МВР: Вътре в кемпера е имало стрелба. Намерени са оръжия. Телата са на издирваните по случая "Петрохан"

Трите тела, открити до връх Околчица, отговарят на издирваните по случая „Петрохан”. Това потвърдиха на брифинг от МВР, цитирани от Нова телевизия. На мястото, което е блокирано от полицията часове наред, тече оглед.
„Разследваме престъпление без аналог. Открити са три простреляни тела и автомобил, които в началото на седмицата казах, че се издирват във връзка със случая „Петрохан”. Това заяви директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков.
По думите му „телата отговарят в голяма степен на издирваните от нас лица”. „Установено е, че вътре в кемпера е имало стрелба. Няма данни за стрелба отвън към него. Продължаваме да работим по всички възможни версии – убийство и самоубийство”, изтъкна той. И допълни, че продължава да не се изключва и версията за "затворено общество с елементи на секта".
Главният комисар заяви, че в кемпера са открити оръжия, но отказа да даде подробности какви точно. "Превозното средство се е насочило в посока Балкана. Претърсвали сме пещери, пещерни нищи и скрити пространства. Не сме спирали да търсим кемпера в района", категоричен е той.
Директорът на ОДМВР - Враца старши комисар Красимир Йончев подчерта, че мястото, на което е открито превозното средство - е труднодостъпно. „Човекът, който е подал сигнала, имал лятна кошара в района, която наглеждал. Той е подал сигнал в 9:29 часа, че е открил кемпер, а на стъклото се виждало лице”, обясни той.
2 жалки са
Коментиран от #36, #73
18:14 08.02.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #64
18:16 08.02.2026
5 Нормално
До коментар #1 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":Човекът имал там лятна кошара и я обикалял , какво да правят дансаджиите по чукарите ?
18:16 08.02.2026
6 Доста Уплашен
18:16 08.02.2026
8 По-смахнати
18:16 08.02.2026
9 Мда, много оръжия са намерили
18:17 08.02.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
преди няма 10 години и това ни замазва очите с "без аналог"🤔❗
18:19 08.02.2026
15 Ужасо
Коментиран от #75
18:20 08.02.2026
17 Лъже
Коментиран от #57
18:21 08.02.2026
19 А преди стрелбата
18:24 08.02.2026
20 Опааа
Коментиран от #58, #122
18:25 08.02.2026
22 Мнение
До коментар #12 от "Майна":Възрожденските сте си за трийване. 19ти април иде!
18:26 08.02.2026
23 с и без дрон
Коментиран от #45
18:26 08.02.2026
24 Майна
Тръмп ви наблюдава, ха ха ха..
Няма да има избегнали..заслугите си
18:27 08.02.2026
28 Ама много
18:29 08.02.2026
29 То малко смс
18:30 08.02.2026
30 Наско
ДО ПЪРВА ПРОЛЕТ!
Държавата ни не е само овладяна,тя е напълно ОБЛАДАНА!
18:30 08.02.2026
31 Цвете
18:30 08.02.2026
33 Цвете
18:32 08.02.2026
34 Фрапиращо безброй камери
18:32 08.02.2026
35 Майна
Беше уж" изчезнал" за една седмица..
И намерен , незасегнат в планината..?!
Нищо не се даде след разследването..
Мълчание!
Коментиран от #41
18:32 08.02.2026
40 Фори
18:35 08.02.2026
41 Данъкоплатец
До коментар #35 от "Майна":Гешев, Борисов и сарафов са скачени съдове.
Вече са спокойни.
Копоите на бан.дита Борисов ликвидирали край морето
и захвърлили труповете им във Врачанския Балкан.
на Ивайло Калушев и двете момчета-
последните свидетели за случайно открития наркоканал край Петрохан на наркоб.арона Борисов.
Има ли толкова глупав българин да вярва,
че при толкова камери по села, градове и по пътищата,
нито една не е засякла от морето, до врачанския балкан???
Последните свидетели за нарк.оканала на Борисов!!!
Да припомним ликвидирането на разследващият журналист Младен Дочев,
разкрил амфетаминната афера на маф.иота Борисов.
Ние, от Движение на гражданите, Приятели на Слънцето,
Настояваме
ПАРТНЬОРСКИТЕ СЛУЖБИ
да разследват "мистериозните" убийства
на хижарите от Петрохан.
Коментиран від #49
18:35 08.02.2026
43 Майна
Официален представител на Британия..
Ново бъдеще за деца, които се отнемат..( неблагоприятни условия ,или нещо си..)
Тя беше скоро социален министър при Мария Габриел и Денков
Моля ви, замислете се?!
