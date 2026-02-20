Съсед звъннал на Калушев да му каже, че е забравил входната врата отворена

Новини
Групата тръгва в пълен състав за село Българи на 27-и януари, както твърди бащата на непълнолетното момиче. Бащата на Сашо - Яни Макулев оповести в медиите, докато течеше издирването му, че последно е чул детето си на 29-и януари през деня.

Това пише petel.bg.

То казало, че се чувства добре, че плава с лодка в морето и че се гмурка в морето. Независимо, че Българи е доста навътре в сушата - на 20 километра западно от Царево, при минусови температури на въздуха и 3-4 градуса на морската вода, предаде Флагман.

На 30-и януари кемперът на "лама" Калушев е засечен от камера на бензиностанция в град Бургас в 08:50 часа. Тогава са заснети ясно Ивайло Калушев, Ники и Сашо, момиче не се вижда.

На 31-и януари, около 12:00 часа на обед, кемперът е засечен на АМ "Тракия" до Ихтиман, в посока София. Момичето е вътре. На 31-и януари, около час и половина по-късно то е оставено на домашния му адрес - в добро настроение, разказало е, че са си прекарали много добре на своя баща. Има доказателства, че непълнолетната приятелка не е била през цялото време в мъжката компания. От нея зависи дали е склонна да разкаже къде е била между 27-и и 31-и януари, къде са нощували и с какво са се забавлявали.

Това е важно, защото основният свидетел от село Българи - отсреща живеещият Дамян казва, че той се е обадил лично на Калушев ден преди 27-и януари, за да му съобщи, че в двора има спукан водопровод и се налага да дойде и да осигури майстор.

На 29-и кемперът се е появил. Калушев е докарал майстор с него от село Кости, който отстранил аварията. След това го върнал обратно в Кости. След като групата си е тръгнала - неуточнено засега дали на 30-и или още на 29-и януари, вечерта Дамян е установил, че входната врата на първия етаж зее отворена. Той се обадил по телефона отново и съобщил за това на Калушев. Той отвърнал, че много бързали при заминаването си и затова вероятно са забравили да заключат. Помолил човекът да залости както намери за добре вратата.

След това събитията се развиват главоломно. На 1-и февруари в 10:00 часа сутринта кемперът е засечен до село Бързия в посока Враца, а вътре са Калушев и 15-годишният Сашо. След 11:15 кемперът се отправя към Вършец, преминава през Вършец и потегля отново към Враца. Последното място, където е засечен е село Челопек.

В това време около 10:00 сутринта Ники вече е в София с един от брандираните джипове "Тойота" и с всичкия багаж на момичето, което то е донесло в хижа "Петрохан" на 16-и януари, с цел да си има постоянно дрехи там и лични вещи. Явно е имала планове да става част от тяхната група, със знанието на баща ѝ. Младежът е върнал всичко нейно именно на 1-и февруари преди обед, но с нищо не е показал, че е притеснен или бърза за някъде. Кога Ники се присъединява към другите двама в кемпера и на кое място става това това, не може да се разбере от оповестените видео материали на Прокуратурата.

Въпросите без отговори продължават да възникват един след друг. Основният е липсата, засега на мотив за трагичното прекъсване на шест човешки живота.


Враца / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Въпросът е

    23 8 Отговор
    къде е златото...

    Коментиран от #3, #5, #27

    11:10 20.02.2026

  • 2 честен ционист

    11 14 Отговор
    Най-добрите наемни убийци са жени.

    Коментиран от #8

    11:13 20.02.2026

  • 3 Лама Махараджа Боко

    40 6 Отговор

    До коментар #1 от "Въпросът е":

    Как къде, у чекмеджето.

    11:14 20.02.2026

  • 4 Шишарката

    30 3 Отговор
    Дебела поръчка с безброй версии тип художествена измислица.

    11:14 20.02.2026

  • 5 Ивелине,

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "Въпросът е":

    Фараонче, ти ли си..
    Алчността ти е очевадна

    Коментиран от #50

    11:14 20.02.2026

  • 6 Инспектор Дюдю

    38 2 Отговор
    Начи тилифоня на ламата е бил активен....
    А справка от клетките немааа...?!

    11:19 20.02.2026

  • 7 вече всичко е ясно .

    7 7 Отговор
    не са мафиоти стрелци . а той така си живеел . обикалял света . има много хора които си обикалят . водопади, пещери, курорти , а религията нашата явно не му е харесала . друго си е будист . ориенталско . то турист и организатор би следвало да има много снимки . видеа . камери . фотоапарати . а за огромните дългове кой му е крив . за 5 милиона може доста да се пазарува . парите развалят хората .

