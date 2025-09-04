Трима на 19 години и един на 15 години са задържани за побоя над директора на полицията в Русе

Четирима души са задържани за побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Това съобщиха на брифинг в Русе, в който участваха вътрешният министър Даниел Митов, представители на прокуратурата и полицията, предават от БНТ.
Един от задържаните е непълнолетен - на 15 години, другите са на 19. И четиримата нямат криминални прояви и не са влизали в полезрението на полицията.
Кожухаров е в интензивно отделение и няма опасност за живота му, но е загубил над литър и половина кръв, съобщи лекар от болницата, в която се лекува. Който реши, може да дари кръв - необходимата група е А положителна.
Всяко подобно посегателство ще бъде преследвано с цялата строгост на закона, заяви Даниел Митов.
"Тази нощ беше извършено посегателство срещу български полицай - не кой да е. Това посегателство не просто срещу един човек, а срещу институцията, призвана да гарантира върховенството на закона. Сега и за в бъдеще всяко едно подобно намерение ще бъде преследвано по най-строгите норми. Искам да благодаря за бързата реакция на МВР-Русе, на прокуратурата, на местната власт, областната управа и на първо място - на медицинския екип.
Ще искаме най-тежките възможни наказания, допълни МВР- министърът.
"Доколкото разбрах един от нападателите е заявил, че не го интересува кого е нападнал. През усилията на всички институции се надявам оттук нататък само това да го интересува и личното му пространство да е много стеснено. Посегателството срещу институциите на България - всеки един полицай представлява държавата - ще се преследва много тежко. Дотук стигаме заради ерозията на български институции в последните години".
Шефът на полицията беше пребит тази нощ. Старши комисар Николай Кожухаров е бил нападнат около 00:40 ч. в района на ул. „Мостова“ и бул. „Придунавски“, докато е бил на път към фитнес зала.
По информация на БНТ нападението се е случило заради направена забележка на шофьори, които дрифтили в района. Това е провокирало агресивна реакция и групата се нахвърлила върху него, без да осъзнаят кого нападат. Веднага е бил откаран в болница, адекватен и контактен, където е претърпял спешна операция.
1 Тъй
Коментиран от #49
19:45 04.09.2025
2 Стига , бе
19:46 04.09.2025
3 Всяка нощ по околовръстното и
В момента пистовите мотори хвърчат и се чуват до вътрешното министерство но резултатът е нулев А за един от техните са готови да вдигнат мизата. При нас това нещо продължава вече две години а няма резултат. За своите са едни А за обикновените граждани съвсем други.
Коментиран от #43
19:47 04.09.2025
4 Данъкоплащенец
Коментиран от #71
19:47 04.09.2025
5 Бай Цоньо
Коментиран от #78
19:48 04.09.2025
6 Коня Солтуклиева
19:49 04.09.2025
7 Софийски
19:50 04.09.2025
8 Бай Цоньо
19:51 04.09.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Щом не ги интересува законът-
време е законът да се заинтересува от тях 😡
🚔🚔
При всяко излизане на платното тези автомобили да бъдат спирани и проверявани от наличие на течност за чистачките до изправност на пожарогасителя.
🚔🚔
Коментиран от #10
19:52 04.09.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Като сменят автомобила- новите по същата схема❗
Не става само със СЪЧУВСТВИЕ КЪМ ЧОВЕКА НАПРАВИЛ ЗАБЕЛЕЖКА на ГАМЕНИТЕ ‼️
19:54 04.09.2025
11 Учуден
Това ме навежда на мисълта за двоен стандарт. Ако не беше НЕ КОЙ ДА Е, как щеше ДА Е?
19:55 04.09.2025
12 ......
На площада и задължително присъствие за назидание !
19:56 04.09.2025
13 трън
19:56 04.09.2025
14 канарче
Коментиран от #68, #124
19:57 04.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Българин
Коментиран от #73
19:59 04.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Край
20:01 04.09.2025
19 Данко Харсъзина
20:01 04.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Един от русенско
20:02 04.09.2025
22 До вашите стигна
20:03 04.09.2025
23 Русе
20:04 04.09.2025
24 Яшар
20:05 04.09.2025
25 Ще искаме най-тежките възможни наказания
20:06 04.09.2025
26 Зелемски
20:06 04.09.2025
27 Вече
20:06 04.09.2025
28 Един полицай свърши работа,
Да ви бият ве, вашта ...ама смотана!
Кой ще върне момчето което се обеси заради това че е изпълнило полицейският си дълг?
Пфу..., не държава а скотобойна.
