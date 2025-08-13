Задържаха адвокатски сътрудник за имотни измами и принуда в Казанлък

Повдигаха обвинение на адвокатски сътрудник за имотни измами. Задържаният е 36- годишният Наньо Турлаков.

Името на мъжът стана известно, след като 80- годишната Николина Пенева, която беше настанена в дом за възрастни в Казанлък, заяви, че той взел нейни имоти. Те бяха върнати, след като случаят беше оповестен от министъра на правосъдието Георги Георгиев.

Днес Наньо Турлаков е две обвинения. Първото – за това, че в съучастие с друго лице заплашили мъж на 57 години с убийство с цел да продаде имоти. През 2024 г. потърпевшият подал два граждански иска срещу Турлаков и жена му, по които били заведени съдебни дела. Когато разбрал за заведените дела, Турлаков се консултирал как да ги прекрати. Той разбрал, че това може да стане, ако 57 -годишният подпише откази от исковете. Поради тази причина с неговия съучастник решили да го принудят да направи това.

На 06.08.2024 г. в гр. Казанлък, Турлаков и съучастникът му се срещнали с пострадалия, заплашили го с убийство и му нанесли леки телесни повреди. Така те го принудили против волята си да подпише молбите за отказ от делата. Същият ден Турлаков и съучастникът му отнели насилствено и мобилния телефон на потърпевшия.

Обвиняемият Наньо Турлаков е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Районна прокуратура-Стара Загора да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража” спрямо него. По делото се извършват действия по разследването, свързани с привличането към наказателна отговорност и на съучастника в деянията.

В Районна прокуратура-Стара Загора се водят разследвания и по други досъдебни производства за престъпления, свързани с документни измами с имоти, по които се установява съпричастността на Турлаков.