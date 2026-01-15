Новини
Крими »
Завърна се серийният изнасилвач до столичен мол

Завърна се серийният изнасилвач до столичен мол

15 Януари, 2026 21:08 3 199 36

  • сериен изнасилвач-
  • мол-
  • подуене-
  • софия

Жителите на районите "Слатина" и "Оборище" и сега настояват за същото предвид новата порция сигнали

Завърна се серийният изнасилвач до столичен мол - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ужасът от 2024 година се завърна. Сексуален маниак, който преследваше по тъмно дами с изваден член, тормозеше района около столичен мол, 23 училище (до гара "Подуене"). Той отново се е завърнал, става ясно от пост.

Тогава сигналите бяха един през друг и от Първо районно полицейско управление бяха изпратили допълнителни сили на реда, включително постоянно присъствие на патрулки в района. Жителите на районите "Слатина" и "Оборище" и сега настояват за същото предвид новата порция сигнали.

Ето и потресаващ разказ на дамата, станала поредна жертва на наглото нападение снощи:

"Здравейте, тази вечер към 17:40 на бул. Ситняково, зад 23 училище, вървейки по тротоара в посока Подуяне, подминах млад мъж, който стоеше в началото на оградата на училището. Няколко метра по-надолу, все още зад училището, ме настигна, дръпна ме за якето и се опита да се отърка в мен с извадена пишкa. След като посегнах да го ударя и се развиках, побягна нагоре, в посока мол Сердика. Облечен е с камуфлажно яке и носеше шапка. Подала съм сигнал на 112, но бъдете внимателни в района", предупреждава потърпешва, цитирана от "Марица".

Под поста се коментират няколко версии. Според една става въпрос за висок и атлетичен ром, каквито не липсват в района на гарата. Според друг е бял мъж със среден ръст.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    41 0 Отговор
    МОЛЯ ДА СЕ ЧЕТЕ ...„С ИЗВАДЕНА МИШКА”....

    ЩОТО НА ТОЯ СТУД ВСИКО ДРУГО НЕ ОЦЕЛЯВА

    Коментиран от #13

    21:13 15.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 таксиджия 🚖

    16 10 Отговор
    Това ли е топ новината? Успял ли е да направи нещо повече от това да си го отърка в нечие яке? Това се случва всяка сутрин в метрото. Затова дамите с пари се возят при мен в топло комфортно такси 😉

    21:14 15.01.2026

  • 5 Трайно решение на проблема

    20 5 Отговор
    Е рязане с мачете и навиране на отрязаното първо в ауспуха, после в гълтача. И много моля меки китки да не се обясняват какво може да ми се случи, защото има и втора инстанция, наречена 9х19.

    Коментиран от #36

    21:15 15.01.2026

  • 6 Изнасилена

    9 8 Отговор
    Я, оживял е! Когато ме изнасилва през 24 година се опита да спре изнасилването, но аз уважавам правилото - пипнеш ли, играеш! След като ме доизнадили колкото трябва, щото как му паднеше, веднага го тресках с Тейзъра и се вирваше, го изхвърлих на две преки от Пирогов, защото не даваше признаци на живот.

    21:16 15.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    14 13 Отговор
    Бандеровците се прибраха от морето.

    21:16 15.01.2026

  • 8 Значи

    22 3 Отговор
    Всички загорели булки, да отиват в района, да го олабят здраво, да не иска повече жена да види.

    Коментиран от #26

    21:17 15.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И сега

    11 9 Отговор
    в района на столичния мол има наплив от самотни женки

    21:22 15.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Уха

    15 0 Отговор
    Ченгелите от ГД БОП пак разпространяват калпава дрога до училищата

    21:25 15.01.2026

  • 13 А ве то ако е...,,мишка"...,пак бива...!

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":

    Ама да не е някой дебел и едър...пълшок....?!

    Коментиран от #32

    21:27 15.01.2026

  • 14 По-добре

    11 0 Отговор
    да го хванат и да му теглят една патка. После той ще реши какво да покаже.

