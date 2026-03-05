С новата песен Слави Трифонов си навлече гнева на Ралица Асенова - майката на Ники Златков

Майката на открития мъртъв в кемпер на Околчица Николай Златков - Ралица Асенова призовава лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов да свали от мрежата песен, свързана със случая на хижа "Петрохан" и край връх Околчица.

Ралица Асенова пише, че за пореден път ѝ се налага да защити паметта на детето си през изминалия месец. Тя заявява, че песен на Слави Трифонов използва трагедията, отнела живота на детето ѝ, в добавка на факта, че в първите дни след случилото се от ИТН направиха тежки внушения и обиди по адрес на убитите.

Ето какво пише майката на покойния Николай Златков:

"Официално обръщение към Слави Трифонов

Аз съм Ралица Асенова – майката на Ники, който беше убит!

Правя този пост, защото за съжаление се налага да защитя паметта на детето си за пореден път през изминалия месец!

Слави Трифонов обръщам се към вас, защото с изключително възмущение разбрах, че сте създали песен, в която се използва трагедията отнела живота на нашите деца. Това се случва въпреки факта, че в първите дни след случилото се Вие публично направихте тежки внушения и обиди по адрес на убитите.

Преди две седмици във Вашата медия отново беше обсъждан случаят „Петрохан“, като отново бяха направени твърдения, които дълбоко нараниха нас – семействата на загиналите.

Днес си позволявате да създавате песен, използвайки смъртта на нашите деца. Що за нахалство?

КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНЯВАМ:

Смъртта на детето ми и трагедията сполетяла всички близки с жестокото шесторно убийство да бъдат използвани по какъвто и да било начин – нито в песен, нито в политически или медийни внушения.

Паметта на Ники не е средство за публичност, политическа пропаганда или медийни интерпретации.

Затова настоявам песента да бъде незабавно премахната от публичното пространство, както и да бъде прекратено всякакво използване на смъртта на сина ми за каквито и да било цели.

Тази граница, която поставям е човешка, морална и напълно оправдана.

Обръщам се и към медиите и институциите в България – надявам се НАЙ-СЕТНЕ да проявят необходимата чувствителност и уважение към паметта на загиналите и към техните семейства, защото нарушаването на човешките права на убитите и на нас техните близки вече взима заплашителни размери!"

Постът ѝ е харесан и споделен от хиляди потребители.

В официалния профил на Слави Трифонов във фейсбук се появи и отговор:

Дълбоко съчувствам на близките на загиналите в трагедията в Петрохан. Направил съм песен, защото така го чувствам и така го разбирам. В песента няма нито едно име и, обективно погледнато, тя е за всички опропастени и унищожени детски животи. В края на клипа на песента съм написал това, което мисля. И то е, че децата са като цветя. Не трябва да позволяваме на никого да ги мачка и трябва да ги пазим, защото те са толкова крехки. И няма да изтеглям никакви песни отникъде, както и няма да променя мнението си за педофилията.