Мистерията "Петрохан": Предоставиха записи, на които се вижда как шестимата си взимат "Сбогом"

До момента са назначени 18 съдебни експертизи, които да се изпълнят от Националния институт по криминалистика и Клиниката по съдебна медицина към Александровска болница. Разпитани са 15 свидетели, сред които малолетни и непълнолетни лица, близки и роднини на жертвите, съобщи бТВ.
Това каза брифинг съвместно с представители на МВР, окръжният прокурор на София Христина Лулчева, във връзка с разследването по случая „Петрохан“.
Властите съобщиха, че камерите, които всички свидетели твърдят, че са монтирани на самата хижа, вследствие на пожара са унищожени, както и устройствата, където са съхранявани записите.
В района на хижата е имало външен периметър на охранителни камери, които са в по-отдалечена част от хижата, които са записвали на карти и са захранвани от слънчеви панели.
Именно от една бяха предоставени записи. На тях се вижда как Николай Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, намерени вчера близо до връх Околчица мъртви, си взимат „Сбогом“ с Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев, намерени мъртви пред хижата.
След като се сбогуват, тримата – Калушев, Златков и Макулев, се качват на кемпера и напускат района на „Петрохан“. В 11:14 ч. на 1 февруари кемперът е преминал през село Бързия, област Монтана, установено от частна камера.
В 11:37 ч. е засечен на изхода на град Вършец, в 11:59 ч. е бил на разклона на село Стояново. В 12:17 ч. е в село Бели извор, а в 12:22 кемперът влиза във Враца. В 12:26 ч. е засечен в другата част на Враца и в 12:41 ч. е засечен в село Челопек, което е в посока мястото, където е намерено превозното средство и телата вътре.
На запис от 20:44 ч. на 1 февруари се вижда как от мазето на хижата започват да излизат пламъци и пушек, а трите лица започват да опожаряват хижата.
Пожарът възниква от умишлено запалване на горимите материали във вътрешността на хижата. Допълнително са разпилени пелети, които са напоени с леснозапалими течности. Струпани са и хартия и книги.
На място не са констатирани следи от къси съединения в сградата на хижата, не са констатирани и допълнителни отоплителни уреди и някаква неизправност в тях. Не са констатирани и неизправности в газовите инсталации в хижата, както и газовите бутилки, открити на място.
Вътре в хижата са открити напълно овъглени две тела на кучета.
Движението на кемпера
Записите от стотици камери на АПИ са прегледани от властите. Разследващите са го засекли при село Бързия, след това е засечен в град Вършец, село Стояново към Долно Оризово, в село Бели Извор, в село Челопек, уточни "Нова телевизия".
Сдружението
По отношение на дейността на сдружението и атмосферата в него, Папалезов каза, че са разпитани десетки свидетели. „Разпитани са включително малолетни и непълнолетни лица, които са били на лагери. Роднина на едно от децата, сподели, че в последните 1-2 месеца, детето е казвало, че в сдружението е имало страшно отчаяние от действителността, от отношението на държавните органи към тях, на спонсорите им, както и, че не виждат смисъл от продължаване на дейността. Роднината ни каза, че още тогава това лице е споделяло, че смъртта е изход”, каза Папалезов.
По отношение на религиозните влечения на групата, също бяха показани кадри. Свидетели потвърждавали, че групата и техният ръководител извършвали будистки практики по няколко пъти на ден.
Окръжният прокурор на София Христина Лулчева съобщи, че до момента са назначени 18 съдебни експертизи, които са в областта на балистиката, съдебната медицина и ДНК анализ.
За труповете на „Петрохан” експертизите са готови, съобщи ръководителят на Катедра „Съдебна медицина и деонтология“ в София доц. д-р Александър Александров. Във Враца също са приключили съдебно-медицинските аутопсии, каза той.
„При всички случаи се установяват огнестрелни рани. Дистанцията е много много близко разстояние и това е причината за смъртта на трите лица, намерени в хижата, каза Александров и уточни: Всички наранявания са удобни за собствена ръка. Касае се за огнестрелни наранявания в областта на главата от упор. Това е водещата причина за смъртта при всички жертви", каза д-р Александров.
