ТАТЕ . кури как се сдоби с техноимпекс Масларката с цел завод за олио, сашко професорчето с кремиковци, ти ми говориш за неколко тухли и счупени керемиди в пустошта НА витоша щастливеца изчезна докато му правеха ремонт, и с новите мивки ,легла и оборудване се построиха няколко частни хотела А резиденцията на тошката чия собственост е....ТИ СЕРИОЗНО ЛИ ТОВА ПИТАШ

    09:05 11.02.2026

  • 62 Льоптьо,

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Тодор":

    Къде прочете,че единия труп има две входни рани? Първия изстрел или е бил във въздуха за кураж, или от вълнение е пропуснал да се улучи.Случват се такива неща.

    Коментиран от #63

    09:11 11.02.2026

  • 63 Тодор

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Льоптьо,":

    "Къде прочете,че единия труп има две входни рани? Първия изстрел или е бил във въздуха за кураж, или от вълнение е пропуснал да се улучи.Случват се такива неща."

    На пресконференцията на МВР и прокуратурата, директорката на института по криминалистика заяви че са намерени 4 гилзи в Петрохан, а на въпрос на журналист: "как е възможно" отговори, че единия труп има "две прободни рани"

    09:14 11.02.2026

  • 64 Факти

    1 0 Отговор
    Прави ли ви впечатление, че на записите, на СМСа, на писмото до майка си и на това което ни изваждат разследващите все говори все някак си неопределено, двусмислено, иносказателно и с недомлъвки, така че да се тълкува на който както му е изгодно? По начина им на живот и поведение е ясно, че всичките - и шестимата та даже и роднините им - ги е "хапело щъркела" и явно това е използвано от тези, които наистина са ги използвали да им вършат някаква работа в ролята на полезни ид.иоти. Или нещо се е объркало в отношенията помежду им или между тях и фосподарите им или вече не са били нужни и са отстреляни! Въпросите са кой и защо?

    09:25 11.02.2026

  • 65 Пачо

    0 0 Отговор
    Защо никой не казва кога са простреляни лицата , преди колко време дата час.Всичко е толкова нескопосано представено,ч няма накъде.Другаде е заровено кучето...

    09:53 11.02.2026

  • 66 Не им вярвам вече

    0 0 Отговор
    ...и на всякакви ,,експертизи" ,когато Властта и Парите са се хванали ръка за ръка...

    10:07 11.02.2026

  • 67 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ами бащата Фидосова":

    Така,както и щерка му с тази изящна фигура...
    С яко ,,папкане"...

    10:14 11.02.2026