Шефът на парк "Рила" катастрофира пиян в гробище

20 Януари, 2026 14:13 1 190 15

Катастрофата е станала в понеделник около 18,30 ч в село Боровец, община Кочериново

Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов катастрофира, а полевият тест за алкохол и наркотици е отчел 2,3 промила алкохол и марихуана в кръвта.

Красимир Андонов е катастрофирал, след като е управлявал личния си автомобил в нетрезво състояние, показват данните от полицейската проверка след пътния инцидент.

Катастрофата е станала в понеделник около 18,30 ч в село Боровец, община Кочериново.

Автомобилът му е напуснал пътното платно и се е ударил в сграда на гробищния парк.

Андонов е оспорил теста за наркотици и е поискал кръвна проба.
От прокуратурата уточниха, че той не е задържан по здравословни причини.


  • 1 иван костов

    11 0 Отговор
    Е, никой не е пострадал в гробището!😂

    14:16 20.01.2026

  • 2 🎃🙉🎃

    18 1 Отговор
    ГЕРБ преторианец верен на партията хранилка.

    14:16 20.01.2026

  • 3 Иттоип

    24 0 Отговор
    “Здравословни причини”?? - по какви здравословни причини не се задържа пиян водач на МПС, причинил ПТП, да си знам като ме спрат КАТ!

    Коментиран от #6, #11

    14:17 20.01.2026

  • 4 Гост

    15 1 Отговор
    Ей не се напиха тез хора бе,Ами прибери се дома и тогава пукай..

    14:18 20.01.2026

  • 5 на шефчето му писнала

    17 0 Отговор
    таз сладка службица
    и се запътил към последния път

    бая каша в таз държавица

    14:19 20.01.2026

  • 6 Забелязано в...

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иттоип":

    ... а полевият тест за алкохол и наркотици е отчел 2,3 промила алкохол и МАРИХУАНА в кръвта.

    14:19 20.01.2026

  • 7 Тома

    13 0 Отговор
    Хубаво е било щом е пиян направо да падне в изкопания нов гроб да не се разкарва после

    14:22 20.01.2026

  • 8 Софийски селянин,

    12 0 Отговор
    Как така,нафиркал се до козирката ама не е задържан по здравословни причини...?!
    От мене си знам че като съм болен се лекувам и не пия алкохол..!

    14:23 20.01.2026

  • 9 1111

    7 0 Отговор
    Добре,че мъртвите не са пострадали.

    14:33 20.01.2026

  • 10 и що за

    8 0 Отговор
    длъжност е това- Директор на Рила!? Няма друга толкова тъпа държава!

    Коментиран от #12

    14:34 20.01.2026

  • 11 Алекс

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иттоип":

    Ще казваш че имаш разстройство,диария...

    14:42 20.01.2026

  • 12 Хасковски каунь

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "и що за":

    От моабет на моабет, от курбан на курбан

    14:44 20.01.2026

  • 13 Сила

    4 1 Отговор
    ЮНАК ...БРАВО !!! Обичам държавните чиновници и държавната администрация , обичам да се грижа за тях !!!

    Коментиран от #15

    14:45 20.01.2026

  • 14 Предполагам

    4 1 Отговор
    Че ако все още остане на този си сладък пост поне година-две ще трябва да обикаля Парка на гърба на ...катър...

    14:48 20.01.2026

  • 15 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    Уволнение ,дисциплинарно...каква,грижа

    14:59 20.01.2026