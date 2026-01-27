Куче нападна млада жена в Казанлък

Млада жена е пострадала при инцидент с агресивно куче в източния квартал на Казанлък. Тя е с множество ухапвания по различни части на тялото. Домашният ѝ любимец също е ранен, съобщи БНТ.
Инцидентът е станал по време на сутрешна разходка. Пострадалата Елица Петкова разхождала кучето си от породата Джак Ръсел, когато внезапно била нападната от едро куче, излязло от частен имот в близост. По думите ѝ животното е било без надзор и е проявило силна агресия, като първо е нападнало нейното куче, а след това и нея, когато тя се е опитала да го защити.
Нападението е било прекратено благодарение на бързата намеса на мъж, станал свидетел на случващото се. Той успял да прогони агресивното животно, което се оттеглило обратно.
Вследствие на инцидента младата жена е получила ухапвания по ръцете и лицето. Домашният ѝ любимец е бил приет във ветеринарна клиника в тежко състояние, с обилно кръвотечение. След спешна оперативна намеса състоянието му е стабилизирано.
За случая са уведомени компетентните органи. Предстои да бъде установен собственикът на агресивното куче и дали животното е било отглеждано при спазване на изискванията за безопасност. След приключване на проверката ще се прецени дали ще бъдат наложени санкции и какви мерки ще бъдат предприети, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще.
1 !!!!!
23:01 27.01.2026
2 Щеше да е новина
23:10 27.01.2026
3 отец Кучелюбец
23:21 27.01.2026
5 Факт
До коментар #4 от "3.14159265359":Няма
23:27 27.01.2026
6 3.1415265359
23:47 27.01.2026
7 Щеше
...и какви са тия спешни операции и обяснения за помияра им, а за нея нищо, всякъш вече само кучетата са важни. Вече няма деца, внуци, всипко купета гледа и навън е пълно с помияри и много от купкарите не си дават сметка, че ще срещне подобен голям помияр, без каишка и дукоменти и собственик, дори и от имот да излиза...
23:49 27.01.2026
8 За протокола
А кучето младо ли бе или старо?
Мъжко или женско?
23:55 27.01.2026
9 Джак Ръсела
00:06 28.01.2026
10 Било
До коментар #8 от "За протокола":...е в неравностойно положение, стопанката не му е добре....ку-ку, ку-ку
00:12 28.01.2026