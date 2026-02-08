Новини
МВР: Вътре в кемпера е имало стрелба. Намерени са оръжия. Телата са на издирваните по случая "Петрохан"

8 Февруари, 2026 18:10

  • мвр-
  • кемпер-
  • стрелба-
  • оръжия-
  • три трупа-
  • случая петрохан

"Продължаваме да работим по всички възможни версии – убийство и самоубийство”, подчерта директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков.

МВР: Вътре в кемпера е имало стрелба. Намерени са оръжия. Телата са на издирваните по случая "Петрохан" - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова

Трите тела, открити до връх Околчица, отговарят на издирваните по случая „Петрохан”. Това потвърдиха на брифинг от МВР, цитирани от Нова телевизия. На мястото, което е блокирано от полицията часове наред, тече оглед.
„Разследваме престъпление без аналог. Открити са три простреляни тела и автомобил, които в началото на седмицата казах, че се издирват във връзка със случая „Петрохан”. Това заяви директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков.

По думите му „телата отговарят в голяма степен на издирваните от нас лица”. „Установено е, че вътре в кемпера е имало стрелба. Няма данни за стрелба отвън към него. Продължаваме да работим по всички възможни версии – убийство и самоубийство”, изтъкна той. И допълни, че продължава да не се изключва и версията за "затворено общество с елементи на секта".

Главният комисар заяви, че в кемпера са открити оръжия, но отказа да даде подробности какви точно. "Превозното средство се е насочило в посока Балкана. Претърсвали сме пещери, пещерни нищи и скрити пространства. Не сме спирали да търсим кемпера в района", категоричен е той.

Директорът на ОДМВР - Враца старши комисар Красимир Йончев подчерта, че мястото, на което е открито превозното средство - е труднодостъпно. „Човекът, който е подал сигнала, имал лятна кошара в района, която наглеждал. Той е подал сигнал в 9:29 часа, че е открил кемпер, а на стъклото се виждало лице”, обясни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 жалки са

    178 8 Отговор
    Шефовете на МВР за нищо НЕ стават .

    Коментиран от #36, #73

    18:14 08.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    178 9 Отговор
    МВР търсили кемпера в пещери.

    Коментиран от #64

    18:16 08.02.2026

  • 5 Нормално

    120 9 Отговор

    До коментар #1 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":

    Човекът имал там лятна кошара и я обикалял , какво да правят дансаджиите по чукарите ?

    18:16 08.02.2026

  • 6 Доста Уплашен

    99 6 Отговор
    Милиционер, ще си мълчи и нищо няма да открие.

    18:16 08.02.2026

  • 8 По-смахнати

    109 4 Отговор
    милиционери от тия няма!

    18:16 08.02.2026

  • 9 Мда, много оръжия са намерили

    68 6 Отговор
    Ракети земя-въздух, стингъри, джавелини, от вън до кемпера е бил паркиран и танк Т-72, купили са всичко това от Васко Терзиев и Саша Безуханова🙊

    18:17 08.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    102 5 Отговор
    Две убийства на по шест човека и куче/та с 22 калибър в отдалечени места при които убиецът тайно се самоубива,
    преди няма 10 години и това ни замазва очите с "без аналог"🤔❗

    18:19 08.02.2026

  • 15 Ужасо

    100 1 Отговор
    Ликвидират 3ма на хижата товарят други 3ма на кемпера, пишат смс, за който се хваща борката манафов и ги откриват няколко дни след това.

    Коментиран от #75

    18:20 08.02.2026

  • 17 Лъже

    80 2 Отговор
    Милиционерът!Лъже!

    Коментиран от #57

    18:21 08.02.2026

  • 19 А преди стрелбата

    65 3 Отговор
    мазни борби не е ли имало в кемпера?

    18:24 08.02.2026

  • 20 Опааа

    120 3 Отговор
    Милиционерите не намериха кемпера 7 дни! Един овчар го намери за половин ден!

    Коментиран от #58, #122

    18:25 08.02.2026

  • 22 Мнение

    17 11 Отговор

    До коментар #12 от "Майна":

    Възрожденските сте си за трийване. 19ти април иде!

  • 23 с и без дрон

    85 2 Отговор
    Не сме спирали да търсим кемпера , но овчар го намери преди нас заради гъстата шума в трудно достъпен район без следи от гуми по снега или калта....

