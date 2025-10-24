Старт на делото срещу полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

Започва делото срещу двама полицейски служители, обвинени в умишлено убийство в съучастие. Случаят е от февруари тази година в Казанлък и предизвика множество протести.

26-годишният Борис и 36-годишният Димитър са обвинени, че при проверка на сигнал, по „особено мъчителен начин и с особена жестокост”, са причинили смъртта на 47-годишния Даниел Кискинов.

Случаят предизвика много протести в Казанлък и беше определен от МВР, като уронващ престижа на институцията. По него са събрани много доказателство от експертизи и видеокамери.

По случая са събрани доказателства от експертизи и видеокамери. Прокуратурата повдигна обвинение за убийство при изпълнение на служба, според което, полицаите могат да получат наказание от 15 до 20 години или доживотен затвор.