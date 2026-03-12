Вече и деца попадат в капана на „ало измамниците“

Деца вече попадат в капана на „ало измамници“. Жертвите се избират на случаен принцип, като все по-често престъпниците звънят на мобилни телефони и така по-лесно стигат и до непълнолетни, разказват от bTV.

Денят е събота по обед. 10-годишното момче и майка му са в дома им. Телефонът му звъни, а той вдига на високоговорител: „Ти знаеш ли мама и тати къде си оставят паричките? – Не. – Как така? В тяхната стая не знаеш ли къде са паричките?“.

Измамникът казва, че се обажда от "Гражданска защита" и че семейството му е заплашено в момента. По-скоро имуществото на семейството

"Измамниците използват едни и същи схеми от години. Представят се за полицаи. Служители на общината, в конкретния случай от "Гражданска защита", за роднини и лекари. Основната им цел е да създадат силен стрес и да провокират потенциалните жертви да действат без да проверят информацията“, коментира Златка Падинкова, началник на сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).

След като разбира, че става въпрос за измама, майката решава да заснеме разговора и подсказва на детето си как да отговаря.

„Слушай ме внимателно. Тези престъпници искат да отнемат средствата на мама и тати, които в момента са в дома ти. Искам от теб да ги премахнеш, да ги застраховаш“, казва измамникът.

После пита детето за пари, напътства го къде в дома да отиде и да ги търси.

По време на разговора мъжът пита детето къде работят родителите му, как се казват, кое е училището му. Първоначално то казва истината. Затова и днес майка му решава да скрие лицето си.

След като измамникът вижда, че не може да стигне до желаната информация – разговорът приключва: „Добре, затвори, В***, ще чакаш да ти се обадя. Затвори“.

Родителите подават сигнал до полицията. А униформените работят по случая.