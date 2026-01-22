Новини
Пореден труп в "Къщата на ужасите" в Бургас

22 Януари, 2026 14:06 830 3

Георги не е клошар, но бил зависим алкохолик, разказаха запознати. Живеел на квартира в центъра на Бургас, но с приятели редовно се събирали в изоставената стара сграда, превърнала в сборище на наркомани, пияници и престъпници

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден труп бе намерен в „Къщата на ужасите“ на бургаската улица „Кирил и Методий“ в четвъртък сутринта.

В момента в района гъмжи от полиция.

Трупът е бил по очи. На място има полицейски и медицински екипи.

Откритото тяло е на 45-годишния Георги Георгиев от Бургас, съобщи Флагман.

Георги не е клошар, но бил зависим алкохолик, разказаха запознати. Живеел на квартира в центъра на Бургас, но с приятели редовно се събирали в изоставената стара сграда, превърнала в сборище на наркомани, пияници и престъпници.

Само преди седмица - на 15 януари полицията проведе акция в сградата.

Тогава изведоха няколко човека, намиращи се в безпомощно състояние заради употреба на дрога. Беше открито и друго тяло на починал човек.

Оказва се, че едно от лицата, намиращи се горе тогава е бил опасен престъпник, който се издирва.

След новината за открития труп преди седмица майка му и брат му решили да го приберат. В събота обаче той се е скарал с тях и напуснал дома си. Оттогава нямали връзка с него. Георги отново отишъл в призрачната къща, която се превърна в лобното му място. Информацията е, че той е получил инфаркт.

"Искахме да го вкараме в правилния път, да се излекува, но той отказа. Не можеше да работи поради операция, която претърпя преди известно време. А много скоро почина баща му, което му повлия още повече", казаха почернените близки.


  • 1 Гларус

    4 1 Отговор
    В местните сайтове която има новина свързано с кмета Димитър Николов - ГЕРБ коментарите са заключени

    14:13 22.01.2026

  • 2 Зарадвах се

    2 4 Отговор
    помислих че е "наш Мунчо" ама уви. Някакъв човечец си е отишъл.

    14:15 22.01.2026

  • 3 Сила

    2 0 Отговор
    "Бургаското клане " .....🪓🤡

    14:28 22.01.2026