    Коментиран от #45

    18:26 08.02.2026

  • 24 Майна

    27 6 Отговор
    Ще хвърлят вината върху редовите
    Тръмп ви наблюдава, ха ха ха..
    Няма да има избегнали..заслугите си

    18:27 08.02.2026

  • 28 Ама много

    80 3 Отговор
    интелигентна физиономия има тая мyтра, пардон милициoнеpът. Важното е да не мига много докато рецитира лъжите пред телевизиите.

    18:29 08.02.2026

    30 1 Отговор
    18:30 08.02.2026

  • 30 Наско

    91 5 Отговор
    Голямо издирване от родната ни некадърна полиция!БЕЗ ЧОБАНИНА БАЙ КОЛЬО ,ЩЯХТЕ ДА ТЪРСИТЕ УБИТИТЕ
    ДО ПЪРВА ПРОЛЕТ!
    Държавата ни не е само овладяна,тя е напълно ОБЛАДАНА!

    18:30 08.02.2026

  • 31 Цвете

    81 5 Отговор
    ХАЙДЕ СЕГА ДА ВИДИМ ОВЧАРЯ, ЗАЩОТО Е СРАМНО ЕДИН ОБИКНОВЕН ЧОВЕК ДА РАЗКРИВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО СЛЕД БЛИЗО СЕДМИЦА?! ВЧЕРА ПРОЧЕТОХ, ЧЕ ЩЕ СЕ ДАДАТ СТОХИЛЯДИ ДОЛАРА ( 100 ХИЛЯДИ) ТА ВЪПРОСЪТ МИ Е, ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ ОВЧАРЯ ТАЗИ СУМА? А МОЖЕШЕ И ЕДИН ДРОН ДА СВЪРШИ ВСИЧКО, ИЛИ МВР НЯМАТ ДРОНОВЕ? ВЪЗМОЖНО Е СЪЩО, ДА СА БИЛИ УБИТИ ДОЛУ ДО ХИЖАТА И СЛЕД ТОВА ЗАКАРАНИ ТАМ ,КЪДЕТО БЯХА ОТКРИТИ ? СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА БЛИЗКИТЕ.🇧🇬

    18:30 08.02.2026

  • 33 Цвете

    36 2 Отговор
    ХАЙДЕ СЕГА ДА ВИДИМ ОВЧАРЯ, ЗАЩОТО Е СРАМНО ЕДИН ОБИКНОВЕН ЧОВЕК ДА РАЗКРИВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО СЛЕД БЛИЗО СЕДМИЦА?! ВЧЕРА ПРОЧЕТОХ, ЧЕ ЩЕ СЕ ДАДАТ СТОХИЛЯДИ ДОЛАРА ( 100 ХИЛЯДИ) ТА ВЪПРОСЪТ МИ Е, ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ ОВЧАРЯ ТАЗИ СУМА? А МОЖЕШЕ И ЕДИН ДРОН ДА СВЪРШИ ВСИЧКО, ИЛИ МВР НЯМАТ ДРОНОВЕ? ВЪЗМОЖНО Е СЪЩО, ДА СА БИЛИ УБИТИ ДОЛУ ДО ХИЖАТА И СЛЕД ТОВА ЗАКАРАНИ ТАМ ,КЪДЕТО БЯХА ОТКРИТИ ? СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА БЛИЗКИТЕ.🇧🇬

    18:32 08.02.2026

  • 34 Фрапиращо безброй камери

    26 5 Отговор
    Та от тези камери в хижата или къщата/Странджа има ли евентуално записи на някой ВИАЙПИ гости на щури купони? Въпрос е към разследващите. Защото 2 любовника да е имал ламЯта ,е любовен триъгълник, мека казано се съмнявам

    18:32 08.02.2026

  • 35 Майна

    72 2 Отговор
    Помните ли Сашко..
    Беше уж" изчезнал" за една седмица..
    И намерен , незасегнат в планината..?!
    Нищо не се даде след разследването..
    Мълчание!

    Коментиран от #41

    18:32 08.02.2026

  • 40 Фори

    67 2 Отговор
    Все трябва да има път до там макар и черен. Къмперите не се славят с проходимост.

    18:35 08.02.2026

  • 41 Данъкоплатец

    65 6 Отговор

    До коментар #35 от "Майна":

    Гешев, Борисов и сарафов са скачени съдове.

    Вече са спокойни.
    Копоите на бан.дита Борисов ликвидирали край морето
    и захвърлили труповете им във Врачанския Балкан.
    на Ивайло Калушев и двете момчета-
    последните свидетели за случайно открития наркоканал край Петрохан на наркоб.арона Борисов.