Коментиран от #46
18:36 08.02.2026
44 Кметът на Гинци е бил прав
18:36 08.02.2026
45 УЖАСНА. НЕКОМПЕТЕНТНОСТ
До коментар #23 от "с и без дрон":В Пълна заблуда са службарите полис и кметчета кът МЕДЧЕТА ЗА ПОСМЕШИЩЕ СА. Браво на овчаря и със сигурност е намерил кемпера с помощта на своя КОЧ ДРОН и САТЕЛИТНАТА СИ ОВЦА. Така се излагат тези служби така покриват нещата и за сетен път доказват, че не служат на доброто и народа който им дава заплатите а на изкреизали мафиоти и МУШИКИ. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ. ТО СЛУЖБИ И УПРАВНИЦИ НЯМА
Коментиран от #119
18:38 08.02.2026
47 Важното
Сега да излезне и да разкаже за 35 годишното си приятелство с негово превъзходителство Ламата.
Коментиран от #98
18:38 08.02.2026
48 И кой
18:38 08.02.2026
49 Майна
До коментар #41 от "Данъкоплатец":Що изключваш ПП, публикувах нещо.
Тръмп знае всичко...
Те да му мислят!
Но аз ще бъда Въстанал !
Защото не съм поданик, !
И децата ми!
Коментиран от #126
18:38 08.02.2026
50 Перо
18:39 08.02.2026
51 Майна
То е ясно!
Коментиран от #62
18:40 08.02.2026
52 МВР нищо не може да разкрие
18:40 08.02.2026
53 Гледах
18:40 08.02.2026
55 Краткият отговор
До коментар #38 от "Aлфа Bълкът":Е НИКОЙ......но и НИКОЙ не е и помислят, че нчкакъв извратеняк мове да му “такова“ детето!
18:40 08.02.2026
56 Смърфиета
18:41 08.02.2026
57 Неподписан
До коментар #17 от "Лъже":Кирил Петков противоконституционно взе участие в изборите,беше с канадски гражданство.Две години управлява "държавата" и едва две години по-късно някой издаде голямата тайна че баща му на Кирчо Канадеца, Бойко Борисов и Алексей Петров са приятели от 30 години. П.П. Естествено че полицаите лъжат мазно,мазно,много мазно
18:41 08.02.2026
58 Талибан от Афганистан
До коментар #20 от "Опааа":Бойко да разпореди на Дани Лекето да хвърли една паржола на овчаря
18:42 08.02.2026
60 Смърфиета
До коментар #38 от "Aлфа Bълкът":Според мен, всяка овъжаваща себе си пещерна лама е и мъжът и жената по отношение на лица от мъщки и децко-юнощески пол.
18:43 08.02.2026
61 В МВР няма нито един кадърен
18:43 08.02.2026
62 Мнение
До коментар #51 от "Майна":Възраждане не сте виновни. Вие просто поради зависимостите на копанаря сте превърнати в слуги на голямото ОПГ.
18:44 08.02.2026
63 Как
18:46 08.02.2026
64 Талибан от Афганистан
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Това обяснява защо препилия клошар с мездренска гроздова е намерил труповете първи преди главорезите на Дани Митов с прякор Лекето
Коментиран от #70
18:47 08.02.2026
66 Содом и Гомор
Коментиран от #129
18:47 08.02.2026
67 Браво.
18:48 08.02.2026
68 Пандов
До коментар #65 от "Смърфиета":Сандов е боклук.
Коментиран от #80
18:48 08.02.2026
70 Смърфиета
До коментар #64 от "Талибан от Афганистан":Къдравата Сю е политицко лице.
18:49 08.02.2026
71 Лили
До коментар #32 от "Данко Харсъзина":Да бе да. Точно на центъра на Пали Лула седят и полицай и гранични. Всеки ден.
18:49 08.02.2026
72 Съдебен лекар няма ли
Да не се окаже, че първо са "самоубити" тримата в кемпера и после духовете им отишли да тормозят и " самоубият" тримата в хижата.
Да не стане така, че да изъхне версията на милиционерите.
18:49 08.02.2026
73 Тити на Кака
До коментар #2 от "жалки са":В нормална държава за такива приказки врата ти ще откъснат в съдебна зала, титанични мислителю!
Кръсти се и плюй в пазвата, че си нагазил в дълбока вода...
Коментиран от #117
18:49 08.02.2026
75 Агенти
До коментар #15 от "Ужасо":По - удобно е този да го изкарат, че се е самоубил на 2 места.
18:51 08.02.2026
76 Серсемов
Коментиран от #83
18:51 08.02.2026
77 така де
18:52 08.02.2026
78 Мвр
Коментиран от #82, #88
18:53 08.02.2026
79 Майна
Няма нужда да ни съжалявате
Ние ще възродим България
18:53 08.02.2026
80 Смърфиета
До коментар #68 от "Пандов":Естествено.
