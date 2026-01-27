Новини
Крими »
Заради паркомясто: Осъждан стреля в лицето на мъж

Заради паркомясто: Осъждан стреля в лицето на мъж

27 Януари, 2026 13:18 735 9

  • стрелба-
  • паркомясто-
  • пистолет-
  • софия-
  • враждебна

По случая се води досъдебно производство

Заради паркомясто: Осъждан стреля в лицето на мъж - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 45-годишен мъж, извършил хулигански действия.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 25.01.2026г. около 20,00 часа на в кв. „Враждебна“ в гр. София, обвиняемият К.О. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Той извадил газ-сигнален пистолет и е произвел два изстрела срещу лицето на В.Г. Деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В хода на разследването до момента е установено, че К.О. е извършил хулиганските действия след възникнал спор между него и пострадалия за паркомясто.

К.О. е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Предвид възможността обвиняемия да извърши престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка задържане под стража спрямо К.О.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да заминава...

    4 0 Отговор
    ...за фронта,в Украйна!
    Там им трябват добри стрелци...!

    13:24 27.01.2026

  • 2 Шперца

    2 1 Отговор
    Хахаха тия за с газовите пистолети са ми много смешни.. тва е лесен начин да си докараш здрав побой..

    Коментиран от #3, #8

    13:25 27.01.2026

  • 3 хехе

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шперца":

    При газовите пистолети ги е шубе и двамата .Единия защото знае, че е газов, а другия защото незнае.

    13:28 27.01.2026

  • 4 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    Да заредят 2 патрона с лют пипер в пълнителя,
    да му набутат грубо пистолета в Д-то и да ги изгърмят...

    13:28 27.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 пенчо

    1 0 Отговор
    Веднъж затворник цял живот затворник.

    13:29 27.01.2026

  • 7 само питам

    3 0 Отговор
    защо по татова време такива неща не се случваха?

    и първите етажи нямахе решетки защо?

    а сетих се защо, защото е нямало банани символ на демокрацията

    13:31 27.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Браво! Официално го каня за член на Величие!
    Срещу мафията трябва да се действа твърдо.

    13:34 27.01.2026