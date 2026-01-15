Завърна се серийният изнасилвач до столичен мол

Ужасът от 2024 година се завърна. Сексуален маниак, който преследваше по тъмно дами с изваден член, тормозеше района около столичен мол, 23 училище (до гара "Подуене"). Той отново се е завърнал, става ясно от пост.
Тогава сигналите бяха един през друг и от Първо районно полицейско управление бяха изпратили допълнителни сили на реда, включително постоянно присъствие на патрулки в района. Жителите на районите "Слатина" и "Оборище" и сега настояват за същото предвид новата порция сигнали.
Ето и потресаващ разказ на дамата, станала поредна жертва на наглото нападение снощи:
"Здравейте, тази вечер към 17:40 на бул. Ситняково, зад 23 училище, вървейки по тротоара в посока Подуяне, подминах млад мъж, който стоеше в началото на оградата на училището. Няколко метра по-надолу, все още зад училището, ме настигна, дръпна ме за якето и се опита да се отърка в мен с извадена пишкa. След като посегнах да го ударя и се развиках, побягна нагоре, в посока мол Сердика. Облечен е с камуфлажно яке и носеше шапка. Подала съм сигнал на 112, но бъдете внимателни в района", предупреждава потърпешва, цитирана от "Марица".
Под поста се коментират няколко версии. Според една става въпрос за висок и атлетичен ром, каквито не липсват в района на гарата. Според друг е бял мъж със среден ръст.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
ЩОТО НА ТОЯ СТУД ВСИКО ДРУГО НЕ ОЦЕЛЯВА
Коментиран от #13
21:13 15.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 таксиджия 🚖
21:14 15.01.2026
5 Трайно решение на проблема
Коментиран от #36
21:15 15.01.2026
6 Изнасилена
21:16 15.01.2026
7 Последния Софиянец
21:16 15.01.2026
8 Значи
Коментиран от #26
21:17 15.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И сега
21:22 15.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Уха
21:25 15.01.2026
13 А ве то ако е...,,мишка"...,пак бива...!
До коментар #2 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":Ама да не е някой дебел и едър...пълшок....?!
Коментиран от #32
21:27 15.01.2026
14 По-добре
21:31 15.01.2026
15 БРОЯЧКА
НЯМАЛИ ДРУГ НАЧИН ДА НАПИШЕ
ЛИЦЕТО КАКВО Е ИЗВАДИЛО...
„ПЕНИС...ПОЛОВ ЧЛЕН......ПATKA.”...и прочее
Коментиран от #19
21:31 15.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Верно ли
Коментиран от #21
21:34 15.01.2026
18 По-скоро е бял михлюзин
21:35 15.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да,бе
21:38 15.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Механик
Просто си е показвал "чишката" и я е отърквал в якетата на тая-оная. Разбира се, това не го оправдава, но вие се научете да ползвате българските думи по предназначение.
21:40 15.01.2026
23 А50
21:48 15.01.2026
24 Това е
21:49 15.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Бродерия
До коментар #8 от "Значи":Този е свикнал на ръчна бродерия-ще се изложи и ще ги разочарова!
21:54 15.01.2026
27 Олееееее, "демокрация" ...
21:55 15.01.2026
28 Бат Венце Сикаджията
21:55 15.01.2026
29 Кмета на Симитли
21:56 15.01.2026
30 побягна нагоре, в посока мол Сердика
21:58 15.01.2026
31 Гошо
22:04 15.01.2026
32 Да знаеш
До коментар #13 от "А ве то ако е...,,мишка"...,пак бива...!":Тогава ще извикаме теб да го удушиш.
22:08 15.01.2026
33 Ами сега?
22:14 15.01.2026
34 Когато...
22:19 15.01.2026
35 Гост
22:21 15.01.2026
36 а не
До коментар #5 от "Трайно решение на проблема":има и по добро!!! Двама с клещи и един с горелка!! Ще е по весело и забавно!
22:35 15.01.2026