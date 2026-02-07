Новини
Крими »
Шефът на Софийския затвор предложил за освобождаване само още един, освен Брендо, през последните 7 месеца

7 Февруари, 2026 21:22

Това показват данни на Министерството на правосъдието

Шефът на Софийския затвор предложил за освобождаване само още един, освен Брендо, през последните 7 месеца - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Освен Евелин Банев, известен с прякора Брендо, само още един затворник е бил предложен за предсрочно освобождаване през последните 7 месеца от шефа на Софийския затвор Борислав Чорбански, предаде dariknews.bg.

Това показват данни на Министерството на правосъдието, стана ясно след запитване на NOVA.

Междувременно продължава проверката срещу временно отстранения директор Борислав Чорбански. Той е санкциониран, защото не е уведомил ръководството на затворите за искането си за предсрочното освобождаване на Брендо.

Бившият директор на Софийския затвор Милети Орешарски отрича Чорбански да е решил сам за предсрочното освобождаване на Евелин Банев. „Това предложение не е негово самоволно хрумване или поне би трябвало да е така. Той се базира на становищата на други специалисти, които работят в затвора - социални работници, психолози и въобще всички специалисти, които са ангажирани с тази превъзпитателна работа”, казва Орешарски.

Началникът на затвора не работи пряко с лишените от свобода. За да се активира дело в съда, освен поправяне, затворникът трябва да е изтърпял и половината от наказанието си. През миналата година Брендо получи една обща присъда от 10 години и половина по три дела у нас, в Румъния и Италия. Според юристи фактът, че той се е предал доброволно, може да бъде отчетен като смекчаващо обстоятелство, въпреки че в продължение на 6 години той беше беглец от правосъдието. „Съдът има право да събира допълнителни доказателства. В самото производство участва и прокуратурата, която също може да иска събиране на доказателства. Прокуратурата може да оспорва УПО. Може да протестира решение на съда, ако е в тази насока”, обясни адвокатът Христо Ботев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ами пуснете го

    41 0 Отговор
    за една година е излежал 26......

    20:30 07.02.2026

  • 2 хихи

    29 0 Отговор
    Павярвахме?

    20:37 07.02.2026

  • 3 Браво на шефа

    30 0 Отговор
    Явно Тополовградските му е обещал да го вкара в някоя колумбийска далавера ако излезе на свобода.

    20:37 07.02.2026

  • 4 Ами това е щото

    33 0 Отговор
    му е изтънял портфейла, затова... Брендо го е напълнил...

    20:41 07.02.2026

  • 5 133

    40 0 Отговор
    Всичко си има причина...но тук е тежка, ама много тежка корупция.

    20:41 07.02.2026

  • 6 Тик- Ток

    42 0 Отговор
    Изкарайте Брендо от затвора на свобода и вкарайте това корумпе ,началника на затвора в килията на Брендо

    20:42 07.02.2026

  • 7 Хубави хора

    35 0 Отговор
    "Шефът на затвора" да не вземе да стане клиент на заведението?

    Коментиран от #15

    20:42 07.02.2026

  • 8 Тома

    32 2 Отговор
    Всички зная че украинския гражданин брендо може да купи всички които работят в пандиза начело с директора.

    20:46 07.02.2026

  • 9 Да,бе

    36 0 Отговор
    Министерство на кривосъдието да се преименува министерство на корупцията...И двете са актуални.

    20:51 07.02.2026

  • 10 Продажник

    35 0 Отговор
    Брендо нямаше да се предаде ако нещата не бяха уговорени предварително, а началникът на зандана с действията си показва недвусмеислено, че е в заверата

    Коментиран от #13

    20:56 07.02.2026

  • 11 БеГемот

    13 1 Отговор
    Щото човека е най примерен и културен....

