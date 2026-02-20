Съсед звъннал на Калушев да му каже, че е забравил входната врата отворена

Групата тръгва в пълен състав за село Българи на 27-и януари, както твърди бащата на непълнолетното момиче. Бащата на Сашо - Яни Макулев оповести в медиите, докато течеше издирването му, че последно е чул детето си на 29-и януари през деня.
То казало, че се чувства добре, че плава с лодка в морето и че се гмурка в морето. Независимо, че Българи е доста навътре в сушата - на 20 километра западно от Царево, при минусови температури на въздуха и 3-4 градуса на морската вода, предаде Флагман.
На 30-и януари кемперът на "лама" Калушев е засечен от камера на бензиностанция в град Бургас в 08:50 часа. Тогава са заснети ясно Ивайло Калушев, Ники и Сашо, момиче не се вижда.
На 31-и януари, около 12:00 часа на обед, кемперът е засечен на АМ "Тракия" до Ихтиман, в посока София. Момичето е вътре. На 31-и януари, около час и половина по-късно то е оставено на домашния му адрес - в добро настроение, разказало е, че са си прекарали много добре на своя баща. Има доказателства, че непълнолетната приятелка не е била през цялото време в мъжката компания. От нея зависи дали е склонна да разкаже къде е била между 27-и и 31-и януари, къде са нощували и с какво са се забавлявали.
Това е важно, защото основният свидетел от село Българи - отсреща живеещият Дамян казва, че той се е обадил лично на Калушев ден преди 27-и януари, за да му съобщи, че в двора има спукан водопровод и се налага да дойде и да осигури майстор.
На 29-и кемперът се е появил. Калушев е докарал майстор с него от село Кости, който отстранил аварията. След това го върнал обратно в Кости. След като групата си е тръгнала - неуточнено засега дали на 30-и или още на 29-и януари, вечерта Дамян е установил, че входната врата на първия етаж зее отворена. Той се обадил по телефона отново и съобщил за това на Калушев. Той отвърнал, че много бързали при заминаването си и затова вероятно са забравили да заключат. Помолил човекът да залости както намери за добре вратата.
След това събитията се развиват главоломно. На 1-и февруари в 10:00 часа сутринта кемперът е засечен до село Бързия в посока Враца, а вътре са Калушев и 15-годишният Сашо. След 11:15 кемперът се отправя към Вършец, преминава през Вършец и потегля отново към Враца. Последното място, където е засечен е село Челопек.
В това време около 10:00 сутринта Ники вече е в София с един от брандираните джипове "Тойота" и с всичкия багаж на момичето, което то е донесло в хижа "Петрохан" на 16-и януари, с цел да си има постоянно дрехи там и лични вещи. Явно е имала планове да става част от тяхната група, със знанието на баща ѝ. Младежът е върнал всичко нейно именно на 1-и февруари преди обед, но с нищо не е показал, че е притеснен или бърза за някъде. Кога Ники се присъединява към другите двама в кемпера и на кое място става това това, не може да се разбере от оповестените видео материали на Прокуратурата.
Въпросите без отговори продължават да възникват един след друг. Основният е липсата, засега на мотив за трагичното прекъсване на шест човешки живота.
1 Въпросът е
11:10 20.02.2026
2 честен ционист
11:13 20.02.2026
3 Лама Махараджа Боко
До коментар #1 от "Въпросът е":Как къде, у чекмеджето.
11:14 20.02.2026
4 Шишарката
11:14 20.02.2026
5 Ивелине,
До коментар #1 от "Въпросът е":Фараонче, ти ли си..
Алчността ти е очевадна
11:14 20.02.2026
6 Инспектор Дюдю
А справка от клетките немааа...?!
11:19 20.02.2026
7 вече всичко е ясно .
11:19 20.02.2026
8 Тоя па
До коментар #2 от "честен ционист":Знаеш ли колко пъти разни специалистки са ме правили да умиргам, ама оцелевам некак си!
11:23 20.02.2026
9 Здравей
11:26 20.02.2026
10 Някой
Каквото и да показват сега(монтирано и сглобено), не могат да прикрият горепосоченото от мен!
Каквито и "нови" обстоятелства и "факти" да ни предоставят, вече стана съвършено ясно, че официалната им версия не е вярна, не е истината, за това което се е случило!
11:29 20.02.2026
11 честен ционист
11:38 20.02.2026
12 Последния Софиянец
11:39 20.02.2026
13 Винкело
11:40 20.02.2026
14 123456
11:41 20.02.2026
15 Шушумиго
До коментар #12 от "Последния Софиянец":И от тая тема ли просиш центове?!?
11:45 20.02.2026
16 Важен въпрос
Казва се, че не изглеждал притеснен, нито бързал. Ако са имали вече намерение да палят хижата, значи просто е било взето решение да се махнат оттам, но не са имали намерение да се самоубиват.