    11:19 20.02.2026

  • 8 Тоя па

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Знаеш ли колко пъти разни специалистки са ме правили да умиргам, ама оцелевам некак си!

    11:23 20.02.2026

  • 9 Здравей

    38 7 Отговор
    Някой виждал ли е самоубийци наредени като за снимка. С опънати към тялото ръце?. Някой да обясни ,как като се гръмнеш с пушка под брадата ,остави в съзнание,вадиш пистолетът и си даваш контролен изстрел? :). След като е ритуал ,защо кучетата не са убити при тях? А оставени да се задушат в пожар. Ритуално е да са заедно всички. Как ще се сапунисаш ритуално когато го няма гуруто.? Пещерняци. Водолази. Можеби са намери ли нещо голямо. Тези райони са иманярски. Носят се легенди за Странджа. Людмила Живкова също е търсила там ... и е намерила смъртта си. Можеби новия министър ще даде нова посока? Записи.. почти сигурно има монтажи или изрязани сцени. Заглушаване на пролуки за да се чуе само това което трябва.

    Коментиран от #21, #47

    11:26 20.02.2026

  • 10 Някой

    32 5 Отговор
    Истината по този случай никога няма да излезе наяве, защото за всеки трезвомислещ и разсъждаващ логично човек, е ясно, че тук имаме прикриване на факти и замитане на следи от самото ДАНС, МВР ли е, и въобще от разследващите.

    Каквото и да показват сега(монтирано и сглобено), не могат да прикрият горепосоченото от мен!
    Каквито и "нови" обстоятелства и "факти" да ни предоставят, вече стана съвършено ясно, че официалната им версия не е вярна, не е истината, за това което се е случило!

    11:29 20.02.2026

  • 11 честен ционист

    11 22 Отговор
    Така ще свъши и бункернота с батокса в калното мазе, кабаева ще го отърве от мъките!

    11:38 20.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    7 16 Отговор
    Така е, после ше го провесят от башнята да му се порадват крепостните за ужас на задунайските раби!

    Коментиран от #15

    11:39 20.02.2026

  • 13 Винкело

    29 5 Отговор
    Най-шантавото е откъм бащата на непълнолетното. Той какво си мисли, че ще правят с дъщеря му дърти пърчове дни и нощи наред? Ще й четат "Алиса в Страната на чудесата"?

    Коментиран от #39, #43

    11:40 20.02.2026

  • 14 123456

    9 1 Отговор
    Рей Мистерио - шах с малката пешка ..... да идват Дискавъри и да почват поредицата - Свински чревца и други карантийки на оплетка !

    11:41 20.02.2026

  • 15 Шушумиго

    13 2 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    И от тая тема ли просиш центове?!?

    Коментиран от #19

    11:45 20.02.2026

  • 16 Важен въпрос

    23 1 Отговор
    Момичето е занесло в хижата свои лични вещи. Предполага се, че е възнамерявала да стане част от тамошната група. Но Николай на 1-и февруари донася в София всички нейни вещи. ВЪПРОСЪТ Е, как е аргументирал това? Може да се допусне, че вече са били решили да палят хижата. Но какво е казал на момичето, би трябвало да е обяснил защо връща всички нейни вещи?
    Казва се, че не изглеждал притеснен, нито бързал. Ако са имали вече намерение да палят хижата, значи просто е било взето решение да се махнат оттам, но не са имали намерение да се самоубиват.
    Изводът е, че е било решено да се махнат от хижата и да заличат някакви следи, като предизвикат пожар. Обаче някой друг е решил, че трябва да заличи и тях самите. Тоест, не е самоубийство. Ликвидирали са ги.

    11:46 20.02.2026

  • 17 Реалист

    16 3 Отговор
    Тази тема вече взе да заглъхва, на дневен ред е изчезналия рибарски кораб. Още седмица-две и никой няма да си спомня за случая по медиите. Справка - Трактора, Нотариуса и мн.други!

    11:47 20.02.2026

  • 18 може будизмът да е плъзнал сред местните

    3 8 Отговор
    3 се самоубиват в редица . по будиски . главите на запад а краката на изток . повръщали по рано и изпразнили стомасите си . Деян не е будист . има жена . не пил фенобарбитал . явно е предусещал нещо . при толкова оръжия . а и бил с тях . ама в деня на убийството не бил с тях . мексиканец в българия какво търси . други има ли . мексико е далеко . а знае български . умен . много интересно .

