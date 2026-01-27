Куче нападна млада жена в Казанлък

Млада жена е пострадала при инцидент с агресивно куче в източния квартал на Казанлък. Тя е с множество ухапвания по различни части на тялото. Домашният ѝ любимец също е ранен, съобщи БНТ.

Инцидентът е станал по време на сутрешна разходка. Пострадалата Елица Петкова разхождала кучето си от породата Джак Ръсел, когато внезапно била нападната от едро куче, излязло от частен имот в близост. По думите ѝ животното е било без надзор и е проявило силна агресия, като първо е нападнало нейното куче, а след това и нея, когато тя се е опитала да го защити.

Нападението е било прекратено благодарение на бързата намеса на мъж, станал свидетел на случващото се. Той успял да прогони агресивното животно, което се оттеглило обратно.

Вследствие на инцидента младата жена е получила ухапвания по ръцете и лицето. Домашният ѝ любимец е бил приет във ветеринарна клиника в тежко състояние, с обилно кръвотечение. След спешна оперативна намеса състоянието му е стабилизирано.

За случая са уведомени компетентните органи. Предстои да бъде установен собственикът на агресивното куче и дали животното е било отглеждано при спазване на изискванията за безопасност. След приключване на проверката ще се прецени дали ще бъдат наложени санкции и какви мерки ще бъдат предприети, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще.