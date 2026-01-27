Заради паркомясто: Осъждан стреля в лицето на мъж

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 45-годишен мъж, извършил хулигански действия.
Събраните до момента доказателства сочат, че на 25.01.2026г. около 20,00 часа на в кв. „Враждебна“ в гр. София, обвиняемият К.О. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.
Той извадил газ-сигнален пистолет и е произвел два изстрела срещу лицето на В.Г. Деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.
По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В хода на разследването до момента е установено, че К.О. е извършил хулиганските действия след възникнал спор между него и пострадалия за паркомясто.
К.О. е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Предвид възможността обвиняемия да извърши престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор, той е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка задържане под стража спрямо К.О.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да заминава...
Там им трябват добри стрелци...!
13:24 27.01.2026
2 Шперца
Коментиран от #3, #8
13:25 27.01.2026
3 хехе
До коментар #2 от "Шперца":При газовите пистолети ги е шубе и двамата .Единия защото знае, че е газов, а другия защото незнае.
13:28 27.01.2026
4 Бойкот на О.Л.Хлъц
да му набутат грубо пистолета в Д-то и да ги изгърмят...
13:28 27.01.2026
6 пенчо
13:29 27.01.2026
7 само питам
и първите етажи нямахе решетки защо?
а сетих се защо, защото е нямало банани символ на демокрацията
13:31 27.01.2026
9 Ивелин Михайлов
Срещу мафията трябва да се действа твърдо.
13:34 27.01.2026