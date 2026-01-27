Новини
Крими »
Куче нападна млада жена в Казанлък

Куче нападна млада жена в Казанлък

27 Януари, 2026 22:50 797 10

  • агресивно куче-
  • казанлък

Нападението е било прекратено благодарение на бързата намеса на мъж, станал свидетел на случващото се

Куче нападна млада жена в Казанлък - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Млада жена е пострадала при инцидент с агресивно куче в източния квартал на Казанлък. Тя е с множество ухапвания по различни части на тялото. Домашният ѝ любимец също е ранен, съобщи БНТ.

Инцидентът е станал по време на сутрешна разходка. Пострадалата Елица Петкова разхождала кучето си от породата Джак Ръсел, когато внезапно била нападната от едро куче, излязло от частен имот в близост. По думите ѝ животното е било без надзор и е проявило силна агресия, като първо е нападнало нейното куче, а след това и нея, когато тя се е опитала да го защити.

Нападението е било прекратено благодарение на бързата намеса на мъж, станал свидетел на случващото се. Той успял да прогони агресивното животно, което се оттеглило обратно.

Вследствие на инцидента младата жена е получила ухапвания по ръцете и лицето. Домашният ѝ любимец е бил приет във ветеринарна клиника в тежко състояние, с обилно кръвотечение. След спешна оперативна намеса състоянието му е стабилизирано.

За случая са уведомени компетентните органи. Предстои да бъде установен собственикът на агресивното куче и дали животното е било отглеждано при спазване на изискванията за безопасност. След приключване на проверката ще се прецени дали ще бъдат наложени санкции и какви мерки ще бъдат предприети, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!!!

    17 3 Отговор
    Кучкарите са с психични отклонения.

    23:01 27.01.2026

  • 2 Щеше да е новина

    5 2 Отговор
    ...ако куче бе нападнало рейс...

    23:10 27.01.2026

  • 3 отец Кучелюбец

    14 0 Отговор
    В Казанлък и в цялото БГ е пълно с бездомни и домни кучета и котки. Същото е и с боклука, има в изобилие.

    23:21 27.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "3.14159265359":

    Няма

    23:27 27.01.2026

  • 6 3.1415265359

    12 0 Отговор
    Бях изтрит защото се опитах да напиша очевидното. Повтарям: културата на собствениците на кучета в България е на такова ниско ниво, че отрича самото понятие култура! Докато у нас кучетата имат повече права от хората и докато кучкарите си развяват байряка и са недосегаеми от закона, ще си останем една нещастна страна, от която всичко младо и читаво ще бяга! Жалко, а има(х)ме толкова много потенциал! Но, от страната на Ботев и Левски станахме страната на тиквите и прасетата! Изтрийте ме пак!

    23:47 27.01.2026

  • 7 Щеше

    7 0 Отговор
    ...да е новина, ако човек ухапе куче...

    ...и какви са тия спешни операции и обяснения за помияра им, а за нея нищо, всякъш вече само кучетата са важни. Вече няма деца, внуци, всипко купета гледа и навън е пълно с помияри и много от купкарите не си дават сметка, че ще срещне подобен голям помияр, без каишка и дукоменти и собственик, дори и от имот да излиза...

    23:49 27.01.2026

  • 8 За протокола

    1 0 Отговор
    Само питам:
    А кучето младо ли бе или старо?
    Мъжко или женско?

    Коментиран от #10

    23:55 27.01.2026

  • 9 Джак Ръсела

    0 0 Отговор
    Е виновен. Абсолютно съм сигурен

    00:06 28.01.2026

  • 10 Било

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "За протокола":

    ...е в неравностойно положение, стопанката не му е добре....ку-ку, ку-ку

    00:12 28.01.2026