Новини
Крими »
Трима на 19 години и един на 15 години са задържани за побоя над директора на полицията в Русе

Трима на 19 години и един на 15 години са задържани за побоя над директора на полицията в Русе

4 Септември, 2025 19:35 4 526 131

  • четирима-
  • задържани-
  • побой-
  • началник-
  • полицията-
  • русе

Ще искаме най-тежките възможни наказания, допълни вътрешният министър Даниел Митов

Трима на 19 години и един на 15 години са задържани за побоя над директора на полицията в Русе - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Четирима души са задържани за побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Това съобщиха на брифинг в Русе, в който участваха вътрешният министър Даниел Митов, представители на прокуратурата и полицията, предават от БНТ.

Един от задържаните е непълнолетен - на 15 години, другите са на 19. И четиримата нямат криминални прояви и не са влизали в полезрението на полицията.

Кожухаров е в интензивно отделение и няма опасност за живота му, но е загубил над литър и половина кръв, съобщи лекар от болницата, в която се лекува. Който реши, може да дари кръв - необходимата група е А положителна.

Всяко подобно посегателство ще бъде преследвано с цялата строгост на закона, заяви Даниел Митов.

"Тази нощ беше извършено посегателство срещу български полицай - не кой да е. Това посегателство не просто срещу един човек, а срещу институцията, призвана да гарантира върховенството на закона. Сега и за в бъдеще всяко едно подобно намерение ще бъде преследвано по най-строгите норми. Искам да благодаря за бързата реакция на МВР-Русе, на прокуратурата, на местната власт, областната управа и на първо място - на медицинския екип.

Ще искаме най-тежките възможни наказания, допълни МВР- министърът.

"Доколкото разбрах един от нападателите е заявил, че не го интересува кого е нападнал. През усилията на всички институции се надявам оттук нататък само това да го интересува и личното му пространство да е много стеснено. Посегателството срещу институциите на България - всеки един полицай представлява държавата - ще се преследва много тежко. Дотук стигаме заради ерозията на български институции в последните години".

Шефът на полицията беше пребит тази нощ. Старши комисар Николай Кожухаров е бил нападнат около 00:40 ч. в района на ул. „Мостова“ и бул. „Придунавски“, докато е бил на път към фитнес зала.
По информация на БНТ нападението се е случило заради направена забележка на шофьори, които дрифтили в района. Това е провокирало агресивна реакция и групата се нахвърлила върху него, без да осъзнаят кого нападат. Веднага е бил откаран в болница, адекватен и контактен, където е претърпял спешна операция.


Русе / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъй

    69 9 Отговор
    Младежи,ясно значи са цигани следователно условни,или пробацийка.

    Коментиран от #49

    19:45 04.09.2025

  • 2 Стига , бе

    72 6 Отговор
    с тези " геройски изяви " ! Къде беше в Несебър , къде беше в Слънчев бряг ? Или българските граждани се делят ?

    19:46 04.09.2025

  • 3 Всяка нощ по околовръстното и

    78 8 Отговор
    Цариградско се провеждат гонки и дрифтове и многократно сме продавали сигнали на 112 и осмо районно и резултатът е нулев.
    В момента пистовите мотори хвърчат и се чуват до вътрешното министерство но резултатът е нулев А за един от техните са готови да вдигнат мизата. При нас това нещо продължава вече две години а няма резултат. За своите са едни А за обикновените граждани съвсем други.

    Коментиран от #43

    19:47 04.09.2025

  • 4 Данъкоплащенец

    84 8 Отговор
    Повечко милиционери и депутати трябва да бият, че току виж разберат как се чувстват данъкоплатците които им плащат големите заплати а трябва да се пазят от мутрите навред.

    Коментиран от #71

    19:47 04.09.2025

  • 5 Бай Цоньо

    87 10 Отговор
    "Тази нощ беше извършено посегателство срещу български полицай - не кой да е! А , аз като да ида да протестирам и ме пребие българският полицай? Няма посегателство върху българският гражданин

    Коментиран от #78

    19:48 04.09.2025

  • 6 Коня Солтуклиева

    32 8 Отговор
    И петима от детската градина издирват?!

