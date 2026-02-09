Новини
Мистерията "Петрохан": Предоставиха записи, на които се вижда как шестимата си взимат "Сбогом"

9 Февруари, 2026 17:18 5 199 140

  • петрохан-
  • убийство-
  • масово убийство-
  • деца-
  • секс с деца-
  • педофилия

Вътре в хижата са открити напълно овъглени две тела на кучета

Мистерията "Петрохан": Предоставиха записи, на които се вижда как шестимата си взимат "Сбогом" - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До момента са назначени 18 съдебни експертизи, които да се изпълнят от Националния институт по криминалистика и Клиниката по съдебна медицина към Александровска болница. Разпитани са 15 свидетели, сред които малолетни и непълнолетни лица, близки и роднини на жертвите, съобщи бТВ.

Това каза брифинг съвместно с представители на МВР, окръжният прокурор на София Христина Лулчева, във връзка с разследването по случая „Петрохан“.

Властите съобщиха, че камерите, които всички свидетели твърдят, че са монтирани на самата хижа, вследствие на пожара са унищожени, както и устройствата, където са съхранявани записите.

В района на хижата е имало външен периметър на охранителни камери, които са в по-отдалечена част от хижата, които са записвали на карти и са захранвани от слънчеви панели.

Именно от една бяха предоставени записи. На тях се вижда как Николай Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, намерени вчера близо до връх Околчица мъртви, си взимат „Сбогом“ с Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев, намерени мъртви пред хижата.

След като се сбогуват, тримата – Калушев, Златков и Макулев, се качват на кемпера и напускат района на „Петрохан“. В 11:14 ч. на 1 февруари кемперът е преминал през село Бързия, област Монтана, установено от частна камера.

В 11:37 ч. е засечен на изхода на град Вършец, в 11:59 ч. е бил на разклона на село Стояново. В 12:17 ч. е в село Бели извор, а в 12:22 кемперът влиза във Враца. В 12:26 ч. е засечен в другата част на Враца и в 12:41 ч. е засечен в село Челопек, което е в посока мястото, където е намерено превозното средство и телата вътре.

На запис от 20:44 ч. на 1 февруари се вижда как от мазето на хижата започват да излизат пламъци и пушек, а трите лица започват да опожаряват хижата.

Пожарът възниква от умишлено запалване на горимите материали във вътрешността на хижата. Допълнително са разпилени пелети, които са напоени с леснозапалими течности. Струпани са и хартия и книги.

На място не са констатирани следи от къси съединения в сградата на хижата, не са констатирани и допълнителни отоплителни уреди и някаква неизправност в тях. Не са констатирани и неизправности в газовите инсталации в хижата, както и газовите бутилки, открити на място.

Вътре в хижата са открити напълно овъглени две тела на кучета.

Движението на кемпера

Записите от стотици камери на АПИ са прегледани от властите. Разследващите са го засекли при село Бързия, след това е засечен в град Вършец, село Стояново към Долно Оризово, в село Бели Извор, в село Челопек, уточни "Нова телевизия".

Сдружението

По отношение на дейността на сдружението и атмосферата в него, Папалезов каза, че са разпитани десетки свидетели. „Разпитани са включително малолетни и непълнолетни лица, които са били на лагери. Роднина на едно от децата, сподели, че в последните 1-2 месеца, детето е казвало, че в сдружението е имало страшно отчаяние от действителността, от отношението на държавните органи към тях, на спонсорите им, както и, че не виждат смисъл от продължаване на дейността. Роднината ни каза, че още тогава това лице е споделяло, че смъртта е изход”, каза Папалезов.

По отношение на религиозните влечения на групата, също бяха показани кадри. Свидетели потвърждавали, че групата и техният ръководител извършвали будистки практики по няколко пъти на ден.

Окръжният прокурор на София Христина Лулчева съобщи, че до момента са назначени 18 съдебни експертизи, които са в областта на балистиката, съдебната медицина и ДНК анализ.

За труповете на „Петрохан” експертизите са готови, съобщи ръководителят на Катедра „Съдебна медицина и деонтология“ в София доц. д-р Александър Александров. Във Враца също са приключили съдебно-медицинските аутопсии, каза той.

„При всички случаи се установяват огнестрелни рани. Дистанцията е много много близко разстояние и това е причината за смъртта на трите лица, намерени в хижата, каза Александров и уточни: Всички наранявания са удобни за собствена ръка. Касае се за огнестрелни наранявания в областта на главата от упор. Това е водещата причина за смъртта при всички жертви", каза д-р Александров.

Религиозните практики

Всеки ден са разпитвани по няколко свидетели, включително малолетни и непълнолетни лица, които са били на лагери, както и техните роднини. Много близък роднина на едно от лицата е разказал, че в последните месец-два непълнолетният е споделял, че има страшна психическа нестабилност в сдружението и отчаяние от действителността, целите, които са си поставили, отношението на държавните органи и техните спонсори към тях. Те не виждали смисъл да продължават дейността на сдружението, писа бТВ.

Роднината е споделил, че още тогава са коментирали, че смъртта е изход и са коментирали многократно това. Никой не е смятал обаче, че могат да направят чак такава постъпка и да има повече от едно починали лица, казаха властите на брифинга.

По отношение на религиозните увлечения на групата са намерени множество веществени доказателства. Става въпрос за едно от теченията на тибетския будизъм, в което много свидетели потвърждават, че самата група и техният ръководител са вярвали и са извършвали духовни практики по няколко часа на ден. Това е било задължително услови за пребиваване там.

По отношение на духовните практики и литературата, това ще е предмет на допълнително разследване и не може да бъде дадена повече информация.

Съдебно-медицинските експертизи: „Всички наранявания са в области, удобни за собствена ръка“

Съдебно-медицинските експертизи показват, че се касае за огнестрелни наранявания в областта на главата от упор или много близко разстояние. Това е водещата причина за смъртта при всички жертви.

„Всички наранявания са в области, удобни за собствена ръка“, каза доц. Александър Александров, началник на Клиниката по съдебна медицина.

По отношение на намерените четири гилзи е установено, че те са изстреляни от намерените два пистолета и една пушка до трите тела. ДНК експертизата показва, че върху оръжията има само ДНК-то на починалите лица. Няма чуждо ДНК.

