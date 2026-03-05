Какво се случва със сметките за ток? Явор Куюмджиев пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Може да се обясни повишеното потребление. Не само Министерството на енергетиката – тук става въпрос за една излишна, изкуствено предизвикана истерия, защото усещането за по-високи сметки трябва да бъде аргументирано с реални цифри и данни. Всеки може да има каквото си иска усещане, когато е потребил колкото е потребил. Няма място за усещане там. От друга страна, в парламента стана ясно, че са получили около 4600 жалби, били по 200 на ден. До края на месеца ще станат 10 000. На 4,5 милиона електромера в държавата дори и да станат 50 000 жалби от потребители с усещане за високи сметки не са систематична грешка и не са проблем на системата – просто усещане. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Явор Куюмджиев.
„В конкретния случай от всички проверени до момента над 2500 индивидуални сигнала в КЕВР са открити 5 грешки – сбъркани електромери, дефектни електромери или дефектни часовници на електромера. Часовникът в 10 часа вечерта превключва тарифата от дневна на нощна и в 6 часа сутринта – от нощна на дневна. Ако вечер часовникът не мине на нощна, отчетеното потребление се таксува по дневната тарифа, която е по-висока от нощната, и може да възникне проблем. Това е фактическа грешка, която може да бъде установена при проверка на електромера“, добви гостът.
„Когато обаче някой е потребил повече – например с 30% повече от миналата година – реално е потребил повече и няма грешка нито в електромера, нито в системата за отчитане, нито в системата за издаване на фактури. Затова трябва да се борим с това усещане. Може да се въведе нещо като мобилна апликация, която да бъде свързана с всеки електромер и всеки потребител, която да показва в реално време потреблението. Такава идея се лансира в парламента. Така всеки ще може да влиза в своя акаунт и да проверява с голяма степен на точност колко е потребил в дадения период. Смятам, че по този начин ще се преборим и с това усещане“, добави Куюмджиев.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:49 05.03.2026
2 селяк
15:51 05.03.2026
3 хехе
Коментиран от #16
15:53 05.03.2026
4 Обяснението е
15:53 05.03.2026
5 Нека има справедливост
15:54 05.03.2026
6 Схемата Герб, Пеевски работи
15:54 05.03.2026
7 Трай
Коментиран от #12
15:57 05.03.2026
8 Развитие
15:59 05.03.2026
9 Народен съд
16:00 05.03.2026
10 Софийски селянин,Пенсионер
Включен само хладилник и СОТ.
Няма грешка.
Значи тези които са платили високи сметки явно са тока са го изгорили,изразходвали..
В никакъв случай не защитавам съответното енерго...
Заключението остава за вас..
16:00 05.03.2026
11 Софийски селянин,Пенсионер
Включен само хладилник и СОТ.
Няма грешка.
Значи тези които са платили високи сметки явно са тока са го изгорили,изразходвали..
В никакъв случай не защитавам съответното енерго...
Заключението остава за вас..
16:00 05.03.2026
12 Верно
До коментар #7 от "Трай":и то с левро !
16:00 05.03.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МИНАЛАТА ГОДИНА Е ПОЛУЧИЛА. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ В РАЗМЕР НА 200;МИЛИОНА ЕВРО ОТ ЕК
ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ
.... ЧРЕЗ ПОСТАВЕНИ ЛИЦА СА ИЗКУПИЛИ И ФЕЦ - ОВЕ
ОТ ДЕПУТАТИ ОТ ГЕРБ И ПАШАТА ОТ СИК, ОСОБЕННО ИНТЕРЕСЕН ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОЛУРАТУРА Е И САМИ ДЖЕВДЖЕТ ЧАКЪРОВ КОЙТО Е В СХЕМАТА С ПОНЕ 80 МИЛИОНА ЕВРО ПОМОЩИ
......
И СЕГА ЧЕЗ ВИ ПРОДАВА СКЪП ТОК ОТ БОРСТАТА, А ЕВТИНИЯ ТОК ОТ АЕЦ ГО ИЗНАСЯТ
.......
МАРГИНИТЕ ВЗЕЛИ 4000 ДЕКАРА ЗЕМЯ ЗА 100 ГОДИНИ ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ - ЗАТОВА НЯМА АЕЦ БЕЛЕНЕ :)
Коментиран от #14
16:00 05.03.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":С ЕВРОХОЛД И ЧЕЗ СА ПРЯКО СВЪРЗАНИ И НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ, БРАТЯ ВЕЛЧЕВИ , МОНИКА СТАНИШЕВА, АТАНАС ТИЛЕВ,
ПЛЕМЕННИКА НА БИВШИЯ ШЕФ НА ДАНС ПЕТКО СЕРТОВ, И ОЩЕ ДВАМА БИВШИ МИНИСТРИ ОТ КАБИНЕТИТЕ НА СТАНИШЕВ :)
16:05 05.03.2026
15 Факт
16:10 05.03.2026
16 тутуту
До коментар #3 от "хехе":По евро стандарти баце
16:11 05.03.2026
17 СЗО
16:12 05.03.2026