    Има ли толкова глупав българин да вярва,
    че при толкова камери по села, градове и по пътищата,
    нито една не е засякла от морето, до врачанския балкан???
    Последните свидетели за нарк.оканала на Борисов!!!

    Да припомним ликвидирането на разследващият журналист Младен Дочев,
    разкрил амфетаминната афера на маф.иота Борисов.

    Ние, от Движение на гражданите, Приятели на Слънцето,
    Настояваме
    ПАРТНЬОРСКИТЕ СЛУЖБИ
    да разследват "мистериозните" убийства
    на хижарите от Петрохан.

    Коментиран от #49

    18:35 08.02.2026

  • 43 Майна

    24 6 Отговор
    Шалапова действаше в това- НПО
    Официален представител на Британия..
    Ново бъдеще за деца, които се отнемат..( неблагоприятни условия ,или нещо си..)
    Тя беше скоро социален министър при Мария Габриел и Денков
    Моля ви, замислете се?!

    Коментиран от #46

    18:36 08.02.2026

  • 44 Кметът на Гинци е бил прав

    37 3 Отговор
    зли и лоши . Сигнали. И накрая 6 измрели. А даренията . Кой взима сега богатството. Оценено е на 50 милиона евро.

    18:36 08.02.2026

  • 45 УЖАСНА. НЕКОМПЕТЕНТНОСТ

    60 1 Отговор

    До коментар #23 от "с и без дрон":

    В Пълна заблуда са службарите полис и кметчета кът МЕДЧЕТА ЗА ПОСМЕШИЩЕ СА. Браво на овчаря и със сигурност е намерил кемпера с помощта на своя КОЧ ДРОН и САТЕЛИТНАТА СИ ОВЦА. Така се излагат тези служби така покриват нещата и за сетен път доказват, че не служат на доброто и народа който им дава заплатите а на изкреизали мафиоти и МУШИКИ. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ. ТО СЛУЖБИ И УПРАВНИЦИ НЯМА

    Коментиран от #119

    18:38 08.02.2026

  • 47 Важното

    36 8 Отговор
    Важното е че гн Макулев е спокоен.
    Сега да излезне и да разкаже за 35 годишното си приятелство с негово превъзходителство Ламата.

    Коментиран от #98

    18:38 08.02.2026

  • 48 И кой

    58 2 Отговор
    и кога го намери това оръжие ? Че и стрелбата била в кемпера , който преди това бил "видян" да се движи от морето към София ? Неее , невероятно тъп сценарий !

    18:38 08.02.2026

  • 49 Майна

    4 10 Отговор

    До коментар #41 от "Данъкоплатец":

    Що изключваш ПП, публикувах нещо.
    Тръмп знае всичко...
    Те да му мислят!
    Но аз ще бъда Въстанал !
    Защото не съм поданик, !
    И децата ми!

    Коментиран от #126

    18:38 08.02.2026

  • 50 Перо

    64 1 Отговор
    Поради пълна некадърност, имаше половин час мънкане на несвързани изречения! Крият се зад тайната на следствието, което сигурно ще продължи няколко години и накрая ще го обявят за “ритуално” самоубийство и случая ще приключи!

    18:39 08.02.2026

  • 51 Майна

    27 7 Отговор
    Ха ха ха.., или Путин , или Тръмп, или Възраждане са виновни
    То е ясно!

    Коментиран от #62

    18:40 08.02.2026

  • 52 МВР нищо не може да разкрие

    60 1 Отговор
    Защото МВР е само от чиновници които вземат едни тлъсти заплати и да свършат нещо и да не свършат нищо , те знаят че от тях се иска единствено да отидат на работното си място и да им мине работното време ,и нищо повече

    18:40 08.02.2026

  • 53 Гледах

    44 1 Отговор
    ги тия двамата по тв. Толкова лъжеха, че чак се оплетоха сами. А им беше и неудобно да измислят версиите си.

    18:40 08.02.2026

  • 55 Краткият отговор

    6 6 Отговор

    До коментар #38 от "Aлфа Bълкът":

    Е НИКОЙ......но и НИКОЙ не е и помислят, че нчкакъв извратеняк мове да му “такова“ детето!

    18:40 08.02.2026

  • 56 Смърфиета

    5 4 Отговор
    Затворено общество "Παιдали – Централни софийски улици" ..

