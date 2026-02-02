Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Отстраниха шефа на Софийския затвор, поискал предсрочното освобождаване на Брендо

2 Февруари, 2026 17:24

По заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев се проверяват основанията за искането за предсрочно освобождаване на Евелин Банев

Отстраниха шефа на Софийския затвор, поискал предсрочното освобождаване на Брендо - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От Софийския градски съд потвърдиха за NOVA, че в съда е образувано дело за условно предсрочно освобождаване на Евелин Банев. Това се случва по предложение на началника на затвора в София, в което се казва, че известният с прякора Брендо се е поправил.
По заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев се проверяват основанията за искането. До приключване на проверката началникът на затвора ще бъде временно отстранен от длъжност. Той не е информирал за направеното предложение главния директор на Дирекция "Изпълнение на наказанията", нито Министерство на правосъдието.

Предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора. За подаването на предложението е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и да е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив - не по-малко от две трети от него. Именно изпълнението на тези две условия съвкупно ще бъдат проверени по разпореждане на министър Георгиев.

Евелин Банев е осъден на 10 години и половина затвор по всички дела срещу него, които бяха водени в България, Италия и Румъния. Става дума за влезли в сила присъди за наркотрафик и пране на пари. В България той беше осъден на 6 години затвор през 2018 г., а година по-рано в Италия получи 20 години за международен трафик на кокаин. Отделно има и присъда от 10 години затвор в Румъния.
След като 6 години беше издирван, той се яви сам през юни 2024 г. пред Софийския затвор и поиска да излежи присъдите си у нас. До днес не е ясно как Брендо е дошъл в България, въпреки издирването му.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 16 гласа.
  • 1 Красимир Петров

    43 0 Отговор
    А подкупа кога ще върне на Брендо

    Коментиран от #3, #10

    17:37 02.02.2026

  • 2 А под дюшека

    25 0 Отговор
    проверка ли какво има?

    17:39 02.02.2026

  • 3 Левски 1914

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Когато Литекс стане цска - никога!

    17:42 02.02.2026

  • 4 Целувачът

    5 2 Отговор
    да не иска нов шеф да има , като стане обитател на затвора ?

    17:42 02.02.2026

  • 5 Василеску

    9 0 Отговор
    Да се провери дали това е удобен начин да си вземе 20-е заплати, защото оня го е притиснал и позаплашил, с последвашща отплата розбира се. И шефа на затвора трябва да избере по-малкото зло, а то даже си е добро.

    17:44 02.02.2026

  • 6 Трудно

    15 1 Отговор
    ми е да си представя , че някакъв си Герги подписва заповеди и уволнява началници на затвори.....

    17:44 02.02.2026

  • 7 Гочо

    18 4 Отговор
    Министърът бърза с проверката и отстраняването.Ами ако съдът уважи искането на директора на затвора??!!!Би трябвало първо съдът да се произнесе и тогава министърът като се съобрази с решението на съда,да действа или да не прави нищо.По интересно е обаче,че преди години, при наличие на две осъдителни присъди на Румъния и Италия,той излезе на свобода по нашето дело и и изчезна за няколко години. Кой го изтърва тогава????? Тоова е въпросът!!

    17:45 02.02.2026

  • 8 Шишибойко брос

    15 0 Отговор
    Еее избърза малко, баш сега преди изборите ли? Ще полежи още малко, тихо, тихо!

    17:48 02.02.2026

  • 9 Кабакрадев

    9 0 Отговор
    Ще освободи кил..ията за някой км.ет от ГЕПИ....кой ли.

    17:48 02.02.2026

  • 10 Патриот

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Сирените вият на 2-ри юни в 12:00 часа в памет на Христо Ботев и памет на загиналите за свободата на България.

    В памет на загиналите за освобождението на България от комунизмът
    и в уважение на пострадалите във Възродителният процес,
    всички държавни и общински учреждения
    да спускат на 2-ри юни
    черни траурни знамена.

    Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!

    Коментиран от #13

    17:49 02.02.2026

  • 11 Кабакрадев

    8 0 Отговор
    Ще освободи кил..ията за някой км.ет от ГЕПИ....кой ли.

    17:50 02.02.2026

  • 12 хихи

    4 1 Отговор
    Шефа на затвора искал да дели рушвета на едно
    и не е ясно искането отеглено ли е? Защо ако не е и съдът вземе решение да го освободи.....цяла пара остава в свирката...