    19:49 04.09.2025

  • 7 Софийски

    51 19 Отговор
    Малко бой е ял, всички мутрополицаи са за бой

    19:50 04.09.2025

  • 8 Бай Цоньо

    75 6 Отговор
    Нека да види поне един български полицай на какво е подложен българският гражданин

    19:51 04.09.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    40 2 Отговор
    🚔🚔
    Щом не ги интересува законът-
    време е законът да се заинтересува от тях 😡
    🚔🚔
    При всяко излизане на платното тези автомобили да бъдат спирани и проверявани от наличие на течност за чистачките до изправност на пожарогасителя.
    🚔🚔

    Коментиран от #10

    19:52 04.09.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    25 1 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Като сменят автомобила- новите по същата схема❗

    Не става само със СЪЧУВСТВИЕ КЪМ ЧОВЕКА НАПРАВИЛ ЗАБЕЛЕЖКА на ГАМЕНИТЕ ‼️

    19:54 04.09.2025

  • 11 Учуден

    73 4 Отговор
    "Тази нощ беше извършено посегателство срещу български полицай - не кой да е."

    Това ме навежда на мисълта за двоен стандарт. Ако не беше НЕ КОЙ ДА Е, как щеше ДА Е?

    19:55 04.09.2025

  • 12 ......

    22 2 Отговор
    ТЕПАНЕ !!!
    На площада и задължително присъствие за назидание !

    19:56 04.09.2025

  • 13 трън

    16 1 Отговор
    нещо се случва с новото начало в пазиш ги им заплашат с подпалване на къщи разни техни и активисти в русе ги бият.....

    19:56 04.09.2025

  • 14 канарче

    49 5 Отговор
    полицай посред нощ на фитнес?

    Коментиран от #68, #124

    19:57 04.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Българин

    69 4 Отговор
    Ако не беше полицаи,Митов щеше да го премести в другия крачол .Това изказване доказва че гражданите ги имат боклук.

    Коментиран от #73

    19:59 04.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Край

    46 0 Отговор
    То от години ви пее радиото че България не страда от полицейско насилие а от полицейско безсилие ама …

    20:01 04.09.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    43 6 Отговор
    Кой ходи на фитнес в 1 часа през ноща?

    20:01 04.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Един от русенско

    31 1 Отговор
    Да кажа само ...дано се оправи полицая , Но това е в следствие на Неговото полицейско управление в този град и област. Русе и Русенско от години са престъпен регион благодарение на полицията ,БСП кОмета на Руси, ДПС което и да е то ,гру, вмро !!! ...законите освен от бандитите тук при нас се пристъпват до форма на криминални деяния и от РиосаВ,бабх,полиция и други държавни !

    20:02 04.09.2025

  • 22 До вашите стигна

    39 2 Отговор
    За шефа - разследване, за българина разследване няма, доказва месеци наред, че е бил пребит, а свидетели половин село се крият , че "трябвало да живеят с тях".

    20:03 04.09.2025

  • 23 Русе

    18 3 Отговор
    Моля всички граждани, полицаи,съдии, прокурори и т.н да им покажем на тези господа Кон боб яде ли

    20:04 04.09.2025

  • 24 Яшар

    27 6 Отговор
    Какво прави началника на полицията посреднощ по улиците ...пили са ...защо няма пищов...бил е пиян

    20:05 04.09.2025

  • 25 Ще искаме най-тежките възможни наказания

    24 5 Отговор
    А за биячите полицаи наказания обикновено няма.... Каква е разликата кой е бития? Момицето от протеста или убития при разпит по-малко важни ли са от едно корумпе?

    20:06 04.09.2025

  • 26 Зелемски

    9 2 Отговор
    Юнаци ми трябват на фронта

    20:06 04.09.2025

  • 27 Вече

    23 2 Отговор
    десетилетия ми надухте главата, как чантажиите не вършели нищо, а най тежко било на тези, които са ,,на терен"! И какво стана сега - най големия чантажия в областната дирекция се разправя с хулиганите на улицата, а тези, които трябва да вършата тази дейност никакви ги няма! Не чуват, не виждат, всяка нощ е така, предполагам, както и навсякъде бръмчат келешчета!? Дрямка в патрулката, мине смната, напишат една формална докладна и никой не може да ги ангажира, че трябва заповед, справки и изплащане на извънреден труд и подробности! Да не би на Митов, като се е грабнал сега от София в Русе, някой да му изчислява извънреден труд! Първият проблем на тази държава са тиквите на власт, а вторият, че образно казано еврейторите се разполагат като генерали, а генералите търчат като ординарци! И в тази ситуаия нормално е някой да си изпробва ритника върху тях!