Основните версии на властите към момента на базата на изготвените експертизи - както за Петрохан, така и за връх Околчица, са убийство с последващо самоубийство или самоубийство. Трети лица, различни от тези, които са пребивавали в хижата, за момента не са установени.


София / България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 НЕМОГА

    91 9 Отговор
    ДА СИ ОБЯСНЯ КАК МОЖЕ 6 ЧОВЕКА ДА ИСКАТ ДА НАПУСНАТ ТОЗИ СВЯТ В ЕДИН И СЪЩ МОМЕНТ...

    Коментиран от #45, #66, #129

    17:22 09.02.2026

  • 3 Черната пантера

    41 7 Отговор
    Заключението на съдебномедицинската експертиза е мечка стръвница или мамник, вече всички ходят тежковъоръжени в гората, дори животните и силите на мрака.

    Коментиран от #64

    17:23 09.02.2026

  • 4 Сила

    19 34 Отговор
    Абсолютни ненормалници ....да се молят по няколко часа на ден вместо да патрулират ....криворазбрани Буда рейнджъри !!! А сега вижте и училище Космос ...да няма и там молитви по цял ден вместо учебен процес ....??!

    Коментиран от #125

    17:24 09.02.2026

  • 5 Сталин

    102 6 Отговор
    Като ще се самоубиват защо трябва да горят хижата и да заличават следи и защо Иво трябва да ходи нагоре в планината и там да се "самоубива"

    Коментиран от #50, #109

    17:24 09.02.2026

  • 6 Герак Митко

    54 10 Отговор
    Прокуратурата да се самосезира и да предприеме арести в Банкя, на лица с психически отклонения.

    17:25 09.02.2026

  • 7 Истината?

    82 10 Отговор
    Наистина ли вярвате че това ще мине за пред хората? Колко часове преглеждане на записите? Изболи сте си очите да изкарате няколко двусмислени фрази. Толкова ли можете?

    Коментиран от #15, #63

    17:26 09.02.2026

  • 8 Хайде, бе!

    44 8 Отговор
    Сега пък си взимали сбогом.
    Аз си спомням как един нашенски някогашен държавник се опитваше да убеди обществеността, че е произнесъл израза "Няма какво повече да кажа", но един от шоу бизнеса успя да го надвика и да убеди народонаселението, че въпросният държавник бил рекъл "По-добре танковете да дойдат!" И знаете какво се случи после. Не, че промените, които се случиха тогава не бяха запланувани някъде извън България, но по-друго си е като натопиш някой известен и го нарочиш, че е искал да избива хора.

    Коментиран от #91

    17:27 09.02.2026

  • 9 Сталин

    76 2 Отговор
    Щом МВР имат записи от пожара и как тези хора палят хижата значи имат и записи когато всички тези се прострелват в главите

    Коментиран от #11, #24

    17:27 09.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    38 11 Отговор
    Радев идва и Бойко и Фидосова закриха българският остров на Епщайн.

    17:28 09.02.2026

  • 11 йосиф

    34 2 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Тези записи ги имат други служби.

    17:29 09.02.2026

  • 12 Дедо Мраз

    58 5 Отговор
    Гледах брифинга. Нищо не дадоха. Два клипа по няколко секунди. Записващите устройства били изгорели, но ти да видиш "множеството литература" не била.

    17:30 09.02.2026

  • 13 Некои си

    52 3 Отговор
    Като знаят пътя на кемпера защо не го намериха по рано

    17:30 09.02.2026

  • 14 Холмс

    34 5 Отговор
    Ритуално самоубийство, трябва яко да ти бръкнат в центровката за да го направиш! Щом като са знаели от първия ден защо не се опитаха да предотвратят вторите!

    17:30 09.02.2026

  • 15 Ще видим ли

    23 1 Отговор

    До коментар #7 от "Истината?":

    останалите записи или това е останало само?

    17:30 09.02.2026

  • 16 Хмм

    7 1 Отговор
    свършили парите

    17:31 09.02.2026

  • 17 Дориана

    36 13 Отговор
    Да си зададем въпросите: Кой печели от убийството на шестимата без свидетели ? – Мафията и най – вече дървената мафия. Защо, купените и политически зависими институции бавеха разследването и информацията? – За да се прикрият неудобните факти. Как изтече информацията за местоположението на кемпера, който уж случайно бил намерен с мъртви тела? – За да бъде инсценирано убийство и самоубийство, за да се заличат следите и се сложи край на мафиотската развръзка.Жертвите могат да бъдат убити и от друг човек от упор, а отпечатъците по оръжието да бъдат изтрити. Камерите да бъдат умишлено унищожени.

    17:31 09.02.2026

  • 18 Явно

    33 3 Отговор
    да се самоуб-ият на различни места и да объркат разследващите е част от някакъв будистки ритуал, защото очевидно това е причината. Иначе нямаше да се споменава толкова често.

    17:32 09.02.2026

  • 19 Довечера

    13 3 Отговор
    иво никодимов ще разплете случая

    17:33 09.02.2026

  • 20 Аха!

    35 4 Отговор
    Сега ще се ровят в древни будистки писания, ще ги тълкуват свободно и най-накрая някой нашенски учЕн ще докаже, че именно под влияние на тези текстове онези хора са се самоизбили. После на този учЕн ще му присъдят още по-висока научна степен. Това е отработена тактика в нашите нАучни среди, така най-лесно се взима научна степен - като "докажеш" нещо, изгодно за силните на деня.

    17:34 09.02.2026

  • 21 ТИЯ ТАМ НА МАСАТА

    17 3 Отговор
    Лапач метач. Взимат пари на месец колкото 1000 пенсионери. И както винаги замитат обслужват властниците. Нищо съществено само ала бала бля бля. Запис има как си казват дружелюбно сбогом после нищо пожар убийства и камери STOP НА МИГА. И ВИЕ ВСИЧКИ ТАМ НА МАСАТА ОНИЯ НА ХРАНИЛКАТА И НАЙ НАЙ ТИЯ НА БАНКИТЕ И ПАРЛАМАТА И ПРАВИТЕЛСТВО ШИШ ТУУУЛУП СТЕ КОРУМПИРАНИ ДО КОСТИТЕ НА МОЗЪКА СИ. КАКТО И НЕКОИ ТУК МАЛЦИНСТВО ОБИЖДАЩИ НАГАЖДАЧИ И ПОМАГАЧИ НА СТАТУКВОТО. РАЙ ЗА ВАС НЕМА. ПОРОКА ВРЕДИ И ВАС. ОБИЖДАТЕ НО НЕ СЕ ВИЖДАТЕ.

