Отстраниха шефа на Софийския затвор, поискал предсрочното освобождаване на Брендо

От Софийския градски съд потвърдиха за NOVA, че в съда е образувано дело за условно предсрочно освобождаване на Евелин Банев. Това се случва по предложение на началника на затвора в София, в което се казва, че известният с прякора Брендо се е поправил.

По заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев се проверяват основанията за искането. До приключване на проверката началникът на затвора ще бъде временно отстранен от длъжност. Той не е информирал за направеното предложение главния директор на Дирекция "Изпълнение на наказанията", нито Министерство на правосъдието.

Предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора. За подаването на предложението е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и да е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив - не по-малко от две трети от него. Именно изпълнението на тези две условия съвкупно ще бъдат проверени по разпореждане на министър Георгиев.

Евелин Банев е осъден на 10 години и половина затвор по всички дела срещу него, които бяха водени в България, Италия и Румъния. Става дума за влезли в сила присъди за наркотрафик и пране на пари. В България той беше осъден на 6 години затвор през 2018 г., а година по-рано в Италия получи 20 години за международен трафик на кокаин. Отделно има и присъда от 10 години затвор в Румъния.

След като 6 години беше издирван, той се яви сам през юни 2024 г. пред Софийския затвор и поиска да излежи присъдите си у нас. До днес не е ясно как Брендо е дошъл в България, въпреки издирването му.