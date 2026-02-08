МВР: Вътре в кемпера е имало стрелба. Намерени са оръжия. Телата са на издирваните по случая "Петрохан"

Трите тела, открити до връх Околчица, отговарят на издирваните по случая „Петрохан”. Това потвърдиха на брифинг от МВР, цитирани от Нова телевизия. На мястото, което е блокирано от полицията часове наред, тече оглед.

„Разследваме престъпление без аналог. Открити са три простреляни тела и автомобил, които в началото на седмицата казах, че се издирват във връзка със случая „Петрохан”. Това заяви директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков.

По думите му „телата отговарят в голяма степен на издирваните от нас лица”. „Установено е, че вътре в кемпера е имало стрелба. Няма данни за стрелба отвън към него. Продължаваме да работим по всички възможни версии – убийство и самоубийство”, изтъкна той. И допълни, че продължава да не се изключва и версията за "затворено общество с елементи на секта".

Главният комисар заяви, че в кемпера са открити оръжия, но отказа да даде подробности какви точно. "Превозното средство се е насочило в посока Балкана. Претърсвали сме пещери, пещерни нищи и скрити пространства. Не сме спирали да търсим кемпера в района", категоричен е той.

Директорът на ОДМВР - Враца старши комисар Красимир Йончев подчерта, че мястото, на което е открито превозното средство - е труднодостъпно. „Човекът, който е подал сигнала, имал лятна кошара в района, която наглеждал. Той е подал сигнал в 9:29 часа, че е открил кемпер, а на стъклото се виждало лице”, обясни той.