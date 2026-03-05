Новини
България »
С новата песен Слави Трифонов си навлече гнева на Ралица Асенова - майката на Ники Златков

С новата песен Слави Трифонов си навлече гнева на Ралица Асенова - майката на Ники Златков

5 Март, 2026 15:55 772 23

  • слави трифонов-
  • ралица асенова-
  • петрохан-
  • околчица-
  • песен

Лидерът на ИТН отказва да свали песента от мрежата

С новата песен Слави Трифонов си навлече гнева на Ралица Асенова - майката на Ники Златков - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Майката на открития мъртъв в кемпер на Околчица Николай Златков - Ралица Асенова призовава лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов да свали от мрежата песен, свързана със случая на хижа "Петрохан" и край връх Околчица.

Ралица Асенова пише, че за пореден път ѝ се налага да защити паметта на детето си през изминалия месец. Тя заявява, че песен на Слави Трифонов използва трагедията, отнела живота на детето ѝ, в добавка на факта, че в първите дни след случилото се от ИТН направиха тежки внушения и обиди по адрес на убитите.

Ето какво пише майката на покойния Николай Златков:

"Официално обръщение към Слави Трифонов

Аз съм Ралица Асенова – майката на Ники, който беше убит!

Правя този пост, защото за съжаление се налага да защитя паметта на детето си за пореден път през изминалия месец!

Слави Трифонов обръщам се към вас, защото с изключително възмущение разбрах, че сте създали песен, в която се използва трагедията отнела живота на нашите деца. Това се случва въпреки факта, че в първите дни след случилото се Вие публично направихте тежки внушения и обиди по адрес на убитите.

Преди две седмици във Вашата медия отново беше обсъждан случаят „Петрохан“, като отново бяха направени твърдения, които дълбоко нараниха нас – семействата на загиналите.

Днес си позволявате да създавате песен, използвайки смъртта на нашите деца. Що за нахалство?

КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНЯВАМ:

Смъртта на детето ми и трагедията сполетяла всички близки с жестокото шесторно убийство да бъдат използвани по какъвто и да било начин – нито в песен, нито в политически или медийни внушения.

Паметта на Ники не е средство за публичност, политическа пропаганда или медийни интерпретации.

Затова настоявам песента да бъде незабавно премахната от публичното пространство, както и да бъде прекратено всякакво използване на смъртта на сина ми за каквито и да било цели.

Тази граница, която поставям е човешка, морална и напълно оправдана.

Обръщам се и към медиите и институциите в България – надявам се НАЙ-СЕТНЕ да проявят необходимата чувствителност и уважение към паметта на загиналите и към техните семейства, защото нарушаването на човешките права на убитите и на нас техните близки вече взима заплашителни размери!"

Постът ѝ е харесан и споделен от хиляди потребители.

В официалния профил на Слави Трифонов във фейсбук се появи и отговор:

Дълбоко съчувствам на близките на загиналите в трагедията в Петрохан. Направил съм песен, защото така го чувствам и така го разбирам. В песента няма нито едно име и, обективно погледнато, тя е за всички опропастени и унищожени детски животи. В края на клипа на песента съм написал това, което мисля. И то е, че децата са като цветя. Не трябва да позволяваме на никого да ги мачка и трябва да ги пазим, защото те са толкова крехки. И няма да изтеглям никакви песни отникъде, както и няма да променя мнението си за педофилията.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лена

    14 7 Отговор
    Асенова напълно я разбирам и подкрепям!

    15:58 05.03.2026

  • 2 Мумията се завръща!

    20 4 Отговор
    Каза, че с един Тайсън кючек на Орлов мост пак ще влезне в Парламента!
    Такъв ни е електората!

    15:58 05.03.2026

  • 3 херодот

    7 3 Отговор
    боляка търси да захлебва

    15:59 05.03.2026

  • 4 Дориана

    14 6 Отговор
    А, ние Слави Трифонов , те чувстваме като враг на народа и за това не искаме твоето присъствие по медиите. Слави Трифонов и неговата партия ИТН играят ролята на Троянски кон в Парламента изпълнявайки нарежданията на Пеевски и Борисов . Те са най- върлите защитници на корупцията и мафията. Дори се опитаха да въведат диктатура в България чрез мракобесния закон срещу свободата на словото, но Борисов ги спря.

    15:59 05.03.2026

  • 5 Жалък боклук

    15 4 Отговор
    Слави е продажен боклук и падението му няма граници.

    15:59 05.03.2026

  • 6 ЧалгаТВ

    12 4 Отговор
    Рейтинга на ИТН тотално ке падне под нулата ° хаха

    16:00 05.03.2026

  • 7 д-р иванов

    11 3 Отговор
    от извратен човек,извратени песни.че и партийката му такава!

    16:00 05.03.2026

  • 8 Тая още не е дала адекватно обяснение

    15 3 Отговор
    за какво е дала 800 000 евро?

    Коментиран от #18

    16:00 05.03.2026

  • 9 Тая нали каза,

    11 1 Отговор
    че повече няма да се обръща към медии?

    16:02 05.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Слушател

    5 0 Отговор
    Ако Слави има свой собствен стил в музиката, този стил трябва да се нарича гавра. Гавра с българския фолклор, гавра с достойнството на политици и обществени личности, гавра с всичко в името на келепира.

    16:03 05.03.2026

  • 13 Най дългия Зулус на света

    6 1 Отговор
    Абе ти срам нямаш ли бе. Еййй няма ли Господ за вас бе

    16:03 05.03.2026

  • 14 Горски

    3 0 Отговор
    От гъдулар-чалгаджия,какво да очакваш? Толкова си може момчето. Повярвал си е,че е голяяяяям музикант и още по-голяяяяям политик и издевателства с нещастието на другите. Иначе,като го слушаш какви ги реди той и неговите "съратници" Тошко и Балабанов,току-виж си помислиш,че са някакви неземни родолюбци и борци за справедливост. Шарлатани и мошеници!

    16:04 05.03.2026

  • 15 Коя е тази?

    4 3 Отговор
    ДА ЗАБРАНЯВА?

    16:04 05.03.2026

  • 16 хххххх

    4 3 Отговор
    Абе таз не е ли редно да я разследват???

    Коментиран от #23

    16:04 05.03.2026

  • 17 хххххххх

    5 3 Отговор
    Сурнала си детето от колко годишно , сега на голямата майка ли ще се прави

    16:05 05.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Няма такава безочлива наглост!!!

    0 1 Отговор
    Не стига, че се набутаха във властта само да грабят и да трупат милиони по сметките си, но сега искат и да припечелят от трагедията и мъката на хората!!! АБЕ ВИЕ СРАМ НЯМАТЕ ЛИ БЕ??? Това да не влезете в парламента, грам няма да ви е наказание - винаги ще си намирате как да заработвате от мафиотските си господари някои и друго евро...всички сте за затвора

    16:09 05.03.2026

  • 20 ДъБили

    2 0 Отговор
    А Лама Мирчев възмутен ли е?

    16:09 05.03.2026

  • 21 честен ционист

    1 0 Отговор
    "И няма да изтеглям никакви песни отникъде, както и няма да променя мнението си за педофилията."

    Накрая не е издържал и се опуснал..

    16:09 05.03.2026

  • 22 Българин.

    1 0 Отговор
    Женицата си е чистолуда. Дала 1 милион евро на сатанистите. Слави Трифонов не прав да се подиграва със смърта на детето!

    16:10 05.03.2026

  • 23 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "хххххх":

    Колкото и бащата на Силяна разследваха.

    16:10 05.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове