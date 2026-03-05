Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Какво се случва със сметките за ток? Явор Куюмджиев пред ФАКТИ (ВИДЕО)

5 Март, 2026 15:45 710 17

  • явор-
  • коюмджиев-
  • сметки-
  • електричество-
  • грешки-
  • кевр-
  • проверка

В конкретния случай от всички проверени до момента над 2500 индивидуални сигнала в КЕВР са открити 5 грешки, казва гостът

Какво се случва със сметките за ток? Явор Куюмджиев пред ФАКТИ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Може да се обясни повишеното потребление. Не само Министерството на енергетиката – тук става въпрос за една излишна, изкуствено предизвикана истерия, защото усещането за по-високи сметки трябва да бъде аргументирано с реални цифри и данни. Всеки може да има каквото си иска усещане, когато е потребил колкото е потребил. Няма място за усещане там. От друга страна, в парламента стана ясно, че са получили около 4600 жалби, били по 200 на ден. До края на месеца ще станат 10 000. На 4,5 милиона електромера в държавата дори и да станат 50 000 жалби от потребители с усещане за високи сметки не са систематична грешка и не са проблем на системата – просто усещане. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Явор Куюмджиев.

„В конкретния случай от всички проверени до момента над 2500 индивидуални сигнала в КЕВР са открити 5 грешки – сбъркани електромери, дефектни електромери или дефектни часовници на електромера. Часовникът в 10 часа вечерта превключва тарифата от дневна на нощна и в 6 часа сутринта – от нощна на дневна. Ако вечер часовникът не мине на нощна, отчетеното потребление се таксува по дневната тарифа, която е по-висока от нощната, и може да възникне проблем. Това е фактическа грешка, която може да бъде установена при проверка на електромера“, добви гостът.


„Когато обаче някой е потребил повече – например с 30% повече от миналата година – реално е потребил повече и няма грешка нито в електромера, нито в системата за отчитане, нито в системата за издаване на фактури. Затова трябва да се борим с това усещане. Може да се въведе нещо като мобилна апликация, която да бъде свързана с всеки електромер и всеки потребител, която да показва в реално време потреблението. Такава идея се лансира в парламента. Така всеки ще може да влиза в своя акаунт и да проверява с голяма степен на точност колко е потребил в дадения период. Смятам, че по този начин ще се преборим и с това усещане“, добави Куюмджиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Чуждите фирми пари не връщат.Те са дошли да крадат.

    15:49 05.03.2026

  • 2 селяк

    8 1 Отговор
    И аз моа го обесна нищо че сам енженерче :Д начи от пръви януари потреблението е скочило щото печката дек е 1киловат вече е 1,95 киловата затва а скочило потреблението :Д

    15:51 05.03.2026

  • 3 хехе

    8 0 Отговор
    е как 30% по-висока консумация води до увеличаването на сметката с 200-300%

    Коментиран от #16

    15:53 05.03.2026

  • 4 Обяснението е

    8 0 Отговор
    КРАЖБА

    15:53 05.03.2026

  • 5 Нека има справедливост

    2 6 Отговор
    Пуска печката на 6 после олеле.Защо тези с парно не риват

    15:54 05.03.2026

  • 6 Схемата Герб, Пеевски работи

    4 0 Отговор
    Киловатите се избиват, като се написват на българите. Мариците гъчат здраво ток за Украйна без пари, а България вкарва ток от чужбина.

    15:54 05.03.2026

  • 7 Трай

    6 0 Отговор
    На орките няма сметки за ток, няма електромер, има само жица, защото избирателите са важни. А българите плащат тока на близо 1,5 милиона орки.

    Коментиран от #12

    15:57 05.03.2026

  • 8 Развитие

    3 0 Отговор
    Какво се случва със сметките за ток? Как какво плащаме ги с левро !

    15:59 05.03.2026

  • 9 Народен съд

    4 0 Отговор
    Случва се това за което предупреждаваха от Възраждане какво следва след набутването ни насила у еврозоната.

    16:00 05.03.2026

  • 10 Софийски селянин,Пенсионер

    0 6 Отговор
    Днес платих тока абонат,нощна енергия 3 кВтч и дневна 7 кВтч общо 1.31евро с ддс,цял месец ни нямаше в къщи.
    Включен само хладилник и СОТ.
    Няма грешка.
    Значи тези които са платили високи сметки явно са тока са го изгорили,изразходвали..
    В никакъв случай не защитавам съответното енерго...
    Заключението остава за вас..

    16:00 05.03.2026

  • 12 Верно

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Трай":

    и то с левро !

    16:00 05.03.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ЕВРОХОЛД - СОБСТВЕНИК НА ЧЕЗ
    МИНАЛАТА ГОДИНА Е ПОЛУЧИЛА. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ В РАЗМЕР НА 200;МИЛИОНА ЕВРО ОТ ЕК
    ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ
    .... ЧРЕЗ ПОСТАВЕНИ ЛИЦА СА ИЗКУПИЛИ И ФЕЦ - ОВЕ
    ОТ ДЕПУТАТИ ОТ ГЕРБ И ПАШАТА ОТ СИК, ОСОБЕННО ИНТЕРЕСЕН ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОЛУРАТУРА Е И САМИ ДЖЕВДЖЕТ ЧАКЪРОВ КОЙТО Е В СХЕМАТА С ПОНЕ 80 МИЛИОНА ЕВРО ПОМОЩИ
    ......
    И СЕГА ЧЕЗ ВИ ПРОДАВА СКЪП ТОК ОТ БОРСТАТА, А ЕВТИНИЯ ТОК ОТ АЕЦ ГО ИЗНАСЯТ
    .......
    МАРГИНИТЕ ВЗЕЛИ 4000 ДЕКАРА ЗЕМЯ ЗА 100 ГОДИНИ ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ - ЗАТОВА НЯМА АЕЦ БЕЛЕНЕ :)

    Коментиран от #14

    16:00 05.03.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    С ЕВРОХОЛД И ЧЕЗ СА ПРЯКО СВЪРЗАНИ И НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ, БРАТЯ ВЕЛЧЕВИ , МОНИКА СТАНИШЕВА, АТАНАС ТИЛЕВ,
    ПЛЕМЕННИКА НА БИВШИЯ ШЕФ НА ДАНС ПЕТКО СЕРТОВ, И ОЩЕ ДВАМА БИВШИ МИНИСТРИ ОТ КАБИНЕТИТЕ НА СТАНИШЕВ :)

    16:05 05.03.2026

  • 15 Факт

    0 1 Отговор
    Иначе беше хубаво-от 23.12 до 04.01,,Ура".Баба меси,мама готви 77 постни и местни храни.В къщи всичко бумти на макс.Нали ви къпеха с предавания за следваканционна депресия?Е,това е депресията,идва ред да се плаща.

    16:10 05.03.2026

  • 16 тутуту

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    По евро стандарти баце

    16:11 05.03.2026

  • 17 СЗО

    0 0 Отговор
    Като ти пуснат 180 V вместо 220, каквито и апликации да имаш, потреблението ще ти е по голямо.

    16:12 05.03.2026

