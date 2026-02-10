Новини
Крими »
Млад шофьор прегази лежащ на пътя 29-годишен и избяга, мъжът е починал

Млад шофьор прегази лежащ на пътя 29-годишен и избяга, мъжът е починал

10 Февруари, 2026 13:21 3 374 29

  • прегазен-
  • починал-
  • оряхово

Шофьорът е задържан за срок до 24 часа

Млад шофьор прегази лежащ на пътя 29-годишен и избяга, мъжът е починал - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 21 години от Оряхово е задържан по обвинение, че е прегазил лежащ на пътя мъж и е избягал от мястото на произшествието, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Враца.

Около 02:15 ч. в нощта срещу 9 февруари, в Районно управление - Оряхово е получен сигнал, че на тротоар в града седи мъж с травми по главата. Пристигналият на място полицейски патрул е установил, че мъжът е на 29 години и е жител на града.

На място е бил прегледан от екип на Спешен център - Оряхово, след което е транспортиран до болницата във Враца. Няколко часа по-късно е получено съобщение, че мъжът е починал.

От проведените процесуално-следствени действия е установено, че лек автомобил, управляван от 21-годишен от същия град е прегазил лежащия на пътното човек, след което е напуснал местопроизшествието. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 343, ал. 1, буква “в”, вр. с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Според чл. 343, ал.1, буква „в“, ако някой с деянията си по непредпазливост е причинил смърт, наказанието е лишаване от свобода от пет до осем години, а в особено тежки случаи-лишаване от свобода от осем до 12 години. Отчетите на областната полиция във Враца за работата през 2025 г., публикувани на сайта на администрацията, сочат, че през миналата година на територията на областта при пътни инциденти са загинали поне 10 души, при станали над 670 катастрофи.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    35 4 Отговор
    Щом е лежал на пътя ,значи е бил мирен будист.🤔🌈🛴🌈🤔

    Коментиран от #7, #11

    13:24 10.02.2026

  • 2 честен ционист

    28 21 Отговор
    Къде са сега зашитниците на песа Мая?

    Коментиран от #4

    13:25 10.02.2026

  • 3 Добро момче е, поздравява винаги

    21 2 Отговор
    Да го пуснат да си завърши образованието, да не съсипват един млад живот.

    13:26 10.02.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    14 12 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Песа Мая не го ли опекаха в Петрохан.🤔🐕🤣🐕🤔

    13:26 10.02.2026

  • 5 др Гей Билтс

    15 1 Отговор
    "на тротоар в града седи мъж с травми по главата"

    "На място е бил прегледан от екип на Спешен център - Оряхово, след което е транспортиран до болницата във Враца. Няколко часа по-късно е получено съобщение, че мъжът е починал."

    29г е идеална донорска възраст.

    Коментиран от #18

    13:28 10.02.2026

  • 6 Липса на инфо

    21 1 Отговор
    Проби с дрегер,за наркотици,кръвни проби ,СПУМПС...на водача и ,,легналият пешеходец" ( не полицай-тях търсете у храсталаците) ...ПРАВЕНИ ЛИ СА ???

    13:30 10.02.2026

  • 7 Сила

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Аз съм традиционно източноправославен християнин ( кръстен , с документ !) и също често обичам да си почивам полегнал на шосето ...обикновенно след 10, 12 бири или половинка водка !!! 🇧🇬🖖🍺

    13:32 10.02.2026

  • 8 Той го е убил с колата

    17 1 Отговор
    не го е прегазвал.
    110 % гаранция е ромей.

    13:37 10.02.2026

  • 9 патоанатом

    4 0 Отговор
    Приели са го да го осчетоводят. Д-р Здравков иска ли да участва в това?

    13:41 10.02.2026

  • 10 Лунатик

    21 3 Отговор
    Защо е лежал на пътя като Далай лама?

    13:43 10.02.2026

  • 11 значи е бил мирен будист.

