Млад шофьор прегази лежащ на пътя 29-годишен и избяга, мъжът е починал

Мъж на 21 години от Оряхово е задържан по обвинение, че е прегазил лежащ на пътя мъж и е избягал от мястото на произшествието, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Враца.
Около 02:15 ч. в нощта срещу 9 февруари, в Районно управление - Оряхово е получен сигнал, че на тротоар в града седи мъж с травми по главата. Пристигналият на място полицейски патрул е установил, че мъжът е на 29 години и е жител на града.
На място е бил прегледан от екип на Спешен център - Оряхово, след което е транспортиран до болницата във Враца. Няколко часа по-късно е получено съобщение, че мъжът е починал.
От проведените процесуално-следствени действия е установено, че лек автомобил, управляван от 21-годишен от същия град е прегазил лежащия на пътното човек, след което е напуснал местопроизшествието. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 343, ал. 1, буква “в”, вр. с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.
Според чл. 343, ал.1, буква „в“, ако някой с деянията си по непредпазливост е причинил смърт, наказанието е лишаване от свобода от пет до осем години, а в особено тежки случаи-лишаване от свобода от осем до 12 години. Отчетите на областната полиция във Враца за работата през 2025 г., публикувани на сайта на администрацията, сочат, че през миналата година на територията на областта при пътни инциденти са загинали поне 10 души, при станали над 670 катастрофи.
1 Мими Кучева🐕
Коментиран от #7, #11
13:24 10.02.2026
2 честен ционист
Коментиран от #4
13:25 10.02.2026
3 Добро момче е, поздравява винаги
13:26 10.02.2026
4 Мими Кучева🐕
До коментар #2 от "честен ционист":Песа Мая не го ли опекаха в Петрохан.🤔🐕🤣🐕🤔
13:26 10.02.2026
5 др Гей Билтс
"На място е бил прегледан от екип на Спешен център - Оряхово, след което е транспортиран до болницата във Враца. Няколко часа по-късно е получено съобщение, че мъжът е починал."
29г е идеална донорска възраст.
Коментиран от #18
13:28 10.02.2026
6 Липса на инфо
13:30 10.02.2026
7 Сила
До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":Аз съм традиционно източноправославен християнин ( кръстен , с документ !) и също често обичам да си почивам полегнал на шосето ...обикновенно след 10, 12 бири или половинка водка !!! 🇧🇬🖖🍺
13:32 10.02.2026
8 Той го е убил с колата
110 % гаранция е ромей.
13:37 10.02.2026
9 патоанатом
13:41 10.02.2026
10 Лунатик
13:43 10.02.2026
11 значи е бил мирен будист.
До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":разочарован от месията си тиквата
жалко за човека явно е търсил да се отърве от крадливите гробари
Коментиран от #13
13:44 10.02.2026
12 Лунатик
13:45 10.02.2026
13 Лама от ПП
До коментар #11 от "значи е бил мирен будист.":Бях сигурен че Буци и Шиши са виновни
Коментиран от #14
13:47 10.02.2026
14 АГЕНТ БУДА НЕ СЕ Е НАМЕСИЛ
До коментар #13 от "Лама от ПП":ДА ИМ НАРЕДИ БУДИСТКИЯ ПРЕДСМЪРТЕН ОЛТАР......
13:56 10.02.2026
15 лежащ на пътя
13:58 10.02.2026
16 Аман от будисти
13:59 10.02.2026
17 Тома
14:03 10.02.2026
18 Боруна Лом
До коментар #5 от "др Гей Билтс":ТО ЛЕКАРИТЕ СА ГО БАСТИСАЛИ! А ИМАЛО ЛИ Е КРЪВ В АЛКОХОЛА?
14:08 10.02.2026
19 Дедо
Коментиран от #29
14:09 10.02.2026
20 ШЕФА
14:10 10.02.2026
21 Лежал на пътя?!
14:11 10.02.2026
22 на 29 години и жител на града
14:12 10.02.2026
23 Не е сефте
14:15 10.02.2026
24 Тоя ще да е
14:17 10.02.2026
25 Заядлив
14:20 10.02.2026
26 Заядлив
14:23 10.02.2026
27 Сатана Z
14:36 10.02.2026
28 Izrodenite цървули пак почнаха да плюят
14:51 10.02.2026
29 Винкело
До коментар #19 от "Дедо":Да-а-а, Дедо, прав си. Пример: миналото лято над Айтос един тираджия блъсна някакво индианче от местните. Заклаха го. Не се чува нищо за дела, присъди...
15:01 10.02.2026