Религиозните практики
Всеки ден са разпитвани по няколко свидетели, включително малолетни и непълнолетни лица, които са били на лагери, както и техните роднини. Много близък роднина на едно от лицата е разказал, че в последните месец-два непълнолетният е споделял, че има страшна психическа нестабилност в сдружението и отчаяние от действителността, целите, които са си поставили, отношението на държавните органи и техните спонсори към тях. Те не виждали смисъл да продължават дейността на сдружението, писа бТВ.
Роднината е споделил, че още тогава са коментирали, че смъртта е изход и са коментирали многократно това. Никой не е смятал обаче, че могат да направят чак такава постъпка и да има повече от едно починали лица, казаха властите на брифинга.
По отношение на религиозните увлечения на групата са намерени множество веществени доказателства. Става въпрос за едно от теченията на тибетския будизъм, в което много свидетели потвърждават, че самата група и техният ръководител са вярвали и са извършвали духовни практики по няколко часа на ден. Това е било задължително услови за пребиваване там.
По отношение на духовните практики и литературата, това ще е предмет на допълнително разследване и не може да бъде дадена повече информация.
Съдебно-медицинските експертизи: „Всички наранявания са в области, удобни за собствена ръка“
Съдебно-медицинските експертизи показват, че се касае за огнестрелни наранявания в областта на главата от упор или много близко разстояние. Това е водещата причина за смъртта при всички жертви.
„Всички наранявания са в области, удобни за собствена ръка“, каза доц. Александър Александров, началник на Клиниката по съдебна медицина.
По отношение на намерените четири гилзи е установено, че те са изстреляни от намерените два пистолета и една пушка до трите тела. ДНК експертизата показва, че върху оръжията има само ДНК-то на починалите лица. Няма чуждо ДНК.
Основните версии на властите към момента на базата на изготвените експертизи - както за Петрохан, така и за връх Околчица, са убийство с последващо самоубийство или самоубийство. Трети лица, различни от тези, които са пребивавали в хижата, за момента не са установени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 НЕМОГА
Коментиран от #45, #66, #129
17:22 09.02.2026
3 Черната пантера
Коментиран от #64
17:23 09.02.2026
4 Сила
Коментиран от #125
17:24 09.02.2026
5 Сталин
Коментиран от #50, #109
17:24 09.02.2026
6 Герак Митко
17:25 09.02.2026
7 Истината?
Коментиран от #15, #63
17:26 09.02.2026
8 Хайде, бе!
Аз си спомням как един нашенски някогашен държавник се опитваше да убеди обществеността, че е произнесъл израза "Няма какво повече да кажа", но един от шоу бизнеса успя да го надвика и да убеди народонаселението, че въпросният държавник бил рекъл "По-добре танковете да дойдат!" И знаете какво се случи после. Не, че промените, които се случиха тогава не бяха запланувани някъде извън България, но по-друго си е като натопиш някой известен и го нарочиш, че е искал да избива хора.
Коментиран от #91
17:27 09.02.2026
9 Сталин
Коментиран от #11, #24
17:27 09.02.2026
10 Последния Софиянец
17:28 09.02.2026
11 йосиф
До коментар #9 от "Сталин":Тези записи ги имат други служби.
17:29 09.02.2026
12 Дедо Мраз
17:30 09.02.2026
13 Некои си
17:30 09.02.2026
14 Холмс
17:30 09.02.2026
15 Ще видим ли
До коментар #7 от "Истината?":останалите записи или това е останало само?
17:30 09.02.2026
16 Хмм
17:31 09.02.2026
17 Дориана
17:31 09.02.2026
18 Явно
17:32 09.02.2026
19 Довечера
17:33 09.02.2026
20 Аха!
17:34 09.02.2026
21 ТИЯ ТАМ НА МАСАТА
17:34 09.02.2026
22 Макс
17:34 09.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Георги
До коментар #9 от "Сталин":нямат. Общо достъпния ИИ отказва да създаде такива.
17:34 09.02.2026
25 Защо трябва да се самоубиват
17:35 09.02.2026
26 Умен
Коментиран от #77
17:36 09.02.2026
27 Последния Софиянец
Коментиран от #44
17:37 09.02.2026
28 Тома
17:37 09.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 n√Варна
Бая як ще да е микрофонът, записАл разговор от такова разстояние.
На частна хижа не ѝ мяза такъв микрофон на охранителната камера!