    20:06 04.09.2025

  • 28 Един полицай свърши работа,

    29 3 Отговор
    Държавата му даде опция да се обеси или в затвора?

    Да ви бият ве, вашта ...ама смотана!

    Кой ще върне момчето което се обеси заради това че е изпълнило полицейският си дълг?

    Пфу..., не държава а скотобойна.

    20:06 04.09.2025

  • 29 Хи хи

    14 1 Отговор
    Защо не е носил пистолет за да застреля келешите ??

    20:06 04.09.2025

  • 30 Вие

    29 1 Отговор
    Политиците докарахте държавата до това положение! Никой няма респект към държавните институции, защото вие с вашата некадърност и намеса ги обезличихте!

    20:07 04.09.2025

  • 31 Селянин

    12 3 Отговор
    На тези пубертети сега Господ да им е на помощ

    20:07 04.09.2025

  • 32 Николова , София

    19 3 Отговор
    Излагация за полицията ..а тоя митов е Ена ...Ка ..пу

    20:07 04.09.2025

  • 33 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 2 Отговор
    Четиримата да не са брачеди на Нарендра Моди?🦧🦍🤣🦍🦧

    20:08 04.09.2025

  • 34 Русе

    14 3 Отговор
    Ще им дойде тесен на дечицата

    20:09 04.09.2025

  • 35 Артилерист

    16 2 Отговор
    Надявам се, че Митов няма да остане само с признанието за"ерозията на българските институции в ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ", а наистина, както в американските екшъни, нападателите над полицай ще бъдат достатъчно сурово наказани, за да им държи влага за цял живот, както и да послужи като предупреждение за всички мутри и гангстери, какво значи да се напада служител на реда/държавата...

    20:09 04.09.2025

  • 36 Лош късмет

    14 0 Отговор
    Настъпиха мотиката за дръжката

    20:10 04.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 нннн

    9 1 Отговор
    Демокрация. Всеки може да биЙ всекиго
    Но демократично!
    Добре е да попрегледаме Крумовите закони.

    20:12 04.09.2025

  • 39 В момента

    5 2 Отговор
    На всички полицаи в Русе им сърбят ръцете и търсят къде да ги почешат

    20:13 04.09.2025

  • 40 ПРИБЛЕМА Е

    15 2 Отговор
    Че ПОЛИЦИЯТА не работи от 20 години. Следващия път ще ги е..ат и клипа ще е в тикток.

    20:13 04.09.2025

  • 41 От 5 години

    10 5 Отговор
    насам, това е първият случай, когато има някакъв проблем и от Герб още не са се сетили да обвинят Асен Василев!!?

    20:13 04.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Пешо

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Всяка нощ по околовръстното и":

    Еми..да се вдигат Ората и да стачкуват до дупка....докато получим резултати.... иначе... овцете си блеят.... касапина си ги надува живи... кой разбрал - разбрал...

    20:14 04.09.2025

  • 44 Буха ха

    16 4 Отговор
    Ако битият е лекар, не е необходимо да се прилага цялата строгост на закона.

    20:14 04.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Защо ще искате най тежките

    20 2 Отговор
    Защото не е обикновен български гражданин ,а е от редиците на тези които не са обикновени български граждани ли ,защо за пребит обикновен българин няма най тежки наказания

    20:14 04.09.2025

  • 47 Децата

    4 1 Отговор
    Явно много филми са гледали

    20:14 04.09.2025

  • 48 ганев

    6 0 Отговор
    АЛООУ..БЪРЗО ВРЪЩАЙТЕ...ЗАКОНИТЕ

    20:15 04.09.2025

  • 49 Учуден

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тъй":

    И как реши че са цигани

    20:15 04.09.2025

  • 50 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 5 Отговор
    Каква фитнес зала в един през нощта!?Тоя е одил при некоя питка!💋👩🥳🤣👍

    20:15 04.09.2025

  • 51 очевидец

    19 1 Отговор
    Пребиването на директора на местното МВР е ясно доказателство за ширещата се безнаказаност - от тировете, които карат с 90 в града до проститутката, която "работи" на метри от триногата. Това е ярък пример, който трябва да ни напомни как именно МВР спомага за въпросната анархия.

