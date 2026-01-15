Новини
Има ли престъпна мрежа за фалшиво евро в Казанлък?

Има ли престъпна мрежа за фалшиво евро в Казанлък?

15 Януари, 2026 08:40 445 4

Собственик на хранителен магазин откри в оборота си неистинска банкнота и залови измамниците

Има ли престъпна мрежа за фалшиво евро в Казанлък? - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Собственик на хранителен магазин в Казанлък сигнализира за фалшива банкнота от 100 евро. Купюрът е бил доста добър фалшификат. Той не само подаде сигнал към полицията за двамата мъже, влезли в магазина и купили с фалшификата кутия цигари и чипс, но и успя да ги открие, давайки тази информация на полицията, съобщи Нова ТВ. Има ли съмнение за престъпна група, която разпространява фалшиво евро в града?

„Когато видяхме банкнотата, първо се усъмни колегата. Фалшификатът беше емисия 2002 г. Подадохме сигнал на 112. Дойде патрул, който ни насочи към РПУ, за да пуснем жалба. Качих в социалните мрежи въпросните лица. За 2 часа разбрахме кои са, откъде са и че са криминално проявени. Имахме 2 сигнала от търговски обекти, в които те са опитали да дадат фалшиви пари. Предадохме цялата информация на полицията, но от тяхна страна нямаше никаква реакция.

Едно от лицата реши да дойде да ни се извини и да възстанови сумата. Разпитах го и ми обясни цялата схема - откъде са взели парите, колко са. Купили са ги общо четирима души на територията на София. Заплатили са чрез криптовалута и са получили локация къде ще бъдат оставени фалшивите банкноти. Въпросните не са задържани от полицията, те са се предали с адвокатите си без телефони и с идеално изчистени от следи домове”, разказа в предаването „Здравей, България” Радослав Христов, собственик на обекта.


България
  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Всички евро са фалшиви.Хартия без покритие.

    08:53 15.01.2026

  • 2 Трол

    0 1 Отговор
    Много хубава приказка и с щастлив край.

    08:54 15.01.2026

  • 3 Тома

    0 0 Отговор
    Според закона двамата измамници трябва да ги вкарат в затвора ама нали са наши момчета са ги пуснали и от полицията са им се извинили.А човека откраднал кокошка го вкарали в затвора

    08:59 15.01.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Държавата е абдикирала, всеки се оправя кой както може. В Неофит Рилски всеки пазарува с каквото има. Онзи ден един човек, българин, си купи книжки от Парка с пакинстански рупии. В магазини "Хора от народа" пък може да се пазарува и с турски лири и филипинско песо.

    09:00 15.01.2026