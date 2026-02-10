Млад шофьор прегази лежащ на пътя 29-годишен и избяга, мъжът е починал

Мъж на 21 години от Оряхово е задържан по обвинение, че е прегазил лежащ на пътя мъж и е избягал от мястото на произшествието, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Враца.

Около 02:15 ч. в нощта срещу 9 февруари, в Районно управление - Оряхово е получен сигнал, че на тротоар в града седи мъж с травми по главата. Пристигналият на място полицейски патрул е установил, че мъжът е на 29 години и е жител на града.

На място е бил прегледан от екип на Спешен център - Оряхово, след което е транспортиран до болницата във Враца. Няколко часа по-късно е получено съобщение, че мъжът е починал.

От проведените процесуално-следствени действия е установено, че лек автомобил, управляван от 21-годишен от същия град е прегазил лежащия на пътното човек, след което е напуснал местопроизшествието. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 343, ал. 1, буква “в”, вр. с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Според чл. 343, ал.1, буква „в“, ако някой с деянията си по непредпазливост е причинил смърт, наказанието е лишаване от свобода от пет до осем години, а в особено тежки случаи-лишаване от свобода от осем до 12 години. Отчетите на областната полиция във Враца за работата през 2025 г., публикувани на сайта на администрацията, сочат, че през миналата година на територията на областта при пътни инциденти са загинали поне 10 души, при станали над 670 катастрофи.