    17:34 09.02.2026

  • 22 Макс

    52 5 Отговор
    Някак много удобно тези записи се появиха осем дена след тройното убийство и след смъртта на другите трима .

    17:34 09.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Георги

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    нямат. Общо достъпния ИИ отказва да създаде такива.

    17:34 09.02.2026

  • 25 Защо трябва да се самоубиват

    52 7 Отговор
    на две различни места?Сбогуването не означава,сбогуване с живота.Убийствата са за много пари!

    17:35 09.02.2026

  • 26 Умен

    8 29 Отговор
    То беше ясно, че са сектанти!

    Коментиран от #77

    17:36 09.02.2026

  • 27 Последния Софиянец

    40 4 Отговор
    За Будизма живота е свещен.Вярват че който се самоубие се преражда в червей.

    Коментиран от #44

    17:37 09.02.2026

  • 28 Тома

    11 17 Отговор
    Важното е че при прегръдката си удрят и по един пръст за изпроводяк.

    17:37 09.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 n√Варна

    38 5 Отговор
    Прочетох написаното в снимката и за мен е чест да разбера, че видеокамерите записват и звук!
    Бая як ще да е микрофонът, записАл разговор от такова разстояние.
    На частна хижа не ѝ мяза такъв микрофон на охранителната камера!

    17:37 09.02.2026

  • 31 9 дни ги изготвяха

    34 8 Отговор
    Манипулирани кадри нямащи нищо общо с действителността

    17:38 09.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Леле

    39 7 Отговор
    Това вече е наглост. Не знам как имат очи да ни представят тази версия. Това наистина е нагло

    17:40 09.02.2026

  • 34 ?????

    23 3 Отговор
    Да бяха оставили живи поне кучетата зелените активисти.

    17:40 09.02.2026

  • 35 Трудно е

    15 5 Отговор
    На хранилката на пдб и в един миг. Всичко приключва. Няма кешче за кемпери последен модел, дронове. 50000 на човек да правят НИЩО. Как няма да се приключат, как се живее будистката, без лукс. Неудобно е.

    17:42 09.02.2026

  • 36 Най-големите престъпници

    19 0 Отговор
    са политиците и милиционерите,който прикриват зулумите на първите!

    17:42 09.02.2026

  • 37 А заключените

    19 0 Отговор
    Техни четрикраки приятелчета кученцата защо са изгорели....

    17:44 09.02.2026

  • 38 Пич

    18 4 Отговор
    Показването на тези записи може да има две цели! Първо - внушение че някави сектанти малоумнци са замислили съзнателно самоубийство и се сбогуват преди деянието. Или - всичко е наред, разследваме в правилната посока!!! Но...... моите изводи са не за готвено самоубийство , а за хора , които знаят че са обречени , и се разделят за по голям шанс за оцеляване! Второто внушения е - службите вървят в правилната посока и държат нещата под контрол! Няма страшно граждани, знаем всичко!!! Знаете , ама аз бях първият който постви въпроса за Нови Искър !!! Ето ви още един въпрос - имали са записа и внимание - засекли движението на кемпера !!! Въпрос - къде дремаха та не го намериха ?! Как убийците го намериха?! Дали някой не им е дал данните на камерите, които са засекли кемпера?! Кой...?! Може ли да се предположи, че е от службите?!

    17:44 09.02.2026

  • 39 Малий Маро,

    7 2 Отговор
    колко си смотана. Сигурно ти плащат на дума за да сътвориш толкова плява.

    17:45 09.02.2026

  • 40 Пуснте

    21 0 Отговор
    Целия запис, така няма да стане.

    Коментиран от #59

    17:45 09.02.2026

  • 41 Лама от ПП

    7 14 Отговор
    Всичко е ясно с педофилската секта.Добрият Лама който уби две деца.

    17:45 09.02.2026

  • 42 Оракула от Делфи

    29 4 Отговор
    Полицията си прави майтапи с хората , никой не иска " Мексико Гейт" да бъде разкрит!
    Трима се сбогуват с кой , със тях си... и кучето подскача от радост!
    Това е гавра с БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НЯМА ТАКИВА БАЛАМИ???

    Коментиран от #52

    17:46 09.02.2026

  • 43 Не е приет държавен бюджет 2026 и

    10 0 Отговор
    НПО дават фира
    Който има имот ще го продаде и колкото изкара с парите от продажбата
    Вече сме в евро зоната както имаше реклама 1 милион от европа искат да купят твоя имот
    Пренареждане и мутри вън в действие

    17:46 09.02.2026

  • 44 Това за

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Последния Софиянец":

    нашите будисти не важи.

    17:47 09.02.2026

  • 45 Чиста

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "НЕМОГА":

    Измишльотина....!!!

    17:47 09.02.2026

  • 46 Анонимен

    8 10 Отговор
    Дрогирани сектанти с педофилски наклонности.Финансирани и покровителствани от ПП.

    17:49 09.02.2026

  • 47 Мемфис

    23 5 Отговор
    А бе пе де ра си долни, как разбрахте че си взимат сбогом, а не довиждане! Човек просто не може да осъзнае тази милиционерска паплач донкъде ни докара!

    Коментиран от #75

    17:49 09.02.2026

  • 48 Ретик

    5 3 Отговор
    Ако МВР не им беше издала разрешителни за оръжия, нямаше да се стигне до тук.

    Коментиран от #114

    17:49 09.02.2026

  • 49 КАКВО НЕ ВИ Е ЯСНО?