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    разочарован от месията си тиквата

    жалко за човека явно е търсил да се отърве от крадливите гробари

    Коментиран от #13

    13:44 10.02.2026

  • 12 Лунатик

    19 2 Отговор
    Не разбрах този пешеходец ли е или лежиходец?

    13:45 10.02.2026

  • 13 Лама от ПП

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "значи е бил мирен будист.":

    Бях сигурен че Буци и Шиши са виновни

    Коментиран от #14

    13:47 10.02.2026

  • 14 АГЕНТ БУДА НЕ СЕ Е НАМЕСИЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Лама от ПП":

    ДА ИМ НАРЕДИ БУДИСТКИЯ ПРЕДСМЪРТЕН ОЛТАР......

    13:56 10.02.2026

  • 15 лежащ на пътя

    18 1 Отговор
    То вече не може човек и да си полегне на спокойствие в тая държава

    13:58 10.02.2026

  • 16 Аман от будисти

    9 1 Отговор
    Вече не се търпи

    13:59 10.02.2026

  • 17 Тома

    12 1 Отговор
    В Оряхово българин е само бай Иван циганина

    14:03 10.02.2026

  • 18 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "др Гей Билтс":

    ТО ЛЕКАРИТЕ СА ГО БАСТИСАЛИ! А ИМАЛО ЛИ Е КРЪВ В АЛКОХОЛА?

    14:08 10.02.2026

  • 19 Дедо

    14 0 Отговор
    По селата ако прегазиш някой който се търкаля по пътя или ти изскочи пред автомобила , се предлолага че до 10 минути ще бъдеш заобграден от стотици агресивни и пияни местни с кирки , лопати , ножове и брадви. Шансовете ти са точно нула. Милицията ще дойде след час два ...... евентуално. Така ,че шофьора правилно не е спрял и си е спасил живота.

    Коментиран от #29

    14:09 10.02.2026

  • 20 ШЕФА

    6 1 Отговор
    Манг.... сгази друг манг.... и избяга,добра новина.

    14:10 10.02.2026

  • 21 Лежал на пътя?!

    8 1 Отговор
    През нощта, в тъмното, кой би очаквал, че на пътя лежи човек? Едва ли шофьорът го е видял. Не е негова вината, че мъжът е лежал там. Не се знае какво е било състоянието на мъжа преди да го прегази този шофьор. Единствената грешка на младежа е, че е избягал след произшествието.

    14:11 10.02.2026

  • 22 на 29 години и жител на града

    12 1 Отговор
    Си лежал на пътя? Смачкали му главата и после седнал на тротоара? ........

    14:12 10.02.2026

  • 23 Не е сефте

    2 0 Отговор
    Преди повече от 30 години имаше подобен случай в района на Севлиево. В тъмното водач на автомобила не видял, че на шосето се е проснал кьор-кютук пиян мъж и беше минал през краката му.

    14:15 10.02.2026

  • 24 Тоя ще да е

    1 3 Отговор
    От Калушевците ши знайте

    14:17 10.02.2026

  • 25 Заядлив

    0 0 Отговор
    Един келеш по- малко, по- голям рахат за гражданите. Макар и временно затворен, полза ще има....

    14:20 10.02.2026

  • 26 Заядлив

    0 0 Отговор
    Един бавно развиващ келеш-паразит по- малко, по- голям рахат за гражданите. Макар и временно затворен, полза ще има....

    14:23 10.02.2026

  • 27 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Ако беше стар шофьор по—добре ли щеше да се чувства прегазения?

    14:36 10.02.2026

  • 28 Izrodenite цървули пак почнаха да плюят

    1 1 Отговор
    ...по жертвата.. това стадо на територията е масово психически ненормално и izrodeno

    14:51 10.02.2026

  • 29 Винкело

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дедо":

    Да-а-а, Дедо, прав си. Пример: миналото лято над Айтос един тираджия блъсна някакво индианче от местните. Заклаха го. Не се чува нищо за дела, присъди...

    15:01 10.02.2026