    20:15 04.09.2025

  • 52 МП4

    18 4 Отговор
    Фитнесджията , трениращ, шеФф на полицията , пребит от 19 годишни, сигурно са били на розови бАлони...Ама то така като си мисли че като отвори голямата уста и се легитимира, и ще се уплаши някой....Много си повярвахте полецай, ама на хората им писна от репресия и за такива пСевдо като вас , позьори, комплексарчета ще има секира ...Даниел Митов нещо е прихванал синдрома на Б. До онзи ден репетираше пред камерата , като ученичка, сега гледам , само рамената не е дигнал, иначе същия.
    П.с. Ако беше умен щеше да запише номера, да звънне и да дойдат два екипа и готово , нали е шеФф, НО синдрома на п р а с е т о тлее в душата му.и си е прегрял мишмаша и то доста 🤡🤡🤡

    20:16 04.09.2025

  • 53 544

    2 2 Отговор
    Къде си тръгнал е къдрав хахахах

    20:16 04.09.2025

  • 54 ганев

    3 0 Отговор
    ОТ 1980г

    20:16 04.09.2025

  • 55 Хъм

    10 1 Отговор
    Обзалагам се, че този дето не го интересувало сега, ще го вкарат в килия с най-сексуално активните пандизчии, дyпенце да му е яко!

    20:16 04.09.2025

  • 56 Спиро

    6 5 Отговор
    Какъв фитнес в 0:40 часа?

    Коментиран от #59, #64

    20:17 04.09.2025

  • 57 Миро

    7 1 Отговор
    Етноса?

    20:17 04.09.2025

  • 58 Ценко

    6 0 Отговор
    Закона на демокрацията и дралевския ром ,закона на по силния , само асфалт паша е недосегаем ,богопозмазан , богоизбран от Борис Елцин и перестройката . Всички други са Рая на която се обучават цурналятс от империята на шиши

    20:17 04.09.2025

  • 59 655

    4 4 Отговор

    До коментар #56 от "Спиро":

    Пиян от кръчмата е бил, мани какви ти ги разправя ;)

    20:17 04.09.2025

  • 60 ха ха

    7 3 Отговор
    митов , я се разходи нощес и се заяждай с хората , може да им обясниш и за глобите

    20:17 04.09.2025

  • 61 нредд

    5 5 Отговор
    Следващия път може да наритат някои лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ. Тези млади момчета са допуснали грешка и са пребили полицай а можеше да е някои глупак от ГЕРБ дето им ограбиха бъдещето, мИрси.

    20:18 04.09.2025

  • 62 Гост

    4 2 Отговор
    Пусни бъдещите избиратели на герп и новото начало бе, пудел

    20:18 04.09.2025

  • 63 българин

    4 4 Отговор
    този нещастник,май нещо се кара....абе муржоооо,некадърнико,от как си в полицията всичко е леш ,никой не те взема на сериозно, всички през смях се питат - тази дава ли...хвърляй кърпата и се скрий нейде

    20:18 04.09.2025

  • 64 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 4 Отговор

    До коментар #56 от "Спиро":

    А де,има замесена питка!😎💋👩🥳🤣👍

    20:18 04.09.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Перо

    5 4 Отговор
    Трябвало е 11-годишни да пребият полицая! Не стават за нищо! Пълен боклук!