    9 9 Отговор
    ПП-ДБ СА ИМ СПРЕЛИ ПАРИТЕ И ТЕ СА СЕ ГРЪМНАЛИ. ХВАНАХА КМЕТОВЕТЕ НА КИРЕТО ДА КРАДАТ И СПРЯ ДА КАПЕ В НПО-ТАТА! АМА ДА БЯХА СЕ ОТКАЗАЛИ ДА ГЛАСУВАТ ЗА ПП-ДБ. РАСТИТЕ А НЕ ДА СЕ САМОУБИВАТ. РАЗБИРАМ РАЗОЧАРОВАНИЕТО ИМ, АМА НЕ ТАКА!

    17:50 09.02.2026

  • 50 Бяла мечка

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Това четвъртото или петото убийство от 1995 насам е по този модел ? Пардон ... самоубийство !

    17:50 09.02.2026

  • 51 Инспектор Дюдю

    24 1 Отговор
    Кучетата пък защо?!
    И те ли са били будисти?!
    Що не са ги пуснали?

    Коментиран от #97

    17:51 09.02.2026

  • 52 Лама от ПП

    7 19 Отговор

    До коментар #42 от "Оракула от Делфи":

    На видеото се вижда че тримата педофили сами палят хижата.Престанете да оправдавате тия сектанти които убиха двама младежи.

    17:51 09.02.2026

  • 53 Николай Бареков бивш евродепутат

    15 4 Отговор
    Бил съм програмен директор на БТВ и изпълнителен директор на ТВ7! Зная манипулациите във видеозаписи и снимки. Честито

    17:52 09.02.2026

  • 54 Цацаров

    20 1 Отговор
    Хронологията показва че са стигнали Околчица още на 01.02 по обяд, а тримата останали в хижата са я запалили вечерта на същия ден! Щом е снимала камерата тя хваща и мястото на самоубийството ще се види какво е станало! Защо седмица издирваха Калушев като предполагаем убиец?

    17:53 09.02.2026

  • 55 Хм...

    10 3 Отговор
    Явно никой не обърна внимание, включително всички пищящи журналисти на място, че от криминалистиката споменаха две прободни рани на единия труп? Сигурно ще кажат, че се е объркала жената, вероятно са две огнестрелни, гилзите са общо четири. Но кой ли пък се е самоубил два пъти или някой от другарите му е помагал?

    17:53 09.02.2026

  • 56 Нищо не

    23 6 Отговор
    се вижда , освен отвратително скалъпена измама , тъп сюжет с примитивни фантасмагории , разходки по пътищата за снимки , вулгарнст , когато жертвите вече са екзекутирани и не са сред живите . Колкото по се престарват , толкова по - зловещо (меко казано) става за България и обществото !

    17:53 09.02.2026

  • 57 Предоставиха запис....

    7 2 Отговор
    А,вие от този запис направихте ЗАПИСИ.........

    17:54 09.02.2026

  • 58 Баба Яга

    15 3 Отговор
    Това неграмтно писание от кой е сътворено?! Три пъти да се повтарят едни и същи констатации, които искат да ни втърдят мнението, че тия всинца са откачалки. А с пуи.шката как е стреляно като удобен за собствените ръце изстрел?! Уж си вземат сбогом, кемперът е тръгнал, ако се оказва, че някой, можеби дух, е изнесъл труповете навън и ги е подредил като за изложба. Петроханските партизани са духовни лица, нали.

    17:55 09.02.2026

  • 59 Нямат

    14 0 Отговор

    До коментар #40 от "Пуснте":

    такъв ! До там са им възможностите ! Престъпления и гъбаркане на българските граждани !

    17:55 09.02.2026

  • 60 Разследващите

    10 0 Отговор
    бая криминалета са им ясни ,ама и народа български бая са го лъгали ,ама нейсе зомбита има още....

    17:55 09.02.2026

  • 61 Партизан за бой се стяга

    5 1 Отговор
    Мята пушка на рамо
    Сбогом мила майко сбогом мила сестрице
    Аз отивам в боя люти
    Де се гине де се мре

    17:55 09.02.2026

  • 62 Някой

    11 0 Отговор
    Камери за видеонаблюдение дето съм попадал, са без звук. Имало и такива със звук уж, но е проблем дори юридически и не се ползвали на обществени места и външно наблюдение.

    17:56 09.02.2026

  • 63 за мен бе Чест......

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Истината?":

    Това го има във всеки филм.........а ИИ може да им даде по добри идеи.Ще чакам....МЕЕЕ........

    17:57 09.02.2026

  • 64 "овъглени две тела на кучета" !!

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Черната пантера":

    Ей тука вече стана белата! Голяма грешка . БГ на протест народе ,зарежи си вицето и мезетата!

    17:57 09.02.2026

  • 65 Мунчо от село Бузовград

    7 2 Отговор
    Защо са убили и изгорили кучетата?
    Защо е била тази жестокост към тях?
    Кога ще е протестът?

    Коментиран от #121

    17:58 09.02.2026

  • 66 СЗО

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "НЕМОГА":

    И то заради страшно отчаяние от действителността, от отношението на държавните органи към тях......

    17:58 09.02.2026

  • 67 от Барека

    16 1 Отговор
    Намерете и прочетете "Нов седми труп изплува в мистериозната трагедия край Петрохан". Нищо от историите на службите не е това, което е.

    17:58 09.02.2026

  • 68 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    ЕДИН ЧИМПЪНК ЯДЕ ШОКОЛАД И СИ МИСЛИ :
    .....
    ИМАЛИ СА КЪМ 5 МИЛИОНА ЕВРО САМО ОТ ХОНРАРА НА
    АДВОКАТА ДЕТО Е СПЕЧЕЛИЛ ДЕЛОТО В ПАРИЖ ЗА 600 МИЛИОНА
    ДОЛАРА НА РОСАТОМ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
    .....
    ЕДНО ИЗОСТАВЕНО СЕЛИЩЕ - КАМЕННО ГРАДЧЕ В ИТАЛИЯ ИЛИ ФРАНЦИЯ
    Е ОТ 150 ДО 400 000 ЕВРО
    .....
    И ТЕ ВЗЕЛИ ЧЕ СЕ САМОУБИЛИ :)
    .....
    ДЖЕКИ ЧАН И ДЖЕТ ЛИ - СА НЕ САМО БУДИСТИ , АМИ И КИТАЙСКИ КОМУНИСТИ
    .... И ДО СЕГА НЕ СА СЕ ГРЪМНАЛИ
    .... НИТО ПЪК МОНАСИТЕ ВЪВ СВЕТА ГОРА - КЪДЕТО Е ВОЕННА ДИСЦИПЛИНА ?:)

    17:58 09.02.2026

  • 69 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    В ДАНС ИМА ЕДНА РАЗРАБОТКА
    ... ИМЕТО И Е "БУДА"
    .... АКО БРИГАДИР АСПАРУХОВ НЕ Я Е ИЗГОРИЛ :)

    18:00 09.02.2026

  • 70 !!!?

