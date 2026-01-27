Заради паркомясто: Осъждан стреля в лицето на мъж

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 45-годишен мъж, извършил хулигански действия.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 25.01.2026г. около 20,00 часа на в кв. „Враждебна“ в гр. София, обвиняемият К.О. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Той извадил газ-сигнален пистолет и е произвел два изстрела срещу лицето на В.Г. Деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В хода на разследването до момента е установено, че К.О. е извършил хулиганските действия след възникнал спор между него и пострадалия за паркомясто.

К.О. е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Предвид възможността обвиняемия да извърши престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка задържане под стража спрямо К.О.