18:54 08.02.2026
81 Юрист
Коментиран от #85
18:54 08.02.2026
82 Камерите
До коментар #78 от "Мвр":Ще си останат за тяхна употреба, само кмета ги изложи много. И сега забравят какво мажат.
18:55 08.02.2026
83 Смърфиета
До коментар #76 от "Серсемов":Те са му авери. Лъже, че не ги познава. Може и да са го снабдявали, и да се е эбал с някои от тях. Говорим за десетки мъже и жени, и то само от Софийския център, а свързаните със сектата от цяла България няма и да излезнат. Но е било голямо муфтене за пари за скъпи джаджи и експедиции. Може да има и крипто. Както и пор, но графия.
18:58 08.02.2026
84 Майна
19:01 08.02.2026
85 Смърфиета
До коментар #81 от "Юрист":Мен лично ме радва, че тези отпадъци вече не са сред нас. Мисля, че на всички е ясно, че не са безобидни.
19:02 08.02.2026
86 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
и в Нови Искър самоубилият се убиец беше.....
ПЕ ДО ФИЛ🤔❗
Коментиран от #90, #93
19:05 08.02.2026
87 това не мога да отговоря за сега
Коментиран от #94
19:06 08.02.2026
88 Смърфиета
До коментар #78 от "Мвр":Ако си спомняте, колега, кога изгърмя и беше арестувано цялото звено са борба с наркотиците в 05 РПУ, воглаве с началника на 05 РПУ? Ако не помняте, ще ви припомня. В деня, след като Желязков заяви, че подава оставка, малко по-малко от 24 часа по-късно. Опитайте сега да свържете това събитие, с наличието на два пъти по три трупа, и всички лъжи, които сипят съучастниците от мрежата им. Обръщам Ви внимание, че това са десетки хора.
19:09 08.02.2026
89 Спецназ
19:09 08.02.2026
90 Aлфа Bълкът
До коментар #86 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Хората не са прости, наясно са, че нищо не е както трябва и че ДАНС са причината, ама пак си казват – "ДАНС нали са затова да ни пазят нас, щом е трябвало е станало".
Иначе какви протести ще станат и майчиното мляко ще си изпеят.
Ама утре и вдругиден ще се пише и ще ни оставят намира.
19:13 08.02.2026
91 Нови Искър 2
19:15 08.02.2026
93 патоанатом
До коментар #86 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ботьо Ботев е работил с него и знае какво говори. И той е знаел, какво ще каже Ботьо. А аверчетата му, са били готови да му предоставят и децата си срещу трева и др.
19:21 08.02.2026
94 патоанатом
До коментар #87 от "това не мога да отговоря за сега":Аз мисля, че вие се шегувате. Не може да не се шегувате.
19:24 08.02.2026
95 Летящият кемпер
19:25 08.02.2026
96 Незаконно къмпингуване
19:27 08.02.2026
98 Яни Макулев
До коментар #47 от "Важното":Аз не вярвам, че лама Иво е обил синът ми. Другият го е обил, а лама Иво се е опитал да го защити. Жалко, че загубих най-добрия си приятел и детето си, и дори един жйондт не мога да изпафкам за успокоение.
19:32 08.02.2026
99 Смърфиета
До коментар #97 от "Тити на Кака":Твърде добре ги нарязваш където се появят защитниците на Иво. Почвам да се съмняваш, че си наясно с нещата там отблизо.
19:34 08.02.2026
100 Добре
19:36 08.02.2026
101 А какво
Коментиран от #111
19:39 08.02.2026
102 Интересно
Как да разбираме това?
19:43 08.02.2026
103 гггггрррр
19:47 08.02.2026
104 Докажете
19:49 08.02.2026
105 Читател
Видели ли са нещо,което не е трябвало да видят?
Явно убийците са бързали много щом не са скрили труповете им...
Има ли връзка със случая в Нови Искър
Има ли връзка с показното убийство на трактора?
Работата е доста дебела...
Коментиран от #112
19:52 08.02.2026
106 измета
19:55 08.02.2026
107 Фройд
Че той за чеп на зеле не става.
Леле майко, добре че не е хирург....
Мънкащ, страхлив, нелогичен, не представителен, замазващ с голямата шпакла.
Тоя и за дюлгерин не става, ще вземе сам да се зазида, пълна скръб !!!!
19:59 08.02.2026
108 кодираното писмо
...На душа лежат спомени тежки,
злобна ги памет често повтаря,
в гърди ни любов, ни капка вяра,
нито надежда от сън мъртвешки
да можеш свестен човек събуди!
Свестните у нас считат за луди,
глупецът вредом всеки почита:
„Богат е“, казва, пък го не пита
колко е души изгорил живи,
сироти колко той е ограбил
и пред олтарят бога изамамил
с молитви, с клетви, с думи лъжливи.