Изводът е, че е било решено да се махнат от хижата и да заличат някакви следи, като предизвикат пожар. Обаче някой друг е решил, че трябва да заличи и тях самите. Тоест, не е самоубийство. Ликвидирали са ги.
11:46 20.02.2026
17 Реалист
11:47 20.02.2026
18 може будизмът да е плъзнал сред местните
11:48 20.02.2026
20 Реалист
11:49 20.02.2026
21 Щик Найн
До коментар #9 от "Здравей":А ти колко пъти си виждал самоубийци, експерте?
11:51 20.02.2026
22 Хмм
11:51 20.02.2026
24 Основен дерт
11:54 20.02.2026
25 Ами
До коментар #21 от "Щик Найн":на съседната улица се самоубиха четирима, през къща и нищо не подсказваше, че ще го направят, последното момче се облякло в костюм, почерпило братовчед си с кафе и цигара, говорили, смеели се, а после ...
11:55 20.02.2026
26 Пак е
11:58 20.02.2026
27 Лесно е
До коментар #1 от "Въпросът е":в Мацква при Пусята.
11:58 20.02.2026
28 Ами
11:59 20.02.2026
29 И се гмуркало в морето
12:01 20.02.2026
30 Изводи
Ако са мислили да се самоубият, много ли ще им пука за аварията на тръба в двора? Дошъл е за да си оправи имота, защото явно е имал намерение да си го ползва цял живот. Но някой му се е обадил и му е казал нещо, заради което са тръгнали на юруш. Мобилният оператор да не се офлянква, а да каже кой се е обаждал на Калушев или на някой от спътниците му по времето, когато са били в село Българи.
12:03 20.02.2026
31 Последния Софиянец
До коментар #30 от "Изводи":КГБ действа така, до като не се унищожи калния хаганат мир няма да има по света!
12:05 20.02.2026
32 А тоя
12:06 20.02.2026
33 Момичето
12:08 20.02.2026
34 И се гмуркало в морето
12:09 20.02.2026
35 Отговорче
До коментар #33 от "Момичето":Защото момчетата са дали показания как ламата -ПеПеец ги е вкарвал в будизма , а момичето още не е .
12:12 20.02.2026
36 Връзката
До коментар #29 от "И се гмуркало в морето":С Околчица. Пише си го
12:15 20.02.2026
37 !!!?
Службите са тези които са раздали несъразмерно количество оръжие на "хижарите", провеждали са съвместни учения, имало е сигнали за извращения в групата...никаква ответна реакция !
Прокуратурата и нейния "лама" Сарафов не предприеха разпити на кмета на София за "чадър над педофилите", не е задържала родителите на "момчето" по обвинение за принудителна безпринципност към своето дете,...!
12:15 20.02.2026
38 Вместо да гадаете
12:16 20.02.2026
39 Огледало
До коментар #13 от "Винкело":Просто е. Почтеният човек мисли другите за почтени.
Мерзавецът мисли другите за мерзавци. Или както е казал народът: всеки мери другите със собствения си аршин(метър, мярка).
12:17 20.02.2026
40 И как така някакъв съсед
Я стига!
Къде пропаднаха свинарите?
12:20 20.02.2026
41 Турския
12:21 20.02.2026
42 Много гмуркачи нещо се навъдиха
12:22 20.02.2026
43 Въпрос
До коментар #13 от "Винкело":на други възприятия, разбирания и морал, различни от твоите. Но за ЛГ.. е нормално и.... Да не изреждам какво, че ще ме трийнат.
12:24 20.02.2026
44 Лама Сандов
12:27 20.02.2026
45 Стамат
До коментар #24 от "Основен дерт":Че как няма да оправи спукания водопровод? Пред силата на ВиК - то и будистките лами скланят глава. Знаеш ли, че Торбалан като си лягал да спи, гледал под леглото за инкасатори от водното дружество.
12:39 20.02.2026
46 Йеттел България
До коментар #30 от "Изводи":Господинът има просрочена сметка на стойност 321,32 евро, план Тотал Ънлимитед с неогранечени минути и мегабайти в България и Мексико. Докато не заплати сметката си, не можем да предоставим информация. Междувременно благодарим, ако вече е заплатил задълженията си. Само сега на промоционална цена с план Ънлимитед Плюс може да вземе своя нов телефон с мегабайти на по-висока скорост в Мексико Сити и околните села. Йеттел България.
12:43 20.02.2026
48 Ха...как така?
13:23 20.02.2026
49 Мдаа
13:31 20.02.2026
50 Не бях аз
До коментар #5 от "Ивелине,":Тогава помпихмайкати на двуцевка
13:35 20.02.2026
51 Факт
13:49 20.02.2026
52 Факт
14:08 20.02.2026
53 Липса на мотив, май ас…
И е по-добре да си признаят, че не го знаят, вместо да дрънкат глупости, че няма мотив.
А мотивът е култът към този калуш.
15:19 20.02.2026
54 Хора ли сме, или
16:52 20.02.2026