    21:31 15.01.2026

  • 15 БРОЯЧКА

    11 2 Отговор
    ТАЗИ С ИЗНАЗИЛЕНОТО ЯКЕ
    НЯМАЛИ ДРУГ НАЧИН ДА НАПИШЕ
    ЛИЦЕТО КАКВО Е ИЗВАДИЛО...
    „ПЕНИС...ПОЛОВ ЧЛЕН......ПATKA.”...и прочее

    Коментиран от #19

    21:31 15.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Верно ли

    24 0 Отговор
    Не ми стана ясно кой е изнасилил тоя, та "сериен изнасилвач" според женския джамбаз на факти. Едно време им викахме ексхибиционисти, болни хора.

    Коментиран от #21

    21:34 15.01.2026

  • 18 По-скоро е бял михлюзин

    4 18 Отговор
    На атлеричните роми българките не се дърпат

    21:35 15.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да,бе

    5 0 Отговор
    Сигурно мола е пълен с жадни за изнасилване...Тоя няма никакъв шанс...

    21:38 15.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Механик

    19 1 Отговор
    Така. Първо да уточним, че "серийният изнасилвач" се оказва, че все още не е ИЗНАСИЛИЛ никой/никоя.
    Просто си е показвал "чишката" и я е отърквал в якетата на тая-оная. Разбира се, това не го оправдава, но вие се научете да ползвате българските думи по предназначение.

    21:40 15.01.2026

  • 23 А50

    4 0 Отговор
    Полезна новина за стари моми

    21:48 15.01.2026

  • 24 Това е

    6 1 Отговор
    Киро парапета,дегизиран с брада!

    21:49 15.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бродерия

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Значи":

    Този е свикнал на ръчна бродерия-ще се изложи и ще ги разочарова!

    21:54 15.01.2026

  • 27 Олееееее, "демокрация" ...

    7 0 Отговор
    маниак преследва по тъмно дами с изваден член. А в тъмното как се вижда тоя член бре? Да не е метър и двайсет ?

    21:55 15.01.2026

  • 28 Бат Венце Сикаджията

    14 0 Отговор
    Вие наясно ли сте с разликата между ексхибиционист и изнасилвач? Само това да попитам?

    21:55 15.01.2026

  • 29 Кмета на Симитли

    5 0 Отговор
    се е завърнал

    21:56 15.01.2026

  • 30 побягна нагоре, в посока мол Сердика

    6 0 Отговор
    Хахахаха ....

    21:58 15.01.2026

  • 31 Гошо

    5 0 Отговор
    Висок и атлетичен ром!!!!....Да не е Шакиил ОНиил?

    22:04 15.01.2026

  • 32 Да знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "А ве то ако е...,,мишка"...,пак бива...!":

    Тогава ще извикаме теб да го удушиш.

    22:08 15.01.2026

  • 33 Ами сега?

    2 3 Отговор
    Мен лично не ме засяга защото първо не посещавам често София и второ не съм от женски пол, но това като заплаха ли трябва да се възприема или като осведомитлна информация? Защото вече годни наред в медиите все се намира някой, който има за цел да плаши хората с цел да ги държи непрекъснато в напрежение. Не за друго, а за да не им остава достатъчно лично свободно време да мислят за други неща.

    22:14 15.01.2026

  • 34 Когато...

    3 0 Отговор
    ...кмета на Сан Франциско се скарал на инспектор Калахан че бие и гърми лошите, той отвърнал: -Когато, сър, гол мъж преследва жена на улицата, той не го прави защото събира дарения за Червения кръст. Той я преследва да я нарани и затова аз го разстрелвам. 1971 г., Мръсният Хари с Клинт Истууд.

    22:19 15.01.2026

  • 35 Гост

    5 0 Отговор
    Как го нарекохте сериен изнасилвач бе, мисирки? Имате ли представа как звучи това? Жената тръгнала да го бие и той избягал. Серийният изнасилвач избягал...да ви у мисирките

    22:21 15.01.2026

  • 36 а не

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трайно решение на проблема":

    има и по добро!!! Двама с клещи и един с горелка!! Ще е по весело и забавно!

    22:35 15.01.2026