    2 8 Отговор
    Бездействието и усамотяването води до оскотяване, а оскотяването при наличие на оръжие води до убийство или до самоубийство...при шумкарите водеща идеология беше Комунизъм, а при "хижарите" от Петрохан - Будизъм !!!?

    18:01 09.02.2026

  • 71 Какви са тези глупости

    8 6 Отговор
    Тия си козируват,рапортуват-/за мене беше чест/...Те си тръгват,все едно са им закрили работата под прикритие.Вземат си сбогом,НО са в очакване да се срещнат на друго място.Тази сбирщинка са я прецакали.Първо:дали са им много пари,права,и най-гнусното,необезпокоявани да задоволяват сексуалните си наклонности,дори и с малолетни,добре са си веели байрака,налагали са забрани на хора,табели с надпис:Стреля се без предупреждение....Но щаба се закрива,и кой откъдето дошъл.Тия не са имали мисъл,да се самоубиват,по скоро в очакване до ги призоват на друго,по-хубаво място,да вършат същото.

    Коментиран от #87

    18:01 09.02.2026

  • 72 Тервел

    5 3 Отговор
    Ste Това е Гугъл : Политически спорове .Министър на ПП е свързван с проекта "Тунел под Петрохан" чрез рамково споразумение от 2022 г., което, според критици е част от схема за овладяване на района чрез екологични организации. министърът защитава действията си, заявявайки, че като министър е действал за опазване на природата. Има твърдения, че екологични регулации, подкрепяни от екоминистрите, са забавили големи инфраструктурни проекти като Тунела под Петрохан.

    18:03 09.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Айдукат Кокаинов

    9 1 Отговор
    Случая е приключен ! Да влезе убития ! Намерете ми Франсис Форд Копола ! Имам страхотен сценарий за него ! Евтино ще му го дам ....аз от тук си избих парите

    18:03 09.02.2026

  • 75 Дада

    5 4 Отговор

    До коментар #47 от "Мемфис":

    Даже и така да е, такива масови самоубийства, не минават без употреба на психотропни вещества, за което не се съобщава, а би трябвало да се знае вече имало ли ги е или нямало

    Коментиран от #80

    18:03 09.02.2026

  • 76 Хахаха

    20 1 Отговор
    Записът ДОКАЗВА, че Калушев не е убиеца на тримата от хижата!

    Разделили са се за да предпазят от убийство 22г и 15 г, но МВР са дали данните на убийците за да ликвидират и бегълците.
    Това е масова екзекуция и разкриването й може да събори дори сегашния държавен ред!

    18:03 09.02.2026

  • 77 И ловец съм и рибар съм

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Умен":

    Разбита се че е ясно ,единственото неясно е -ти колко стаж имаш в ДАНС

    18:04 09.02.2026

  • 78 Някой

    16 1 Отговор
    Абе защо не пишете за новото развитие на случая:

    "Колоната от четири джипа е преминала в района на прохода броени часове преди тройната екзекуция в хижата. Новата следа в разследването на шесторното убийство изплува от емоционален пост на близка до една от жертвите - Ивайло Иванов"

    С колкото хора сме коментирали - никой не вярва във версията със самоубийствата! Тези хора са били убити!

    18:05 09.02.2026

  • 79 Кристин Ретард

    12 2 Отговор
    И тези самоубити като оня дъртак от Нови Искър преди 10 години

    18:05 09.02.2026

  • 80 Дада

    8 1 Отговор

    До коментар #75 от "Дада":

    И свършването на парите не би трябвало да е причина, нали са рейнджъри и са обучавани да оцеляват в екстремни ситуации

    18:06 09.02.2026

  • 81 ХАХО

    7 0 Отговор
    Отварям прозореца и гледам едни розови слончета летят в небето !!!!!Лелееее не е за вярване !!!! Ще отворя факти за да проверя !!!!

    18:06 09.02.2026

  • 82 Кауша

    3 2 Отговор
    Кауша е с чиста съвест. Той какво е виновен че има о.лигофрени дето да го следват.
    Според мен е логично на бащата на момчето поне година ефективна присъда в зандана хубаво да си помисли. Току виж и той станал Лама.

    18:07 09.02.2026

  • 83 Напомнящ

    3 9 Отговор
    За трезвомислещите хора е ясно още от самото начало на тази кървава трагедия,че става въпрос за ненормалници с психични отклонения,толерирани от високите неолиберални етажи на властта!!! Самозабравили се от дадените ѝм незаконни привилегии,тероризират планинарите,пълни с оръжие,камери,дронове и разни други много скъпи екстри! Получават пари от богати,известни,с политически позиции спонсори! Никой от тях не живее като нормален човек,а са звряни на скрито в гората,не работят,нямат самейства,скитат по света и водят деца със себе си! Има ли нормален човек,който вижда поне нещичко нормално в битието на тези??? Единственото тъжно нещо е,че има мъртви младежи!

    Коментиран от #94

    18:10 09.02.2026

  • 84 Цвете

    8 2 Отговор
    ПИТАМ САМО, ЗАЩО НЕ СЕ СПОМЕНА, ЧЕ БАЩАТА НА КАЛУШЕВ Е РАБОТИЛ В ДС? ТЕЗИ, КОИТО СА СПОНСОРИ СЪЩО В МИНАЛОТО ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ СЪЩО СА РАБОТИЛИ В ДС? ЗАЩО НЕ СЕ КОМЕНТИРА, ЧЕ В АДВОКАТСКАТА КАНТОРА ЗАНИМАВАЩА СЕ С " ЛУКОИЛ " Е РАБОТИЛ ИВАНОВ И Е НАПУСНАЛ НЕПОСРЕДСТВЕНО ,КОГАТО ИЗЧЕЗНА ВЪПРОСНАТА ТЕТРАДКА НА Т.ПЕТКОВА.?! ЩОМ ИМА ТОЛКОВА ЗАПИСИ, ДА ПОКАЖАТ КАК СЕ САМОУБИВАТ.🤔🙄🤔

    18:10 09.02.2026

  • 85 Цвете

    4 2 Отговор
    ПИТАМ САМО, ЗАЩО НЕ СЕ СПОМЕНА, ЧЕ БАЩАТА НА КАЛУШЕВ Е РАБОТИЛ В ДС? ТЕЗИ, КОИТО СА СПОНСОРИ СЪЩО В МИНАЛОТО ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ СЪЩО СА РАБОТИЛИ В ДС? ЗАЩО НЕ СЕ КОМЕНТИРА, ЧЕ В АДВОКАТСКАТА КАНТОРА ЗАНИМАВАЩА СЕ С " ЛУКОИЛ " Е РАБОТИЛ ИВАНОВ И Е НАПУСНАЛ НЕПОСРЕДСТВЕНО ,КОГАТО ИЗЧЕЗНА ВЪПРОСНАТА ТЕТРАДКА НА Т.ПЕТКОВА.?! ЩОМ ИМА ТОЛКОВА ЗАПИСИ, ДА ПОКАЖАТ КАК СЕ САМОУБИВАТ.🤔🙄🤔

    Коментиран от #113

    18:12 09.02.2026

  • 86 Гарантирано от Герб

    6 1 Отговор
    Добре обучените милиционери отново отвличат вниманието, кое е важно в държавата. Боци е стар комунистически плъх и знае как се прави. Дългове, ток, цени, закриващи се бизнеси, не е важно.

    18:14 09.02.2026

  • 87 Не знам какво пишат,

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Какви са тези глупости":

    Ама някъде бях чел, че първите трима са били завързани, тотално се обърках

    18:14 09.02.2026

  • 88 Оня

    2 0 Отговор
    Мара пак не е разбрала. Шефа на криминалистите използваше думите "единадесет" и "дванадесет", описвайки временния интервал през тъмната част от денонощието. Което означава "двадесет и три" и "нула" часа и еди-колко минути.

    18:14 09.02.2026

  • 89 Вуте

    4 0 Отговор
    Да бе ! Един преди време се самоуби с противопехотна мина! Глътна я и подскача десетина минути докато не гръмне!!!!После му правиха операция ама беше засегнат един кучешки зъб и се спомина ! Истина ви казвам!По телевизията го даваха!!!!

    18:16 09.02.2026

  • 90 Ненормалници

    1 2 Отговор
    А защо поне не пуснаха кучетата и детето,те какво им бяха виновни? Не ми е жал за дъртите изперкулясали шматоци.

    18:16 09.02.2026

  • 91 Ако бяха

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хайде, бе!":

    дошли танковете тогава,сега България щеше да е изпреварила Китай по развитие! Но това едва ли можете да го осмислите/проумеете/!

    18:16 09.02.2026

  • 92 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    ПРИЛИЧАТ НА ХОРА КОИТО ЗАТВАРЯТ "ДЮКЯНА"
    И СЕ ПРИГОТВЯТ ДА СЕ РАЗПРЪСНАТ ЗА ДА ОЦЕЛЕЯТ
    .....
    ОБАЧЕ ЕДНИ ХОРА С 4 ДЖИПКИ СА ГИ ИЗПРЕВАРИЛИ
    ......
    НИЩО ЧУДНО Е И ТЕ ДА СА НАПРАВИЛИ ЗАПИСИТЕ ...

    Коментиран от #98, #102

    18:17 09.02.2026

  • 93 Беба

    4 3 Отговор
    Случая Петрохан е битка между две партии за овладяване на терените на Петрохан чрез екоорганизации , заради бъдещият строеж на Тунела под Петрохан,който е стратегически и ще бъде отдаден на концесия на строителя . Битка за милиарди

    18:17 09.02.2026

  • 94 Смърфиета

    1 7 Отговор

    До коментар #83 от "Напомнящ":

    Какво му е тъжното, че децата на сбърканяците са мъртви? Нека сега си ги целуват студени, след като са толко сбъркани. И те щяха да станат сбъркани, но Бог вижда!

    18:17 09.02.2026

  • 95 ДА БЯХА ВЗЕЛИ БЕЛЕВ САНДОВ И КОВАЧЕВ

    3 2 Отговор
    СТИГА СТЕ ЖАЛИЛИ КУЧЕТАТА! ХОРАТА НЕ СА ЛИ ВИ ПО-СКЪПИ? НАЛИ СА СЕКТА - ТЕ СА ОБИЧАЛИ КУЧЕТАТА СИ ЗА ТОВА СА ГИ ВЗЕЛИ СЪС СЕБЕ СИ, КАКТО И НАЙ БЛИЗКИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ НА ЕДНО ПО ДОБРО МЯСТО.

    18:18 09.02.2026

  • 96 От чужбина

    13 2 Отговор
    Не е за вярване!
    Те се разделят с ръкостискания... - Ние отиваме да се гръмнем ей там, а пък вие си се гръмнете тук, ама преди това да не забравите да подпалите къщата заедно с кучетата!
    НЕЕ, не е за вярване. И как дори момчето, дето живота е бил пред него се навило на подобна "сделка". И другото младо момче на 22, живота също е бил пред него.

    Коментиран от #136

    18:18 09.02.2026

  • 97 Може би

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Инспектор Дюдю":

    Ще се преродят в кебапчета, един познат като си купуваше питаше кебапчията: Днес кебапчетата лаят или мяучат хахаха

    18:19 09.02.2026

  • 98 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Стегни се! Пилееш си таланта!

    18:19 09.02.2026

  • 99 Историка

    5 0 Отговор
    Преди време беше О Шипка ... сега О Петрохан ... какво ли следва ?

    18:20 09.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 киноман

    1 0 Отговор
    А бе гледам от bgmafia pictures и субтитри има вече!!!!Върнете zamunda за да видят повече хора бе !!!

    18:25 09.02.2026

  • 102 Авакум Захов

    16 1 Отговор

    До коментар #92 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    В днешно време има технически средства, чрез които всеки глас може да бъде модулиран така, че да "сложат" в устата на всекиго каквито реплики си искат. Не знам защо ни правят на улави.