20:06 04.09.2025
29 Хи хи
20:06 04.09.2025
30 Вие
20:07 04.09.2025
31 Селянин
20:07 04.09.2025
32 Николова , София
20:07 04.09.2025
33 Mими Кучева🐕🦺
20:08 04.09.2025
34 Русе
20:09 04.09.2025
35 Артилерист
20:09 04.09.2025
36 Лош късмет
20:10 04.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 нннн
Но демократично!
Добре е да попрегледаме Крумовите закони.
20:12 04.09.2025
39 В момента
20:13 04.09.2025
40 ПРИБЛЕМА Е
20:13 04.09.2025
41 От 5 години
20:13 04.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Пешо
До коментар #3 от "Всяка нощ по околовръстното и":Еми..да се вдигат Ората и да стачкуват до дупка....докато получим резултати.... иначе... овцете си блеят.... касапина си ги надува живи... кой разбрал - разбрал...
20:14 04.09.2025
44 Буха ха
20:14 04.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Защо ще искате най тежките
20:14 04.09.2025
47 Децата
20:14 04.09.2025
48 ганев
20:15 04.09.2025
49 Учуден
До коментар #1 от "Тъй":И как реши че са цигани
20:15 04.09.2025
50 Mими Кучева🐕🦺
20:15 04.09.2025
51 очевидец
20:15 04.09.2025
52 МП4
П.с. Ако беше умен щеше да запише номера, да звънне и да дойдат два екипа и готово , нали е шеФф, НО синдрома на п р а с е т о тлее в душата му.и си е прегрял мишмаша и то доста 🤡🤡🤡
20:16 04.09.2025
53 544
20:16 04.09.2025
54 ганев
20:16 04.09.2025
55 Хъм
20:16 04.09.2025
56 Спиро
Коментиран от #59, #64
20:17 04.09.2025
57 Миро
20:17 04.09.2025
58 Ценко
20:17 04.09.2025
59 655
До коментар #56 от "Спиро":Пиян от кръчмата е бил, мани какви ти ги разправя ;)
20:17 04.09.2025
60 ха ха
20:17 04.09.2025
61 нредд
20:18 04.09.2025
62 Гост
20:18 04.09.2025
63 българин
20:18 04.09.2025
64 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #56 от "Спиро":А де,има замесена питка!😎💋👩🥳🤣👍
20:18 04.09.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Перо
20:19 04.09.2025
67 Гост
20:19 04.09.2025
68 Гост
До коментар #14 от "канарче":Абе и мен това ме жегна.Към 01 часа посред нощ да ходиш на фитнес
20:19 04.09.2025
69 Остава да видим
И да не забравите защо сте там и да пазите простосмъртните…
20:20 04.09.2025
70 Пешо от панелката
20:20 04.09.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 ганев
20:20 04.09.2025
73 колю надървения
До коментар #16 от "Българин":ко ше мести тая ,кутката си ли
20:20 04.09.2025
74 Край
20:20 04.09.2025
75 Хмм
20:22 04.09.2025
76 ЕЙ БИТОВ
20:23 04.09.2025
77 Мнение
20:23 04.09.2025
78 Министера на двамата дебели
До коментар #5 от "Бай Цоньо":Те милиционери и политици са свещенни крави в територията. Те са държавността другите са плебеи тоест свободни роби.
20:23 04.09.2025
79 След 24 часа ако не ги освободят
20:24 04.09.2025
80 Сега ще излезе
Коментиран от #85
20:24 04.09.2025
81 Перо
20:25 04.09.2025
82 Хмм
20:25 04.09.2025
83 ХАОС БЕЗХАБЕРИЕ
20:26 04.09.2025
84 МВР шефа е част от вашата крадлива мафия
20:27 04.09.2025
85 Хмм
До коментар #80 от "Сега ще излезе":цигганите не участват в гонки
20:27 04.09.2025
86 Р Г В
Коментиран от #96
20:28 04.09.2025
87 Новак
20:32 04.09.2025
88 Много ви знаят балалайките
Не ви ли е срам да заплювате собствената си държава и лице?
20:33 04.09.2025
89 Ценко
Държава на джунглата, държава на по силния .
20:34 04.09.2025
90 Посл българин
20:34 04.09.2025
91 Разни семкаджии
Анонимни са много курназ.
20:36 04.09.2025
92 Шиши
20:36 04.09.2025
93 Това,
Коментиран от #97
20:37 04.09.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 67777
Коментиран от #100, #104
20:38 04.09.2025
96 Шмайзер
До коментар #86 от "Р Г В":Комисарят може да ходи където си иска и когато реши. А тия боклуци просто трябва да бъдат пробити от бой, натоварени на кола и право на фронта в Украйна.
Там могат да дрифтят свободно.
