Шефът на парк "Рила" катастрофира пиян в гробище

Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов катастрофира, а полевият тест за алкохол и наркотици е отчел 2,3 промила алкохол и марихуана в кръвта.
Красимир Андонов е катастрофирал, след като е управлявал личния си автомобил в нетрезво състояние, показват данните от полицейската проверка след пътния инцидент.
Катастрофата е станала в понеделник около 18,30 ч в село Боровец, община Кочериново.
Автомобилът му е напуснал пътното платно и се е ударил в сграда на гробищния парк.
Андонов е оспорил теста за наркотици и е поискал кръвна проба.
От прокуратурата уточниха, че той не е задържан по здравословни причини.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иван костов
14:16 20.01.2026
2 🎃🙉🎃
14:16 20.01.2026
3 Иттоип
Коментиран от #6, #11
14:17 20.01.2026
4 Гост
14:18 20.01.2026
5 на шефчето му писнала
и се запътил към последния път
бая каша в таз държавица
14:19 20.01.2026
6 Забелязано в...
До коментар #3 от "Иттоип":... а полевият тест за алкохол и наркотици е отчел 2,3 промила алкохол и МАРИХУАНА в кръвта.
14:19 20.01.2026
7 Тома
14:22 20.01.2026
8 Софийски селянин,
От мене си знам че като съм болен се лекувам и не пия алкохол..!
14:23 20.01.2026
9 1111
14:33 20.01.2026
10 и що за
Коментиран от #12
14:34 20.01.2026
11 Алекс
До коментар #3 от "Иттоип":Ще казваш че имаш разстройство,диария...
14:42 20.01.2026
12 Хасковски каунь
До коментар #10 от "и що за":От моабет на моабет, от курбан на курбан
14:44 20.01.2026
13 Сила
Коментиран от #15
14:45 20.01.2026
14 Предполагам
14:48 20.01.2026
15 Факт
До коментар #13 от "Сила":Уволнение ,дисциплинарно...каква,грижа
14:59 20.01.2026