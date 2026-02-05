Задържаха гинеколога д-р Венелин Иванов и съпругата му след изтеклите записи

Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа, съобщи Нова ТВ.
Припомняме, че в сряда Софийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата. Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета на д-р Иванов.
Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а пред NOVA гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #3
13:55 05.02.2026
2 Ройтерс
написана на пергамент от биволска нещавена кожа и поставена в сенчестото място на "доктора"!
13:56 05.02.2026
3 Баш-Сила
До коментар #1 от "Сила":,,Човека"-до бетонната стена и един откос с ,,Калашников"...!
13:57 05.02.2026
4 Дигитализация
Гледайте видеото и си правете сметката:
13:57 05.02.2026
5 Мъж
Коментиран от #7
13:57 05.02.2026
6 зъб
13:57 05.02.2026
7 Инспектор Дюдю
До коментар #5 от "Мъж":На снимки от урологичен кабинет!
13:59 05.02.2026
8 Тъжна действителност
И отделно хиляди хора починаха през годините на "демокрацията " от лекарска алчност и рекет, некадърност и некомпетентност.....
13:59 05.02.2026
9 Ми жена му
14:18 05.02.2026
10 Роза
Коментиран от #11, #14
14:39 05.02.2026
11 пери
До коментар #10 от "Роза":И аз това щях да напиша - този лекар приключи с практиката си. Това е най-ефикасното наказание, нека да го съдят, клеймото ще остане завинаги. Щом е знаел за камерата и съвсем съзнателно я е сложил в кабинета си, няма извинения. Всеки си плаща за изборите и решенията.
14:48 05.02.2026
12 Не се притеснявайте
15:04 05.02.2026
13 Запознат
15:06 05.02.2026
14 Ой какие глупасти
До коментар #10 от "Роза":Ако за подобно нещо се приключваха докторски кариери, то какво да кажем за лекарските грешки и участието на бялата мафия в ковид геноцида?
Коментиран от #17
15:06 05.02.2026
15 Никъде в изискванията на РЗИ
Нито дума в статията как са се озовали записите в порно сайтове.
Докторът може да няма нищо общо с това.
Ама тука специалистите вече осъдиха?!
15:30 05.02.2026
16 Това, че прокуратурата
Такъв е нормалният ред при съмнение за престъпление .
Стига сте съдили хората от миндера в кухнята!
15:33 05.02.2026
17 бесен
До коментар #14 от "Ой какие глупасти":Когато имаш избор, щото гинеколози бол, няма да отидеш при тоя. И никоя жена като не отиде при него, как точно ще продължи практиката му? И какво значи "за такова нещо"? Да не би да е допустимо и приемливо? Само мъж може да направи такова изказване в случая.
Който е виновен, трябва да си плати. По един или друг начин.
15:52 05.02.2026
18 Зевзек
16:30 05.02.2026
19 Дайте видео
17:03 05.02.2026
20 Директора👨✈️
Айде стига бе! Къде са мъжете!?!
17:11 05.02.2026
21 Пешо
Само отбелязвам,и нека да питаме тези които дават кредити защо са поискали това......заради застраховката на същото оборудване,дадени би случайно да бъде откраднато от самите лекари.
Помислете,не всички са болни мозъци,и повярвайте ми достатъчно са се наследили на гениални.
17:22 05.02.2026
22 дупколог
18:08 05.02.2026
23 аБе,
Д-р Венелин Иванов
Акушер-гинеколог
Д-р Венелин Иванов участва в международен научноизследователски проект за лечение на ендометриоза. Сертифициран е в лапароскопската гинекологична хирургия от IRCAD, France. Придобива и допълнителна квалификация Естетична Гинекология и Вагинални Лазерни процедури от Bologna, Italy.
18:31 05.02.2026