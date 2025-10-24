Новини
Крими »
Старт на делото срещу полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

Старт на делото срещу полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

24 Октомври, 2025 08:20 344 2

  • арестант-
  • полицаи-
  • казанлък

Случаят предизвика много протести в Казанлък

Старт на делото срещу полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започва делото срещу двама полицейски служители, обвинени в умишлено убийство в съучастие. Случаят е от февруари тази година в Казанлък и предизвика множество протести.

26-годишният Борис и 36-годишният Димитър са обвинени, че при проверка на сигнал, по „особено мъчителен начин и с особена жестокост”, са причинили смъртта на 47-годишния Даниел Кискинов.

Случаят предизвика много протести в Казанлък и беше определен от МВР, като уронващ престижа на институцията. По него са събрани много доказателство от експертизи и видеокамери.

По случая са събрани доказателства от експертизи и видеокамери. Прокуратурата повдигна обвинение за убийство при изпълнение на служба, според което, полицаите могат да получат наказание от 15 до 20 години или доживотен затвор.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Майка да стане на нея.

    08:25 24.10.2025

  • 2 Показателно

    0 0 Отговор
    от фотоса---дефендър-А в тъча ВЕСКО пее

    08:26 24.10.2025