    18:41 08.02.2026

  • 57 Неподписан

    34 9 Отговор

    До коментар #17 от "Лъже":

    Кирил Петков противоконституционно взе участие в изборите,беше с канадски гражданство.Две години управлява "държавата" и едва две години по-късно някой издаде голямата тайна че баща му на Кирчо Канадеца, Бойко Борисов и Алексей Петров са приятели от 30 години. П.П. Естествено че полицаите лъжат мазно,мазно,много мазно

    18:41 08.02.2026

  • 58 Талибан от Афганистан

    32 2 Отговор

    До коментар #20 от "Опааа":

    Бойко да разпореди на Дани Лекето да хвърли една паржола на овчаря

    18:42 08.02.2026

  • 60 Смърфиета

    8 6 Отговор

    До коментар #38 от "Aлфа Bълкът":

    Според мен, всяка овъжаваща себе си пещерна лама е и мъжът и жената по отношение на лица от мъщки и децко-юнощески пол.

    18:43 08.02.2026

  • 61 В МВР няма нито един кадърен

    48 2 Отговор
    Професионалист , иначе щатовете са пълни и заети с всякакви псевдо " експерти "

    18:43 08.02.2026

  • 62 Мнение

    19 8 Отговор

    До коментар #51 от "Майна":

    Възраждане не сте виновни. Вие просто поради зависимостите на копанаря сте превърнати в слуги на голямото ОПГ.

    18:44 08.02.2026

  • 63 Как

    21 2 Отговор
    Тръгнали са от Козлодуй за Околчица. А когато стигнали - Козлодуйски бряг - бум!

    18:46 08.02.2026

  • 64 Талибан от Афганистан

    32 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Това обяснява защо препилия клошар с мездренска гроздова е намерил труповете първи преди главорезите на Дани Митов с прякор Лекето

    Коментиран от #70

    18:47 08.02.2026

  • 66 Содом и Гомор

    22 24 Отговор
    Цялата група са извратени изчадия. Под предтекст, че охраняват природата, са вършили извращения-педофилия, гей сборища, религиозни сектантски психарщини, содомия, мръсотии.

    Коментиран от #129

    18:47 08.02.2026

  • 67 Браво.

    5 19 Отговор
    Все пак държава има

    18:48 08.02.2026

  • 68 Пандов

    16 4 Отговор

    До коментар #65 от "Смърфиета":

    Сандов е боклук.

    Коментиран от #80

    18:48 08.02.2026

  • 70 Смърфиета

    16 2 Отговор

    До коментар #64 от "Талибан от Афганистан":

    Къдравата Сю е политицко лице.

    18:49 08.02.2026

  • 71 Лили

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Данко Харсъзина":

    Да бе да. Точно на центъра на Пали Лула седят и полицай и гранични. Всеки ден.

    18:49 08.02.2026

  • 72 Съдебен лекар няма ли

    38 2 Отговор
    да каже редът на "самоубийствата".
    Да не се окаже, че първо са "самоубити" тримата в кемпера и после духовете им отишли да тормозят и " самоубият" тримата в хижата.
    Да не стане така, че да изъхне версията на милиционерите.

    18:49 08.02.2026

  • 73 Тити на Кака

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "жалки са":

    В нормална държава за такива приказки врата ти ще откъснат в съдебна зала, титанични мислителю!
    Кръсти се и плюй в пазвата, че си нагазил в дълбока вода...

    Коментиран от #117

    18:49 08.02.2026

  • 75 Агенти

    24 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ужасо":

    По - удобно е този да го изкарат, че се е самоубил на 2 места.

    18:51 08.02.2026

  • 76 Серсемов

    17 8 Отговор
    Психари, на които Сандов е дал разрешение за на практика частна милиция.

    Коментиран от #83

    18:51 08.02.2026

  • 77 така де

    20 10 Отговор
    то овчар предаде и Бенковски. тъпите овчари затова са овчари .И сега по топло ли му е или му мирише на рози в кошарата ПРЕДАДЕ живи хора и като ги самоубиха вече всичко може да пишат за тех ДЦ И ДАНС СА ГРОБОКОПАЧИ И УБИЙЦИ НА БЪЛГАРИ, начело с президента

    18:52 08.02.2026

  • 78 Мвр

    39 2 Отговор
    Че нали камерите видяха кемперу към морето да се движи, за къв чеп са тия камери и пак от нашия джоб, не пътуват всеки ден по пътната мрежа чак пък толкова кемпери та да не можеш да ги засечеш и се оказва в друга посока! Намаляне на заплатите на МвР с 150% и съкращение на 50%, яд ме е че ми отиват парите на някви комплексари! Властта ги купува с наши пари да ги пази от нас! ВЪН МВР!!!