    20:19 04.09.2025

  • 67 Гост

    12 1 Отговор
    Ако мене ме пребият, къдравата Сю едва ли ще иска най-тежките наказания

    20:19 04.09.2025

  • 68 Гост

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "канарче":

    Абе и мен това ме жегна.Към 01 часа посред нощ да ходиш на фитнес

    20:19 04.09.2025

  • 69 Остава да видим

    3 1 Отговор
    какви ще са тези най-строги мерки.
    И да не забравите защо сте там и да пазите простосмъртните…

    20:20 04.09.2025

  • 70 Пешо от панелката

    9 3 Отговор
    За Митов беше важно реагира веднага, да има арестувани, защото хората си задават много въпроси, какъв е тоя фитнес посред нощ, тротинетки, дрифтаджии... съмнителна история

    20:20 04.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ганев

    7 1 Отговор
    АЛОООУ..СОРОСКИ ФАКТИ ...ЗАЩО МЕ ИЗТРИХТЕ...ЗАЩОТО КАЗАХ ИСТИНАТА ДЕМОКРАЦИЯТА ПОТЪНА..СПАСЕНИЕТО Е.....ЗДРАВ...КЮТЕК

    20:20 04.09.2025

  • 73 колю надървения

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    ко ше мести тая ,кутката си ли

    20:20 04.09.2025

  • 74 Край

    12 1 Отговор
    “ направил и забележка” Абе ти шеф на полицията ли си или леля Гинче от партера. Като видиш някой че нарушава закона пращаш две патрулки и на сутринта родителите идват да си ги приберат … ако ги разпознаят. Виктор а Николаев после ше реве за полицейско насилие но то е по добро за обществото от полицейското безсилие.

    20:20 04.09.2025

  • 75 Хмм

    11 0 Отговор
    колко деца загинаха при тези гонки, в нашето училище загина момче точно преди бала, трябваше да набият баш началника че нещо да се случи, но гонките ще продължават, само дето няма да бият тези които им правят забележка

    20:22 04.09.2025

  • 76 ЕЙ БИТОВ

    4 3 Отговор
    Варна те онод..ят трима 19 годишни следващия път.

    20:23 04.09.2025

  • 77 Мнение

    7 1 Отговор
    Некадърници. Събрани от "кол и въже", едва изкарали по милост средно. Началниците им и те са същите, кариеристи, натегачи и само за пари се говори. Все са им малко, но каква работа са свършили, е това е друг въпрос.

    20:23 04.09.2025

  • 78 Министера на двамата дебели

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Цоньо":

    Те милиционери и политици са свещенни крави в територията. Те са държавността другите са плебеи тоест свободни роби.

    20:23 04.09.2025

  • 79 След 24 часа ако не ги освободят

    7 0 Отговор
    Всички в държавата на протест за двойни стандарти при правораздаването ,защото и при къде по тежки престъпления след 24 часа арестуваните са си у тях дали под домашен арест или друго

    20:24 04.09.2025

  • 80 Сега ще излезе

    9 4 Отговор
    че е употребил алкохол, бил е в настроение и се е опитал да се изфука, къде е ходил - на заведение или фитнес, напсувал ги е, раздавал е шамари, обидил ги на етност и само един читав адвокат им трябва! Тест за акохол и упойващи! Като бихте децата зад колоните на МС беше хубаво, а!? Тогава една изрусена с униформа рита децата между краката, а уж полицай гали едно момиче и си прави селфи! Тогава Митов, защо не напусна тази престъпна групировка!? И там има един тип, уж доктор Косатадан Ангелов, който се изцепи, че НС имало задължение да гласува закони и не го интересувало кой щял да контролира изпълнението им! Опитват се да пробутат контрола на тротинетките на местната власт, на селския кмет! Абе, те областния директор на МВР пребили, кметицата ще ги контролира!? Оставка и давай пак!

    Коментиран от #85

    20:24 04.09.2025

  • 81 Перо

    7 2 Отговор
    Станахме за смях в цял свят!

    20:25 04.09.2025

  • 82 Хмм

    13 2 Отговор
    а кво стана с руската атака срещу лайен, дето се зае лично да я разследва

    20:25 04.09.2025

  • 83 ХАОС БЕЗХАБЕРИЕ

    3 3 Отговор
    ПОШЛОСТ ЛИЦЕМЕРИЕ. ТОВА Е ВАШЕТО УПРАВЛЕНИЕ. ВСЕКИ СИ ПРАВИ ЩО ИСКА И НАЙ ВАЖНО НЕ МУ ПУКА. НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА НА СВЕТА. И ЗНАЕТЕ ЛИ ВСИЧКО Е ЗА ПОДАЯЛБА НА ЕДНИ МИЛИАРДИ. А НАЙ ТЪПОТО Е, ЧЕ НИЕ НАРОДА НЕ СТАВАМЕ. СПИМ ЯДЕМ БУКЛУЦИ ГЛЕДАМЕ ТВ И САМО РОПТАЕМ. ДЕЛА ТРЕБЕ БРАТЯ НЕ ПИСАНЕ И ДУМИ. ЗАГИВАМЕ КАТО НАЦИЯ.

