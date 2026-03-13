Вземете 50% отстъпка за хостинг от

21-годишен отвлече и изнасили 13-годишно дете

21-годишен отвлече и изнасили 13-годишно дете

13 Март, 2026 12:21

  • отвличане-
  • изнасилване

По делото са налице доказателства, че след случилото се той отправял заплахи към семейството на пострадалата

21-годишен отвлече и изнасили 13-годишно дете - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По досъдебно производство на Окръжна прокуратура – София са събрани доказателства за виновността на 21-годишния В.М. в извършването на престъпления спрямо малолетно лице.

В хода на разследването е установено, че В.М. се познавал с 13-годишно момиче, живеел известно време в дома му и имал преки наблюдения върху начина му на живот и навиците му.

На 20.12.2025 г. той го отвлякъл, като е бил въоръжен. Същият ден, в хижа в района на с. Челопеч, В.М. се съвкупил с 13-годишно момиче, като го е привел в безпомощно състояние, а именно упоил.

По делото са налице доказателства, че след случилото се той отправял заплахи към семейството на пострадалата.

За извършените престъпни деяния В.М. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Окръжна прокуратура – София внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    17 6 Отговор
    За това в бг дават 1-3 месеца условна...

    Коментиран от #6

    12:22 13.03.2026

  • 2 Бендида

    21 2 Отговор
    Извратеняк гнусен .
    Това пък ме замисли: ,,В хода на разследването е установено, че В.М. се познавал с 13-годишно момиче, живеел известно време в дома му...."

    Коментиран от #12

    12:23 13.03.2026

  • 3 Gsйхгдд

    12 15 Отговор
    Пак Ппдб семейни драми. В. Терзиев: бих го направил пак.

    12:25 13.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Срафов Прокурор

    18 4 Отговор
    А да напишете нещо за най-младата родилка, 11-годишна в Монтана.

    12:26 13.03.2026

  • 6 Гост

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Ако имаше убийство, тогава вече отиваха нещата на 1-2 години условно.

    12:27 13.03.2026

  • 7 Туй

    6 5 Отговор
    Некой лама ли?

    12:28 13.03.2026

  • 8 истина ти казвам

    7 1 Отговор
    При комачите 13г са равни на 23г.

    12:31 13.03.2026

  • 9 Индиански традиции

    5 1 Отговор
    "се познавал с 13-годишно момиче, живеел известно време в дома му". Ама как, квартирант ли е бил? Братовчед на гости? Или са команчи живяли на семейни начала? Казвайте цялата информация, защото това съвсем променя смисъла на статията. Може да е била любов между команчи и сиукси, а младоженеца да не е платил за булката

    12:36 13.03.2026

  • 10 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Айде слафчо ставай от дивана и ходи да ги хванеш ама да не забравиш и гербарчето от парламента ония с мазната прическа

    12:38 13.03.2026

  • 11 Айде пак

    3 1 Отговор
    хижи,пак малолетни. Тези нямат спирка.

    12:41 13.03.2026

  • 12 Милчо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бендида":

    Дано е бил пръв,поне....

    12:42 13.03.2026

  • 13 Тези

    2 0 Отговор
    Хижи какви неща са видели...

    12:42 13.03.2026

  • 14 иzрожденски

    1 1 Отговор
    адети

    12:46 13.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Индиански "традиции"...

    12:50 13.03.2026

  • 17 Гост

    1 0 Отговор
    Ако зависеше от мен бих наредил да му махнат простатата. И единия бъбрек за донорство.

    12:55 13.03.2026