    Коментиран от #82, #88

    18:53 08.02.2026

  • 79 Майна

    9 14 Отговор
    Зад Възраждане сме борбените българи
    Няма нужда да ни съжалявате
    Ние ще възродим България

    18:53 08.02.2026

  • 80 Смърфиета

    6 3 Отговор

    До коментар #68 от "Пандов":

    Естествено.

    18:54 08.02.2026

  • 81 Юрист

    7 12 Отговор
    Сарафов правилно даде определение "Туин Пийкс".

    Коментиран от #85

    18:54 08.02.2026

  • 82 Камерите

    16 1 Отговор

    До коментар #78 от "Мвр":

    Ще си останат за тяхна употреба, само кмета ги изложи много. И сега забравят какво мажат.

    18:55 08.02.2026

  • 83 Смърфиета

    8 7 Отговор

    До коментар #76 от "Серсемов":

    Те са му авери. Лъже, че не ги познава. Може и да са го снабдявали, и да се е эбал с някои от тях. Говорим за десетки мъже и жени, и то само от Софийския център, а свързаните със сектата от цяла България няма и да излезнат. Но е било голямо муфтене за пари за скъпи джаджи и експедиции. Може да има и крипто. Както и пор, но графия.

    18:58 08.02.2026

  • 84 Майна

    17 7 Отговор
    Това е глобална мрежа, картели, които влизат под формата на НПо и заработват милиарди , свързана с глобални банкови ..картели, които перат пари, финансират тероризъм.. Това е " мрежата".. Не очаквайте да ви..кажат, какво да ви кажат..?

    19:01 08.02.2026

  • 85 Смърфиета

    13 8 Отговор

    До коментар #81 от "Юрист":

    Мен лично ме радва, че тези отпадъци вече не са сред нас. Мисля, че на всички е ясно, че не са безобидни.

    19:02 08.02.2026

  • 86 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 1 Отговор
    Бедно въображение....
    и в Нови Искър самоубилият се убиец беше.....
    ПЕ ДО ФИЛ🤔❗

    Коментиран от #90, #93

    19:05 08.02.2026

  • 87 това не мога да отговоря за сега

    24 2 Отговор
    Ами кога, когато всички си заковете вашата удобна версия ли и никой да не може да я оспори? Имаше важен въпрос - от колко часа са трупове / това може да се каже приблизително още на първи оглед/ - не можел да каже. Сигурно защото са се разсмърдели от пренасяне нам колко дни. 2-3 дена тази територия е окупирана, според жителите, артък претърсвали точно тези пещери, затова било. Намират някакви наркомани, които да подържат удобната версия. Дават знак на овчаря, че нещо има по колибите му и кой открива изчезналия кемпер, овчаря- ония ни лук яли, ни мирисали. И последно за сега - ако искаше Ивайло да избива всички, щеше да го направи веднага, а не да бяга. Целия сценарий е балон - няма следящ случая, който да му се върже. Но... мъртвите са най-удобните виновни.

    Коментиран от #94

    19:06 08.02.2026

  • 88 Смърфиета

    18 1 Отговор

    До коментар #78 от "Мвр":

    Ако си спомняте, колега, кога изгърмя и беше арестувано цялото звено са борба с наркотиците в 05 РПУ, воглаве с началника на 05 РПУ? Ако не помняте, ще ви припомня. В деня, след като Желязков заяви, че подава оставка, малко по-малко от 24 часа по-късно. Опитайте сега да свържете това събитие, с наличието на два пъти по три трупа, и всички лъжи, които сипят съучастниците от мрежата им. Обръщам Ви внимание, че това са десетки хора.

    19:09 08.02.2026

  • 89 Спецназ

    22 1 Отговор
    Чни ми се,че тези убийства са дело на специално и добре обучени убийци,който са действали без страх и без всякакви задръжки,защото предварително знаят, че няма да отговарят за действията си.А че се прикриват грешките им е очевадно.Имам съмнения и за дългата ръка на една трибуквена разузнавателна служба,от която всички трепетят, и безропотно изпълняват нарежданията и.Особено мексиканските нсркоси.И като имам на предвид,как с дронове "чистят" лодки с дрога на нарко клановете в Океана,все си мисля,че са опрели и до сухоземните им канали.А дали този канал е най пряк и близо от Сърбия до Укрията (през морето до Одеса) нека други да разследват.А че и нашите служби са вътре не е невероятно.А може и част от белото да е било заделяно и за вътрешна употреба.Много е съмнително мълчанието на бг.чекмеджето и пачките в него.И като винаги се случва сметката пристига с лихвите.А и плащанията от Софийска Община са вече явни и не могат да се скрият.Дали няма да има още жертви,не е сигурно.До тук само каналджиите са"наказани" обаче ако не се върнат парите за отбивките ще има още трупове.Това е лично мнение и с нищо не ангажира никого.