    20:26 04.09.2025

  • 84 МВР шефа е част от вашата крадлива мафия

    13 2 Отговор
    Боя му е заслужен, може и по добре да се справят тези младежи!

    20:27 04.09.2025

  • 85 Хмм

    5 1 Отговор

    До коментар #80 от "Сега ще излезе":

    цигганите не участват в гонки

    20:27 04.09.2025

  • 86 Р Г В

    7 2 Отговор
    Проверено ли е комисаря в колко часа е напуснал работното си място , има разлика повече от 6ч. от изтичане на работния му ден и защо не се прибира в дома си , да почива защото на 04.09 в 08 ч. трябва да е на работното си място. Къде е срещнал съседа си , взета ли е кръвна проба за алкохол на пострадалия и спътника му. Много въпроси трябва да реши разследването. Адвокатурата е на ход г-н министър не бързай със заключенията.

    Коментиран от #96

    20:28 04.09.2025

  • 87 Новак

    4 0 Отговор
    Какво стана с непълнолетния шофьор на автобуса, който уби двамата полицаи в Бургас?

    20:32 04.09.2025

  • 88 Много ви знаят балалайките

    5 1 Отговор
    ама като видите дебелия пак полиция викате и търчите в болницата.
    Не ви ли е срам да заплювате собствената си държава и лице?

    20:33 04.09.2025

  • 89 Ценко

    1 1 Отговор
    Закона на демокрацията и драгалевския ром ,защо да не затворят цялото районно ,като е останало без началник и неможе да си изпълнява функциите понеже началника им не е могъл да се справи с няколко сополиви келеши.
    Държава на джунглата, държава на по силния .

    20:34 04.09.2025

  • 90 Посл българин

    2 1 Отговор
    ХА, ХА, ХА.....! ,КО СТАНА С ТЕРИТОРИЙКАТА НИ!

    20:34 04.09.2025

  • 91 Разни семкаджии

    3 0 Отговор
    раздават мъдрост от диваните.
    Анонимни са много курназ.

    20:36 04.09.2025

  • 92 Шиши

    1 0 Отговор
    Капут

    20:36 04.09.2025

  • 93 Това,

    5 2 Отговор
    че министъра се е вдигнал и отишъл чак в Русе само заради един случай, също показва липсата на държавност! При истинска държава, министърът стои горе и ръководи, а подчинените му тичат да изпълняват и докладват! Защото не е само Русе! Вчера в Хасково що не отиде - 4 загинали!? И правилно - има подчинени! Сега министърът търчи, а личният състав лежи! Ей затова институциите губят тежест и стигнахме до ето тук!

    Коментиран от #97

    20:37 04.09.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 67777

    3 3 Отговор
    Тоя полицай няма ли си колеги ами решил сам да се саморазправя на всичкото отгоре и шеф на РПУ. Той не знае ли каква е днашната младеж ами решил да се прави на супермен. А слугата на Боко, Митов веднага дотърча от София до Русе да се прави на мъж. Президентът му бил виновен а той е ангълче което плаче заедно със шефа си да видят затвора отвътре и да му се наслаждават доста дълги години.

    Коментиран от #100, #104

    20:38 04.09.2025

  • 96 Шмайзер

    5 1 Отговор

    До коментар #86 от "Р Г В":

    Комисарят може да ходи където си иска и когато реши. А тия боклуци просто трябва да бъдат пробити от бой, натоварени на кола и право на фронта в Украйна.
    Там могат да дрифтят свободно.

    20:38 04.09.2025

  • 97 Не е точно така

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "Това,":

    Министърът е министър, но не е слънце да огрява навсякъде и всеки ден да се разхожда като цветарка от град на град.
    Всичко се върши според приоритета.