    11:48 20.02.2026

  • 20 Реалист

    4 11 Отговор
    В матушката самагонена такива случай има всяка седмица, но нищой не го интересува!

    11:49 20.02.2026

  • 21 Щик Найн

    1 9 Отговор

    До коментар #9 от "Здравей":

    А ти колко пъти си виждал самоубийци, експерте?

    Коментиран от #25

    11:51 20.02.2026

  • 22 Хмм

    14 2 Отговор
    на Ники му се губи време и като се присъединили към двамата в кемпера, къде е джипът, един сив джип се върна в Петрохан

    11:51 20.02.2026

  • 24 Основен дерт

    26 1 Отговор
    На всеки самоубиец е да реши първо проблема със някой спукан водопровод и да осигури майстор..... после може вече да се гръмне с по два куршума ...

    Коментиран от #45

    11:54 20.02.2026

  • 25 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Щик Найн":

    на съседната улица се самоубиха четирима, през къща и нищо не подсказваше, че ще го направят, последното момче се облякло в костюм, почерпило братовчед си с кафе и цигара, говорили, смеели се, а после ...

    11:55 20.02.2026

  • 26 Пак е

    5 7 Отговор
    мацква, както обикновено се случва в България. Всичките злини и престъпления винаги водят до "братушките".....

    11:58 20.02.2026

  • 27 Лесно е

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Въпросът е":

    в Мацква при Пусята.

    11:58 20.02.2026

  • 28 Ами

    3 6 Отговор
    Аз мисля, че така ще ни отърве от присъствието си и бункерния терорст с имлантите в главата, ставаме една сутрин и той се запукал с калашката в спину!

    11:59 20.02.2026

  • 29 И се гмуркало в морето

    7 0 Отговор
    на 20 километра западно от Царево, при минусови температури на въздуха и 3-4 градуса на морската вода, предаде Флагман.....олееее

    Коментиран от #36

    12:01 20.02.2026

  • 30 Изводи

    17 0 Отговор
    Не просто са забравили да заключат, а са оставили вратата да зее отворена. Кой си тръгва така? Ами онзи, който бяга.
    Ако са мислили да се самоубият, много ли ще им пука за аварията на тръба в двора? Дошъл е за да си оправи имота, защото явно е имал намерение да си го ползва цял живот. Но някой му се е обадил и му е казал нещо, заради което са тръгнали на юруш. Мобилният оператор да не се офлянква, а да каже кой се е обаждал на Калушев или на някой от спътниците му по времето, когато са били в село Българи.

    Коментиран от #31, #46

    12:03 20.02.2026

  • 31 Последния Софиянец

    6 4 Отговор

    До коментар #30 от "Изводи":

    КГБ действа така, до като не се унищожи калния хаганат мир няма да има по света!

    12:05 20.02.2026

  • 32 А тоя

    9 1 Отговор
    майстор от село Кости, който отстранил аварията жив ли е?

    12:06 20.02.2026

  • 33 Момичето

    8 2 Отговор
    Защо не казват името на момичето и баща и. На всички други казаха имената на цялата им рода.

    Коментиран от #35

    12:08 20.02.2026

  • 34 И се гмуркало в морето

    3 0 Отговор
    на 20 километра западно от Царево.... масово се гмуркат

    12:09 20.02.2026

  • 35 Отговорче

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Момичето":

    Защото момчетата са дали показания как ламата -ПеПеец ги е вкарвал в будизма , а момичето още не е .

    12:12 20.02.2026

  • 36 Връзката

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "И се гмуркало в морето":

    С Околчица. Пише си го

    12:15 20.02.2026

  • 37 !!!?

    9 1 Отговор
    Това, че службите са съучастници в тази злокобна трагедия е видно от реакцията на "главния Прокурор"...извика "педофили !" и се скри !!!
    Службите са тези които са раздали несъразмерно количество оръжие на "хижарите", провеждали са съвместни учения, имало е сигнали за извращения в групата...никаква ответна реакция !
    Прокуратурата и нейния "лама" Сарафов не предприеха разпити на кмета на София за "чадър над педофилите", не е задържала родителите на "момчето" по обвинение за принудителна безпринципност към своето дете,...!

    12:15 20.02.2026

  • 38 Вместо да гадаете

    5 0 Отговор
    Да се арестуват Борисов и Пеевси. Те знаят какво са разпоредили, а не да се крият като лалугери!

    12:16 20.02.2026

  • 39 Огледало

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Винкело":

    Просто е. Почтеният човек мисли другите за почтени.
    Мерзавецът мисли другите за мерзавци. Или както е казал народът: всеки мери другите със собствения си аршин(метър, мярка).

