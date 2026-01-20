Шефът на парк "Рила" катастрофира пиян в гробище

Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов катастрофира, а полевият тест за алкохол и наркотици е отчел 2,3 промила алкохол и марихуана в кръвта.

Красимир Андонов е катастрофирал, след като е управлявал личния си автомобил в нетрезво състояние, показват данните от полицейската проверка след пътния инцидент.

Катастрофата е станала в понеделник около 18,30 ч в село Боровец, община Кочериново.

Автомобилът му е напуснал пътното платно и се е ударил в сграда на гробищния парк.

Андонов е оспорил теста за наркотици и е поискал кръвна проба.

От прокуратурата уточниха, че той не е задържан по здравословни причини.