    20:39 04.09.2025

  • 98 Държавните институции нямат морално

    0 2 Отговор
    Или законово Право да съдят тези младежи ,най вече защото държавата в лицето на всички институции винаги досега са омаловажавали и дори поощрявали подобни действия по най всевъзможни начини има безброй примери ,а сега изведнъж изникна извънреден и специален случай при който щели да ги наказват по възможно най строгия начин ,как така до сега не се прилагаше никаква строгост и изведнъж ще се прилага

    Коментиран от #105

    20:40 04.09.2025

  • 99 Голямата глава

    3 0 Отговор
    Този охлюв ,не е изкарал и 2 лева на цяло през целия си безмислен животец.

    20:41 04.09.2025

  • 100 Кой

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "67777":

    с кого трябва да се съобразява?
    Ти наясно ли си?

    20:41 04.09.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Милиционерска

    4 1 Отговор
    Гангстери по Европейски РазГепват Българите = Г.Е.Р.Б.

    20:45 04.09.2025

  • 104 Това,

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "67777":

    че се е намесил е похвално! Укоримо е, че не е преценил обстановката, риска и съотношението на силите! Пристигат с джипката председателя на ТКЗС, агронома и партийния секретар, заварват двамата пъдари в хоремаг и им казват, че ей сега си минали из нивите и овчарят еди кой пасе стадото в текезесенския блок! Да отидат и да го изгонат Четири - 5 км до там! Пеша! Ами, вие сега сте били там, бе, другари ръководители! Защо не го изгонихте!?

    20:45 04.09.2025

  • 105 Има резон

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Държавните институции нямат морално":

    в изказването ти, но не си прав във всичко.
    Човек ако няма съвест и уважение, никой не може да го превъзпита.
    През лошия социализъм ни възпитаваха на уважение, а днес хората са превърнати в маймуни.

    Коментиран от #111

    20:47 04.09.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Сийка

    1 1 Отговор
    Чух, че бат Ставри си е поръчал няколко опаковки Виагра!

    20:48 04.09.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Ти ги пращаш

    1 0 Отговор
    Пък официално жалиш

    20:50 04.09.2025

  • 110 Шопо

    3 2 Отговор
    Малко са го били.
    Може още.

    20:50 04.09.2025

  • 111 при комунизма

    2 3 Отговор

    До коментар #105 от "Има резон":

    бяхме уплашени магарета, а днес младите са горди и свободни! Старците още се страхуваха от всеки, който има канелария в кметството, включително пощажийката! Страх ги е, че ако не гласуват, ще им спре пенсиите!

    Коментиран от #117

    20:50 04.09.2025

  • 112 Вече не знам

    2 0 Отговор
    кое е по-лошо.
    Лошият социализъм или прехвалената демокрация.
    Съвсем се обърках…
    Кое според вас е по-важно?
    Да имаш права или да има обществен ред?

    20:51 04.09.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 20.53

    1 0 Отговор
    Сега разбрахте ли, защо Бойко Борисов отива някъде само когато има за събиране овации, хвалене, снимки с фон Лаен и рязане на лента!? Когато работата е оплескана, дори медиите не се сещат да питат къде се е скрил!? този директор ако следваше същия принцип, щеше да се идтегли в сянката на рлизкия блок и по края, по края - в къщи! Сега какъв месечен анализ ще четат - то е ясно! Справяме се, но пребиха директора!!!

    20:56 04.09.2025

  • 116 Сега очаквам...

    1 0 Отговор
    Целият Окръжен съд и прокуратура в Русе, удобно да си направи отвод...

    20:56 04.09.2025

  • 117 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "при комунизма":

    🤣🤣🤣
    "при комунизма:

    бяхме уплашени магарета, а днес..."

    ДНЕС СТЕ САМО МАГАРЕТА‼️
    Магарета не знаещи какво е СВОБОДА
    и какво СЛОБОДИЯ ‼️

    20:57 04.09.2025

  • 118 Губернията е в насипно състояние

    1 0 Отговор
    Обясненията за това са прости, но е късно за адекватни мерки. Само някакъв катаклизъм може да промени нещо.