    19:09 08.02.2026

  • 90 Aлфа Bълкът

    13 2 Отговор

    До коментар #86 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Хората не са прости, наясно са, че нищо не е както трябва и че ДАНС са причината, ама пак си казват – "ДАНС нали са затова да ни пазят нас, щом е трябвало е станало".
    Иначе какви протести ще станат и майчиното мляко ще си изпеят.
    Ама утре и вдругиден ще се пише и ще ни оставят намира.

    19:13 08.02.2026

  • 91 Нови Искър 2

    18 1 Отговор
    За оня случай в Нови Искър нещо чу ли се? Скалъпиха историята със самоубилия се убиец и се замълча. А сега замесени партии, НПО-та, оръжия, деца, граница, дървена мафия... Следите соячат нагоре по партийните централи и отново нищо достоверно няма да се чуе по медиите.

    19:15 08.02.2026

  • 93 патоанатом

    5 1 Отговор

    До коментар #86 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ботьо Ботев е работил с него и знае какво говори. И той е знаел, какво ще каже Ботьо. А аверчетата му, са били готови да му предоставят и децата си срещу трева и др.

    19:21 08.02.2026

  • 94 патоанатом

    6 0 Отговор

    До коментар #87 от "това не мога да отговоря за сега":

    Аз мисля, че вие се шегувате. Не може да не се шегувате.

    19:24 08.02.2026

  • 95 Летящият кемпер

    14 0 Отговор
    Не можели полицията да стигнат до него и пеш ходили с раници а журналистите даже не можели да го видят

    19:25 08.02.2026

  • 96 Незаконно къмпингуване

    10 1 Отговор
    на летящи кемпери и конкурентните рейнжери ги застреляли твзи браконери

    19:27 08.02.2026

  • 98 Яни Макулев

    14 3 Отговор

    До коментар #47 от "Важното":

    Аз не вярвам, че лама Иво е обил синът ми. Другият го е обил, а лама Иво се е опитал да го защити. Жалко, че загубих най-добрия си приятел и детето си, и дори един жйондт не мога да изпафкам за успокоение.

    19:32 08.02.2026

  • 99 Смърфиета

    5 1 Отговор

    До коментар #97 от "Тити на Кака":

    Твърде добре ги нарязваш където се появят защитниците на Иво. Почвам да се съмняваш, че си наясно с нещата там отблизо.

    19:34 08.02.2026

  • 100 Добре

    9 1 Отговор
    че беше този овчар, че да се намерят хората. Повече няма да чуем за този случай. Но хората от снимката са прави - или е самоубийство или е убийство.

    19:36 08.02.2026

  • 101 А какво

    18 2 Отговор
    стана с разследването за убийството/самоубийството на Трактора. Там излезе ли балистичната експертиза или още се прави? Някой чул ли е?

    Коментиран от #111

    19:39 08.02.2026

  • 102 Интересно

    23 0 Отговор
    По думите му „телата отговарят в голяма степен на издирваните от нас лица”.
    Как да разбираме това?

    19:43 08.02.2026

  • 103 гггггрррр

    17 0 Отговор
    Продължаваме да хвърляме димки докато убийците се покрият в дубай за известно време. Абе къде е Шиши с мнението му..??

    19:47 08.02.2026

  • 104 Докажете

    17 0 Отговор
    Че ги е убил онези във вилата. Пуснете ги тези записи ( да цензурирани) ,но да го видим в действие този Лама - убиец. Мажете безкрайно и забравяте какво лъжете. Смешно е вече.

    19:49 08.02.2026

  • 105 Читател

    21 2 Отговор
    На кого ли са пречили?
    Видели ли са нещо,което не е трябвало да видят?
    Явно убийците са бързали много щом не са скрили труповете им...
    Има ли връзка със случая в Нови Искър
    Има ли връзка с показното убийство на трактора?
    Работата е доста дебела...

    Коментиран от #112

    19:52 08.02.2026

  • 106 измета

    21 1 Отговор
    Тези комисари и следователи ,защо се правят на хамави. Всички са убедени ,че могат да се справят със случая,но не искат. Повече от 30 години ,колко убийства и нито едно разкрито. При аутопсията може да се установи точно кога са убити всичките лица ,от какво разстояние е стреляно. Безспорно това не ритуално убийство , не вярвам да има самоубийство. Тук играят много, много пари. А колко хора се оказаха ,че познават убитите ,даже средата. Е тогава някои не дава да се разкрие истината.