17:37 09.02.2026
31 9 дни ги изготвяха
17:38 09.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Леле
17:40 09.02.2026
34 ?????
17:40 09.02.2026
35 Трудно е
17:42 09.02.2026
36 Най-големите престъпници
17:42 09.02.2026
37 А заключените
17:44 09.02.2026
38 Пич
17:44 09.02.2026
39 Малий Маро,
17:45 09.02.2026
40 Пуснте
Коментиран от #59
17:45 09.02.2026
41 Лама от ПП
17:45 09.02.2026
42 Оракула от Делфи
Трима се сбогуват с кой , със тях си... и кучето подскача от радост!
Това е гавра с БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НЯМА ТАКИВА БАЛАМИ???
Коментиран от #52
17:46 09.02.2026
43 Не е приет държавен бюджет 2026 и
Който има имот ще го продаде и колкото изкара с парите от продажбата
Вече сме в евро зоната както имаше реклама 1 милион от европа искат да купят твоя имот
Пренареждане и мутри вън в действие
17:46 09.02.2026
44 Това за
До коментар #27 от "Последния Софиянец":нашите будисти не важи.
17:47 09.02.2026
45 Чиста
До коментар #2 от "НЕМОГА":Измишльотина....!!!
17:47 09.02.2026
46 Анонимен
17:49 09.02.2026
47 Мемфис
Коментиран от #75
17:49 09.02.2026
48 Ретик
Коментиран от #114
17:49 09.02.2026
49 КАКВО НЕ ВИ Е ЯСНО?
17:50 09.02.2026
50 Бяла мечка
До коментар #5 от "Сталин":Това четвъртото или петото убийство от 1995 насам е по този модел ? Пардон ... самоубийство !
17:50 09.02.2026
51 Инспектор Дюдю
И те ли са били будисти?!
Що не са ги пуснали?
Коментиран от #97
17:51 09.02.2026
52 Лама от ПП
До коментар #42 от "Оракула от Делфи":На видеото се вижда че тримата педофили сами палят хижата.Престанете да оправдавате тия сектанти които убиха двама младежи.
17:51 09.02.2026
53 Николай Бареков бивш евродепутат
17:52 09.02.2026
54 Цацаров
17:53 09.02.2026
55 Хм...
17:53 09.02.2026
56 Нищо не
17:53 09.02.2026
57 Предоставиха запис....
17:54 09.02.2026
58 Баба Яга
17:55 09.02.2026
59 Нямат
До коментар #40 от "Пуснте":такъв ! До там са им възможностите ! Престъпления и гъбаркане на българските граждани !
17:55 09.02.2026
60 Разследващите
17:55 09.02.2026
61 Партизан за бой се стяга
Сбогом мила майко сбогом мила сестрице
Аз отивам в боя люти
Де се гине де се мре
17:55 09.02.2026
62 Някой
17:56 09.02.2026
63 за мен бе Чест......
До коментар #7 от "Истината?":Това го има във всеки филм.........а ИИ може да им даде по добри идеи.Ще чакам....МЕЕЕ........
17:57 09.02.2026
64 "овъглени две тела на кучета" !!
До коментар #3 от "Черната пантера":Ей тука вече стана белата! Голяма грешка . БГ на протест народе ,зарежи си вицето и мезетата!
17:57 09.02.2026
65 Мунчо от село Бузовград
Защо е била тази жестокост към тях?
Кога ще е протестът?
Коментиран от #121
17:58 09.02.2026
66 СЗО
До коментар #2 от "НЕМОГА":И то заради страшно отчаяние от действителността, от отношението на държавните органи към тях......
17:58 09.02.2026
67 от Барека
17:58 09.02.2026
68 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ИМАЛИ СА КЪМ 5 МИЛИОНА ЕВРО САМО ОТ ХОНРАРА НА
АДВОКАТА ДЕТО Е СПЕЧЕЛИЛ ДЕЛОТО В ПАРИЖ ЗА 600 МИЛИОНА
ДОЛАРА НА РОСАТОМ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
.....
ЕДНО ИЗОСТАВЕНО СЕЛИЩЕ - КАМЕННО ГРАДЧЕ В ИТАЛИЯ ИЛИ ФРАНЦИЯ
Е ОТ 150 ДО 400 000 ЕВРО
.....
И ТЕ ВЗЕЛИ ЧЕ СЕ САМОУБИЛИ :)
.....
