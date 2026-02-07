Шефът на Софийския затвор предложил за освобождаване само още един, освен Брендо, през последните 7 месеца

Освен Евелин Банев, известен с прякора Брендо, само още един затворник е бил предложен за предсрочно освобождаване през последните 7 месеца от шефа на Софийския затвор Борислав Чорбански, предаде dariknews.bg.

Това показват данни на Министерството на правосъдието, стана ясно след запитване на NOVA.

Междувременно продължава проверката срещу временно отстранения директор Борислав Чорбански. Той е санкциониран, защото не е уведомил ръководството на затворите за искането си за предсрочното освобождаване на Брендо.

Бившият директор на Софийския затвор Милети Орешарски отрича Чорбански да е решил сам за предсрочното освобождаване на Евелин Банев. „Това предложение не е негово самоволно хрумване или поне би трябвало да е така. Той се базира на становищата на други специалисти, които работят в затвора - социални работници, психолози и въобще всички специалисти, които са ангажирани с тази превъзпитателна работа”, казва Орешарски.

Началникът на затвора не работи пряко с лишените от свобода. За да се активира дело в съда, освен поправяне, затворникът трябва да е изтърпял и половината от наказанието си. През миналата година Брендо получи една обща присъда от 10 години и половина по три дела у нас, в Румъния и Италия. Според юристи фактът, че той се е предал доброволно, може да бъде отчетен като смекчаващо обстоятелство, въпреки че в продължение на 6 години той беше беглец от правосъдието. „Съдът има право да събира допълнителни доказателства. В самото производство участва и прокуратурата, която също може да иска събиране на доказателства. Прокуратурата може да оспорва УПО. Може да протестира решение на съда, ако е в тази насока”, обясни адвокатът Христо Ботев.