    19:55 08.02.2026

  • 107 Фройд

    20 2 Отговор
    Наистина ли този човек е представител на милицията ?!
    Че той за чеп на зеле не става.
    Леле майко, добре че не е хирург....

    Мънкащ, страхлив, нелогичен, не представителен, замазващ с голямата шпакла.

    Тоя и за дюлгерин не става, ще вземе сам да се зазида, пълна скръб !!!!

    19:59 08.02.2026

  • 108 кодираното писмо

    7 2 Отговор
    Така са ги намерили, затова писмото беше неглижирано, а Йвайло е работел с кодове. цитирам:
    ...На душа лежат спомени тежки,
    злобна ги памет често повтаря,
    в гърди ни любов, ни капка вяра,
    нито надежда от сън мъртвешки
    да можеш свестен човек събуди!
    Свестните у нас считат за луди,
    глупецът вредом всеки почита:
    „Богат е“, казва, пък го не пита
    колко е души изгорил живи,
    сироти колко той е ограбил
    и пред олтарят бога изамамил
    с молитви, с клетви, с думи лъжливи.
    И на обществен тоя мъчител
    и поп, и черква с вяра слугуват;
    нему се кланя дивак учител,
    и с вестникарин зайдно мъдруват,
    че страх от бога било начало
    на сяка мъдрост… Туй е казало
    стадо от вълци във овчи кожи,
    камък основен за да положи
    на лъжи свети, а ум човешки
    да скове навек в окови тежки!...

    Коментиран от #124

    20:00 08.02.2026

  • 109 дядото

    19 1 Отговор
    този какво е работил до днес.стрелба в кемпера,а къде са отишли куршумите,проектили,дупки по ламарините от въ тре на вън,гилзи в купето.въпроси и въпроси,а отговори -кога.от мвр не осъзнават ли,че са слуга на народа и обществото,не на мафията

    20:07 08.02.2026

  • 110 Да така е

    14 3 Отговор
    До къде стигнаха в МВР да издигат такива смешни хора на ръководни позиции. Първия въобще не излъчва увереност и професионализъм, местния директор говори за Дознание, такова в правния мир няма. В общи линии, трябва спешно завръщане на държавата и назначава е на кадърни, начетени служители с професионален опит. Те тези двамата за квартални не стават.

    Коментиран от #130

    20:32 08.02.2026

  • 111 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #101 от "А какво":

    Тракторът го уби Сенсей

    20:32 08.02.2026

  • 112 Анонимен

    9 4 Отговор

    До коментар #105 от "Читател":

    А защо кмета е финансирал педофилската секта от Петрохан?

    20:35 08.02.2026

  • 113 Замислен

    21 0 Отговор
    Един кемпер се е движил напред-назад по пътищата на България през тол камери,триноги и постове,търсен от цялата държавна,полицейска машина и никой,нищо не е видял?А,стига бе!

    20:38 08.02.2026

  • 114 Пчелар с калашник

    17 0 Отговор
    Къде продават по 5 дк в Натура 2000 да си купя ?Пчели ще гледам.Ще ги паса с дронове .

    20:41 08.02.2026

  • 115 Хеко

    14 0 Отговор
    Главният комисар заяви, че в кемпера са открити оръжия, но отказа да даде подробности какви точно. Главният секретар ако обича да каже защо МВР е дала разрешителните за оръжията - на война ли ще ходят от това нпо ?

    20:55 08.02.2026

  • 117 На Кака ти титито

    11 0 Отговор

    До коментар #73 от "Тити на Кака":

    Пак сте се объркали, господин празнодумецо, точно в нормална държава, гражданите имат право да изразяват напълно свободно мнението си за държавните служители, които по презумция трябва да служат точно на тези граждани

    21:06 08.02.2026

  • 119 Овчаря

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "УЖАСНА. НЕКОМПЕТЕНТНОСТ":

    Ги е намерил преди два дни .
    Само че чакал да обявят награда .
    Сега да му връчат , а фуражките да я платят от заплатата си .