ДЖЕКИ ЧАН И ДЖЕТ ЛИ - СА НЕ САМО БУДИСТИ , АМИ И КИТАЙСКИ КОМУНИСТИ
.... И ДО СЕГА НЕ СА СЕ ГРЪМНАЛИ
.... НИТО ПЪК МОНАСИТЕ ВЪВ СВЕТА ГОРА - КЪДЕТО Е ВОЕННА ДИСЦИПЛИНА ?:)
17:58 09.02.2026
69 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ИМЕТО И Е "БУДА"
.... АКО БРИГАДИР АСПАРУХОВ НЕ Я Е ИЗГОРИЛ :)
18:00 09.02.2026
70 !!!?
18:01 09.02.2026
71 Какви са тези глупости
Коментиран от #87
18:01 09.02.2026
72 Тервел
18:03 09.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Айдукат Кокаинов
18:03 09.02.2026
75 Дада
До коментар #47 от "Мемфис":Даже и така да е, такива масови самоубийства, не минават без употреба на психотропни вещества, за което не се съобщава, а би трябвало да се знае вече имало ли ги е или нямало
Коментиран от #80
18:03 09.02.2026
76 Хахаха
Разделили са се за да предпазят от убийство 22г и 15 г, но МВР са дали данните на убийците за да ликвидират и бегълците.
Това е масова екзекуция и разкриването й може да събори дори сегашния държавен ред!
18:03 09.02.2026
77 И ловец съм и рибар съм
До коментар #26 от "Умен":Разбита се че е ясно ,единственото неясно е -ти колко стаж имаш в ДАНС
18:04 09.02.2026
78 Някой
"Колоната от четири джипа е преминала в района на прохода броени часове преди тройната екзекуция в хижата. Новата следа в разследването на шесторното убийство изплува от емоционален пост на близка до една от жертвите - Ивайло Иванов"
С колкото хора сме коментирали - никой не вярва във версията със самоубийствата! Тези хора са били убити!
18:05 09.02.2026
79 Кристин Ретард
18:05 09.02.2026
80 Дада
До коментар #75 от "Дада":И свършването на парите не би трябвало да е причина, нали са рейнджъри и са обучавани да оцеляват в екстремни ситуации
18:06 09.02.2026
81 ХАХО
18:06 09.02.2026
82 Кауша
Според мен е логично на бащата на момчето поне година ефективна присъда в зандана хубаво да си помисли. Току виж и той станал Лама.
18:07 09.02.2026
83 Напомнящ
Коментиран от #94
18:10 09.02.2026
84 Цвете
18:10 09.02.2026
85 Цвете
Коментиран от #113
18:12 09.02.2026
86 Гарантирано от Герб
18:14 09.02.2026
87 Не знам какво пишат,
До коментар #71 от "Какви са тези глупости":Ама някъде бях чел, че първите трима са били завързани, тотално се обърках
18:14 09.02.2026
88 Оня
18:14 09.02.2026
89 Вуте
18:16 09.02.2026
90 Ненормалници
18:16 09.02.2026
91 Ако бяха
До коментар #8 от "Хайде, бе!":дошли танковете тогава,сега България щеше да е изпреварила Китай по развитие! Но това едва ли можете да го осмислите/проумеете/!
18:16 09.02.2026
92 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И СЕ ПРИГОТВЯТ ДА СЕ РАЗПРЪСНАТ ЗА ДА ОЦЕЛЕЯТ
.....
ОБАЧЕ ЕДНИ ХОРА С 4 ДЖИПКИ СА ГИ ИЗПРЕВАРИЛИ
......
НИЩО ЧУДНО Е И ТЕ ДА СА НАПРАВИЛИ ЗАПИСИТЕ ...
Коментиран от #98, #102
18:17 09.02.2026
93 Беба
18:17 09.02.2026
94 Смърфиета
До коментар #83 от "Напомнящ":Какво му е тъжното, че децата на сбърканяците са мъртви? Нека сега си ги целуват студени, след като са толко сбъркани. И те щяха да станат сбъркани, но Бог вижда!
18:17 09.02.2026
95 ДА БЯХА ВЗЕЛИ БЕЛЕВ САНДОВ И КОВАЧЕВ
18:18 09.02.2026
96 От чужбина
Те се разделят с ръкостискания... - Ние отиваме да се гръмнем ей там, а пък вие си се гръмнете тук, ама преди това да не забравите да подпалите къщата заедно с кучетата!
