Задържаха гинеколога д-р Венелин Иванов и съпругата му след изтеклите записи

Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа, съобщи Нова ТВ.

Припомняме, че в сряда Софийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата. Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета на д-р Иванов.

Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а пред NOVA гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.