    17:53 02.02.2026

  • 13 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Патриот":

    Кирчо,ти ли си?

    17:54 02.02.2026

  • 14 сигурно

    15 0 Отговор
    Бреддо ще излезе , и ще стане депутат !!

    17:55 02.02.2026

  • 15 Удри с лопатата

    16 0 Отговор
    ...бил се поправил😂😂😂 тези рушвети, какви ли не глупости те карат да приказваш.

    17:56 02.02.2026

  • 16 Смяна на местата

    5 1 Отговор
    Сега директорът да отиде на неговото място.

    17:56 02.02.2026

  • 17 Сталин

    4 0 Отговор
    И началника на затвора Чорбан се е поправил. Реформирали са го, защото е от и.т.н. Всички знаете какво значи да реформират някоя лека жена монаси от августински манастир, нали? Ха ха ха ха ха ха!!!!

    Коментиран от #20

    18:01 02.02.2026

  • 18 Рамбо

    7 0 Отговор
    И на мен ми е чудно как човек излежал около 1г и половина се оказва, че е изтърпят повече от половината си присъда, която е 10,5 г. Нещо не мога да смятам или..?!

    Коментиран от #21

    18:02 02.02.2026

  • 19 Авантаж

    2 0 Отговор
    ....,,Еййй Петел...Петел...що си ритна сам канчето..."

    ( реплика от филма ,,Авантаж" )

    Коментиран от #22

    18:03 02.02.2026

  • 20 Любена Павлова-Михова

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    Реформирахме заедно моя бивш съпруг, на Плана. Когато и да го открият все е късно. Освен това имаме кадри от лазарна епилация на прокрорката, която ще гледа случая по чл.116 на Петрохан.

    18:04 02.02.2026

  • 21 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Рамбо":

    Както пее Висоцки, това е математиката на боговете. Не, не можеш да смяташ акумулация, както не можеш да смяташ и дялово разпределение. Второто е по-лесно. Първото дава числа от непредвидимото множество.

    18:06 02.02.2026

  • 22 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Авантаж":

    Очевидно не е умеел да борави с нормативни актове, а това е особено необходимо, когато си със снето политическо доверие по независещи от теб причини.

    18:09 02.02.2026

  • 23 Здравейте форумци

    4 1 Отговор
    и споко.
    Както са го отстранили така ще го възстановят защото в нашия свят всички нощни клубове дискотеки питейни заведения от висок клас се въртят от приближени на висши български магистрати в които печелившата част е наркотици и райски газ.
    Направихте ли връзката. Този ги доставя тези изпуснатите шефове на конци движат нещата а през основен поп посредник всичко влиза в.......
    Нашата хубава правосъдна система.
    А Брендо ще излезе и шефа отново ще влезе на мястото си.

    Коментиран от #25, #27

    18:12 02.02.2026

  • 24 "ТОЙ НЕ БИЛ УВЕДОМИЛ"..........

    4 0 Отговор
    ..........НАЛИ АКО ГИ ....УВЕДОМИ , ТРЯБВА ДА ДЕЛИ И С ТЯХ......ПРОСТА СМЕТКА

    18:12 02.02.2026

  • 25 Това което го пиша

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Здравейте форумци":

    няма нищо общо с действителни събития а е някаква мъгла......и така

    18:14 02.02.2026

  • 26 Хасковски каунь

    0 1 Отговор
    Браво! Нарежда се зад ген Радев. Плътно

    Коментиран от #29

    18:15 02.02.2026

  • 27 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Здравейте форумци":

    Ти го понижи до кафеджия и ЕТ. Не се габаркам. Трябва да се извиниш и да изпратиш кюлче.

    18:15 02.02.2026

  • 28 Коня Солтуклиева

    1 0 Отговор
    Що не го освободи когато тоъ се предсдее, ве?! :))

    18:16 02.02.2026

  • 29 Хасковски каунь

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хасковски каунь":

    За Георгиев става дума

    18:17 02.02.2026

  • 30 Хмм

    2 0 Отговор
    нищо чудно, така и христо иванов говореше, че пеевски се поправил, може да е поискал от американците да му свалят санкциите, но там няма прошка, божков е бил информатор за санкциите на магнитски, но и той получи санкции, може би затова един след друг сглобкаджиите слизат от сцената, а иванов се изнвс чак в брюксел

    18:23 02.02.2026