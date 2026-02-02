Отстраниха шефа на Софийския затвор, поискал предсрочното освобождаване на Брендо

От Софийския градски съд потвърдиха за NOVA, че в съда е образувано дело за условно предсрочно освобождаване на Евелин Банев. Това се случва по предложение на началника на затвора в София, в което се казва, че известният с прякора Брендо се е поправил.
По заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев се проверяват основанията за искането. До приключване на проверката началникът на затвора ще бъде временно отстранен от длъжност. Той не е информирал за направеното предложение главния директор на Дирекция "Изпълнение на наказанията", нито Министерство на правосъдието.
Предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора. За подаването на предложението е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и да е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив - не по-малко от две трети от него. Именно изпълнението на тези две условия съвкупно ще бъдат проверени по разпореждане на министър Георгиев.
Евелин Банев е осъден на 10 години и половина затвор по всички дела срещу него, които бяха водени в България, Италия и Румъния. Става дума за влезли в сила присъди за наркотрафик и пране на пари. В България той беше осъден на 6 години затвор през 2018 г., а година по-рано в Италия получи 20 години за международен трафик на кокаин. Отделно има и присъда от 10 години затвор в Румъния.
След като 6 години беше издирван, той се яви сам през юни 2024 г. пред Софийския затвор и поиска да излежи присъдите си у нас. До днес не е ясно как Брендо е дошъл в България, въпреки издирването му.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #3, #10
17:37 02.02.2026
2 А под дюшека
17:39 02.02.2026
3 Левски 1914
До коментар #1 от "Красимир Петров":Когато Литекс стане цска - никога!
17:42 02.02.2026
4 Целувачът
17:42 02.02.2026
5 Василеску
17:44 02.02.2026
6 Трудно
17:44 02.02.2026
7 Гочо
17:45 02.02.2026
8 Шишибойко брос
17:48 02.02.2026
9 Кабакрадев
17:48 02.02.2026
10 Патриот
До коментар #1 от "Красимир Петров":Сирените вият на 2-ри юни в 12:00 часа в памет на Христо Ботев и памет на загиналите за свободата на България.
В памет на загиналите за освобождението на България от комунизмът
и в уважение на пострадалите във Възродителният процес,
всички държавни и общински учреждения
да спускат на 2-ри юни
черни траурни знамена.
Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!
Коментиран от #13
17:49 02.02.2026
11 Кабакрадев
17:50 02.02.2026
12 хихи
и не е ясно искането отеглено ли е? Защо ако не е и съдът вземе решение да го освободи.....цяла пара остава в свирката...
17:53 02.02.2026
13 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
До коментар #10 от "Патриот":Кирчо,ти ли си?
17:54 02.02.2026
14 сигурно
17:55 02.02.2026
15 Удри с лопатата
17:56 02.02.2026
16 Смяна на местата
17:56 02.02.2026
17 Сталин
Коментиран от #20
18:01 02.02.2026
18 Рамбо
Коментиран от #21
18:02 02.02.2026
19 Авантаж
( реплика от филма ,,Авантаж" )
Коментиран от #22
18:03 02.02.2026
20 Любена Павлова-Михова
До коментар #17 от "Сталин":Реформирахме заедно моя бивш съпруг, на Плана. Когато и да го открият все е късно. Освен това имаме кадри от лазарна епилация на прокрорката, която ще гледа случая по чл.116 на Петрохан.
18:04 02.02.2026
21 Сталин
До коментар #18 от "Рамбо":Както пее Висоцки, това е математиката на боговете. Не, не можеш да смяташ акумулация, както не можеш да смяташ и дялово разпределение. Второто е по-лесно. Първото дава числа от непредвидимото множество.
18:06 02.02.2026
22 Смърфиета
До коментар #19 от "Авантаж":Очевидно не е умеел да борави с нормативни актове, а това е особено необходимо, когато си със снето политическо доверие по независещи от теб причини.
18:09 02.02.2026
23 Здравейте форумци
Както са го отстранили така ще го възстановят защото в нашия свят всички нощни клубове дискотеки питейни заведения от висок клас се въртят от приближени на висши български магистрати в които печелившата част е наркотици и райски газ.
Направихте ли връзката. Този ги доставя тези изпуснатите шефове на конци движат нещата а през основен поп посредник всичко влиза в.......
Нашата хубава правосъдна система.
А Брендо ще излезе и шефа отново ще влезе на мястото си.
Коментиран от #25, #27
18:12 02.02.2026
24 "ТОЙ НЕ БИЛ УВЕДОМИЛ"..........
18:12 02.02.2026
25 Това което го пиша
До коментар #23 от "Здравейте форумци":няма нищо общо с действителни събития а е някаква мъгла......и така
18:14 02.02.2026
26 Хасковски каунь
Коментиран от #29
18:15 02.02.2026
27 Смърфиета
До коментар #23 от "Здравейте форумци":Ти го понижи до кафеджия и ЕТ. Не се габаркам. Трябва да се извиниш и да изпратиш кюлче.
18:15 02.02.2026
28 Коня Солтуклиева
18:16 02.02.2026
29 Хасковски каунь
До коментар #26 от "Хасковски каунь":За Георгиев става дума
18:17 02.02.2026
30 Хмм
18:23 02.02.2026