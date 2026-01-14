Седем дни арест за мъж, нападнал лекар в Горна Оряховица

Районният съд в Горна Оряховица наложи наказание „задържане“ за срок от седем денонощия на 55-годишен местен жител за проява на дребно хулиганство, обяви бТВ.
Инцидентът е станал в понеделник сутринта - 12 януари, в Центъра за спешна медицинска помощ в Горна Оряховица. Мъжът се държал агресивно, отправял обидни и груби думи към дежурния фелдшер и го блъснал с ръце.
След намесата на органите на реда нарушителят е бил задържан, като срещу него е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство. Съдът е приел, че действията му представляват нарушение на обществения ред и са недопустими, особено спрямо медицински служител при изпълнение на служебните му задължения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Веско
Коментиран от #2
11:55 14.01.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Веско":Искаш да кажеш неправомерно дълго? Първоначалното полицейско задържане е до 24 часа, последвано евентуално от удължаване до 72 часа с прокурорско разпореждане.
11:57 14.01.2026
3 Покажете
12:02 14.01.2026