НЕЕ, не е за вярване. И как дори момчето, дето живота е бил пред него се навило на подобна "сделка". И другото младо момче на 22, живота също е бил пред него.
Коментиран от #136
18:18 09.02.2026
97 Може би
До коментар #51 от "Инспектор Дюдю":Ще се преродят в кебапчета, един познат като си купуваше питаше кебапчията: Днес кебапчетата лаят или мяучат хахаха
18:19 09.02.2026
98 Смърфиета
До коментар #92 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Стегни се! Пилееш си таланта!
18:19 09.02.2026
99 Историка
18:20 09.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 киноман
18:25 09.02.2026
102 Авакум Захов
До коментар #92 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":В днешно време има технически средства, чрез които всеки глас може да бъде модулиран така, че да "сложат" в устата на всекиго каквито реплики си искат. Не знам защо ни правят на улави.
18:25 09.02.2026
103 Е, хайде сега да видим
18:28 09.02.2026
104 Ей тея милиционери
18:28 09.02.2026
105 Киностудия МВР - ДАНС с режисьор мафията
18:28 09.02.2026
106 Цвете
18:30 09.02.2026
107 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
30 ГОДИНИ ПОЛИЦАЙ , ОТ ТЯХ 13 ГОДИНИ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
.....
4 ФОТОВОЛТАИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ - ДВЕ НА МАЙКАТА СИ , ДВЕ НА СИНА СИ ГИ ПИСАЛ ,
ДЪЩЕРЯ МУ РАБОТИ ВЪВ ФИРМАТА НА ПЛОВДИСКИЯ КМЕТ - БЕСМИТНА ЗОНА
.......
ТА ТОЯ ЧОВЕК 2 ГОДИНИ Е ИМАЛ ФИРМА С УПРАВИТЕЛЯ НА КАЗИНАТА
НА ЗЛАТКО БАРЕТАТА
.......
ВСИЧКО Е ВЪВ ЕВРО ПРОКУРАТУРАТА ... НЕ ВЯРВАМ НА БЪЛГАРСКАТА :)
18:30 09.02.2026
108 Не ви вярваме!!!
18:31 09.02.2026
109 Смърфиета
До коментар #5 от "Сталин":Реакция на единствено дете. Да запалят хижата, за да привлекат вниманието на спонсорите, и те да ги съжалят и друг път да са по-щедри. При прераждането сигурно. Мазохизъм. "Наркотици и оръжие различни от тези при извършване на престъплението няма." Цитатът на баш полиция е дословен. Сарафов беше казъл да четем между редовете.
18:31 09.02.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 хижар
Коментиран от #116
18:33 09.02.2026
112 От чужбина
18:35 09.02.2026
113 НЕУКИ ЧОВЕЧЕ
До коментар #85 от "Цвете":НАВРЕМЕТО НЯМАШЕ ПРЕПОДАВАТЕЛ ВЪВ СУ ИЛИ ВИИ К. МАРКС ОСОООБЕНО КОЙТО ДА НЕ Е НЕЩАТЕН СЪТРУДНИК НА ДС. ВСИИИИИЧКИТЕ СЕДЕСАРИ И СТАРИ И НОВИ И ДЕПЕСАРИ СА БИЛИ ТАКИВА И ОООООЩЕ СА ВЪВ ВЛАСТТА ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ,,СОКОЛА,, КОЙТО КРАДЕ, КРАДЕ...
18:38 09.02.2026
114 Смърфиета
До коментар #48 от "Ретик":Щяха да си разпорят коремите с кухненски ножове. Впрочем, по тибетския ритуал ли ще ги хранят? Тома Фашиста трябва да ги закара на Перперикон и двама цигани да ги изщкембят, и да сложат всичко в няколко легена, да смесят червата с варен ориз и да разхвърлят всичко на двата вида лешояд, тибетски белоглав и египетски, да се събере да се храни.
Коментиран от #117
18:40 09.02.2026
115 Пенционер паразит
Коментиран от #119
18:40 09.02.2026
116 СЯ ГОРАТА ША Я,ПАЗЯТ,, ДЪРВЕНАТА МАФИЯ
До коментар #111 от "хижар":и контрабандистите.... НИ СЪ БЕЗПОКОЙ....
