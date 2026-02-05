Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Задържаха гинеколога д-р Венелин Иванов и съпругата му след изтеклите записи

5 Февруари, 2026 13:51 2 345 23

  • гинеколог-
  • камера-
  • д-р венелин иванов

Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета

Задържаха гинеколога д-р Венелин Иванов и съпругата му след изтеклите записи - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа, съобщи Нова ТВ.

Припомняме, че в сряда Софийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата. Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета на д-р Иванов.

Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а пред NOVA гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.


  • 1 Сила

    29 5 Отговор
    Човека е любител фотограф и следва задочно операторско майсторство в НАТФИЗ ....освободете го !!!

    Коментиран от #3

    13:55 05.02.2026

  • 2 Ройтерс

    30 2 Отговор
    Хипократвата клетва,
    написана на пергамент от биволска нещавена кожа и поставена в сенчестото място на "доктора"!

    13:56 05.02.2026

  • 3 Баш-Сила

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    ,,Човека"-до бетонната стена и един откос с ,,Калашников"...!

    13:57 05.02.2026

  • 4 Дигитализация

    0 15 Отговор
    Докторите не са виновни за записите.
    Гледайте видеото и си правете сметката:

    13:57 05.02.2026

  • 5 Мъж

    27 0 Отговор
    Я виж ти...!!! А съпругата на какво се е дървила...?!

    Коментиран от #7

    13:57 05.02.2026

  • 6 зъб

    18 1 Отговор
    предлагам следователя да им направи семейно клипче тип...ку ку заг..и в мрежата...както пострадалите..нетрадиционно право

    13:57 05.02.2026

  • 7 Инспектор Дюдю

    18 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мъж":

    На снимки от урологичен кабинет!

    13:59 05.02.2026

  • 8 Тъжна действителност

    35 0 Отговор
    Да те е страх да отидеш и на лекар вече.....
    И отделно хиляди хора починаха през годините на "демокрацията " от лекарска алчност и рекет, некадърност и некомпетентност.....

    13:59 05.02.2026

  • 9 Ми жена му

    21 1 Отговор
    е много ревнива и го е държала под око дали само преглежда....

    14:18 05.02.2026

  • 10 Роза

    20 2 Отговор
    Дори и да дадат на този лекар условна присъда,с кариерата му като медик е свършено!Освен ако отиде на работа в чужбина.Морала на някои от лекарите не съществува,за което знам от собствен опит.Да не говорим за това,колко от тях са некадърни,без никакво съчувствие към страданията на хората.И по време на соца не бяха кой знае колко внимателни,но не искаха пари,освен ако пациента реши да им подари нещо, си го вземаха.Кое ли в БГ-то е наред,че и здравеопазването ни да е наред!

    Коментиран от #11, #14

    14:39 05.02.2026

  • 11 пери

    19 0 Отговор

    До коментар #10 от "Роза":

    И аз това щях да напиша - този лекар приключи с практиката си. Това е най-ефикасното наказание, нека да го съдят, клеймото ще остане завинаги. Щом е знаел за камерата и съвсем съзнателно я е сложил в кабинета си, няма извинения. Всеки си плаща за изборите и решенията.

    14:48 05.02.2026

  • 12 Не се притеснявайте

    8 1 Отговор
    Ще си плати и ще го пуснат под гаранция, а после най-много условна. И тия от бялата мафия са фрашкани с левро!

    15:04 05.02.2026

  • 13 Запознат

    10 0 Отговор
    Може да сложат камера и в урологичния кабинет, да снимат на бай ......, дъртия......

    15:06 05.02.2026

  • 14 Ой какие глупасти

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Роза":

    Ако за подобно нещо се приключваха докторски кариери, то какво да кажем за лекарските грешки и участието на бялата мафия в ковид геноцида?

    Коментиран от #17

    15:06 05.02.2026

  • 15 Никъде в изискванията на РЗИ

    2 4 Отговор
    няма забрана да има камери в лекарския кабинет.

    Нито дума в статията как са се озовали записите в порно сайтове.
    Докторът може да няма нищо общо с това.

    Ама тука специалистите вече осъдиха?!

    15:30 05.02.2026

  • 16 Това, че прокуратурата

    2 2 Отговор
    се е задействала, не означава обвинение, нито пък присъда.

    Такъв е нормалният ред при съмнение за престъпление .
    Стига сте съдили хората от миндера в кухнята!

    15:33 05.02.2026

  • 17 бесен

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ой какие глупасти":

    Когато имаш избор, щото гинеколози бол, няма да отидеш при тоя. И никоя жена като не отиде при него, как точно ще продължи практиката му? И какво значи "за такова нещо"? Да не би да е допустимо и приемливо? Само мъж може да направи такова изказване в случая.
    Който е виновен, трябва да си плати. По един или друг начин.

    15:52 05.02.2026

  • 18 Зевзек

    1 3 Отговор
    Може ли линк към видеата от статията. И ние да "проверим" за какво става въпрос.

    16:30 05.02.2026

  • 19 Дайте видео

    1 1 Отговор
    Комшийката ходи там

    17:03 05.02.2026

  • 20 Директора👨‍✈️

    3 2 Отговор
    И искате да ми кажете, че няма един мъж на някоя жена, която е снимана и се е разпознала, който да отиде "да си поговори дружелюбно" с този доктор?
    Айде стига бе! Къде са мъжете!?!

    17:11 05.02.2026

  • 21 Пешо

    2 1 Отговор
    А някой дали се сеща и за други причини относно поставянето на камери които да наблюдават оборудването?
    Само отбелязвам,и нека да питаме тези които дават кредити защо са поискали това......заради застраховката на същото оборудване,дадени би случайно да бъде откраднато от самите лекари.
    Помислете,не всички са болни мозъци,и повярвайте ми достатъчно са се наследили на гениални.

    17:22 05.02.2026

  • 22 дупколог

    1 3 Отговор
    С никаква кариера не е свършено. Ще продължи да си бачка, а овците ще продължат да ходят при него.

    18:08 05.02.2026

  • 23 аБе,

    2 0 Отговор
    Като гледам целият екип на Люлин Мед все младоци около и под 40те години.Може би ги е поблазнило бързото забогатяване та са се подхлъзнали по камери и порно.
    Д-р Венелин Иванов
    Акушер-гинеколог
    Д-р Венелин Иванов участва в международен научноизследователски проект за лечение на ендометриоза. Сертифициран е в лапароскопската гинекологична хирургия от IRCAD, France. Придобива и допълнителна квалификация Естетична Гинекология и Вагинални Лазерни процедури от Bologna, Italy.

    18:31 05.02.2026