Седем дни арест за мъж, нападнал лекар в Горна Оряховица

14 Януари, 2026 11:54 332 3

Инцидентът е станал в понеделник сутринта - 12 януари

Седем дни арест за мъж, нападнал лекар в Горна Оряховица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районният съд в Горна Оряховица наложи наказание „задържане“ за срок от седем денонощия на 55-годишен местен жител за проява на дребно хулиганство, обяви бТВ.

Инцидентът е станал в понеделник сутринта - 12 януари, в Центъра за спешна медицинска помощ в Горна Оряховица. Мъжът се държал агресивно, отправял обидни и груби думи към дежурния фелдшер и го блъснал с ръце.

След намесата на органите на реда нарушителят е бил задържан, като срещу него е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство. Съдът е приел, че действията му представляват нарушение на обществения ред и са недопустими, особено спрямо медицински служител при изпълнение на служебните му задължения.


  • 1 Веско

    3 2 Отговор
    Седем дни арест е подигравка ?!

    Коментиран от #2

    11:55 14.01.2026

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Веско":

    Искаш да кажеш неправомерно дълго? Първоначалното полицейско задържане е до 24 часа, последвано евентуално от удължаване до 72 часа с прокурорско разпореждане.

    11:57 14.01.2026

  • 3 Покажете

    0 0 Отговор
    нападателят разбойник да се пазят хората от него !

    12:02 14.01.2026