    20:58 04.09.2025

  • 119 Шерлок Холмс

    1 1 Отговор
    Щом не се е прибирал с жена си, а е отивал на фитнес значи някой го е изкарал навън. Жена му и тя ли е отивала на фитнес или е решила да си направи маникюр посред нощ? Имал ли е телефон със себе си? Ако е имал би трябвало да се обади в районното, виждайки нередност? Щом е решил, че ще справи сам и невъоръжен с четирима, значи го е правил много пъти на тренировка. Очевидно има пропуски в тренировъчния процес и е добре началника да понесе отговорност.
    Кой е подал сигнала до бърза помощ? Имало ли е въобще тротинетки както гласяха първоначалните версии?

    Коментиран от #129

    20:58 04.09.2025

  • 120 По мое скромно мнение

    1 0 Отговор
    една държава се крепи на определен обществен ред.
    Когато няма обществен ред, има доминация на отделни примати и разпад на държавата.
    От нас зависи как искаме да живеем, в катун или в държава.

    20:59 04.09.2025

  • 121 БеенВист

    2 0 Отговор
    Митов теб ако те гепят ще те нае...бът

    21:00 04.09.2025

  • 122 Питам

    1 0 Отговор
    Ако пострадалият бе редови полицай , щяха ли да се размърдат ? А ако беше редови гражданин , пребит , че е направил забележка на тези дрифтаджии ? Между другото , къде са подчинените на този шеф на русенската полиция , че са оставили келешите да дрифтят необезрокоявани ???

    21:01 04.09.2025

  • 123 Много моля

    0 0 Отговор
    хора, които нямат какво смислено да кажат, да не пълнят коментарите.
    Благодаря предварително.

    21:04 04.09.2025

  • 124 МИСИРКА

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "канарче":

    Странно нали, но никоя мисирка не смее да пита

    21:05 04.09.2025

  • 125 БИВШ ПОЛИЦАЙ

    1 1 Отговор
    НЕ ОДОБРЯВАМ ГЕРБАДЖИЙСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НО КАТО БИВШ ПОЛИЦАЙ ТЕЗИ БУКЛУЦИ ПОСЕГНАЛИ НА НАЧАЛНИК НА ПОЛИЦИЯ МОЛЯ ДА МИ ПОЗВОЛИТЕ ЩЕ ГИ БИЯ И ЗА ПЪРВАТА И ЗА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ ЩЕ ГИ ОСТАВЯ САКАТИ.

    21:06 04.09.2025

  • 126 Егатиии

    0 0 Отговор
    Нещо от рода на ,,Черната пантера" се върти...
    От десет информационни източника се твърдят...ДЕСЕТ вересии....
    1. направил забележка на някакви с ел.тротинетки
    2.станало в полунощ
    3.Министъра казва в 05:30 кога е тичал към фитнеса
    4..други говорят за ,,дрифтещи"...
    5.веднъж ЕДИН...после ПЕТ му налетели...
    Ха УТОЧНЕТЕ СЕ И АМАН ОТ ТИЯ....ШМЕНТИ-КАПЕЛИ...
    Явно ,,Черната пантера" изчерпа ресурса си след,като обходи цяла България и Сите СМИ и накрая задоволи нагона си в...ДУПНИца...

    21:07 04.09.2025

  • 127 Да,бе

    2 0 Отговор
    Само да не правят тест за интелигентност на висшият състав на милицията,че ще е тотално отрицателен...За родата надолу да не говорим.

    21:08 04.09.2025

  • 128 Това е престъпление

    0 0 Отговор
    извършено с дързост и цинизъм и нищо не оневинява извършителите, нито ги оправдава.
    Това с нищо не променя факта, че е извършено престъпление срещу орган на властта и държавата.

    21:09 04.09.2025

  • 129 21.13

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Шерлок Холмс":

    И телефон е имал, даже два, сигупно и ,,Тетра" е имал!

    21:13 04.09.2025

  • 130 Големият въпрос е

    0 0 Отговор
    как можа да се стигне дотук.
    Моята версия е, че това е омагьосан кръг и невинни няма, защото за танго трябват винаги двама.
    Мисля също и че ние като общество сме отговорни за тези, които искаме да ни пазят и трябва да наложим исканията си.
    Време е да се знае кой на кого служи.

    21:15 04.09.2025

  • 131 Светът ще стане добро място

    0 0 Отговор
    Когато се отърве и от последният балкански дивак

    21:17 04.09.2025