    18:25 09.02.2026

  • 103 Е, хайде сега да видим

    8 1 Отговор
    Щом тримата се сбогуват с останалите в хижата в Петрохан и тръгват, според записите, как , аджеба се твърди, че именно Ивайло Калушев е убил тримата си приятели и е избягал с момчетата???? И какво като се сбогуват, или по-точно казано, разделят се, взимат си довиждане, нормално се държат - това се вижда на записа! От изразът "За мен беше чест" как точно се прави извод, че се сбогуват завинаги? Много ми е чудно. Обясненията на брифинга са изключително елементарни!!!!!!

    18:28 09.02.2026

  • 104 Ей тея милиционери

    5 1 Отговор
    Веднага спретнаха една история. Пак ще прикриват СТАРИТЕ комунисти.

    18:28 09.02.2026

  • 105 Киностудия МВР - ДАНС с режисьор мафията

    7 0 Отговор
    Поредните манипулирани лъжи

    18:28 09.02.2026

  • 106 Цвете

    5 0 Отговор
    ПИТАМ САМО, ЗАЩО НЕ СЕ СПОМЕНА, ЧЕ БАЩАТА НА КАЛУШЕВ Е РАБОТИЛ В ДС? ТЕЗИ, КОИТО СА СПОНСОРИ СЪЩО В МИНАЛОТО ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ СЪЩО СА РАБОТИЛИ В ДС? ЗАЩО НЕ СЕ КОМЕНТИРА, ЧЕ В АДВОКАТСКАТА КАНТОРА ЗАНИМАВАЩА СЕ С " ЛУКОИЛ " Е РАБОТИЛ ИВАНОВ И Е НАПУСНАЛ НЕПОСРЕДСТВЕНО ,КОГАТО ИЗЧЕЗНА ВЪПРОСНАТА ТЕТРАДКА НА Т.ПЕТКОВА.?! ЩОМ ИМА ТОЛКОВА ЗАПИСИ, ДА ПОКАЖАТ КАК СЕ САМОУБИВАТ.🤔🙄🤔

    18:30 09.02.2026

  • 107 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ ГЕРБ
    .....
    30 ГОДИНИ ПОЛИЦАЙ , ОТ ТЯХ 13 ГОДИНИ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
    .....
    4 ФОТОВОЛТАИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ - ДВЕ НА МАЙКАТА СИ , ДВЕ НА СИНА СИ ГИ ПИСАЛ ,
    ДЪЩЕРЯ МУ РАБОТИ ВЪВ ФИРМАТА НА ПЛОВДИСКИЯ КМЕТ - БЕСМИТНА ЗОНА
    .......
    ТА ТОЯ ЧОВЕК 2 ГОДИНИ Е ИМАЛ ФИРМА С УПРАВИТЕЛЯ НА КАЗИНАТА
    НА ЗЛАТКО БАРЕТАТА
    .......
    ВСИЧКО Е ВЪВ ЕВРО ПРОКУРАТУРАТА ... НЕ ВЯРВАМ НА БЪЛГАРСКАТА :)

    18:30 09.02.2026

  • 108 Не ви вярваме!!!

    5 0 Отговор
    Не ви вярваме!!!

    18:31 09.02.2026

  • 109 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Реакция на единствено дете. Да запалят хижата, за да привлекат вниманието на спонсорите, и те да ги съжалят и друг път да са по-щедри. При прераждането сигурно. Мазохизъм. "Наркотици и оръжие различни от тези при извършване на престъплението няма." Цитатът на баш полиция е дословен. Сарафов беше казъл да четем между редовете.

    18:31 09.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 хижар

    4 1 Отговор
    Нали много обичали гората и животните и са еколози,много е екологично да запалиш хижата,пък хубавата гора,в оставят на милостта на Господ!

    Коментиран от #116

    18:33 09.02.2026

  • 112 От чужбина

    8 0 Отговор
    Интересно, ако те са запалили хижата по тяхно си решение и са искали да унищожат и записите от камерите, те би трябвало да унищожат и камерите които са наоколо по дървета и стълбове. Т.е тези записи трябваше да ги няма. Дори да предположим, че всичките са искали да се самоубиват, възниква въпроса от какъв зор е трябвало да се разделят? За да се гръмнат на различни места ли??

    18:35 09.02.2026

  • 113 НЕУКИ ЧОВЕЧЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Цвете":

    НАВРЕМЕТО НЯМАШЕ ПРЕПОДАВАТЕЛ ВЪВ СУ ИЛИ ВИИ К. МАРКС ОСОООБЕНО КОЙТО ДА НЕ Е НЕЩАТЕН СЪТРУДНИК НА ДС. ВСИИИИИЧКИТЕ СЕДЕСАРИ И СТАРИ И НОВИ И ДЕПЕСАРИ СА БИЛИ ТАКИВА И ОООООЩЕ СА ВЪВ ВЛАСТТА ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ,,СОКОЛА,, КОЙТО КРАДЕ, КРАДЕ...

    18:38 09.02.2026

  • 114 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ретик":

    Щяха да си разпорят коремите с кухненски ножове. Впрочем, по тибетския ритуал ли ще ги хранят? Тома Фашиста трябва да ги закара на Перперикон и двама цигани да ги изщкембят, и да сложат всичко в няколко легена, да смесят червата с варен ориз и да разхвърлят всичко на двата вида лешояд, тибетски белоглав и египетски, да се събере да се храни.

    Коментиран от #117

    18:40 09.02.2026

  • 115 Пенционер паразит

    4 0 Отговор
    Като пуснете тази екшън-комедия по телевизията гледайте по-малко реклами да има! И без това толкова се изучих с лекарствата че като ходя до аптеката ми вика аптекаркадка-дедооо кво да му дам на тоя! Знам за ставите,сухотата там долу,простата,черен дроб и куп други болежки!И ми се доверяват! В квартала като ме види някой и ми вика ооооо докторе!А аз бех стругар.....

    Коментиран от #119

    18:40 09.02.2026

  • 116 СЯ ГОРАТА ША Я,ПАЗЯТ,, ДЪРВЕНАТА МАФИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #111 от "хижар":

    и контрабандистите.... НИ СЪ БЕЗПОКОЙ....

