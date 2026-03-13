21-годишен отвлече и изнасили 13-годишно дете

По досъдебно производство на Окръжна прокуратура – София са събрани доказателства за виновността на 21-годишния В.М. в извършването на престъпления спрямо малолетно лице.
В хода на разследването е установено, че В.М. се познавал с 13-годишно момиче, живеел известно време в дома му и имал преки наблюдения върху начина му на живот и навиците му.
На 20.12.2025 г. той го отвлякъл, като е бил въоръжен. Същият ден, в хижа в района на с. Челопеч, В.М. се съвкупил с 13-годишно момиче, като го е привел в безпомощно състояние, а именно упоил.
По делото са налице доказателства, че след случилото се той отправял заплахи към семейството на пострадалата.
За извършените престъпни деяния В.М. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.
Окръжна прокуратура – София внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #6
12:22 13.03.2026
2 Бендида
Това пък ме замисли: ,,В хода на разследването е установено, че В.М. се познавал с 13-годишно момиче, живеел известно време в дома му...."
Коментиран от #12
12:23 13.03.2026
3 Gsйхгдд
12:25 13.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Срафов Прокурор
12:26 13.03.2026
6 Гост
До коментар #1 от "Гост":Ако имаше убийство, тогава вече отиваха нещата на 1-2 години условно.
12:27 13.03.2026
7 Туй
12:28 13.03.2026
8 истина ти казвам
12:31 13.03.2026
9 Индиански традиции
12:36 13.03.2026
10 ООрана държава
12:38 13.03.2026
11 Айде пак
12:41 13.03.2026
12 Милчо
До коментар #2 от "Бендида":Дано е бил пръв,поне....
12:42 13.03.2026
13 Тези
12:42 13.03.2026
14 иzрожденски
12:46 13.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
12:50 13.03.2026
17 Гост
12:55 13.03.2026