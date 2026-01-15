Завърна се серийният изнасилвач до столичен мол

Ужасът от 2024 година се завърна. Сексуален маниак, който преследваше по тъмно дами с изваден член, тормозеше района около столичен мол, 23 училище (до гара "Подуене"). Той отново се е завърнал, става ясно от пост.

Тогава сигналите бяха един през друг и от Първо районно полицейско управление бяха изпратили допълнителни сили на реда, включително постоянно присъствие на патрулки в района. Жителите на районите "Слатина" и "Оборище" и сега настояват за същото предвид новата порция сигнали.

Ето и потресаващ разказ на дамата, станала поредна жертва на наглото нападение снощи:

"Здравейте, тази вечер към 17:40 на бул. Ситняково, зад 23 училище, вървейки по тротоара в посока Подуяне, подминах млад мъж, който стоеше в началото на оградата на училището. Няколко метра по-надолу, все още зад училището, ме настигна, дръпна ме за якето и се опита да се отърка в мен с извадена пишкa. След като посегнах да го ударя и се развиках, побягна нагоре, в посока мол Сердика. Облечен е с камуфлажно яке и носеше шапка. Подала съм сигнал на 112, но бъдете внимателни в района", предупреждава потърпешва, цитирана от "Марица".

Под поста се коментират няколко версии. Според една става въпрос за висок и атлетичен ром, каквито не липсват в района на гарата. Според друг е бял мъж със среден ръст.