    21:07 07.02.2026

  • 12 Горски

    26 0 Отговор
    Съвпадение ли е,че точно Брендо е предложен.Въпроса е,само Брендо ли се е поправил,от толкова други затворници само той ли е поправен.Предполагам,че в този затвор има хора,които са лежали по няколко години и ръководството е имало пряко наблюдение върху тях за дълъг период от време.Брендо надали изкара вътре и една година.Как разбраха точно,че за една година той се поправил.Това е човек,който е осъден в няколко държави,признат за един от големите наркотрафиканти в Европа и на 50-60 години Брендо е решил да се поправи.Съвпадение ли е,че човека,който сигурно има милиони е предложен за освобождаване като се има впредвид,че шефа на затвора няма навика да предлага такова.

    21:08 07.02.2026

  • 13 Неподписан

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Продажник":

    Тва не е истина,старши комисар Даниела нали ги хваща на входа на МВР-то...

    21:12 07.02.2026

  • 14 Не Брендо

    19 0 Отговор
    шефът на затвора се е поправил. Само той и Брендо знаят как.

    21:14 07.02.2026

  • 15 Като във вица

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хубави хора":

    ,,Преди живеех срещу затвора,сега срещу...нас"...

    21:15 07.02.2026

  • 16 Адвокат

    22 0 Отговор
    Беше ясно, че Брендо е човек на властимащите, защото иначе щеше да излежава в Италия 20 год.присъда, а има присъда и в Швейцария и Румъния като кокаиновия крал. В България обаче присъдата му е за пране на пари и няма нищо общо с наркотиците. Одисеята с издирването му след като се изпари на път за Румъния в България беше изиграна перфектно, защото момчето се оказа,че си е в палата в Лозенец и никой не го търси. После изведнъж се появи с украински паспорт ,пък от Украйна нямало как да го екстрадиран,защото нямало договор за екстрадиране, пък как е кацнал там службите се чудят и насред чуденето Брендо сам кацна в софийския затвор. Сага за наивници. Сега пък е отличен затворник и има право на свободен живот. А никой вече не говори,че го чакат в Италия, Швейцария и Румъния. В същия ден на разпространеното съобщение за отличното му поведение в затвора, бяха разстреляни мафиотски за назидание 3 души в Петрохан. Случайно съвпадение. Уж педофили, уж секти, ама помня и как в Нови Искър бяха избити мафиотски 6 души в хижа в Нови Искър преди години,пък го изкараха битов скандал.Същият вид убийства с куршум в главата станаха и в Южна Африка на баш наркобарони. Алексей Петров и той така беше гръмнат .Това само в последните години, за другите 250 неразкрити убийства за 35 години не говорим. Кой направи България мафиотска държава и докога?

    21:33 07.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Надзирател

    8 2 Отговор
    Вие си разправяйте, ние си милионерстваме кротко. Не се кахърете за чужди пари, изкарайте си ваши! Ако сте некадърни, не страдате, трябват и бедни в тази държава.

    Коментиран от #24

    21:41 07.02.2026

  • 19 Аз съм веган

    6 0 Отговор
    Ми само двамат са се поправили.

    21:45 07.02.2026

  • 20 Даниел Немитов

    12 0 Отговор
    А кой е другия затворник, предложен за освобождаване? Или от стеснителност не се споменава? Това не е държава, а клозет!

    Коментиран от #22

    21:50 07.02.2026

  • 21 Нквд

    8 0 Отговор
    За 200 000 каймета. Става да се предложи какъв е проблема.Свободата има цена

    21:58 07.02.2026

  • 22 По нашенски

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Даниел Немитов":

    Кенеф му викаме на село...

    21:58 07.02.2026

  • 23 Край

    11 0 Отговор
    Или въобще не е в затвора а само се види там или са му оборудвали вип апартамент и седи там само защото жена му го дразни.

    22:11 07.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 койдазнай

    4 0 Отговор
    За да го освободят от затвора, Брендо трябва да се върне от Австрия.
    А пък се е зима, разгара на сезона. Не е много удобно.

    23:31 07.02.2026

  • 26 дядото

    3 0 Отговор
    както би се изтъпанил сарафов - поредния български туин пийкс

    07:03 08.02.2026

  • 27 ИВАН

    0 0 Отговор
    Който си плати достатъчно, за него намират вратички в закона и го пускат на свобода, да прави нови престъпления ... така е в в българските затвори, тотална мафия с пагони.

    09:21 08.02.2026