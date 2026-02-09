Мистерията "Петрохан": Предоставиха записи, на които се вижда как шестимата си взимат "Сбогом"

До момента са назначени 18 съдебни експертизи, които да се изпълнят от Националния институт по криминалистика и Клиниката по съдебна медицина към Александровска болница. Разпитани са 15 свидетели, сред които малолетни и непълнолетни лица, близки и роднини на жертвите, съобщи бТВ.

Това каза брифинг съвместно с представители на МВР, окръжният прокурор на София Христина Лулчева, във връзка с разследването по случая „Петрохан“.

Властите съобщиха, че камерите, които всички свидетели твърдят, че са монтирани на самата хижа, вследствие на пожара са унищожени, както и устройствата, където са съхранявани записите.

В района на хижата е имало външен периметър на охранителни камери, които са в по-отдалечена част от хижата, които са записвали на карти и са захранвани от слънчеви панели.

Именно от една бяха предоставени записи. На тях се вижда как Николай Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, намерени вчера близо до връх Околчица мъртви, си взимат „Сбогом“ с Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев, намерени мъртви пред хижата.

След като се сбогуват, тримата – Калушев, Златков и Макулев, се качват на кемпера и напускат района на „Петрохан“. В 11:14 ч. на 1 февруари кемперът е преминал през село Бързия, област Монтана, установено от частна камера.

В 11:37 ч. е засечен на изхода на град Вършец, в 11:59 ч. е бил на разклона на село Стояново. В 12:17 ч. е в село Бели извор, а в 12:22 кемперът влиза във Враца. В 12:26 ч. е засечен в другата част на Враца и в 12:41 ч. е засечен в село Челопек, което е в посока мястото, където е намерено превозното средство и телата вътре.

На запис от 20:44 ч. на 1 февруари се вижда как от мазето на хижата започват да излизат пламъци и пушек, а трите лица започват да опожаряват хижата.

Пожарът възниква от умишлено запалване на горимите материали във вътрешността на хижата. Допълнително са разпилени пелети, които са напоени с леснозапалими течности. Струпани са и хартия и книги.

На място не са констатирани следи от къси съединения в сградата на хижата, не са констатирани и допълнителни отоплителни уреди и някаква неизправност в тях. Не са констатирани и неизправности в газовите инсталации в хижата, както и газовите бутилки, открити на място.

Вътре в хижата са открити напълно овъглени две тела на кучета.

Движението на кемпера

Записите от стотици камери на АПИ са прегледани от властите. Разследващите са го засекли при село Бързия, след това е засечен в град Вършец, село Стояново към Долно Оризово, в село Бели Извор, в село Челопек, уточни "Нова телевизия".

Сдружението

По отношение на дейността на сдружението и атмосферата в него, Папалезов каза, че са разпитани десетки свидетели. „Разпитани са включително малолетни и непълнолетни лица, които са били на лагери. Роднина на едно от децата, сподели, че в последните 1-2 месеца, детето е казвало, че в сдружението е имало страшно отчаяние от действителността, от отношението на държавните органи към тях, на спонсорите им, както и, че не виждат смисъл от продължаване на дейността. Роднината ни каза, че още тогава това лице е споделяло, че смъртта е изход”, каза Папалезов.

По отношение на религиозните влечения на групата, също бяха показани кадри. Свидетели потвърждавали, че групата и техният ръководител извършвали будистки практики по няколко пъти на ден.

Окръжният прокурор на София Христина Лулчева съобщи, че до момента са назначени 18 съдебни експертизи, които са в областта на балистиката, съдебната медицина и ДНК анализ.

За труповете на „Петрохан” експертизите са готови, съобщи ръководителят на Катедра „Съдебна медицина и деонтология“ в София доц. д-р Александър Александров. Във Враца също са приключили съдебно-медицинските аутопсии, каза той.

„При всички случаи се установяват огнестрелни рани. Дистанцията е много много близко разстояние и това е причината за смъртта на трите лица, намерени в хижата, каза Александров и уточни: Всички наранявания са удобни за собствена ръка. Касае се за огнестрелни наранявания в областта на главата от упор. Това е водещата причина за смъртта при всички жертви", каза д-р Александров.

Религиозните практики

Всеки ден са разпитвани по няколко свидетели, включително малолетни и непълнолетни лица, които са били на лагери, както и техните роднини. Много близък роднина на едно от лицата е разказал, че в последните месец-два непълнолетният е споделял, че има страшна психическа нестабилност в сдружението и отчаяние от действителността, целите, които са си поставили, отношението на държавните органи и техните спонсори към тях. Те не виждали смисъл да продължават дейността на сдружението, писа бТВ.

Роднината е споделил, че още тогава са коментирали, че смъртта е изход и са коментирали многократно това. Никой не е смятал обаче, че могат да направят чак такава постъпка и да има повече от едно починали лица, казаха властите на брифинга.

По отношение на религиозните увлечения на групата са намерени множество веществени доказателства. Става въпрос за едно от теченията на тибетския будизъм, в което много свидетели потвърждават, че самата група и техният ръководител са вярвали и са извършвали духовни практики по няколко часа на ден. Това е било задължително услови за пребиваване там.

По отношение на духовните практики и литературата, това ще е предмет на допълнително разследване и не може да бъде дадена повече информация.

Съдебно-медицинските експертизи: „Всички наранявания са в области, удобни за собствена ръка“

Съдебно-медицинските експертизи показват, че се касае за огнестрелни наранявания в областта на главата от упор или много близко разстояние. Това е водещата причина за смъртта при всички жертви.

„Всички наранявания са в области, удобни за собствена ръка“, каза доц. Александър Александров, началник на Клиниката по съдебна медицина.

По отношение на намерените четири гилзи е установено, че те са изстреляни от намерените два пистолета и една пушка до трите тела. ДНК експертизата показва, че върху оръжията има само ДНК-то на починалите лица. Няма чуждо ДНК.

Основните версии на властите към момента на базата на изготвените експертизи - както за Петрохан, така и за връх Околчица, са убийство с последващо самоубийство или самоубийство. Трети лица, различни от тези, които са пребивавали в хижата, за момента не са установени.