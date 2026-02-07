Шефът на Софийския затвор предложил за освобождаване само още един, освен Брендо, през последните 7 месеца

Освен Евелин Банев, известен с прякора Брендо, само още един затворник е бил предложен за предсрочно освобождаване през последните 7 месеца от шефа на Софийския затвор Борислав Чорбански, предаде dariknews.bg.
Това показват данни на Министерството на правосъдието, стана ясно след запитване на NOVA.
Междувременно продължава проверката срещу временно отстранения директор Борислав Чорбански. Той е санкциониран, защото не е уведомил ръководството на затворите за искането си за предсрочното освобождаване на Брендо.
Бившият директор на Софийския затвор Милети Орешарски отрича Чорбански да е решил сам за предсрочното освобождаване на Евелин Банев. „Това предложение не е негово самоволно хрумване или поне би трябвало да е така. Той се базира на становищата на други специалисти, които работят в затвора - социални работници, психолози и въобще всички специалисти, които са ангажирани с тази превъзпитателна работа”, казва Орешарски.
Началникът на затвора не работи пряко с лишените от свобода. За да се активира дело в съда, освен поправяне, затворникът трябва да е изтърпял и половината от наказанието си. През миналата година Брендо получи една обща присъда от 10 години и половина по три дела у нас, в Румъния и Италия. Според юристи фактът, че той се е предал доброволно, може да бъде отчетен като смекчаващо обстоятелство, въпреки че в продължение на 6 години той беше беглец от правосъдието. „Съдът има право да събира допълнителни доказателства. В самото производство участва и прокуратурата, която също може да иска събиране на доказателства. Прокуратурата може да оспорва УПО. Може да протестира решение на съда, ако е в тази насока”, обясни адвокатът Христо Ботев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ами пуснете го
20:30 07.02.2026
2 хихи
20:37 07.02.2026
3 Браво на шефа
20:37 07.02.2026
4 Ами това е щото
20:41 07.02.2026
5 133
20:41 07.02.2026
6 Тик- Ток
20:42 07.02.2026
7 Хубави хора
Коментиран от #15
20:42 07.02.2026
8 Тома
20:46 07.02.2026
9 Да,бе
20:51 07.02.2026
10 Продажник
Коментиран от #13
20:56 07.02.2026
11 БеГемот
21:07 07.02.2026
12 Горски
21:08 07.02.2026
13 Неподписан
До коментар #10 от "Продажник":Тва не е истина,старши комисар Даниела нали ги хваща на входа на МВР-то...
21:12 07.02.2026
14 Не Брендо
21:14 07.02.2026
15 Като във вица
До коментар #7 от "Хубави хора":,,Преди живеех срещу затвора,сега срещу...нас"...
21:15 07.02.2026
16 Адвокат
21:33 07.02.2026
18 Надзирател
Коментиран от #24
21:41 07.02.2026
19 Аз съм веган
21:45 07.02.2026
20 Даниел Немитов
Коментиран от #22
21:50 07.02.2026
21 Нквд
21:58 07.02.2026
22 По нашенски
До коментар #20 от "Даниел Немитов":Кенеф му викаме на село...
21:58 07.02.2026
23 Край
22:11 07.02.2026
25 койдазнай
А пък се е зима, разгара на сезона. Не е много удобно.
23:31 07.02.2026
26 дядото
07:03 08.02.2026
27 ИВАН
09:21 08.02.2026