    Коментиран от #138

    18:40 09.02.2026

  • 117 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "Смърфиета":

    Искам да кажа, да ги изшкембят и разкостят, след което да насецкат костите със сатър, а месото на мръвки и всичкото това се хвърля на лешояда в тържествено мълчание, докато лешоядът се храни.

    18:42 09.02.2026

  • 118 Неко

    3 1 Отговор
    Мястото е изключително труднопроходимо за леки автомобили и до него се стига само с високопроходима техника.Кемпера явно е бил Офроуд . Много оръжие-- какво и колко никой не знае.ЗА ДА ИМА ОРЪЖИЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ РАЗРЕШИТЕЛНО... Родиостанции и сателитен телефон.... Все още не са намерили космическия кораб и подводницата !!!

    Коментиран от #120, #123

    18:42 09.02.2026

  • 119 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "Пенционер паразит":

    А стиа бе!

    18:44 09.02.2026

  • 120 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Неко":

    Само със задна предавка, това ти казвам.

    18:45 09.02.2026

  • 121 Левски

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "Мунчо от село Бузовград":

    Протест????Да си видял овце да протестират????Овцете цял живот ги е страх от вълка и накрая ги изяжда този от когото най-малко очакват! Овчаря!!!

    18:45 09.02.2026

  • 122 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ЕДНА ХУБАВА КЪЩА В ЛАТИНСКА АМЕРИКА С 10-ИНА ДЕКАРА
    МЯСТО В ЗАКЪТАНА ГОРА Е КЪМ 250-300 000 ДОЛАРА ...
    .... ДАЖЕ МОЖЕ И ДА Е НА ОСТРОВ
    ........ТИЯ СА ИМАЛИ ПАРИ И ТО МНОГО
    .......И ВЗЕЛИ ЧЕ СЕ ГРЪМНАЛИ - ЯВНО НЕ СА УСПЕЛИ ДА
    СТИГНАТ ДО ЛЕТИЩЕТО

    18:46 09.02.2026

  • 123 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "Неко":

    Кемпер "Офроуд Рейнджър" със задна предавка (с обтегач-фантимост).

    Коментиран от #124

    18:47 09.02.2026

  • 124 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #123 от "Смърфиета":

    ОТВЛИЧАШ ДЪЩЕРЯТА НА МАДЖО
    ... ПРАЩАШ МУ ЕДНО КУТРЕ
    ... И ТОЙ ЩЕ ДАДЕ 20 ТОНА ПОКАЗАНИЯ
    ......
    ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ - ВЪВ ФСБ РФ ВСИЧКИ СИ ПРИЗНАВАТ ОТ РАЗ :)

    18:50 09.02.2026

  • 125 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Измисли все пак нещо ново да кажеш.

    18:52 09.02.2026

  • 126 Щерев

    5 1 Отговор
    Когато бащата на момчето проговори и каза публично, че до дни Ивайло Калушев ще излезе от укритие и ще каже истината, стана ясно едно: хората, които са участвали в престъплението, са под натиск да ликвидират свидетелите, за да не остане жива нито една нишка, която може да бъде проследена. И точно това се случи.
    Но това не е мафията. Класическата мафия убива деца рядко, защото не ѝ е изгодно. Държавно-криминалните структури нямат такова ограничение.

    18:54 09.02.2026

  • 127 Много кофти

    1 0 Отговор
    Явно хората са се самоубили не са намерили смисъл да живеят... а аз през целия си живот никога не съм чувал, за самоубил се циганин... странно нали, сигурно човек все пак трябва да има някакво наличие на съвест за да го стори.

    18:55 09.02.2026

  • 128 Червената аристокрация предаде

    1 0 Отговор
    Обикновенния българин на европа

    18:55 09.02.2026

  • 129 Голям

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "НЕМОГА":

    Сигурно положението на звездите и планетите е било благоприятно, затова.

    18:56 09.02.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Опааа

    1 0 Отговор
    Ако кажеш нещо дето Марето е инструктирана да не се види - веднага се трие !!!! Е така де - стадото трябва да се контролира!

    19:00 09.02.2026

  • 132 Госあ

    3 0 Отговор
    Събрали са се баш пред единствената останала камера, за да се чуе и разговора им….

    19:06 09.02.2026

  • 133 Мунчо от село Бузовград

    0 0 Отговор
    Кой и защо уби прекрасните кучета?
    По невнимавие или нарочно?
    Моля се активисти от Лозенец да ни организират на протест.
    На моста Чавдар или в тунела към Люлин.
    Ако не знаят къде се намират тези локации,може да използват Гугъл мапс.
    Когато търсят точното местонахождение, може да ползват кирилица без да се срамуват.

    Коментиран от #137

    19:08 09.02.2026

  • 134 Свидетелка има

    2 1 Отговор
    за четири джипа които са заминали към хижата. Няма никаква мистерия а екзекуция на шестима човека!

    19:21 09.02.2026

  • 135 Фактите го говорят крещащо

    1 0 Отговор
    Религиозно-будиско мотивирано самоубийство.

    19:23 09.02.2026

  • 136 Да, прав си... абсолютно

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "От чужбина":

    в белите държави при такива т.н. капитални убийства се назначават парламентарни комисий съставени от опозиция и управляващи и се човърка до здраво. Тук е пунта мара и мата хари, всичко е с толкова бели конци съшито, че слепец от космоса вижда че бялото братство зачиства следите. мръсни кирливци

    19:23 09.02.2026

  • 137 Лама от ПП

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "Мунчо от село Бузовград":

    Кучетата ги убиха еколозите от ПП

    19:28 09.02.2026

  • 138 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "СЯ ГОРАТА ША Я,ПАЗЯТ,, ДЪРВЕНАТА МАФИЯ":

    И на децата е ясно че сектантите не са пазели гората

    19:32 09.02.2026

  • 139 1234

    0 0 Отговор
    е добре да ама защо и кучетата!?! Горките животни!? Невинни...

    19:35 09.02.2026

  • 140 Лел

    0 0 Отговор
    Че защо и 6мата не са се самоубили там, като е ритуално

    19:39 09.02.2026