20:38 04.09.2025
97 Не е точно така
До коментар #93 от "Това,":Министърът е министър, но не е слънце да огрява навсякъде и всеки ден да се разхожда като цветарка от град на град.
Всичко се върши според приоритета.
20:39 04.09.2025
98 Държавните институции нямат морално
Коментиран от #105
20:40 04.09.2025
99 Голямата глава
20:41 04.09.2025
100 Кой
До коментар #95 от "67777":с кого трябва да се съобразява?
Ти наясно ли си?
20:41 04.09.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Милиционерска
20:45 04.09.2025
104 Това,
До коментар #95 от "67777":че се е намесил е похвално! Укоримо е, че не е преценил обстановката, риска и съотношението на силите! Пристигат с джипката председателя на ТКЗС, агронома и партийния секретар, заварват двамата пъдари в хоремаг и им казват, че ей сега си минали из нивите и овчарят еди кой пасе стадото в текезесенския блок! Да отидат и да го изгонат Четири - 5 км до там! Пеша! Ами, вие сега сте били там, бе, другари ръководители! Защо не го изгонихте!?
20:45 04.09.2025
105 Има резон
До коментар #98 от "Държавните институции нямат морално":в изказването ти, но не си прав във всичко.
Човек ако няма съвест и уважение, никой не може да го превъзпита.
През лошия социализъм ни възпитаваха на уважение, а днес хората са превърнати в маймуни.
Коментиран от #111
20:47 04.09.2025
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Сийка
20:48 04.09.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Ти ги пращаш
20:50 04.09.2025
110 Шопо
Може още.
20:50 04.09.2025
111 при комунизма
До коментар #105 от "Има резон":бяхме уплашени магарета, а днес младите са горди и свободни! Старците още се страхуваха от всеки, който има канелария в кметството, включително пощажийката! Страх ги е, че ако не гласуват, ще им спре пенсиите!
Коментиран от #117
20:50 04.09.2025
112 Вече не знам
Лошият социализъм или прехвалената демокрация.
Съвсем се обърках…
Кое според вас е по-важно?
Да имаш права или да има обществен ред?
20:51 04.09.2025
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 20.53
20:56 04.09.2025
116 Сега очаквам...
20:56 04.09.2025
117 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #111 от "при комунизма":🤣🤣🤣
"при комунизма:
бяхме уплашени магарета, а днес..."
ДНЕС СТЕ САМО МАГАРЕТА‼️
Магарета не знаещи какво е СВОБОДА
и какво СЛОБОДИЯ ‼️
20:57 04.09.2025
118 Губернията е в насипно състояние
20:58 04.09.2025
119 Шерлок Холмс
Кой е подал сигнала до бърза помощ? Имало ли е въобще тротинетки както гласяха първоначалните версии?
Коментиран от #129
20:58 04.09.2025
120 По мое скромно мнение
Когато няма обществен ред, има доминация на отделни примати и разпад на държавата.
От нас зависи как искаме да живеем, в катун или в държава.
20:59 04.09.2025
121 БеенВист
21:00 04.09.2025
122 Питам
21:01 04.09.2025
123 Много моля
Благодаря предварително.
21:04 04.09.2025
124 МИСИРКА
До коментар #14 от "канарче":Странно нали, но никоя мисирка не смее да пита
21:05 04.09.2025
125 БИВШ ПОЛИЦАЙ
21:06 04.09.2025
126 Егатиии
От десет информационни източника се твърдят...ДЕСЕТ вересии....
1. направил забележка на някакви с ел.тротинетки
2.станало в полунощ
3.Министъра казва в 05:30 кога е тичал към фитнеса
4..други говорят за ,,дрифтещи"...
5.веднъж ЕДИН...после ПЕТ му налетели...
Ха УТОЧНЕТЕ СЕ И АМАН ОТ ТИЯ....ШМЕНТИ-КАПЕЛИ...
Явно ,,Черната пантера" изчерпа ресурса си след,като обходи цяла България и Сите СМИ и накрая задоволи нагона си в...ДУПНИца...
21:07 04.09.2025
127 Да,бе
21:08 04.09.2025
128 Това е престъпление
Това с нищо не променя факта, че е извършено престъпление срещу орган на властта и държавата.
21:09 04.09.2025
129 21.13
До коментар #119 от "Шерлок Холмс":И телефон е имал, даже два, сигупно и ,,Тетра" е имал!
21:13 04.09.2025
130 Големият въпрос е
Моята версия е, че това е омагьосан кръг и невинни няма, защото за танго трябват винаги двама.
Мисля също и че ние като общество сме отговорни за тези, които искаме да ни пазят и трябва да наложим исканията си.
Време е да се знае кой на кого служи.
21:15 04.09.2025
131 Светът ще стане добро място
21:17 04.09.2025