Коментиран от #138
18:40 09.02.2026
117 Смърфиета
До коментар #114 от "Смърфиета":Искам да кажа, да ги изшкембят и разкостят, след което да насецкат костите със сатър, а месото на мръвки и всичкото това се хвърля на лешояда в тържествено мълчание, докато лешоядът се храни.
18:42 09.02.2026
118 Неко
Коментиран от #120, #123
18:42 09.02.2026
119 Смърфиета
До коментар #115 от "Пенционер паразит":А стиа бе!
18:44 09.02.2026
120 Смърфиета
До коментар #118 от "Неко":Само със задна предавка, това ти казвам.
18:45 09.02.2026
121 Левски
До коментар #65 от "Мунчо от село Бузовград":Протест????Да си видял овце да протестират????Овцете цял живот ги е страх от вълка и накрая ги изяжда този от когото най-малко очакват! Овчаря!!!
18:45 09.02.2026
122 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МЯСТО В ЗАКЪТАНА ГОРА Е КЪМ 250-300 000 ДОЛАРА ...
.... ДАЖЕ МОЖЕ И ДА Е НА ОСТРОВ
........ТИЯ СА ИМАЛИ ПАРИ И ТО МНОГО
.......И ВЗЕЛИ ЧЕ СЕ ГРЪМНАЛИ - ЯВНО НЕ СА УСПЕЛИ ДА
СТИГНАТ ДО ЛЕТИЩЕТО
18:46 09.02.2026
123 Смърфиета
До коментар #118 от "Неко":Кемпер "Офроуд Рейнджър" със задна предавка (с обтегач-фантимост).
Коментиран от #124
18:47 09.02.2026
124 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #123 от "Смърфиета":ОТВЛИЧАШ ДЪЩЕРЯТА НА МАДЖО
... ПРАЩАШ МУ ЕДНО КУТРЕ
... И ТОЙ ЩЕ ДАДЕ 20 ТОНА ПОКАЗАНИЯ
......
ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ - ВЪВ ФСБ РФ ВСИЧКИ СИ ПРИЗНАВАТ ОТ РАЗ :)
18:50 09.02.2026
125 Смърфиета
До коментар #4 от "Сила":Измисли все пак нещо ново да кажеш.
18:52 09.02.2026
126 Щерев
Но това не е мафията. Класическата мафия убива деца рядко, защото не ѝ е изгодно. Държавно-криминалните структури нямат такова ограничение.
18:54 09.02.2026
127 Много кофти
18:55 09.02.2026
128 Червената аристокрация предаде
18:55 09.02.2026
129 Голям
До коментар #2 от "НЕМОГА":Сигурно положението на звездите и планетите е било благоприятно, затова.
18:56 09.02.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Опааа
19:00 09.02.2026
132 Госあ
19:06 09.02.2026
133 Мунчо от село Бузовград
По невнимавие или нарочно?
Моля се активисти от Лозенец да ни организират на протест.
На моста Чавдар или в тунела към Люлин.
Ако не знаят къде се намират тези локации,може да използват Гугъл мапс.
Когато търсят точното местонахождение, може да ползват кирилица без да се срамуват.
Коментиран от #137
19:08 09.02.2026
134 Свидетелка има
19:21 09.02.2026
135 Фактите го говорят крещащо
19:23 09.02.2026
136 Да, прав си... абсолютно
До коментар #96 от "От чужбина":в белите държави при такива т.н. капитални убийства се назначават парламентарни комисий съставени от опозиция и управляващи и се човърка до здраво. Тук е пунта мара и мата хари, всичко е с толкова бели конци съшито, че слепец от космоса вижда че бялото братство зачиства следите. мръсни кирливци
19:23 09.02.2026
137 Лама от ПП
До коментар #133 от "Мунчо от село Бузовград":Кучетата ги убиха еколозите от ПП
19:28 09.02.2026
138 Анонимен
До коментар #116 от "СЯ ГОРАТА ША Я,ПАЗЯТ,, ДЪРВЕНАТА МАФИЯ":И на децата е ясно че сектантите не са пазели гората
19:32 09.02.2026
139 1234
19:35 09.02.2026
140 Лел
19:39 09.02.2026