Какво се случва със сметките за ток? Явор Куюмджиев пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Може да се обясни повишеното потребление. Не само Министерството на енергетиката – тук става въпрос за една излишна, изкуствено предизвикана истерия, защото усещането за по-високи сметки трябва да бъде аргументирано с реални цифри и данни. Всеки може да има каквото си иска усещане, когато е потребил колкото е потребил. Няма място за усещане там. От друга страна, в парламента стана ясно, че са получили около 4600 жалби, били по 200 на ден. До края на месеца ще станат 10 000. На 4,5 милиона електромера в държавата дори и да станат 50 000 жалби от потребители с усещане за високи сметки не са систематична грешка и не са проблем на системата – просто усещане. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Явор Куюмджиев.

„В конкретния случай от всички проверени до момента над 2500 индивидуални сигнала в КЕВР са открити 5 грешки – сбъркани електромери, дефектни електромери или дефектни часовници на електромера. Часовникът в 10 часа вечерта превключва тарифата от дневна на нощна и в 6 часа сутринта – от нощна на дневна. Ако вечер часовникът не мине на нощна, отчетеното потребление се таксува по дневната тарифа, която е по-висока от нощната, и може да възникне проблем. Това е фактическа грешка, която може да бъде установена при проверка на електромера“, добви гостът.



„Когато обаче някой е потребил повече – например с 30% повече от миналата година – реално е потребил повече и няма грешка нито в електромера, нито в системата за отчитане, нито в системата за издаване на фактури. Затова трябва да се борим с това усещане. Може да се въведе нещо като мобилна апликация, която да бъде свързана с всеки електромер и всеки потребител, която да показва в реално време потреблението. Такава идея се лансира в парламента. Така всеки ще може да влиза в своя акаунт и да проверява с голяма степен на точност колко е потребил в дадения период. Смятам, че по този начин ще се преборим и с това усещане“, добави Куюмджиев.

