Вече и деца попадат в капана на „ало измамниците“

12 Март, 2026 18:04

"Престъпниците използват едни и същи схеми от години. Представят се за полицаи. Служители на общината, в конкретния случай от "Гражданска защита", за роднини и лекари", коментира Златка Падинкова, началник на сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП)

Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Деца вече попадат в капана на „ало измамници“. Жертвите се избират на случаен принцип, като все по-често престъпниците звънят на мобилни телефони и така по-лесно стигат и до непълнолетни, разказват от bTV.

Денят е събота по обед. 10-годишното момче и майка му са в дома им. Телефонът му звъни, а той вдига на високоговорител: „Ти знаеш ли мама и тати къде си оставят паричките? – Не. – Как така? В тяхната стая не знаеш ли къде са паричките?“.

Измамникът казва, че се обажда от "Гражданска защита" и че семейството му е заплашено в момента. По-скоро имуществото на семейството

"Измамниците използват едни и същи схеми от години. Представят се за полицаи. Служители на общината, в конкретния случай от "Гражданска защита", за роднини и лекари. Основната им цел е да създадат силен стрес и да провокират потенциалните жертви да действат без да проверят информацията“, коментира Златка Падинкова, началник на сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).

След като разбира, че става въпрос за измама, майката решава да заснеме разговора и подсказва на детето си как да отговаря.

„Слушай ме внимателно. Тези престъпници искат да отнемат средствата на мама и тати, които в момента са в дома ти. Искам от теб да ги премахнеш, да ги застраховаш“, казва измамникът.
После пита детето за пари, напътства го къде в дома да отиде и да ги търси.

По време на разговора мъжът пита детето къде работят родителите му, как се казват, кое е училището му. Първоначално то казва истината. Затова и днес майка му решава да скрие лицето си.

След като измамникът вижда, че не може да стигне до желаната информация – разговорът приключва: „Добре, затвори, В***, ще чакаш да ти се обадя. Затвори“.

Родителите подават сигнал до полицията. А униформените работят по случая.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 дядо дръмпи

    5 0 Отговор
    Това винаги го е имало.сега поне е по телефона.Преди много години в Тунис ,сестра ми бе малка по-голяма от мен... сигурно е била някъде 10годишна. спира я на улицата арабин и на френски и казал , че баща ни е поръчал петли и да ги вземе като му даде пари за тях.Някъде 20 динара тунизийски.тя отишла ,взела пари и ...това е опасно с него отишла за "петлите" тоя взел парите ,казал и да чака и отишъл....за петлите.тези араби и тия черните са мошенници доста рафинирани.След 20минути се усетила и добре ,че само с това се разминала и сега ,като се сети ще се смее!света стана невероятна гадост ,не знам как ще оцелеят малките!

    18:18 12.03.2026

  • 3 пазете се от тази измамница

    5 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен, Ж.К.-„Пеновото”, бл.11. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Същата се занимава и с телефонни измами.

    18:21 12.03.2026

  • 4 Дик диверсанта

    2 1 Отговор
    Е, няма как.
    В държавата официално има 610 000 бавни.
    Какви мислите, че стават част от техните деца?
    И някой знае ли защо копейкин ги преброи и регистрира?

    18:51 12.03.2026