И на обществен тоя мъчител
и поп, и черква с вяра слугуват;
нему се кланя дивак учител,
и с вестникарин зайдно мъдруват,
че страх от бога било начало
на сяка мъдрост… Туй е казало
стадо от вълци във овчи кожи,
камък основен за да положи
на лъжи свети, а ум човешки
да скове навек в окови тежки!...
Коментиран от #124
20:00 08.02.2026
109 дядото
20:07 08.02.2026
110 Да така е
Коментиран от #130
20:32 08.02.2026
111 стоян георгиев
До коментар #101 от "А какво":Тракторът го уби Сенсей
20:32 08.02.2026
112 Анонимен
До коментар #105 от "Читател":А защо кмета е финансирал педофилската секта от Петрохан?
20:35 08.02.2026
113 Замислен
20:38 08.02.2026
114 Пчелар с калашник
20:41 08.02.2026
115 Хеко
20:55 08.02.2026
117 На Кака ти титито
До коментар #73 от "Тити на Кака":Пак сте се объркали, господин празнодумецо, точно в нормална държава, гражданите имат право да изразяват напълно свободно мнението си за държавните служители, които по презумция трябва да служат точно на тези граждани
21:06 08.02.2026
119 Овчаря
До коментар #45 от "УЖАСНА. НЕКОМПЕТЕНТНОСТ":Ги е намерил преди два дни .
Само че чакал да обявят награда .
Сега да му връчат , а фуражките да я платят от заплатата си .
21:22 08.02.2026
120 МИХАЙЛОВ
КОИ СА УБИЙЦИТЕ
И ЗАЩО СА ИЗВЪРШИЛИ
ТЕЗИ УБИЙСТВА...
....А ВИЕ ЗАЩО ТРИЕТЕ
МОЕТО МНЕНИЕ ...
...
НИТО ЕДНА ОБИДНА ДУМА
НЕ СЪМ ИЗПОЛЗВАЛ...
...ДОБРЕ ТОГАВА
ЩОМ ЗА УБИЙЦИТЕ
НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПИШЕ НИЩО...
...ТОГАВА ЗА КЕМПЕРА...
...ТОЯ КЕМПЕР ДА НЕ БИ
ДА НЯКАКЪВ НЕВИДИМ
СТЕЛТ ТЕХНОЛОГИЯ КЕМПЕР,
ЧЕ СИ ПЪТУВАЛ ОТ ПЕТРОХАН
ДО СТРАНДЖА И ОБРАТНО
ИЗМШНАЛ НАД ХИЛЯДА
КИЛОМЕТРА ПО МАГИСТРАЛИТЕ И ПЪТИЩАТА
В БЪЛГАРИЯ И НЕ БИЛ СНИМАН
ОТ НИТО ЕДНА КАМЕРА...
...А РЕЗЕРВОАРА НА ТОЯ КЕМПЕР ДА НЕ БИ
ДА Е БИЛ ХИЛЯДА ЛИТРА
КАТО НА ТИР,
ЧЕ НЕ Е СПИРАЛ НА НИТО ЕДНА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
ЗА ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО...
...
21:25 08.02.2026
121 Евгени от Алфапласт
22:00 08.02.2026
122 Опа опа
До коментар #20 от "Опааа":Да го бяха пуснали и оглед да направи. До сега работата им да е свършена.
22:13 08.02.2026
123 Мвр Капацитети
22:16 08.02.2026
124 Оракула от Делфи
До коментар #108 от "кодираното писмо":Трудно ми е да повярвам, че това е писано от педофил !!!
Но в същото време съм сигурен ,
че тези хора о са правели пари от трафикинг на дрога ,антики , и Бежанци!
22:23 08.02.2026
125 И за чеп за зеле не стават!
22:25 08.02.2026
126 Откровен
До коментар #49 от "Майна":Не виждам да има някаква очебиеща разлика ,в поведението и "личните амбиций", между "Рижия" и "Банкера от Банкя???
Допускам, че американеца е по -богат от българина, не че е по- хитър, а поради огромния световен пазар,
които насилственно контролира днес , чрез Американската армия!!!
22:33 08.02.2026
127 Луд
22:58 08.02.2026
128 Да видим
23:57 08.02.2026
129 Коста
До коментар #66 от "Содом и Гомор":Да, ама са били щастливииии... Питай началника им с пеньоара
01:21 09.02.2026
130 Коста
До коментар #110 от "Да така е":И от къде бе? Такъв е матракът ни. Ти не виждаш ли във ВУЗ какви влизат? Няма приемни изпити. След влизането завършването е сигурно щото обучението е платено. Да не говорим за купуването на дипломи. И кво очакваме? Аз се моля някой от сегашните "лекари" да не ме лекува на дърти години.
01:29 09.02.2026
131 Коста
01:34 09.02.2026