    12:17 20.02.2026

  • 40 И как така някакъв съсед

    7 1 Отговор
    Видял, че вратата е отворена и звъннал на педито? Налитне са общували с никой. Па и телефона си дал?!
    Я стига!
    Къде пропаднаха свинарите?

    12:20 20.02.2026

  • 41 Турския

    5 2 Отговор
    Сериал не свършва , даже има и малка булка с дъртаци , а за ,, бащата ,, нямам думи .

    12:21 20.02.2026

  • 42 Много гмуркачи нещо се навъдиха

    3 0 Отговор
    и после течението ги откарва у Игнеада вероятно

    12:22 20.02.2026

  • 43 Въпрос

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Винкело":

    на други възприятия, разбирания и морал, различни от твоите. Но за ЛГ.. е нормално и.... Да не изреждам какво, че ще ме трийнат.

    12:24 20.02.2026

  • 44 Лама Сандов

    6 1 Отговор
    Очисти ги Сретан Йосич, защото му пречеха на канала за дрога. Вероятно и двамата дебели (Борисов и Пеевски) имат пръст, защото без тяхната дума, нищо не се случва в тази държава без причина. Говореше се за тунел - дори да има наличието на такъв 100-200 метра, това може да обясни много несъответствия. Колкото до камерите, те лесно се изключват, когато имаш мръсна работа за вършене и също толкова лесно се включват, когато си приключил. Изгорели или не, цялата информация се е събирала в сървър в с. Българи.

    12:27 20.02.2026

  • 45 Стамат

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Основен дерт":

    Че как няма да оправи спукания водопровод? Пред силата на ВиК - то и будистките лами скланят глава. Знаеш ли, че Торбалан като си лягал да спи, гледал под леглото за инкасатори от водното дружество.

    12:39 20.02.2026

  • 46 Йеттел България

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "Изводи":

    Господинът има просрочена сметка на стойност 321,32 евро, план Тотал Ънлимитед с неогранечени минути и мегабайти в България и Мексико. Докато не заплати сметката си, не можем да предоставим информация. Междувременно благодарим, ако вече е заплатил задълженията си. Само сега на промоционална цена с план Ънлимитед Плюс може да вземе своя нов телефон с мегабайти на по-висока скорост в Мексико Сити и околните села. Йеттел България.

    12:43 20.02.2026

  • 48 Ха...как така?

    5 2 Отговор
    Входната врата на ПЪРВИЯ етаж зее отворена! Съседът Дамян, по поръка на Калушее, я затваря както намери за добре. До тук хубаво! Преди 2-3 дена, полицията направи обиск, ама извикаха ключар да отключи! Още тогава имаше несъответствия, ама казаха, че дворната врата била отключена!!!!! Лъжи, лъжи, лъжи,! То едно дете ще е по- находчиво!

    13:23 20.02.2026

  • 49 Мдаа

    2 2 Отговор
    Основният въпрос е липсата на мотив за трагичното прекъсване на шест човешки живота. Ми мотива е в прощалните смс-си.Уморени били духовно и изхода пак е духовно мотивиран и реализиран.Това светски мислещите няма как да разберат.Тия са се самоубили за хубаво, според тях самите.

    13:31 20.02.2026

  • 50 Не бях аз

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ивелине,":

    Тогава помпихмайкати на двуцевка

    13:35 20.02.2026

  • 51 Факт

    2 3 Отговор
    Тия видно от видеата с истеричните смехове и от визията са едни лигави лекета, фатално скъсали връзката с реалния свят.Нищо сложно няма в едни самоубийства и мотива.Шантав е само мотива и изпълнението и това е което буди интереса на плебса.

    13:49 20.02.2026

  • 52 Факт

    3 0 Отговор
    Калушев е бил отговорен човек. Теча на вода, за разлика от забравената врата, създава проблем и на съседа, затова е пропътувал разстоянието от София, да го реши Нищо друго не е ремонтирал по къщата, както се спекулираше, останал е там два дена, колкото да отмори от дългия път и обратно.

    14:08 20.02.2026

  • 53 Липса на мотив, май ас…

    1 1 Отговор
    Мотив естествено има, но разследващите не го знаят.
    И е по-добре да си признаят, че не го знаят, вместо да дрънкат глупости, че няма мотив.
    А мотивът е култът към този калуш.

    15:19 20.02.2026

  • 54 Хора ли сме, или

    0 0 Отговор
    След гадната поза на Бойко Борисов "Аз съм лама" и циничният му смях, спрете да употребявате "лама" - звучи като подигравка.

    16:52 20.02.2026