    21:22 08.02.2026

  • 120 МИХАЙЛОВ

    8 0 Отговор
    ...НАПИСАХ ВИ
    КОИ СА УБИЙЦИТЕ
    И ЗАЩО СА ИЗВЪРШИЛИ
    ТЕЗИ УБИЙСТВА...
    ....А ВИЕ ЗАЩО ТРИЕТЕ
    МОЕТО МНЕНИЕ ...
    ...
    НИТО ЕДНА ОБИДНА ДУМА
    НЕ СЪМ ИЗПОЛЗВАЛ...
    ...ДОБРЕ ТОГАВА
    ЩОМ ЗА УБИЙЦИТЕ
    НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПИШЕ НИЩО...
    ...ТОГАВА ЗА КЕМПЕРА...
    ...ТОЯ КЕМПЕР ДА НЕ БИ
    ДА НЯКАКЪВ НЕВИДИМ
    СТЕЛТ ТЕХНОЛОГИЯ КЕМПЕР,
    ЧЕ СИ ПЪТУВАЛ ОТ ПЕТРОХАН
    ДО СТРАНДЖА И ОБРАТНО
    ИЗМШНАЛ НАД ХИЛЯДА
    КИЛОМЕТРА ПО МАГИСТРАЛИТЕ И ПЪТИЩАТА
    В БЪЛГАРИЯ И НЕ БИЛ СНИМАН
    ОТ НИТО ЕДНА КАМЕРА...
    ...А РЕЗЕРВОАРА НА ТОЯ КЕМПЕР ДА НЕ БИ
    ДА Е БИЛ ХИЛЯДА ЛИТРА
    КАТО НА ТИР,
    ЧЕ НЕ Е СПИРАЛ НА НИТО ЕДНА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
    ЗА ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО...
    ...

    21:25 08.02.2026

  • 121 Евгени от Алфапласт

    7 0 Отговор
    МВР е ОПГ!

    22:00 08.02.2026

  • 122 Опа опа

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Опааа":

    Да го бяха пуснали и оглед да направи. До сега работата им да е свършена.

    22:13 08.02.2026

  • 123 Мвр Капацитети

    4 0 Отговор
    Този кемпер летял ли е? Толкова ли не испяхте да го засечете през камерите на АПИ. Поне стедната да бяхте засекли. Мижеше да спасите 2 човека.

    22:16 08.02.2026

  • 124 Оракула от Делфи

    4 0 Отговор

    До коментар #108 от "кодираното писмо":

    Трудно ми е да повярвам, че това е писано от педофил !!!
    Но в същото време съм сигурен ,
    че тези хора о са правели пари от трафикинг на дрога ,антики , и Бежанци!

    22:23 08.02.2026

  • 125 И за чеп за зеле не стават!

    11 0 Отговор
    Забелязвате ли гузните погледи на тези две нищожества, изпратени да лъжат като дърти цигани?! Първо, не съществува инкакъв овчар, измислица е на "мозъците" на Къдравана Сю! Второ, и за уличните псета е ясно, че хората са убити, защото са станали свидетели на чудовищни престъпления, вършени в хижата на онази 200-килограмова Фидосова, от която дори и мутрата от СИК се засрами и я разкара! Да, ама продължил да я използва! Таки, също! И не обрънахте ли внимание, че Поли Пантев беше убит след като съседни на България служби хванаха тонове кокаин?! А попитахте ли защо началникът на затвора, ГЕРБерастки кадър, разбира се, предложи Брендо да бъде помилван и присъдата му намелена? Както няма бивш комунист, така няма и бивша мутра! Особено СИКаджийска!

    22:25 08.02.2026

  • 126 Откровен

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Майна":

    Не виждам да има някаква очебиеща разлика ,в поведението и "личните амбиций", между "Рижия" и "Банкера от Банкя???
    Допускам, че американеца е по -богат от българина, не че е по- хитър, а поради огромния световен пазар,
    които насилственно контролира днес , чрез Американската армия!!!

    22:33 08.02.2026

  • 127 Луд

    4 0 Отговор
    Преди доста години прочетох някъде че са способни да извадят снимка от окото на мъртвец точно какво е видял преди да умре.Истина ли е това или измислица .

    22:58 08.02.2026

  • 128 Да видим

    3 0 Отговор
    Кой са следващите?

    23:57 08.02.2026

  • 129 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Содом и Гомор":

    Да, ама са били щастливииии... Питай началника им с пеньоара

    01:21 09.02.2026

  • 130 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Да така е":

    И от къде бе? Такъв е матракът ни. Ти не виждаш ли във ВУЗ какви влизат? Няма приемни изпити. След влизането завършването е сигурно щото обучението е платено. Да не говорим за купуването на дипломи. И кво очакваме? Аз се моля някой от сегашните "лекари" да не ме лекува на дърти години.

    01:29 09.02.2026

  • 131 Коста

    0 0 Отговор
    Тоз овчар е униката на оня овчар дето искал пари от Ботьова за агнетата

    01:34 09.02.2026